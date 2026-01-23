Résultat des municipales 2026 à Angers : ce qu'il faut savoir
- Dernières infos municipale à Angers
- Résultat municipale 2020 Angers
- Résultat municipale 2014 Angers
- Bureaux de vote Angers
- Angers (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Angers (49000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
17:00 - Gino Tombini abandonne son projet à Angers
À Angers, Gino Tombini a annoncé l'abandon de son projet de liste apolitique pour les élections municipales de mars 2026. L'idée de rassembler des citoyens de la société civile, bien accueillie initialement, s'est révélée trop complexe à gérer en raison des contraintes financières et logistiques. Tombini espère maintenant que d'autres prendront la relève. Lire sur angers.villactu.fr
16:30 - Angers voit la gauche se diviser avant les élections
À Angers, l'union de la gauche en vue des élections municipales de mars 2026 se fissure après l'exclusion de l'association L'Après Angers. Romain Laveau, tête de liste, est critiqué pour sa gestion autoritaire et le manque de concertation. Cette fracture soulève des inquiétudes sur la capacité à unir la gauche pour concurrencer Christophe Béchu. Lire sur angers.villactu.fr
15:09 - Lutte ouvrière choisit Céline L’Huillier à Angers
Céline L’Huillier, enseignante et militante de Lutte ouvrière, sera la tête de liste pour les élections municipales de 2026 à Angers, après sa participation en 2020. Elle souhaite porter des messages sur des problématiques nationales tout en dénonçant le manque d'investissements dans les services publics. Sa liste, sans « politiciens professionnels », vise à soutenir les luttes des travailleurs. Lire sur angers.villactu.fr
14:27 - "Demain Angers" veut développer les transports
À Angers, la liste Demain Angers, dirigée par Romain Laveau, présente ses priorités en vue des élections municipales de mars 2026, axées sur l'amélioration des transports publics. Le programme inclut la gratuité des transports le week-end, une réduction des tarifs et l'ajout de nouvelles lignes de bus. Ces mesures visent à rendre les déplacements plus accessibles aux Angevins tout en réduisant la dépendance à la voiture. Lire sur angers.villactu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bechu (49 élus) Angers pour vous
|17 267
|57,82%
|Silvia Camara-Tombini (5 élus) Aimer angers 2020
|5 019
|16,80%
|Yves Aurégan (4 élus) Angers ecologique et solidaire
|4 206
|14,08%
|Claire Schweitzer (1 élu) Angers citoyenne et populaire
|1 529
|5,12%
|Olivier Douay Choisir angers
|1 422
|4,76%
|Céline L'huillier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|419
|1,40%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|34,25%
|Taux d'abstention
|65,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 825
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu (43 élus) Angers pour vous
|27 975
|54,36%
|Frédéric Béatse (12 élus) Aimer angers
|23 486
|45,63%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|61,33%
|Taux d'abstention
|38,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|54 158
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu Angers pour vous
|18 365
|35,91%
|Frédéric Béatse Aimer angers
|13 691
|26,77%
|Jean-Luc Rotureau L'énergie de faire
|8 288
|16,20%
|Laurent Gerault Servir angers
|3 806
|7,44%
|Gaétan Dirand Angers bleu marine
|3 443
|6,73%
|Nathalie Sévaux Angers vivre mieux naturellement
|1 683
|3,29%
|Martin Nivault Résister, construire à gauche
|1 075
|2,10%
|Marie-José Faligant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|477
|0,93%
|Hubert Lardeux Contre les politiques d'austérité, pour la république et la démocratie
|307
|0,60%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Nombre de votants
|52 286
- Angers (49000)
- Ecole primaire à Angers
- Maternités à Angers
- Crèches et garderies à Angers
- Classement des collèges à Angers
- Salaires à Angers
- Impôts à Angers
- Dette et budget d'Angers
- Climat et historique météo d'Angers
- Accidents à Angers
- Délinquance à Angers
- Inondations à Angers
- Nombre de médecins à Angers
- Pollution à Angers
- Entreprises à Angers
- Prix immobilier à Angers