Résultat des municipales 2026 à Angoulême : ce qu'il faut savoir avant les résultats
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême (16000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
07:06 - Angoulême Collectif débat sur la sécurité municipale
Angoulême Collectif organise une conférence-débat sur la sécurité le 22 janvier, animée par la sociologue Virginie Malochet. Cet événement vise à aborder les préoccupations citoyennes concernant la sécurité publique, notamment à la lumière des propositions du maire sortant, Xavier Bonnefont, pour les prochaines élections municipales. Les enjeux de la police municipale et des politiques de sécurité locale seront discutés. Lire sur charentelibre.fr
19/01/26 - 20:41 - Mardikian prépare sa liste pour Angoulême 2026
Patrick Mardikian a annoncé qu'il présentera sa liste complète pour les élections municipales d'Angoulême le 22 janvier. Cette annonce est attendue avec intérêt dans le cadre de la préparation des élections municipales. Angoulême se prépare donc à un scrutin stratégique pour l'avenir de la ville. Lire sur charentelibre.fr
19/01/26 - 15:38 - Une consultation en ligne à Angoulême pour les municipales 2026
À Angoulême, en vue des élections municipales de 2026, une consultation en ligne intitulée « Ma voix, ma ville » a été lancée pour recueillir les priorités des citoyens. Les participants peuvent soumettre des propositions sur des thèmes variés comme la sécurité, l'environnement ou l'urbanisme. Cette démarche vise à impliquer les habitants dans le processus démocratique local. Lire sur sudouest.fr
19/01/26 - 15:38 - Angoulême fait face à des crises avant les élections
Le Festival d'Angoulême, prévu en 2026, traverse une crise sans précédent en raison de boycotts et de défections d'éditeurs, avec la préparation mise à l'arrêt par l'organisateur 9e Art+. Les critiques portent sur une gestion contestée et des accusations graves ayant impacté la réputation du festival. Les financeurs publics s'interrogent sur leur participation, rendant l'avenir de l'événement incertain. Lire sur lepopulaire.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (34 élus) Angouleme, c'est vous !
|4 301
|52,68%
|Françoise Coutant (5 élus) Angouleme dessinons demain
|1 793
|21,96%
|Martine Pinville (3 élus) Vivre angouleme
|1 195
|14,63%
|Raphaël Manzanas (1 élu) Angouleme en commun
|690
|8,45%
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travaileurs
|185
|2,26%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|32,83%
|Taux d'abstention
|67,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 381
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (35 élus) Angoulême c'est l'essentiel
|8 534
|60,14%
|Philippe Lavaud (8 élus) Angoulême avance, avec vous
|5 654
|39,85%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|15 053
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont Angoulême c'est l'essentiel
|4 432
|30,71%
|Philippe Lavaud Angoulême avance, avec vous
|3 678
|25,48%
|Samuel Cazenave Cazenave pour les angoumoisins
|2 939
|20,36%
|Anna Martinese Angoulême bleu marine
|1 341
|9,29%
|Françoise Coutant Angoulême ecologie 2014
|1 076
|7,45%
|Nicolas Baleynaud Front solidaire anti austerite pour angoulême
|765
|5,30%
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|200
|1,38%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Nombre de votants
|14 888
