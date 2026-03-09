Résultat municipale 2026 à Antony : les dernières infos sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony [EN DIRECT]
A Antony, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026 dans la commune...
L'actu des élections municipales 2026 à Antony
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Antony ?
Qui est candidat à Antony pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Antony sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Virginie Evennou
Liste divers gauche
ANTONY EN PARTAGE
|
|
Jean-Yves Sénant
Liste divers droite
ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
|
|
François La Selve
Liste d'extrême droite
Servir Antony avec François La Selve
|
|
David Mauger
Liste d'union à gauche
Antony terre citoyenne
|
|
Perrine Precetti
Liste divers droite
Antony à venir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Senant (38 élus) Antony pour tous avec jean-yves senant
|8 933
|52,44%
|
|Sylviane Aschehoug (5 élus) Antony terre citoyenne
|3 723
|21,85%
|
|Nadia Desbois (3 élus) Antony en mouvement
|2 416
|14,18%
|
|Isabelle Lajeunie (3 élus) Antony ensemble
|1 960
|11,50%
|
|Participation au scrutin
|Antony
|Taux de participation
|41,87%
|Taux d'abstention
|58,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 388
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Sénant (41 élus) Antony pour tous avec jean-yves sénant
|13 746
|62,01%
|
|François Rivet (5 élus) Antony avec vous
|4 794
|21,62%
|
|François Meunier (2 élus) Antony a gauche
|2 006
|9,04%
|
|Mireille Bugat (1 élu) Antony, pour un nouvel avenir
|1 621
|7,31%
|
|Participation au scrutin
|Antony
|Taux de participation
|56,81%
|Taux d'abstention
|43,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,39%
|Nombre de votants
|23 430
