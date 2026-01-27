Résultat des municipales 2026 à Besançon : les infos de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Vignot Anne Vignot (40 élus) Besançon par nature 11 145 43,83%
Ludovic Fagaut Ludovic Fagaut (11 élus) Besançon maintenant 10 579 41,61%
Eric Alauzet Eric Alauzet (4 élus) L'ecologie positive 3 700 14,55%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 39,10%
Taux d'abstention 60,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 089

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Vignot Anne Vignot Besançon par nature 7 844 31,21%
Ludovic Fagaut Ludovic Fagaut Besançon maintenant 5 928 23,59%
Eric Alauzet Eric Alauzet L'ecologie positive 4 746 18,88%
Claire Arnoux Claire Arnoux Besançon verte solidaire 2 082 8,28%
Jacques Ricciardetti Jacques Ricciardetti Changeons besançon 1 812 7,21%
Alexandra Cordier Alexandra Cordier Ensemble ! avec alexandra cordier 1 149 4,57%
Karim Bouhassoun Karim Bouhassoun Bisontines - bisontins, la liste citoyenne de besancon 713 2,83%
Jean-Philippe Allenbach Jean-Philippe Allenbach Les régionalistes 548 2,18%
Nicole Friess Nicole Friess Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 307 1,22%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 38,76%
Taux d'abstention 61,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 855

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Fousseret Jean-Louis Fousseret (41 élus) Tous pour besançon 17 943 47,38%
Jacques Grosperrin Jacques Grosperrin (12 élus) Besançon, il est temps. 16 814 44,40%
Philippe Mougin Philippe Mougin (2 élus) Besançon bleu marine 3 106 8,20%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 57,18%
Taux d'abstention 42,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 39 538

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Fousseret Jean-Louis Fousseret Tous pour besançon 12 191 33,63%
Jacques Grosperrin Jacques Grosperrin Besançon, il est temps. 11 470 31,64%
Philippe Mougin Philippe Mougin Besançon bleu marine 4 263 11,76%
Emmanuel Girod Emmanuel Girod A gauche toute, place au peuple 2 582 7,12%
Frank Monneur Frank Monneur Besançon generations citoyennes 2 255 6,22%
Jean-François Humbert Jean-François Humbert Jean-françois humbert - besançon au centre 1 452 4,00%
Lazhar Hakkar Lazhar Hakkar Besançon ambitieuse solidaire et fraternelle 899 2,48%
Nicole Friess Nicole Friess Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 518 1,42%
Apolline Trioulaire Apolline Trioulaire Unité et résistance contre l'austérité 354 0,97%
Ismäel Boudjekada Ismäel Boudjekada Besançon autrement 264 0,72%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 54,10%
Taux d'abstention 45,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 37 405
Autour des élections à Besançon
En savoir plus sur Besançon