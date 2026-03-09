Résultat municipale 2026 à Antony : les dernières infos sur l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Antony ?

Qui est candidat à Antony pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Antony sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Virginie Evennou
Virginie Evennou Liste divers gauche
ANTONY EN PARTAGE
  • Virginie Evennou
  • Yann Le Bihen
  • Mélanie Decaille
  • Sébastien Gerardin
  • Veronique Ayélé Locoh-Donou
  • Valéry-Xavier Lentz
  • Morgane Le Jeune
  • Dominique Causse
  • Mélika Bourriquis Carindo
  • Gilles Ourvoie
  • Marie-Claire Gras
  • Sidy Doucouré
  • Thérèse Locoh
  • Laurent Blanchard
  • Ikram Ben Abdelmoumen
  • Yann Cruse
  • Monica Teka
  • André Schilte
  • Annie Odienne
  • Bruno Detournay
  • Madeleine Grenier
  • Amaël Ourvoie
  • Maïwenn Hervochon
  • Antoine Grognet
  • Maya Meurice
  • Charles Edouard Poncet
  • Sophie Guetrot
  • Patrick Rolland
  • Annie Messager
  • Jean-Luc Azan
  • Marie-Pierre Durand
  • Gérard Monin
  • Aurélie Figueiredo
  • Arthur Hervochon
  • Laurence Thierry
  • Benoît Ostertag
  • Marie-Thérèse Charrier
  • Grégoire Corroyez
  • Christine Petit
  • Cédric Clamont Descars
  • Maude Goube
  • Philippe Engammare
  • Sylvaine Monin
  • Florian Rossi
  • Marie-Claude Ferradou
  • Emmanuel Lapierre
  • Ellen Dossier
  • Guy Charrier
  • Emilie Evennou
Jean-Yves Sénant
Jean-Yves Sénant Liste divers droite
ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
  • Jean-Yves Sénant
  • Aude Nodé-Langlois
  • Pierre Médan
  • Pauline Galli
  • Fabien Hubert
  • Christel Berthier
  • Wissam Nehmé
  • Laïla Rafik
  • Laurent Pégorier
  • Claire Genest
  • Saïd Aït-Ouaraz
  • Elodie Doumeng
  • Edouard Kalonji
  • Stéphanie Schlienger
  • Marc Ali Ben Abdallah
  • Anne Fauret
  • Christophe Mongardien
  • Lynda El Mezoued
  • Patrick Reynier
  • Anne de Courson
  • Ioannis Vouldoukis
  • Jennifer Egret
  • Bertrand Masselin
  • Chritstine Rouche
  • Laurent Souchaud
  • Héloïse Carré
  • Lionel Cuguen
  • Léna Ducasse
  • Aviel Bensabat
  • Nadra Simon
  • Mathieu Courdesses
  • Carole Bruneau
  • Emmanuel Decrop
  • Corinne Pham-Pingal
  • Gilles Bessenay
  • Hawa Sall
  • Benjamin Achab
  • Emma Pekmezian
  • Pierre-Marie Dussart
  • Agnès Demay de Goustine
  • Victor Aripa
  • Johanna Msihid
  • Makhdum Chaudry
  • Fabienne Verroust
  • François de Wailly
  • Samia Belkaid
  • Guillaume Lahaye
  • Amanda Ouedraogo
  • Thomas Soares Martins
  • Marie Véret
  • Etienne Charrieau
François La Selve
François La Selve Liste d'extrême droite
Servir Antony avec François La Selve
  • François La Selve
  • Aude Masiée
  • Luc-Éric Krief
  • Céline Renimel
  • Charles Furgerot
  • Isabelle Ducros
  • Luc Doumont
  • Christine Nivert
  • Le Troy Toussaint
  • Sophie Millet
  • Pascal Michalik
  • Martine Dubedout
  • Christophe Bertiner
  • Carine Laurent
  • Jean-Philippe Thierry
  • Annick Morandini
