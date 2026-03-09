Résultat municipale 2026 à Blois : liste des candidats et actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois [EN DIRECT]
A Blois, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Blois
14:26 - La question de l'armement létal des policiers municipaux fait débat
À Blois, la question de l'armement létal des policiers municipaux fait débat à l'approche des élections municipales. Les candidats sont divisés entre ceux qui soutiennent cette idée, comme Marine Bardet du RN, et ceux qui craignent une escalade de la violence. Ce sujet devient crucial alors que les policiers doivent faire face à des situations de plus en plus tendues. Lire sur lanouvellerepublique.fr
03/03/26 - 16:36 - Malik Benakcha et Mathilde Desjonquères veulent rassembler la droite et le centre à Blois
Malik Benakcha et Mathilde Desjonquères sont les leaders de la liste Unis pour Blois pour les élections municipales de 2026. Ils souhaitent proposer un renouvellement politique à Blois, s'appuyant sur une expérience passée et un engagement envers la commune. Leur candidature vise à rassembler la droite et le centre pour mieux servir la ville. Lire sur larenaissanceduloiretcher.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Blois ?
Qui est candidat à Blois pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Blois sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Orgelet
Liste Les Ecologistes
BLOIS EN COMMUN
|
|
Michel Vila
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Marc Gricourt
Liste d'union à gauche
PRENONS SOIN DE L'AVENIR
|
|
Marine Bardet
Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
|
|
Malik Benakcha
Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
|
|
Gildas Vieira
Liste Divers
Osons Blois Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (35 élus) Blois resolument
|5 888
|55,98%
|
|Etienne Panchout (3 élus) Libre(s) !
|1 523
|14,48%
|
|Malik Benakcha (3 élus) Un nouveau souffle pour blois
|1 451
|13,79%
|
|Mathilde Paris (1 élu) Un autre avenir pour blois
|767
|7,29%
|
|Gildas Vieira (1 élu) Osons blois autrement
|711
|6,76%
|
|Olivier Trancart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|177
|1,68%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 824
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (34 élus) Blois, en toute confiance
|8 756
|57,55%
|
|Jacques Chauvin (5 élus) Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|3 543
|23,28%
|
|Michel Chassier (4 élus) Une autre voie pour blois
|2 915
|19,15%
|
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,34%
|Taux d'abstention
|47,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|15 779
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt Blois, en toute confiance
|7 230
|47,25%
|Michel Chassier Une autre voie pour blois
|2 407
|15,73%
|Jacques Chauvin Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|2 362
|15,43%
|Christelle Ferré Union centriste et citoyenne
|1 703
|11,12%
|François Dupleix L'élan citoyen
|1 088
|7,11%
|Marie-Anne Clement Blois 100% a gauche
|511
|3,33%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|15 719
Villes voisines de Blois
- Blois (41000)
- Ecole primaire à Blois
- Maternités à Blois
- Crèches et garderies à Blois
- Classement des collèges à Blois
- Salaires à Blois
- Impôts à Blois
- Dette et budget de Blois
- Climat et historique météo de Blois
- Accidents à Blois
- Délinquance à Blois
- Inondations à Blois
- Nombre de médecins à Blois
- Pollution à Blois
- Entreprises à Blois
- Prix immobilier à Blois