Résultat municipale 2026 à Blois : liste des candidats et actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Blois ?

Qui est candidat à Blois pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Blois sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Nicolas Orgelet
Nicolas Orgelet Liste Les Ecologistes
BLOIS EN COMMUN
  • Nicolas Orgelet
  • Claire Mollière
  • Malik Boufatah
  • Hélène Menou
  • Matthieu Marquaille
  • Ingrid Souilla
  • François Thiollet
  • Amandine Lebrat
  • Guillaume Saveuse
  • Yuki Penot
  • Redouane Zaaraoui
  • Rachel Copin
  • Bacoutoubo Cisse
  • Isabelle Nouari
  • François Beigbeder
  • Sylvie Lafon
  • Christophe Leroy
  • Mame Delaveau-Seck
  • Xavier Farineau
  • Mélanie Fournier
  • Julien Garnot
  • Jacqueline Orlay
  • Ruddy Mienahata
  • Anne-Marie Gonzalez
  • Gervais Legras
  • Najeha Afrassi
  • Mikael Martel
  • Isabelle Aubert
  • Jean-Pascal Doré
  • Anna-Laure Bergeot
  • Prodige Nzila-Goma
  • Marie Merckelbagh
  • Masato Fujisaki
  • N'Nabintou Bayo
  • Maxime Orieux
  • Claire Rassinoux
  • Arnaud Moyen
  • Laurence Tessier
  • Dembo Djikhine
  • Pauline Salcedo
  • Antoine Soufiane
  • Delphine Benassy
  • Hervé Péron
  • Suzel Chauvin
Michel Vila
Michel Vila Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Michel Vila
  • Valérie Robineau
  • Simon Hallet
  • Céline Chevallier
  • Christian Loualoup
  • Djamila Khazani
  • Jean-Louis Frétault
  • Myrella Petrein
  • Benjamin Wouts
  • Morgane Cognet
  • Ghislain Leblanc
  • Angélique Rodrigues
  • Mohammad Ait Moulay
  • Claire Mvila
  • André Belimont
  • Sylvie Dubarle
  • Bernard Pacaud
  • Florence Euzenat
  • Antoine Abid
  • Laurence Giraud
  • Thierry Arnault
  • Francine Vitulin
  • Jean Ziloff
  • Nakhla Hamoum
  • Bruno Mardargent
  • Virginia Prom
  • Benoit Ledoux
  • Céline Coulais
  • Bruno Duchet
  • Victoria Biernacka
  • Ramazan Sinir
  • Nadia Souaqi
  • Mustapha Cadi
  • Melya Aaron
  • Gilles Fauchere
  • Valérie Pouch
  • Daniel Gobin
  • Tania Tola
  • Mickaël Roberdeau
  • Véronique Cailliere
  • Pierre Phardin
  • Vanessa Benoist
  • Antonio Marques
Marc Gricourt
Marc Gricourt Liste d'union à gauche
PRENONS SOIN DE L'AVENIR
  • Marc Gricourt
  • Anais Saillau
  • Benjamin Vetele
  • Julie Eymard
  • Mourad Salah-Brahim
  • Corinne Kibongui-Saminou-Oumba
  • Johann Elbory
  • Celine Moreau
  • Christophe Degruelle
  • Christelle Berenger
  • Yann Laffont
  • Anne-Laure Cabirol
  • Cedric Marmuse
  • Agnes Verlinde
  • Ozgur Eski
  • Scheherazade Bougrara
  • Yannis Bourgeois
  • Fabienne Quinet
  • Paul Gillet
  • Marie-Agnes Feret
  • Frederic Orain
  • Corinne Garcia
  • Simon Blin
  • Christelle Leclerc
  • Rachid Meress
  • Kenza Aghouchy
  • Antoine Huguet
  • Agathe Gourdault-Montagne
  • Joel Patin
  • Diane Flechais-Obono Ovono
  • Morgan Beauvoir
  • Melanie Robert
  • Amine Mahraoui
  • Daniele Royer-Bigache
  • Olivier Valomet
  • Emma Clairet
  • Xavier Prevost
  • Patricia Fouquet
  • Frederic Veillon de la Garoullaye
  • Aline Pelletier
  • Maxime Menuet
  • Cecilia Teixeira Dos Santos
  • Maxence de Schrooder
Marine Bardet
Marine Bardet Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
  • Marine Bardet
  • Éric Coullon
  • Clémentine Joly
  • Thomas Petit Sanséau
  • Anouchka Kosarowycz
  • Hans Huart
  • Béatrice Caravella
  • Alan Morvan
  • Marie Marchand
  • Wladimir Kopanski
  • Danielle Chevaye
  • Laurent Beauget
  • Noémie Renaud
  • Georges Pruvost
  • Marie-Noëlle Blanvillain
  • Bernard Thibault
  • Jeanne Franqueville
  • Frédéric Sausset
  • Nathalie Languet
  • Bernard Köhler
  • Béatrice Morvan
  • Dany Cornilleau
  • Marie-Anne Bessarion
  • Jean-Jacques Rétif
  • Marie-Christine Masson
  • Joël Abad
  • Simone Mertès
