Résultat de la municipale 2026 à Alençon : les dernières actus de l'élection

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Alençon ?

Qui est candidat à Alençon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Alençon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Johnny Lafresnaye
Johnny Lafresnaye Liste d'extrême-gauche
GAUCHE UNIE
  • Johnny Lafresnaye
  • Lydie Buguet
  • Arnaud Emile
  • Marie-Noëlle Vonthron
  • Monir Ghalem
  • Judith Cheminel
  • Pascal Mesnil
  • Sarah Nicolle
  • Etienne Da Silva Santos
  • Catherine Bunduki
  • Bertrand Robert
  • Emmanuelle Calon
  • Vincent Ladune
  • Annick Guillot
  • Guillaume Gall
  • Francine Langlade
  • Martin Gibon
  • Marion Artois
  • Jacky Morel--Le-Roy
  • Selma Guner
  • Jean-Maxime Morin
  • Fabienne Larrieu
  • Thavone Ounarath
  • Isabelle Lanoë
  • Tanguy Soulet
  • Léontine Gréverath
  • Alban Rocher
  • Isabelle Mélou
  • Florian Lhotellier
  • Simone Boisseau
  • Gaultier Fourmond
  • Cécile Senemeaud
  • Mohamadou Younoussa Seyni
  • Christine Coulon
  • Claude Victor
Oscar Piloquet
Oscar Piloquet Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
  • Oscar Piloquet
  • Nadia Monsallier
  • Pierre Solé
  • Mallory Herouin
  • Jean-Michel Monsallier
  • Aurélie Vinson
  • Julien Drancourt
  • Orianne Launay
  • Sébastien Gaugain
  • Julie Douchet
  • Bernard Rot
  • Aurélie Fosse
  • Alexandre Berthelot
  • Delphine Brouard
  • Nathan Levrard
  • Ségolène Bouilly
  • Romain Chantepie
  • Christine Thibault
  • Anthony Thommerel
  • Nelly Albraum
  • Michel Hayes
  • Chantal Truchon
  • Pascal Gilbert
  • Isabelle Chean-Cornu
  • Bruno Gauquelin
  • Maria Gouault
  • Gérard Besnard
  • Jeanne Eugène
  • Olivier Cartier
  • Andréa Goff
  • Ronan Uguen
  • Colette Gille
  • Corentin Pecqueux
  • Angélica Cosson
  • Maurice Seiler
Michel Génois
Michel Génois Liste divers droite
Réveillons Alençon
  • Michel Génois
  • Patricia Boisnard
  • Alexis Choine
  • Delphine Trocherie
  • Jean-Pierre Roques
  • Sylvie Briand
  • Romain Pelletier
  • Sandrine Jean
  • Marthial Gommard
  • Nathalie Vannier
  • Alban Czeladka
  • Ayfeni Selvi
  • Thierry Bernier
  • Sylvie Toutain
  • Jacques Le
  • Marie-Paule Chérier
  • Van Hao Nguyen
  • Karine Rubin
  • François Jacquot
  • Annie Jouatel
  • Aloïs Marie
  • Annette Delaporte
  • Irwan Malhaire
  • Alexandra Herrenschmidt
  • Jean Stienne
  • Laurence Douet
  • Samir Maachi
  • Romane Frigolet
  • Adnane Ammari
  • Eléonore Zajac
  • Richard Vinet
  • Marie-Chantal Pioger
  • Thierry Haghebaert
  • Célia Marie
  • Ludovic Génois
Sophie Douvry
Sophie Douvry Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
  • Sophie Douvry
  • Philippe Drillon
  • Emilie Bourges
  • Jean-David Desforges
  • Catherine Boittin
  • Benoît Vilette
  • Carine Maunoury
  • Simon Gouyer
  • Isabelle Jupin
  • Piers Barrios
  • Isabelle Ivon
  • Tarik Guner
  • Florence Counil
  • Nicolas Trouillot
  • Séverine Gahéry
  • Marc Le Picard
  • Fatima Braïki
  • Jordan Carreau
  • Catherine Lepinay
  • Frédéric Lampérière
  • Maximilienne Andzama
  • Mickaël Raineau
  • Kaira Tenain
  • Florent Tarlie
  • Gaëlle Pelois
  • Lucas Girard
  • Morgane Durand
  • Julien Boissière
  • Sandrine Roy
  • Dorian Delaunay
  • Delphine Beasse
  • Yacine Mazil
  • Hélène Dumont
  • Vincent Agostini
  • Angélique Warnesson
  • Yves Hervouet-Des-Forges
  • Christine Roimier
Olivier Toussaint
Olivier Toussaint Liste Divers
Alençon, une énergie retrouvée
  • Olivier Toussaint
  • Patricia Chapelotte
  • Franck Trub
  • Cindy Andaloussi
  • Saurel Bobelet Dinzenze
  • Natacha Perrier
  • Aurelien Voineau
  • Pauline Nkundwanabake
  • Antoine Saad
  • Catherine Rousseau
  • Thomas Rollo
  • Armelle Thomas
  • David Altunbulak
  • Michele Besnier
  • Michael Bellito
  • Eva Garnier
  • Patrick Chave
  • Agnes Laporta
  • Rachid Elibrahimi
  • Henry-Christine Berlie
  • Roumany Girgis
  • Carole Troussard
  • Vincent Barbier
  • Claudine Mallet
  • Mohammed Abdenebaoui
  • Marie Chesneau
  • Patrick Echivard
  • Evelyne Broudin
  • Michel Prehu
  • Christelle Bozkurt
  • Zacharie Charleus
  • Martine Chave
  • Alain Beaupere
  • Myriam Leclerc
  • Andre Mallet
  • Roselyne Chevallier
  • Titouan Toussaint
Alain Gallerand
Alain Gallerand Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
  • Alain Gallerand
  • Vanessa Bournel
  • Thierry Mathieu
  • Stéphanie Koukougnon-Bretel
  • Armand Kaya
  • Phuong Hang Lemaitre
  • David Lallemand
  • Fabienne Mauger
  • Bertrand Deniaud
  • Coline Gallerand
  • Ludovic Assier
  • Patricia Roussé
  • Emmanuel Turpin
  • Nasira Archen
  • Anthony Renard
  • Sandra Bouillon
  • Julien Alix
  • Sylvaine Marie
  • Sylvain Launay
  • Fabienne Carelle
  • Halil Sagir
  • Elaine-Hawa Dibo
  • Jean Noël Cormier
  • Sophie Viquesnel
  • Viwanou Hounkpati
  • Rose Gaudemer
  • Alain Morvillez
  • Françoise Beunèche
  • Thierry Dreno
  • Fabienne Brun
  • Romain Dubois
  • Annick Moulinet
  • David Joany
  • Catherine Marosik
  • René Meriaux
  • Nathalie-Pascale Assier
  • David Lefevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joaquim Pueyo
Joaquim Pueyo (26 élus) Ensemble alençon 2020 		2 380 42,90%
  • Joaquim Pueyo
  • Nathalie-Pascale Assier
  • Ahamada Dibo
  • Fabienne Mauger
  • Romain Bothet
  • Vanessa Bournel
  • Armand Kaya
  • Fabienne Carelle
  • Thierry Mathieu
  • Coline Gallerand
  • Emmanuel Turpin
  • Stéphanie Bretel
  • David Lallemand
  • Catherine Marosik
  • Romain Dubois
  • Nasira Archen
  • Maxime Touré
  • Sandrine Potier
  • Jean Noël Cormier
  • Sylvaine Marie
  • Alain Limanton
  • Odile Lechevallier
  • Didier Aubry
  • Patricia Roussé
  • René Mériaux
  • Thi Mai Trang Huynh
Sophie Douvry
Sophie Douvry (4 élus) Alencon autrement 		1 364 24,58%
  • Sophie Douvry
  • Guillaume Hofmanski
  • Servanne Desmoulins-Hemery
  • Philippe Drillon
Emmanuel Darcissac
Emmanuel Darcissac (3 élus) Alençon, l'union fait notre force ! 		1 102 19,86%
  • Emmanuel Darcissac
  • Marie-Béatrice Levaux
  • Dominique Artois
Pascal Mesnil
Pascal Mesnil (2 élus) Une gauche unie ecologique et solidaire 		701 12,63%
  • Pascal Mesnil
  • Marie-Noëlle Vonthron
Participation au scrutin Alençon
Taux de participation 38,90%
Taux d'abstention 61,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 661

