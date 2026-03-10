Résultat municipale 2026 à Beauvais : les dernières actus des candidats

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Beauvais ?

Qui est candidat à Beauvais pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Beauvais sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Franck Pia
Franck Pia Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
  • Franck Pia
  • Isabelle Soula
  • Lionel Chiss
  • Dalila Boukercha
  • Charles Locquet
  • Anne-Françoise Lebreton
  • Philippe Vibert
  • Christine Vigreux
  • Mehdi Rahoui
  • Farida Timmerman
  • Antoine Salitot
  • Vanessa Foulon
  • Mamadou Ly
  • Valérie de Koninck
  • Christophe Gaspart
  • Jacqueline Menoubé
  • Yannick Matura
  • Emine Gungormus
  • Ludovic Castanie
  • Mariam Ba
  • Ludovic Desliens
  • Corinne Fourcin
  • Ali Sahnoun
  • Sarah Lardemer
  • Cédric Martin
  • Priscille Dikongue Nyaben Fonze
  • Jacques Doridam
  • Patricia Hiberty
  • Loïc Barbaras
  • Guylaine Capgras
  • Frédéric Bonal
  • Leïla Dagdad
  • Jérôme Lievain
  • Ngoné Salvaigo
  • Emmanuel Rouchaussée
  • Charlène Silva
  • Carlos Da Cunha
  • Nathalie Leclercq
  • Sacha Lempereur
  • Lilya Degga Djenadi
  • Samir Zaraa
  • Catherine Zanni
  • Yanis Djabari
  • Denise Andrieux
  • Philippe Sebban
  • Corinne Steinmann
Claire Marais-Beuil
Claire Marais-Beuil Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
  • Claire Marais-Beuil
  • Corentin Faucon
  • Marie-Christine Baudin Chenu
  • Yoann Glumineau
  • Irina Magnier
  • Etienne Philippon
  • Valentine Tempier
  • Franck Drouard
  • Elena Shahovtsova
  • Patrick Bougeard
  • Christine Vignolles
  • Maxime Beuil
  • Gladys Houton
  • Karl Licius
  • Nathalie Anselme
  • Quentin Wauters
  • Claudine Dupontreué
  • Raymond Fricamps
  • Maëlle Pelletier
  • Rodrigue Picard
  • Méghan Dumont
  • Eddy Leger
  • Joy Leger
  • Roger Barbet
  • Marie-Claude Cava
  • Daniel Martin
  • Sandrine Grignon
  • Eric Gaillard
  • Marie-Madeleine Alexandre
  • Dominique Thierry
  • Carole Duflos
  • Jean-Jacques Dobigny
  • Andréa Derischebourg
  • Jean-Pierre Degrootte
  • Brigitte Sagnier
  • Gilbert Joly
  • Jocelyne Joly
  • Francis Dedrie
  • Sylvie Dubus
  • Gérald Biet
  • Isabelle Fouquier
  • Samuel Bertrand
  • Martine Goince
  • Jacques Petitjean
  • Catherine Camus
  • Philippe Ballard
  • Louise Portebois
Roxane Lundy
Roxane Lundy Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
  • Roxane Lundy
  • Mohrad Laghrari
  • Louisa Bantignies
  • Thierry Aury
  • Marianne Seck
  • Bruno Clinckemaillie
  • Hatice Kilinc-Siginir
  • Maxime Loisel
  • Marie-Ange Havy
  • Philippe Enjolras
  • Cécile Buche
  • Mamadou Bathily
  • Aurélie de Lima
  • Gilles Petit
  • Hélène Vivier
  • Thierry Decaudain
  • Ornella Fresu
  • Patrick Gaillard
  • Delphine Cléry
  • Yves Delécluse
  • Dominique Vincent
  • Saïd Ait Belqabi
  • Rahnia Abla
  • Stéphan Amici
  • Marie-Pierre Dugué
  • Pierre Bichon
  • Dominique Clinckemaillie
  • Guillaume Cervantes
  • Anne-Lise Couturier
  • José Quillet
  • Stéphanie Moignard
  • Nicolas Rose- Le Graët
  • Diapou Sissoko
  • Cédric Rochat Mallard
  • Marine Niocel
  • Gwenaël Dumoulin
  • Meïssa Hanaty
  • Christophe Desprez
  • Virginie Tarada
  • Yaya Touré
  • Pauline Ficheux
  • Frédéric Saykosy
  • Stéphanie Lamouret
  • David Nekkar
  • Agnès Perraudeau
  • Hussein Yatabare
Frederic Segretain