  • Christophe Beauvière
  • Marie-Antoinette Vargioni
  • Yves Chatelain
  • Nathalie Richard
  • Hugo Milan
  • Christine Lebraud
  • Sylvain Lozano
  • Edwige Caron
  • Thibaut Monteiro
  • Sylvie Delpech
  • Raphaël Ganaye
  • Bénédicte Jalley-Meurisse
  • Christophe Dumont
  • Isabelle Cherrier
  • Franck Sapault
  • Anne-Charlotte Beaussant
  • Louis Antona
  • Hélène Busson
  • Rémi Jouannaud
  • Laurence Waldner
  • Philippe Pelletier
  • Viviane Vu
  • Christian Rousseau
  • Marie Margot
  • Laurent Houdard-Coudray
  • Christine Beyoux
  • Ruben Kalifa
  • Sylvie Jude
  • Eric Petiteau
  • Annie Lentillon
  • Denis Artzner
  • Solange Flohot-Monticolo
  • Franck Delecroix
  • Danièle Berthélémy
  • Guy Carré
David Mauger
David Mauger Liste d'union à gauche
Antony terre citoyenne
  • David Mauger
  • Emmanuelle Gouillart
  • Luc Couturier
  • Clare Donovan
  • Benjamin Burlon
  • Fatiha-Elly Aarour
  • Romain Montbeyre-Soussand
  • Anja Ratajczak
  • Christopher Smith
  • Isabelle de Keyzer
  • Jean-Marc Luce
  • Irène Huard
  • Matthieu de Cremoux
  • Laure-Anne Arès
  • Julien Doyen
  • Anne Rambaut
  • Julien Martinerie
  • Yuna Messaoudi
  • Régis Lebrun
  • Anne-Isabelle Goumillout
  • Aragah Mehrabian
  • Inès Aribi
  • Pierre Foucart
  • Wutharath Chin
  • Frédéric Libert
  • Céline Laurent
  • Francis Biguereau
  • Inès Jamet
  • Cyprien Dujardin
  • Adeline Aroskay
  • Rémy Roche
  • Jovina Rivera
  • Gilles Malet
  • Véronique Deballe
  • Salim Yachaoui
  • Cathy Montbeyre
  • Pascal Gregis
  • Joëlle Le Port
  • Michel Boulenger
  • Emmanuelle Pécon
  • Jean-Claude Robert
  • Marie Larger
  • Rodrigue Desachy
  • Sophie Joubert
  • Michel Hochet
  • Sylviane Aschehoug
  • Gaël Chavance
  • Hélène Lemaire
  • Ricardo Rene
  • Annie-Laure Hagel
  • Sylvain Bergounioux
Perrine Precetti
Perrine Precetti Liste divers droite
Antony à venir
  • Perrine Precetti
  • Pascal Colin
  • Chistiane Ename Nkwane
  • Yannick Bastin
  • Stéphanie Desmangles
  • Samy Khiati
  • Ekatérina Hecberg
  • Maroun Hobeika
  • Anne-Catherine Michon
  • Rafik Masmoudi
  • Isabelle Rolland
  • François Goulette
  • Charlotte Noel
  • Loman Dufour
  • Carole Van Renterghem
  • Bruno Foyer
  • Elodie Claerbout
  • David Passeron
  • Christina Couvreur
  • Mohamed Tounsi
  • Marthe Meledje
  • Aroquiassamy La Roze
  • Fabienne Bonnet
  • Alexandre Colby
  • Marie-Laure Laglenne
  • Yann Bobinet
  • Céline Lacroix
  • Charles Hong
  • Mbolatiana Ranaivoarijaona
  • Fritz Patrice Senatus
  • Thérèse Robert
  • Laurent Cavana
  • Solène Desfosses Precetti
  • Rémi Mulhen
  • Anne Aubert
  • Denis Bissieres
  • Isabelle Bianquis
  • Pierre Geraud
  • Aline Trinquet
  • Samuel Argouet
  • Béatrice Poisson
  • Evan Quince
  • Ines Bernard
  • François Drouin
  • Bérénice Mabidi
  • Christian Fruit
  • Sophie Duhem
  • Rémi Sautret
  • Sylvie Benamou
  • Nathanaël Colin-Jaeger
  • Verena Gonin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Senant