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joaquim Pueyo
Joaquim Pueyo Ensemble alençon 2020 		1 865 34,94%
Sophie Douvry
Sophie Douvry Alencon autrement 		1 226 22,97%
Emmanuel Darcissac
Emmanuel Darcissac Alençon, l'union fait notre force ! 		1 072 20,08%
Pascal Mesnil
Pascal Mesnil Une gauche unie ecologique et solidaire 		844 15,81%
Olivier Toussaint
Olivier Toussaint Alençon s'unit pour réussir 		330 6,18%
Participation au scrutin Alençon
Taux de participation 37,87%
Taux d'abstention 62,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 501

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joaquim Pueyo
Joaquim Pueyo (27 élus) Ensemble, continuons alençon. ville avenir ! 		4 515 50,48%
  • Joaquim Pueyo
  • Stéphanie Bretel
  • Ahamada Dibo
  • Lucienne Forveille
  • François Tollot
  • Nathalie-Pascale Assier
  • Emmanuel Darcissac
  • Simone Boisseau
  • Dominique Artois
  • Catherine Desmots
  • Thierry Mathieu
  • Ivanka Lizé
  • Bertrand Robert
  • Christine Thiphagne
  • Armand Kaya
  • Christine Hamard
  • Bruno Rousier
  • Marie-Noëlle Vonthron
  • Pierre Lecire
  • Martine Morel
  • Mehmetemin Saglam
  • Véronique De Baeremaecker
  • Jean-Jacques Dargent
  • Gaelle Medot
  • Gilbert Lainé
  • Gheziel Khadiry
  • Samuel Canet
Christine Roimier
Christine Roimier (8 élus) Unis et fiers d'alençon 		4 429 49,51%
  • Christine Roimier
  • Bertrand Deniaud
  • Marie-Claude Soubien
  • Ludovic Assier
  • Sophie Douvry
  • Patrick Lindet
  • Anne-Laure Lelievre
  • Loïc Alloy
Participation au scrutin Alençon
Taux de participation 57,75%
Taux d'abstention 42,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 9 297

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Roimier
Christine Roimier Unis et fiers d'alençon 		3 783 45,03%
Joaquim Pueyo
Joaquim Pueyo Ensemble, continuons alençon, avec vous j'y suis prêt 		3 621 43,10%
François Tollot
François Tollot Alençon, ville avenir ! 		997 11,86%
Participation au scrutin Alençon
Taux de participation 54,80%
Taux d'abstention 45,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,76%
Nombre de votants 8 821

