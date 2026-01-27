Résultat des municipales 2026 à Annecy : suivez toutes les infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Astorg François Astorg (51 élus) Reveillons annecy ! 12 664 44,74%
Jean-Luc Rigaut Jean-Luc Rigaut (15 élus) Pour annecy naturellement 12 637 44,64%
Denis Duperthuy Denis Duperthuy (3 élus) Les anneciens 3 004 10,61%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 35,65%
Taux d'abstention 64,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 043

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut Jean-Luc Rigaut Pour annecy naturellement 8 147 28,39%
François Astorg François Astorg Reveillons annecy 7 997 27,87%
Frédérique Lardet Frédérique Lardet Annecy respire 6 169 21,50%
Denis Duperthuy Denis Duperthuy Les anneciens 2 883 10,04%
Vincent Lecaillon Vincent Lecaillon Alternative pour annecy 2 510 8,74%
Daniel Salem Chiad Daniel Salem Chiad Vivre ensemble a annecy 594 2,07%
Naci Yildirim Naci Yildirim Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 390 1,35%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 36,17%
Taux d'abstention 63,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 392

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut Jean-Luc Rigaut (33 élus) Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy 7 331 45,10%
Denis Duperthuy Denis Duperthuy (6 élus) Avec vous, annecy pour tous 4 182 25,73%
Thomas Noel Thomas Noel (4 élus) Annecy bleu marine 2 863 17,61%
Alain Bexon Alain Bexon (2 élus) Annecy pour la vie 1 877 11,54%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 49,75%
Taux d'abstention 50,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 16 693

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut Jean-Luc Rigaut Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy 6 594 40,26%
Thomas Noel Thomas Noel Annecy bleu marine 2 645 16,15%
Denis Duperthuy Denis Duperthuy Avec vous, annecy pour tous 2 337 14,27%
Alain Bexon Alain Bexon Annecy pour la vie 1 805 11,02%
François Astorg François Astorg Annecy changeons d'ere 1 735 10,59%
Philippe Metral-Boffod Philippe Metral-Boffod Annecy résolument à gauche 750 4,57%
Gilles Ravache Gilles Ravache L'humain d'abord à annecy 347 2,11%
Jean-Paul Macé Jean-Paul Macé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 164 1,00%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 50,06%
Taux d'abstention 49,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 16 799
