Résultat municipale 2026 à Beauvais : les dernières actus des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais [EN DIRECT]
A Beauvais, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Beauvais
09/03/26 - 18:36 - Les candidats débattent de la santé à Beauvais
À Beauvais, le débat du premier tour des élections municipales a mis en lumière les enjeux de la santé avec des propositions variées des candidats. Le maire sortant, Franck Pia, préconise l'embauche de médecins municipaux, tandis que d'autres, comme Frédéric Segretain, appellent à construire des maisons de santé. Face à la pénurie de médecins, ces discussions sont cruciales pour améliorer l'accès aux soins dans la ville. Lire sur courrier-picard.fr
09/03/26 - 18:36 - Le sondage des municipales à Beauvais révèle Pia en tête
Le sondage du Courrier Picard pour les élections municipales de Beauvais place Franck Pia en tête avec 38% des intentions de vote, suivi de Roxane Lundy (31%) et Claire Marais-Beuil (22%). Les autres candidats, Frédéric Segretain et Renée Potchtovik, sont loin derrière. Ce sondage suscite des réactions variées parmi les candidats, notamment des critiques concernant sa représentativité. Lire sur oisehebdo.fr
09/03/26 - 09:41 - Les candidats se divisent sur l'emploi et le stationnement
À Beauvais, un débat intense a eu lieu sur le dynamisme du centre-ville en vue des élections municipales de 2026. Les candidats ont discuté des stratégies pour raviver le commerce local face à la concurrence en ligne, avec des propositions variées sur l'accessibilité et le soutien aux commerces. Les tensions ont émergé autour de la gestion actuelle du stationnement et des attentes en termes de création d'emplois. Lire sur courrier-picard.fr
08/03/26 - 12:33 - Les candidats débattent sur les question de sécurité, de commerce et de santé
À Beauvais, les cinq candidats à la mairie se sont réunis pour un débat animé sur la place Jeanne-Hachette, à l'approche des élections municipales. Les thèmes abordés incluaient la sécurité, le commerce et la santé, chacun essayant de mettre en avant ses projets. Le public a fortement réagi aux échanges. Lire sur oisehebdo.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Beauvais ?
Qui est candidat à Beauvais pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Beauvais sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Franck Pia
Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
|
|
Claire Marais-Beuil
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
|
|
Roxane Lundy
Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
|
|
Frederic Segretain
Liste d'union au centre
BEAUVAIS DEMAIN
|
|
Renée Potchtovik
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (35 élus) Beauvais c'est vous
|6 050
|50,75%
|
|Roxane Lundy (7 élus) Beauvais osons l'avenir avec roxane lundy
|3 782
|31,72%
|
|Claire Marais - Beuil (2 élus) Beauvais, notre ambition
|1 163
|9,75%
|
|Philippe Enjolras (1 élu) Ensemble pour beauvais
|686
|5,75%
|
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|239
|2,00%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|36,09%
|Taux d'abstention
|63,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 445
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (36 élus) Beauvais pour tous
|10 802
|57,24%
|
|Thibaud Viguier (6 élus) Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|5 083
|26,93%
|
|Florence Italiani (3 élus) Beauvais bleu marine
|2 985
|15,81%
|
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|19 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux Beauvais pour tous
|9 714
|49,77%
|Thibaud Viguier Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|4 328
|22,17%
|Florence Italiani Beauvais bleu marine
|3 119
|15,98%
|Thierry Aury L'humain d'abord avec thierry aury
|1 867
|9,56%
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,47%
|Catherine Mery Notre ville vaut plus que leurs profits
|199
|1,01%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|59,52%
|Taux d'abstention
|40,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|20 117
