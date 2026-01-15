Résultat des municipales à Antibes : suivez la campagne des candidats jusqu'à la date clé

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Leonetti Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan-les-pins 8 163 52,89%
Tanguy Cornec Tanguy Cornec (4 élus) Antibes retrouve 2 091 13,54%
François Zema François Zema (3 élus) Un nouveau souffle 1 822 11,80%
Michèle Muratore Michèle Muratore (1 élu) Gauche solidaire ecologique et democratique 926 6,00%
Mathilde Tessier Mathilde Tessier Vos idees notre ville 755 4,89%
Arnaud Delcasse Arnaud Delcasse L'alternative sociale, citoyenne, écologique pour antibes juan-les-pins 658 4,26%
Bérengère Humbert Bérengère Humbert Antibes animaliste 468 3,03%
Eric Ducatel Eric Ducatel 49 juantibois 337 2,18%
Michel Morgana Michel Morgana Tous pour antibes 213 1,38%
Participation au scrutin Antibes
Taux de participation 30,27%
Taux d'abstention 69,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 842

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Leonetti Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan les pins 17 620 63,16%
Lionel Tivoli Lionel Tivoli (5 élus) Rassemblement bleu marine pour antibes 5 770 20,68%
Michèle Muratore Michèle Muratore (2 élus) La gauche unie solidaire et ecologique 2 504 8,97%
Gérard Piel Gérard Piel (1 élu) La gauche et l'ecologie pour antibes juan les pins 2 003 7,17%
Participation au scrutin Antibes
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 28 880
