Résultat des municipales à Antibes : suivez la campagne des candidats jusqu'à la date clé
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Antibes (06160) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
12:29 - LFI et EELV font liste commune pour les municipales 2026 à Antibes
À Antibes, Adrien Nouet a officialisé sa liste pour les élections municipales de 2026, unissant La France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts. Son programme se concentre sur la démocratie locale, le logement, les transports et la gestion de l'eau, avec un objectif de rendre Antibes plus vivable toute l'année. La liste vise également à donner plus de pouvoir décisionnel aux conseils de quartier. Lire sur nicematin.com
14/01/26 - 17:28 - Muratore (gauche) lancée pour les municipales à Antibes
Michèle Muratore a annoncé sa candidature aux élections municipales 2026 à Antibes en tant que tête de liste d'une union de gauche. Elle mettra l'accent sur le logement, la mobilité, et la gestion des déchets pour améliorer le quotidien des Antibois. Sa liste, soutenue par plusieurs partis de gauche, vise à renforcer l'opposition dans la vie publique. Lire sur nicematin.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan-les-pins
|8 163
|52,89%
|Tanguy Cornec (4 élus) Antibes retrouve
|2 091
|13,54%
|François Zema (3 élus) Un nouveau souffle
|1 822
|11,80%
|Michèle Muratore (1 élu) Gauche solidaire ecologique et democratique
|926
|6,00%
|Mathilde Tessier Vos idees notre ville
|755
|4,89%
|Arnaud Delcasse L'alternative sociale, citoyenne, écologique pour antibes juan-les-pins
|658
|4,26%
|Bérengère Humbert Antibes animaliste
|468
|3,03%
|Eric Ducatel 49 juantibois
|337
|2,18%
|Michel Morgana Tous pour antibes
|213
|1,38%
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|30,27%
|Taux d'abstention
|69,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 842
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan les pins
|17 620
|63,16%
|Lionel Tivoli (5 élus) Rassemblement bleu marine pour antibes
|5 770
|20,68%
|Michèle Muratore (2 élus) La gauche unie solidaire et ecologique
|2 504
|8,97%
|Gérard Piel (1 élu) La gauche et l'ecologie pour antibes juan les pins
|2 003
|7,17%
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|28 880
