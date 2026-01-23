Résultat des municipales 2026 à Angers : ce qu'il faut savoir

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bechu Christophe Bechu (49 élus) Angers pour vous 17 267 57,82%
Silvia Camara-Tombini Silvia Camara-Tombini (5 élus) Aimer angers 2020 5 019 16,80%
Yves Aurégan Yves Aurégan (4 élus) Angers ecologique et solidaire 4 206 14,08%
Claire Schweitzer Claire Schweitzer (1 élu) Angers citoyenne et populaire 1 529 5,12%
Olivier Douay Olivier Douay Choisir angers 1 422 4,76%
Céline L'huillier Céline L'huillier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 419 1,40%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 34,25%
Taux d'abstention 65,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 825

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Béchu Christophe Béchu (43 élus) Angers pour vous 27 975 54,36%
Frédéric Béatse Frédéric Béatse (12 élus) Aimer angers 23 486 45,63%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 61,33%
Taux d'abstention 38,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 54 158

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Béchu Christophe Béchu Angers pour vous 18 365 35,91%
Frédéric Béatse Frédéric Béatse Aimer angers 13 691 26,77%
Jean-Luc Rotureau Jean-Luc Rotureau L'énergie de faire 8 288 16,20%
Laurent Gerault Laurent Gerault Servir angers 3 806 7,44%
Gaétan Dirand Gaétan Dirand Angers bleu marine 3 443 6,73%
Nathalie Sévaux Nathalie Sévaux Angers vivre mieux naturellement 1 683 3,29%
Martin Nivault Martin Nivault Résister, construire à gauche 1 075 2,10%
Marie-José Faligant Marie-José Faligant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 477 0,93%
Hubert Lardeux Hubert Lardeux Contre les politiques d'austérité, pour la république et la démocratie 307 0,60%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 52 286
Autour des élections à Angers
En savoir plus sur Angers