Résultat des municipales 2026 à Amiens : toutes les infos sur place
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens (80000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:15 - Frédéric Fauvet présente ses idées pour Amiens
Frédéric Fauvet, candidat PS pour les municipales de 2026 à Amiens, propose des mesures axées sur le pouvoir d'achat et les transports. Parmi ses propositions, il prévoit la baisse des tarifs de cantine, la gratuité des bus pour les jeunes et la création d'une ligne express. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie et à répondre aux attentes des Amiénois. Lire sur courrier-picard.fr
17:14 - Le collectif Voix Citoyennes défend Amiens piéton
À Amiens, le collectif Voix Citoyennes milite pour la piétonnisation d'un axe entre la Citadelle et le Cirque Jules-Verne avant les élections municipales. Ils mettent en avant la sécurité des piétons et l'attractivité touristique tout en plaidant pour des bénéfices commerciaux similaires à d'autres villes. Une marche pour soutenir leur projet est prévue le 31 janvier. Lire sur courrier-picard.fr
16:45 - Fany Ruin soutient Hubert de Jenlis à Amiens
À Amiens, Fany Ruin, présidente de la chambre de commerce, a annoncé son soutien à Hubert de Jenlis, le maire actuel, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Elle appelle à l'union des compétences pour répondre aux défis économiques et sociaux actuels. Ruin souligne l'importance de dépasser les logiques individuelles pour un renouveau à Amiens. Lire sur courrier-picard.fr
15:20 - Les associations interpellent les candidats à Amiens
À Amiens, les élections municipales de mars 2026 approchent et les associations interpellent les candidats sur des enjeux environnementaux. Jean-Marie Duchemin, président d'une association locale, demande des engagements concrets pour la préservation des hortillonnages face aux défis climatique. Les associations souhaitent un vrai dialogue sur des solutions durables plutôt qu'une simple vitrine touristique. Lire sur courrier-picard.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (40 élus) Amiens ensemble
|9 777
|45,79%
|Julien Pradat (10 élus) Amiens c'est l'tien
|7 676
|35,95%
|Renaud Deschamps (5 élus) Amiens au cœur
|3 897
|18,25%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|30,60%
|Taux d'abstention
|69,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 087
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Amiens ensemble
|6 776
|29,89%
|Julien Pradat Amiens c'est l'tien
|5 782
|25,50%
|Renaud Deschamps Amiens au cœur
|2 508
|11,06%
|Fany Ruin Une ambition pour amiens avec fany ruin
|2 243
|9,89%
|Christophe Porquier Amiens en couleurs
|2 212
|9,75%
|Pierre-Jean Jouve Rassemblement pour amiens
|1 910
|8,42%
|Cédric Maisse Amiens insoumise
|958
|4,22%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|279
|1,23%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|32,34%
|Taux d'abstention
|67,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 313
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (42 élus) Rassemblés pour agir
|19 062
|50,38%
|Thierry Bonté (9 élus) Osons amiens ensemble
|12 788
|33,80%
|Yves Dupille (4 élus) Amiens bleu marine
|5 981
|15,80%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|53,41%
|Taux d'abstention
|46,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|39 475
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Rassemblés pour agir
|16 533
|44,79%
|Thierry Bonté Osons amiens ensemble
|9 098
|24,65%
|Yves Dupille Amiens bleu marine
|5 739
|15,54%
|Cédric Maisse L'aube nouvelle : amiens combat l'austérité
|3 273
|8,86%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|944
|2,55%
|Nicolas Belvalette Parti sans cible
|801
|2,17%
|Mohamed Boulafrad Reussir ensemble pour amiens
|520
|1,40%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|52,01%
|Taux d'abstention
|47,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|38 451
