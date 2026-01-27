Résultat des municipales 2026 en Avignon : les infos clés de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon (84000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
15:48 - Quels sont les résultats des sondages à Avignon ?
Les élections municipales de 2026 à Avignon se profilent comme un scrutin incertain, dominé par le rejet des candidats. Le sondage Ifop révèle que Joël Peyre, clairement lié à l'héritage contesté de la maire sortante, peine à capter l'adhésion. Le Rassemblement national pourrait également surperformer au premier tour, indiquant un vote protestataire croissant. Lire sur infoavignon.com
14:18 - Joël Peyre se retire des municipales
À Avignon, la campagne des municipales de 2026 pourrait être profondément impactée par le retrait imminent de Joël Peyre, candidat du PRG. Son taux de soutien a chuté à 5 %, après des tentatives d'unification à gauche qui n'ont pas abouti. Ce retrait pourrait redessiner les alliances politiques et renforcer la candidature de Paul Roger Gontard. Lire sur infoavignon.com
14:17 - David Fournier reçoit le soutien de la maire sortante pour les municipales
David Fournier, candidat socialiste aux municipales d'Avignon, reçoit le soutien de la maire sortante Cécile Helle, mais ce ralliement soulève des inquiétudes. Son association avec un bilan municipal critiqué pourrait lui nuire, alors que d'autres candidats, comme Paul Roger Gontard et Stéphan Fiori, pourvoient à capitaliser sur ce positionnement. L'héritage politique de la majorité sortante pèse sur la campagne de Fournier, qui doit naviguer entre continuité et exigences de renouveau. Lire sur infoavignon.com
14:16 - Mathilde Louvain présente son programme à Avignon
À Avignon, Mathilde Louvain, candidate de La France Insoumise pour les municipales de 2026, présente un programme axé sur la démocratie citoyenne, le logement et la lutte contre les discriminations. Elle propose des mesures innovantes comme le RIC et un renforcement de l'inspection des logements insalubres. Louvain souhaite également créer un observatoire municipal pour combattre les discriminations sous toutes leurs formes. Lire sur lejournaltoulousain.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (39 élus) Avignon, notre coeur, notre force
|7 844
|45,62%
|Anne-Sophie Rigault (8 élus) Avignon a coeur
|5 169
|30,06%
|Jean-Pierre Cervantes (4 élus) Avignon écologique sociale et solidaire
|2 629
|15,29%
|Michel Bissiere (2 élus) Avignon en grand
|1 551
|9,02%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|31,87%
|Taux d'abstention
|68,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 617
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle Avignon, notre coeur, notre force
|6 482
|34,46%
|Anne-Sophie Rigault Avignon a coeur
|4 050
|21,53%
|Jean-Pierre Cervantes Avignon écologique sociale et solidaire
|2 927
|15,56%
|Michel Bissiere Avignon en grand
|2 153
|11,44%
|Frédéric Tacchino Avignon une ambition partagée
|1 247
|6,63%
|Farid Faryssy Avignon citoyenne et populaire
|1 009
|5,36%
|Denis Schmid Avignon animaliste
|489
|2,60%
|Sylvie Viala-Tavakoli Unir avignon
|450
|2,39%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|34,93%
|Taux d'abstention
|65,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (40 élus) (re) inventons avignon
|16 578
|47,47%
|Philippe Lottiaux (9 élus) Avignon bleu marine
|12 230
|35,02%
|Bernard Chaussegros (4 élus) Ensemble avignon
|6 111
|17,50%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|65,40%
|Taux d'abstention
|34,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|35 941
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Lottiaux Avignon bleu marine
|9 012
|29,63%
|Cécile Helle [ré]inventons avignon
|8 985
|29,54%
|Bernard Chaussegros Ensemble avignon
|6 359
|20,90%
|André Castelli Un avenir meilleur pour avignon
|3 790
|12,46%
|André Seignon Avignon alternative liste d'union des centres et de repuplicains
|1 459
|4,79%
|Stéphane Geslin Democratie communale
|430
|1,41%
|Kader Guettaf Avignon en marche
|377
|1,23%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|57,16%
|Taux d'abstention
|42,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|31 409