Frederic Segretain Liste d'union au centre
BEAUVAIS DEMAIN
  • Frederic Segretain
  • Anne Le Mestre
  • Burak Yilmaz
  • Oumaïma Aouad
  • David Vieira
  • Delphine Mergey
  • Jean-Philippe Bidone
  • Aurelie Jeanmaire-Lebel
  • Alphonse Beuve
  • Sofia Dias
  • Eric Gauthier
  • Najate Aziz
  • Florian Patry
  • Yvelise Delaunay
  • Alpha Dia
  • Sonia El Aabdi
  • Alain Piquant
  • Caroline Oulbid
  • Abdelkebir Laasri
  • Françoise Liria
  • Eric Bataller
  • Sonia Rahmani
  • Matys Gutierrez
  • Angelica Vasseur
  • Clément Martin
  • Ines El Basri
  • Ervin Ademi
  • Delphine Engrand
  • Noam Bouchakor
  • Nicole Neris
  • Raphaël Ponthieu
  • Martine Verger
  • Bilal El Mansouri
  • Manon Delamare
  • William Foubert
  • Naïma Abella
  • Bernard Chirat
  • Estelle Taze
  • Jean Cardon
  • Séverine Nationalité Belge Gysens
  • Nabil Kadid
  • Sybille Allard
  • Mohammed Bouchrit
  • Alisson Hoeppe
  • Djiby Barry
  • Andrée-Marie Marika Gaudin
Renée Potchtovik
Renée Potchtovik Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Renée Potchtovik
  • Boris Olagnier
  • Heidi Fauville
  • Philippe Mallard
  • Pascale Neveu
  • Gaëtan Coutard
  • Murielle Gougaut
  • Jean-Claude Roy
  • Christelle Mercier
  • Franck Pascal
  • Lydie Alphonse
  • Pascal Hugo
  • Sherley Coutard
  • Marc Hépiègne
  • Solenne Robin
  • Philippe Dhaleine
  • Léone Lesieur
  • Alain Lemaire
  • Marie-Jeanne Maillard
  • Jean-Michel Fourmental
  • Mylène Olagnier
  • Roger Freville
  • Paula Delannoy
  • Jonathan Fleuret
  • Sonia Guillemant
  • Patrick Allu
  • Christine Delcroix
  • Simon Mercier
  • Jacqueline Hépiègne
  • Fabien Szczyszek
  • Mireille Moisson
  • Philippe Putey
  • Chely Coutard
  • Guewen Grandé
  • Martine Maguet
  • Alexis Olagnier
  • Corinne Mercier
  • Daniel Allard
  • Maeva Coutard
  • Emmanuel Rémia
  • Louise Sanchez
  • Philippe Feigueux
  • Angélina Ristori
  • Alexandre Demagny
  • Virginie Choron
  • Théo Brevet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline Cayeux
Caroline Cayeux (35 élus) Beauvais c'est vous 		6 050 50,75%
  • Caroline Cayeux
  • Franck Pia
  • Sandra Plomion
  • Lionel Chiss
  • Isabelle Soula Debruyn
  • Yannick Matura
  • Anne-Françoise Lebreton
  • Mohrad Laghrari
  • Corinne Fourcin
  • Charles Locquet
  • Jacqueline Menoubé
  • Philippe Vibert
  • Charlotte Colignon Duroyon
  • Antoine Salitot
  • Catherine Thiéblin
  • Victor Debil-Caux
  • Hatice Kilinc Siginir
  • Mamadou Ly
  • Guylaine Capgras
  • Jacques Doridam
  • Vanessa Foulon
  • Ali Sahnoun
  • Halima Kharroubi
  • Loïc Barbaras
  • Farida Timmerman
  • Mamadou Bathily
  • Peggy Callens
  • Cédric Martin
  • Sabrina Agapit
  • Jérôme Lievain
  • Laureen Hulot
  • Ludovic Castanie
  • Monette Vasseur
  • Christophe Gaspart
  • Patricia Hiberty
Roxane Lundy
Roxane Lundy (7 élus) Beauvais osons l'avenir avec roxane lundy 		3 782 31,72%
  • Roxane Lundy
  • Thierry Aury
  • Dominique Clinckemaillie
  • Mehdi Rahoui
  • Marianne Seck
  • Grégory Narzis
  • Leila Dagdad
Claire Marais - Beuil
Claire Marais - Beuil (2 élus) Beauvais, notre ambition 		1 163 9,75%
  • Claire Marais - Beuil
  • David Magnier
Philippe Enjolras
Philippe Enjolras (1 élu) Ensemble pour beauvais 		686 5,75%
  • Philippe Enjolras
Renée Potchtovik
Renée Potchtovik Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		239 2,00%
Participation au scrutin Beauvais
Taux de participation 36,09%
Taux d'abstention 63,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 445

