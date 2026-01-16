Résultat des municipales à Aix en Provence : les premières infos de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains-Masini Maryse Joissains-Masini (40 élus) La passion d'aix 12 963 43,53%
Anne-Laurence Petel Anne-Laurence Petel (9 élus) Aix au coeur 9 565 32,12%
Marc Pena Marc Pena (6 élus) Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble 7 250 24,34%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 33,85%
Taux d'abstention 66,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 469

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains-Masini Maryse Joissains-Masini La passion d'aix 9 507 30,28%
Anne-Laurence Petel Anne-Laurence Petel Aix au coeur 6 422 20,45%
Marc Pena Marc Pena Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble 4 986 15,88%
Dominique Sassoon Dominique Sassoon Mieux vivre aix / europe ecologie les verts 2 912 9,27%
Jean-Marc Perrin Jean-Marc Perrin Repondre aux aixois 2 853 9,08%
Nathalie Chevillard Nathalie Chevillard Bien vivre à aix ! 1 741 5,54%
Stéphane Salord Stéphane Salord Vert aix 1 474 4,69%
Valérie Michon Valérie Michon Aix animaliste 592 1,88%
Mohamed Laqhila Mohamed Laqhila Imagine aix 553 1,76%
Jean Batista Jean Batista Pour aix 354 1,12%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 35,60%
Taux d'abstention 64,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 32 014

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains Masini Maryse Joissains Masini (42 élus) La force pour aix 26 942 52,61%
Edouard Baldo Edouard Baldo (10 élus) La dynamique en action 18 687 36,49%
Catherine Rouvier Catherine Rouvier (3 élus) Aix bleu marine 5 577 10,89%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 58,99%
Taux d'abstention 41,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 53 142

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse Joissains Masini Maryse Joissains Masini La force pour aix 19 650 37,79%
Edouard Baldo Edouard Baldo La dynamique en action 10 218 19,65%
Bruno Genzana Bruno Genzana "aix pour atout-union de la droite et du centre" 5 885 11,31%
Catherine Rouvier Catherine Rouvier Aix bleu marine 5 416 10,41%
François-Xavier De Peretti François-Xavier De Peretti Union pour aix 4 214 8,10%
François Hamy François Hamy Ensemble demain avec françois hamy europe ecologie les verts 2 536 4,87%
Anne Mesliand Anne Mesliand Aix a gauche 2 483 4,77%
Jean-Louis Keïta Jean-Louis Keïta Un nouvel elan citoyen pour aix 1 467 2,82%
Najia Jennane Najia Jennane Aix 100 % populaire 127 0,24%
Participation au scrutin Aix-en-Provence
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 53 161
Autour des élections à Aix-en-Provence
En savoir plus sur Aix-en-Provence