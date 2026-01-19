Résultat des municipales 2026 à Angoulême : ce qu'il faut savoir avant les résultats

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont Xavier Bonnefont (34 élus) Angouleme, c'est vous ! 4 301 52,68%
Françoise Coutant Françoise Coutant (5 élus) Angouleme dessinons demain 1 793 21,96%
Martine Pinville Martine Pinville (3 élus) Vivre angouleme 1 195 14,63%
Raphaël Manzanas Raphaël Manzanas (1 élu) Angouleme en commun 690 8,45%
Olivier Nicolas Olivier Nicolas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travaileurs 185 2,26%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 32,83%
Taux d'abstention 67,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 381

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont Xavier Bonnefont (35 élus) Angoulême c'est l'essentiel 8 534 60,14%
Philippe Lavaud Philippe Lavaud (8 élus) Angoulême avance, avec vous 5 654 39,85%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 15 053

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont Xavier Bonnefont Angoulême c'est l'essentiel 4 432 30,71%
Philippe Lavaud Philippe Lavaud Angoulême avance, avec vous 3 678 25,48%
Samuel Cazenave Samuel Cazenave Cazenave pour les angoumoisins 2 939 20,36%
Anna Martinese Anna Martinese Angoulême bleu marine 1 341 9,29%
Françoise Coutant Françoise Coutant Angoulême ecologie 2014 1 076 7,45%
Nicolas Baleynaud Nicolas Baleynaud Front solidaire anti austerite pour angoulême 765 5,30%
Olivier Nicolas Olivier Nicolas Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 200 1,38%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Nombre de votants 14 888
Autour des élections à Angoulême
En savoir plus sur Angoulême