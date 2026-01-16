Résultat des municipales à Aix en Provence : les premières infos de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence (13080) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats...
14:33 - À Aix-en-Provence, Caron a lancé sa liste citoyenne
Aymeric Caron a lancé une liste citoyenne à Aix-en-Provence avec un slogan centré sur la dignité et l'écologie. Cet événement est l'occasion d'échanger sur des priorités telles que le logement accessible, la protection de la nature et une ville inclusive. La rencontre se déroule le 17 janvier, entrée libre. Lire sur lamarseillaise.fr
14:33 - Marc Pena mobilise la gauche à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, l'union de gauche a organisé une réunion publique pour soutenir Marc Pena, candidat aux élections municipales de 2026. Les participants ont discuté des enjeux du logement, une question centrale pour le candidat et les membres présents. Cette rencontre met en lumière les préoccupations politiques et sociales des habitants de la ville. Lire sur lamarseillaise.fr
14:32 - La gauche démarre sa campagne à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, la gauche, réunie sous la liste Aix Avenir et dirigée par Marc Pena, lance sa campagne pour les élections municipales de 2026 en mettant l'accent sur le logement. La candidate sortante, Sophie Joissains, n'a pas encore officialisé sa candidature, tandis que d'autres candidats n'ont pas débuté leurs meetings. Marc Pena souligne l'urgence d'une politique du logement, face à une crise majeure dans la ville. Lire sur lamarseillaise.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini (40 élus) La passion d'aix
|12 963
|43,53%
|Anne-Laurence Petel (9 élus) Aix au coeur
|9 565
|32,12%
|Marc Pena (6 élus) Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|7 250
|24,34%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|33,85%
|Taux d'abstention
|66,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 469
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini La passion d'aix
|9 507
|30,28%
|Anne-Laurence Petel Aix au coeur
|6 422
|20,45%
|Marc Pena Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|4 986
|15,88%
|Dominique Sassoon Mieux vivre aix / europe ecologie les verts
|2 912
|9,27%
|Jean-Marc Perrin Repondre aux aixois
|2 853
|9,08%
|Nathalie Chevillard Bien vivre à aix !
|1 741
|5,54%
|Stéphane Salord Vert aix
|1 474
|4,69%
|Valérie Michon Aix animaliste
|592
|1,88%
|Mohamed Laqhila Imagine aix
|553
|1,76%
|Jean Batista Pour aix
|354
|1,12%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|35,60%
|Taux d'abstention
|64,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 014
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini (42 élus) La force pour aix
|26 942
|52,61%
|Edouard Baldo (10 élus) La dynamique en action
|18 687
|36,49%
|Catherine Rouvier (3 élus) Aix bleu marine
|5 577
|10,89%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|53 142
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini La force pour aix
|19 650
|37,79%
|Edouard Baldo La dynamique en action
|10 218
|19,65%
|Bruno Genzana "aix pour atout-union de la droite et du centre"
|5 885
|11,31%
|Catherine Rouvier Aix bleu marine
|5 416
|10,41%
|François-Xavier De Peretti Union pour aix
|4 214
|8,10%
|François Hamy Ensemble demain avec françois hamy europe ecologie les verts
|2 536
|4,87%
|Anne Mesliand Aix a gauche
|2 483
|4,77%
|Jean-Louis Keïta Un nouvel elan citoyen pour aix
|1 467
|2,82%
|Najia Jennane Aix 100 % populaire
|127
|0,24%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|53 161