  • Jean-Pierre Bulois
  • Michèle Baudère
  • Roger Porcher
  • Lucienne Duclus
  • Jean-Pierre Fraud
  • Élisabeth Lopes
  • Daniel Moëlo
  • Catherine Sanséau
  • Alexandre Joly
  • Suzanne Pasnon
  • Gauvain Jacquelin
  • Christiane Letessier
  • Roger Chudeau
  • Laurence Joly
  • Hubert de Pirey
  • Jeanne Solnon
Malik Benakcha
Malik Benakcha Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
  • Malik Benakcha
  • Mathilde Desjonquères
  • Jean-François Mortelette
  • Cécile Dreux
  • Etienne Panchout
  • Anne-Sophie Aubert-Ranguin
  • Michel Pillefer
  • Emilie Hamet
  • Marc Tirvaudey
  • Christine Chevallier
  • Jean Achard
  • Keltoum Benyagoub
  • Nicolas Vasseur
  • Marie-Béatrice Loiselet
  • Jonathan Gaborit
  • Chérifa Adaissi
  • Bruno Simon
  • Véronique Cartier
  • Pierre-Gilles Parra
  • Elisabeth Dugardin
  • Alexandre Blusson
  • Maïwen Decoene
  • Mathis Thomas
  • Marie Dazun
  • Alexandre Charmoy
  • Eliane Bizet
  • Lionel Fontaine
  • Christine Lozanne
  • Didier Delva
  • Aurélie Branjauneau
  • Stéphane Spennel
  • Guyonne Leissler
  • Cyrille Hénault
  • Olivia Fleury Ferrer
  • Thomas Grappy
  • Véronique Savaranin
  • Mickaël Bourillon
  • Antoinette Luzier
  • Nicolas Tavenier
  • Marie-Hélène Millet
  • Alain Courtois
  • Gaëtane Touchain-Maltête
  • Gilles Lagarde
Gildas Vieira
Gildas Vieira Liste Divers
Osons Blois Autrement
  • Gildas Vieira
  • Maria Isabel Garcia
  • Thierry Marchand
  • Faten Meddah
  • Bernard Moreau
  • Nathalie Chassa
  • Patrick Pinson
  • Sihem Blanchet
  • Frédéric Beauvais
  • Julie Bertrand
  • Marcel Beulay
  • Sandra Dos Reis
  • Lhoussaine Amri
  • Dahbia Kermad
  • Rémy Bertrand
  • Julie Dale
  • Michel Soares
  • Georgeta Vladila
  • Stéphane Corré
  • Laurence Loyer-Bailly
  • Arda Kuru
  • Delphine Rouer
  • Servie Kouka Amana
  • Jocelyne Jamain
  • Charles Delepierre
  • Agavie Mahoukou
  • Benny Vieira Batchi
  • Magali Thibault
  • Anthony Chausson
  • Marie-Laure Wallet
  • Ebu-Bekir Yolal
  • Mélanie Dall'Ava
  • Pierre-Yves Gelé
  • Loïse Ziegelmeyer
  • Karl Galmiche
  • Josette Gitton
  • Anthony Goncalves
  • Sandra Bédane
  • Mickaël Berthon
  • Dalila Bennouna
  • Antonio Roque
  • Julie Igonin
  • Enzo Daubin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Gricourt
Marc Gricourt (35 élus) Blois resolument 		5 888 55,98%
  • Marc Gricourt
  • Corinne Garcia
  • Yann Laffont
  • Fabienne Quinet
  • David Legrand
  • Hélène Menou
  • Christophe Degruelle
  • Christelle Berenger
  • Benjamin Vételé
  • Marie-Agnès Feret
  • Nicolas Orgelet
  • Claire Louis
  • Ozgur Eski
  • Kadiatou Diakité
  • Jérôme Boujot
  • Pauline Salcedo
  • Paul Gillet
  • El Hassania Fraisse-Ziriab
  • Yann Bourseguin
  • Françoise Beigbeder
  • Rachid Meress
  • Catherine Monteiro
  • Joël Patin
  • Odile Soulès
  • Mourad Salah-Brahim
  • Christelle Leclerc
  • Axel Dieuzaide
  • Céline Moreau
  • Cédric Marmuse
  • Sylvaine Borel
  • Frédéric Orain
  • Christine Robin
  • Sébastien Breton
  • Danièle Royer-Bigache
  • José Abrunhosa
Etienne Panchout
Etienne Panchout (3 élus) Libre(s) ! 		1 523 14,48%
  • Etienne Panchout
  • Mathilde Desjonquères
  • Sylvain Giraud
Malik Benakcha
Malik Benakcha (3 élus) Un nouveau souffle pour blois 		1 451 13,79%
  • Malik Benakcha
  • Anne-Sophie Aubert- Ranguin
  • Michel Pillefer
Mathilde Paris
Mathilde Paris (1 élu) Un autre avenir pour blois 		767 7,29%
  • Mathilde Paris
Gildas Vieira
Gildas Vieira (1 élu) Osons blois autrement 		711 6,76%
  • Gildas Vieira
Olivier Trancart
Olivier Trancart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		177 1,68%
Participation au scrutin Blois
Taux de participation 37,97%
Taux d'abstention 62,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 824

