Résultat des municipales 2026 à Bourges : ce qu'il faut savoir avant le scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Galut Yann Galut (38 élus) Bourges pour toutes et tous 8 469 54,95%
Philippe Mousny Philippe Mousny (11 élus) Un pacte pour bourges 6 943 45,04%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 36,99%
Taux d'abstention 63,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 174

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Galut Yann Galut Bourges pour toutes et tous 4 570 32,42%
Philippe Mousny Philippe Mousny Un pacte pour bourges 3 418 24,24%
Pascal Blanc Pascal Blanc Passionnement bourges 3 418 24,24%
Irène Felix Irène Felix Avec irène félix, notre parti c'est bourges 2 443 17,33%
Colette Cordat Colette Cordat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 246 1,74%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 33,35%
Taux d'abstention 66,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 589

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Blanc Pascal Blanc (38 élus) Bourges passion 12 251 53,64%
Irène Felix Irène Felix (11 élus) Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment 10 587 46,35%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,04%
Nombre de votants 24 306

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Irène Felix Irène Felix Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment 5 358 24,35%
Pascal Blanc Pascal Blanc Bourges passion 5 320 24,17%
Véronique Fenoll Véronique Fenoll Bourges a coeur 4 763 21,64%
Jean-Michel Guerineau Jean-Michel Guerineau Bourges ensemble 3 870 17,58%
Franck Thomas Richard Franck Thomas Richard Bourges avant tout - franck thomas richard 1 344 6,10%
Frederic Terrier Frederic Terrier Bourges en transition 959 4,35%
Colette Cordat Colette Cordat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 388 1,76%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 51,47%
Taux d'abstention 48,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,48%
Nombre de votants 23 278
