Résultat de la municipale 2026 à Alençon : les dernières actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon [EN DIRECT]
A Alençon, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Alençon
06:08 - Gabriel Attal soutient Toussaint et Chapelotte à Alençon
En mars 2026, Gabriel Attal, ex-Premier ministre, se rend à Alençon pour soutenir Olivier Toussaint et Patricia Chapelotte, candidats aux élections municipales. Au programme : une déambulation sur le marché et une réunion publique à la Halle aux Toiles. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne pour les municipales de 2026 à Alençon. Lire sur actu.fr
06:08 - Les candidats proposent pour Alençon des subventions variées
À Alençon, en vue des élections municipales de mars 2026, les candidats discutent de leur politique concernant les subventions attribuées aux associations. Chacun propose des solutions variées, allant de la mutualisation des ressources à une aide conditionnée par des objectifs clairs. Ces débats visent à renforcer le rôle des associations dans le dynamisme de la ville. Lire sur actu.fr
09/03/26 - 23:29 - Les candidats municipaux se confrontent à Alençon
Le débat entre les candidats aux élections municipales d'Alençon se tient le 9 mars 2026, avec six prétendants cherchant à remplacer Joaquim Pueyo, qui ne se représente pas. Les enjeux discutés incluent l'attractivité de la ville, la sécurité et la lutte contre le narcotrafic. Les précédents scrutins montrent une population divisée sur ses choix politiques. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
09/03/26 - 22:28 - Sophie Douvry présente son programme pour Alençon
À Alençon, à l'approche des élections municipales de 2026, Sophie Douvry, candidate de la divers droite, présente son programme axé sur trois mesures clés : la démolition de la tour Pascal, l'amélioration du patrimoine avec un parcours « cœur d'Alençon » et la réduction de la taxe foncière. Lire sur ouest-france.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Alençon ?
Qui est candidat à Alençon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Alençon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Johnny Lafresnaye
Liste d'extrême-gauche
GAUCHE UNIE
|
|
Oscar Piloquet
Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
|
|
Michel Génois
Liste divers droite
Réveillons Alençon
|
|
Sophie Douvry
Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
|
|
Olivier Toussaint
Liste Divers
Alençon, une énergie retrouvée
|
|
Alain Gallerand
Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (26 élus) Ensemble alençon 2020
|2 380
|42,90%
|
|Sophie Douvry (4 élus) Alencon autrement
|1 364
|24,58%
|
|Emmanuel Darcissac (3 élus) Alençon, l'union fait notre force !
|1 102
|19,86%
|
|Pascal Mesnil (2 élus) Une gauche unie ecologique et solidaire
|701
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|38,90%
|Taux d'abstention
|61,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 661
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo Ensemble alençon 2020
|1 865
|34,94%
|Sophie Douvry Alencon autrement
|1 226
|22,97%
|Emmanuel Darcissac Alençon, l'union fait notre force !
|1 072
|20,08%
|Pascal Mesnil Une gauche unie ecologique et solidaire
|844
|15,81%
|Olivier Toussaint Alençon s'unit pour réussir
|330
|6,18%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|37,87%
|Taux d'abstention
|62,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 501
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (27 élus) Ensemble, continuons alençon. ville avenir !
|4 515
|50,48%
|
|Christine Roimier (8 élus) Unis et fiers d'alençon
|4 429
|49,51%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|57,75%
|Taux d'abstention
|42,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|9 297
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Roimier Unis et fiers d'alençon
|3 783
|45,03%
|Joaquim Pueyo Ensemble, continuons alençon, avec vous j'y suis prêt
|3 621
|43,10%
|François Tollot Alençon, ville avenir !
|997
|11,86%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|54,80%
|Taux d'abstention
|45,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|8 821