Jean-Yves Senant (38 élus) Antony pour tous avec jean-yves senant 		8 933 52,44%
  • Jean-Yves Senant
  • Perrine Precetti
  • Pierre Medan
  • Isabelle Rolland
  • Pascal Colin
  • Sophie Sansy
  • Fabien Hubert
  • Stéphanie Schlienger
  • Michel Pierre Gioria
  • Marie Véret
  • Jacques Legrand
  • Rosa Macieira Dumoulin
  • Wissam Nehme
  • Claire Genest
  • Saïd Aït-Ouaraz
  • Géraldine Pauly
  • Marc Ali Ben Abdallah
  • Christiane Enamé
  • Ugo Di Palma
  • Anne Fauret
  • Laurent André Pegorier
  • Corinne Pham-Pingal
  • Eric Arjona
  • Pauline Galli
  • François Goulette
  • Christel Virginie Berthier
  • Edouard Kalonji
  • Lynda El Mezoued
  • Bruno Foyer
  • Maryse Lemmet
  • Ioannis Vouldoukis
  • Anne Aubert
  • David Pierre Passeron
  • Anny Leon
  • Patrick Reynier
  • Fatima Zambardjoudi
  • Aviel Bensabat
  • Laïla Rafik
Sylviane Aschehoug
Sylviane Aschehoug (5 élus) Antony terre citoyenne 		3 723 21,85%
  • Sylviane Aschehoug
  • David Mauger
  • Irène Huard
  • Olivier Parisis
  • Isabelle Rémy-Largeau
Nadia Desbois
Nadia Desbois (3 élus) Antony en mouvement 		2 416 14,18%
  • Nadia Desbois
  • Christophe Mongardien
  • Agnès Chabot
Isabelle Lajeunie
Isabelle Lajeunie (3 élus) Antony ensemble 		1 960 11,50%
  • Isabelle Lajeunie
  • Stéphane Celestin
  • Kristell Fabre
Participation au scrutin Antony
Taux de participation 41,87%
Taux d'abstention 58,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 388

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Sénant
Jean-Yves Sénant (41 élus) Antony pour tous avec jean-yves sénant 		13 746 62,01%
  • Jean-Yves Sénant
  • Véronique Bergerol
  • Jean-Yves Le Bourhis
  • Isabelle Rolland
  • Pierre Medan
  • Armelle Bréhamet-Cottenceau
  • Pascal Colin
  • Sophie Sansy
  • Philippe Serin
  • Stéphanie Schlienger
  • Philippe Martin
  • Perrine Precetti
  • Jacques Legrand
  • Fatma Betouati
  • Etienne Charrieau
  • Anny Leon
  • Jean-Pierre Limborg
  • Rosa Dumoulin
  • Fabien Hubert
  • Corinne Pham-Pingal
  • Saïd Aït-Ouaraz
  • Anne Fauret
  • Cyril Adda
  • Sylvie Aguilar
  • Wissam Nehme
  • Colette Covi-Houemavo
  • Ioannis Vouldoukis
  • Maryse Lemmet
  • Christian Ollivry
  • Françoise Quinzin
  • Michel Fouquet
  • Isabelle Lajeunie
  • François Goulette
  • Christel Cornat
  • Gilles Le Lamer
  • Fatima Messaoudi
  • Paul Duriez
  • Valérie Benoit
  • Stéphane Celestin
  • Claire Genest
  • David Passeron
François Rivet
François Rivet (5 élus) Antony avec vous 		4 794 21,62%
  • François Rivet
  • Annie-Laure Hagel-Delacroix
  • Jean-Marc Feuillade
  • Marité Charrier
  • Pierre Rufat
François Meunier
François Meunier (2 élus) Antony a gauche 		2 006 9,04%
  • François Meunier
  • Isabelle Delpech
Mireille Bugat
Mireille Bugat (1 élu) Antony, pour un nouvel avenir 		1 621 7,31%
  • Mireille Bugat
Participation au scrutin Antony
Taux de participation 56,81%
Taux d'abstention 43,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,39%
Nombre de votants 23 430

Villes voisines d'Antony

En savoir plus sur Antony