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Gricourt
Marc Gricourt (34 élus) Blois, en toute confiance 		8 756 57,55%
  • Marc Gricourt
  • Corinne Garcia
  • Christophe Degruelle
  • Chantal Rebout
  • Jérôme Boujot
  • Odile Soulès
  • Benjamin Vételé
  • Myriam Couty
  • Yann Bourseguin
  • Fabienne Quinet
  • Gildas Vieira
  • Elise Barreteau
  • François Thiollet
  • Isabelle Laumond
  • Ozgur Eski
  • Annick Villanfin
  • Denys Robiliard
  • Françoise Beigbeder
  • Jean-Benoit Delaporte
  • Marylène De Rul
  • Rachid Meress
  • Sylvie Bordier
  • Pierre Boisseau
  • Catherine Monteiro
  • Louis Buteau
  • Marie-Agnès Feret
  • Joël Patin
  • Sylvaine Borel
  • Alexis Bouchou
  • Claire Louis
  • Yves Olivier
  • Chantal Trotignon
  • Jean-Michel Bernabotto
  • Mathilde Schwartz
Jacques Chauvin
Jacques Chauvin (5 élus) Agir pour les blésois avec jacques chauvin 		3 543 23,28%
  • Jacques Chauvin
  • Christelle Ferré
  • Michel Geant
  • Véronique Reineau
  • Jean-Luc Malherbe
Michel Chassier
Michel Chassier (4 élus) Une autre voie pour blois 		2 915 19,15%
  • Michel Chassier
  • Mathilde Paris
  • Jean-Louis Berger
  • Annie Renaud
Participation au scrutin Blois
Taux de participation 52,34%
Taux d'abstention 47,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 15 779

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Gricourt
Marc Gricourt Blois, en toute confiance 		7 230 47,25%
Michel Chassier
Michel Chassier Une autre voie pour blois 		2 407 15,73%
Jacques Chauvin
Jacques Chauvin Agir pour les blésois avec jacques chauvin 		2 362 15,43%
Christelle Ferré
Christelle Ferré Union centriste et citoyenne 		1 703 11,12%
François Dupleix
François Dupleix L'élan citoyen 		1 088 7,11%
Marie-Anne Clement
Marie-Anne Clement Blois 100% a gauche 		511 3,33%
Participation au scrutin Blois
Taux de participation 52,14%
Taux d'abstention 47,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 15 719

Villes voisines de Blois

En savoir plus sur Blois