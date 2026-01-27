Résultat des municipales 2026 à Besançon : les infos de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon (25000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:36 - Besançon se prépare pour les élections municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Besançon vont permettre d'élire les conseillers municipaux, composants essentiels du conseil municipal. Ces élections détermineront également le maire et ses adjoints qui assureront la gestion de la commune pour les six années suivantes. Ce scrutin est crucial pour l'avenir politique de Besançon. Lire sur estrepublicain.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Vignot (40 élus) Besançon par nature
|11 145
|43,83%
|Ludovic Fagaut (11 élus) Besançon maintenant
|10 579
|41,61%
|Eric Alauzet (4 élus) L'ecologie positive
|3 700
|14,55%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 089
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Vignot Besançon par nature
|7 844
|31,21%
|Ludovic Fagaut Besançon maintenant
|5 928
|23,59%
|Eric Alauzet L'ecologie positive
|4 746
|18,88%
|Claire Arnoux Besançon verte solidaire
|2 082
|8,28%
|Jacques Ricciardetti Changeons besançon
|1 812
|7,21%
|Alexandra Cordier Ensemble ! avec alexandra cordier
|1 149
|4,57%
|Karim Bouhassoun Bisontines - bisontins, la liste citoyenne de besancon
|713
|2,83%
|Jean-Philippe Allenbach Les régionalistes
|548
|2,18%
|Nicole Friess Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|307
|1,22%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|38,76%
|Taux d'abstention
|61,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 855
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Fousseret (41 élus) Tous pour besançon
|17 943
|47,38%
|Jacques Grosperrin (12 élus) Besançon, il est temps.
|16 814
|44,40%
|Philippe Mougin (2 élus) Besançon bleu marine
|3 106
|8,20%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|57,18%
|Taux d'abstention
|42,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|39 538
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Fousseret Tous pour besançon
|12 191
|33,63%
|Jacques Grosperrin Besançon, il est temps.
|11 470
|31,64%
|Philippe Mougin Besançon bleu marine
|4 263
|11,76%
|Emmanuel Girod A gauche toute, place au peuple
|2 582
|7,12%
|Frank Monneur Besançon generations citoyennes
|2 255
|6,22%
|Jean-François Humbert Jean-françois humbert - besançon au centre
|1 452
|4,00%
|Lazhar Hakkar Besançon ambitieuse solidaire et fraternelle
|899
|2,48%
|Nicole Friess Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|518
|1,42%
|Apolline Trioulaire Unité et résistance contre l'austérité
|354
|0,97%
|Ismäel Boudjekada Besançon autrement
|264
|0,72%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|54,10%
|Taux d'abstention
|45,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|37 405
