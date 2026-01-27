Résultat des municipales 2026 en Avignon : les infos clés de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle Cécile Helle (39 élus) Avignon, notre coeur, notre force 7 844 45,62%
Anne-Sophie Rigault Anne-Sophie Rigault (8 élus) Avignon a coeur 5 169 30,06%
Jean-Pierre Cervantes Jean-Pierre Cervantes (4 élus) Avignon écologique sociale et solidaire 2 629 15,29%
Michel Bissiere Michel Bissiere (2 élus) Avignon en grand 1 551 9,02%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 31,87%
Taux d'abstention 68,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 617

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle Cécile Helle Avignon, notre coeur, notre force 6 482 34,46%
Anne-Sophie Rigault Anne-Sophie Rigault Avignon a coeur 4 050 21,53%
Jean-Pierre Cervantes Jean-Pierre Cervantes Avignon écologique sociale et solidaire 2 927 15,56%
Michel Bissiere Michel Bissiere Avignon en grand 2 153 11,44%
Frédéric Tacchino Frédéric Tacchino Avignon une ambition partagée 1 247 6,63%
Farid Faryssy Farid Faryssy Avignon citoyenne et populaire 1 009 5,36%
Denis Schmid Denis Schmid Avignon animaliste 489 2,60%
Sylvie Viala-Tavakoli Sylvie Viala-Tavakoli Unir avignon 450 2,39%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 34,93%
Taux d'abstention 65,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 278

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle Cécile Helle (40 élus) (re) inventons avignon 16 578 47,47%
Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux (9 élus) Avignon bleu marine 12 230 35,02%
Bernard Chaussegros Bernard Chaussegros (4 élus) Ensemble avignon 6 111 17,50%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 35 941

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux Avignon bleu marine 9 012 29,63%
Cécile Helle Cécile Helle [ré]inventons avignon 8 985 29,54%
Bernard Chaussegros Bernard Chaussegros Ensemble avignon 6 359 20,90%
André Castelli André Castelli Un avenir meilleur pour avignon 3 790 12,46%
André Seignon André Seignon Avignon alternative liste d'union des centres et de repuplicains 1 459 4,79%
Stéphane Geslin Stéphane Geslin Democratie communale 430 1,41%
Kader Guettaf Kader Guettaf Avignon en marche 377 1,23%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 57,16%
Taux d'abstention 42,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 31 409
