Résultat des municipales 2026 à Amiens : toutes les infos sur place

Résultat des municipales 2026 à Amiens

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré Brigitte Fouré (40 élus) Amiens ensemble 9 777 45,79%
Julien Pradat Julien Pradat (10 élus) Amiens c'est l'tien 7 676 35,95%
Renaud Deschamps Renaud Deschamps (5 élus) Amiens au cœur 3 897 18,25%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 30,60%
Taux d'abstention 69,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 087

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré Brigitte Fouré Amiens ensemble 6 776 29,89%
Julien Pradat Julien Pradat Amiens c'est l'tien 5 782 25,50%
Renaud Deschamps Renaud Deschamps Amiens au cœur 2 508 11,06%
Fany Ruin Fany Ruin Une ambition pour amiens avec fany ruin 2 243 9,89%
Christophe Porquier Christophe Porquier Amiens en couleurs 2 212 9,75%
Pierre-Jean Jouve Pierre-Jean Jouve Rassemblement pour amiens 1 910 8,42%
Cédric Maisse Cédric Maisse Amiens insoumise 958 4,22%
Bruno Paleni Bruno Paleni Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 279 1,23%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 32,34%
Taux d'abstention 67,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 313

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré Brigitte Fouré (42 élus) Rassemblés pour agir 19 062 50,38%
Thierry Bonté Thierry Bonté (9 élus) Osons amiens ensemble 12 788 33,80%
Yves Dupille Yves Dupille (4 élus) Amiens bleu marine 5 981 15,80%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 53,41%
Taux d'abstention 46,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 39 475

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré Brigitte Fouré Rassemblés pour agir 16 533 44,79%
Thierry Bonté Thierry Bonté Osons amiens ensemble 9 098 24,65%
Yves Dupille Yves Dupille Amiens bleu marine 5 739 15,54%
Cédric Maisse Cédric Maisse L'aube nouvelle : amiens combat l'austérité 3 273 8,86%
Bruno Paleni Bruno Paleni Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 944 2,55%
Nicolas Belvalette Nicolas Belvalette Parti sans cible 801 2,17%
Mohamed Boulafrad Mohamed Boulafrad Reussir ensemble pour amiens 520 1,40%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 52,01%
Taux d'abstention 47,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 38 451