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline Cayeux
Caroline Cayeux (36 élus) Beauvais pour tous 		10 802 57,24%
  • Caroline Cayeux
  • Franck Pia
  • Corinne Corillion
  • Arnaud De Sainte Marie
  • Fatima Abla
  • Jean-Luc Bourgeois
  • Aysel Senol
  • Olivier Taboureux
  • Cécile Parage
  • Jacques Doridam
  • Catherine Thieblin
  • Charles Locquet
  • Charlotte Colignon Duroyon
  • Jean-Marie Jullien
  • Elisabeth Lesure
  • Pierre Michelino
  • Béatrice Pernier
  • Mamadou Ly
  • Françoise Bramard
  • Philippe Vibert
  • Guylaine Capgras
  • Mohrad Laghrari
  • Nicole Wissotzky
  • Jérôme Lievain
  • Chanez Herbanne
  • Claude Polle
  • Nathalie Bertois Preteseille
  • Christophe Gaspart
  • Aïssé Traore
  • David Nekkar
  • Elodie Baptiste
  • Denis Nogrette
  • Salima Nakib
  • Antoine Salitot
  • Alison Gillon
  • Benoît Miron
Thibaud Viguier
Thibaud Viguier (6 élus) Utile pour beauvais avec thibaud viguier 		5 083 26,93%
  • Thibaud Viguier
  • Anne Rouibi-Geffroy
  • Mehdi Rahoui
  • Jacqueline Fontaine
  • Grégory Narzis
  • Stéphanie Priou
Florence Italiani
Florence Italiani (3 élus) Beauvais bleu marine 		2 985 15,81%
  • Florence Italiani
  • David Illigot
  • Monique Thierry
Participation au scrutin Beauvais
Taux de participation 58,16%
Taux d'abstention 41,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 19 658

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline Cayeux
Caroline Cayeux Beauvais pour tous 		9 714 49,77%
Thibaud Viguier
Thibaud Viguier Utile pour beauvais avec thibaud viguier 		4 328 22,17%
Florence Italiani
Florence Italiani Beauvais bleu marine 		3 119 15,98%
Thierry Aury
Thierry Aury L'humain d'abord avec thierry aury 		1 867 9,56%
Renée Potchtovik
Renée Potchtovik Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		287 1,47%
Catherine Mery
Catherine Mery Notre ville vaut plus que leurs profits 		199 1,01%
Participation au scrutin Beauvais
Taux de participation 59,52%
Taux d'abstention 40,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 20 117

Villes voisines de Beauvais

En savoir plus sur Beauvais