Résultat des municipales 2026 à Annecy : suivez toutes les infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy (74000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
11:34 - Jean-Luc Rigaut espère bien regagner la mairie d'Annecy
À Annecy, Jean-Luc Rigaut a confirmé sa candidature aux élections municipales de mars 2026, mettant fin aux spéculations qui entouraient son retour en politique. L'ancien maire exprime sa détermination à avancer vers cette campagne qu'il a entamée officiellement le 30 septembre dernier. Cette annonce marque un tournant dans la dynamique électorale locale. Lire sur ledauphine.com
10:20 - Le député EPR Antoine Armand démarre sa campagne à Annecy
Antoine Armand, candidat aux élections municipales de 2026 à Annecy, a présenté son programme lors d'un meeting à Seynod. Il a promis des projets tels que le stationnement gratuit et un parc urbain au bord du Fier, tout en affirmant son engagement à rendre la ville plus sûre et agréable. Son message a été bien accueilli par les supporters présents. Lire sur ledauphine.com
09:47 - L' ancienne maire d'Annecy a choisi son candidat pour les municipales
Guillaume Roit-Levêque, candidat du Rassemblement National, reçoit le soutien de l'ancienne maire d'Annecy en vue des élections municipales de 2026. Ce soutien renforce sa candidature dans un contexte politique marqué par des enjeux locaux importants. Les élections seront décisives pour l'avenir de la ville. Lire sur ledauphine.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Astorg (51 élus) Reveillons annecy !
|12 664
|44,74%
|Jean-Luc Rigaut (15 élus) Pour annecy naturellement
|12 637
|44,64%
|Denis Duperthuy (3 élus) Les anneciens
|3 004
|10,61%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|35,65%
|Taux d'abstention
|64,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 043
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Pour annecy naturellement
|8 147
|28,39%
|François Astorg Reveillons annecy
|7 997
|27,87%
|Frédérique Lardet Annecy respire
|6 169
|21,50%
|Denis Duperthuy Les anneciens
|2 883
|10,04%
|Vincent Lecaillon Alternative pour annecy
|2 510
|8,74%
|Daniel Salem Chiad Vivre ensemble a annecy
|594
|2,07%
|Naci Yildirim Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|390
|1,35%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|36,17%
|Taux d'abstention
|63,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 392
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut (33 élus) Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|7 331
|45,10%
|Denis Duperthuy (6 élus) Avec vous, annecy pour tous
|4 182
|25,73%
|Thomas Noel (4 élus) Annecy bleu marine
|2 863
|17,61%
|Alain Bexon (2 élus) Annecy pour la vie
|1 877
|11,54%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|49,75%
|Taux d'abstention
|50,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|16 693
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|6 594
|40,26%
|Thomas Noel Annecy bleu marine
|2 645
|16,15%
|Denis Duperthuy Avec vous, annecy pour tous
|2 337
|14,27%
|Alain Bexon Annecy pour la vie
|1 805
|11,02%
|François Astorg Annecy changeons d'ere
|1 735
|10,59%
|Philippe Metral-Boffod Annecy résolument à gauche
|750
|4,57%
|Gilles Ravache L'humain d'abord à annecy
|347
|2,11%
|Jean-Paul Macé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|164
|1,00%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|50,06%
|Taux d'abstention
|49,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|16 799
