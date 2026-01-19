Résultat des municipales 2026 à Bourges : ce qu'il faut savoir avant le scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges (18000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
07:16 - Les candidats à Bourges sensibilisés à l'enjeu d'une cantine bio
Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Bourges, une mobilisation a eu lieu pour inciter les candidats à promouvoir un service de cantine plus local et bio. Les agriculteurs, soutenus par des formations politiques, réclament une augmentation des produits bio dans les cantines, actuellement trop faibles. Ce mouvement vise à améliorer l'approvisionnement en circuits courts pour les repas scolaires. Lire sur leberry.fr
19/01/26 - 16:43 - Un slogan de campagne divise à Bourges
À Bourges, l'association "Faut qu'ça Bourges" conteste un slogan de campagne du candidat RN, Ugo Iannuzzi. Elle craint une confusion avec son nom et demande le retrait du slogan, sans chercher de dédommagement. L'association se dit prête à agir légalement si nécessaire pour protéger son identité. Lire sur francebleu.fr
19/01/26 - 16:42 - Yann Galut se présente à Bourges pour un second mandat
À Bourges, le maire sortant Yann Galut annonce sa candidature pour un second mandat aux élections municipales de 2026. Il se présente avec une liste rassemblant les membres de la majorité sortante, tout en intégrant des personnalités civiles non encartées. Galut promet de ne pas augmenter les impôts et de continuer les projets engagés, notamment en matière d'éducation et de logement. Lire sur francebleu.fr
19/01/26 - 16:41 - Les candidats à Bourges interpellés par les agriculteurs
À Bourges, la Confédération paysanne a organisé un blocus de la cuisine centrale Ansamble, dénonçant la qualité des repas reçus par les cantines locales. Le syndicat appelle les candidats aux élections municipales à s'engager pour améliorer la restauration collective en proposant des repas bio et locaux. Ils réclament la création d'une cuisine centrale publique pour garantir l'égalité d'accès à une nourriture de qualité pour tous les enfants. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut (38 élus) Bourges pour toutes et tous
|8 469
|54,95%
|Philippe Mousny (11 élus) Un pacte pour bourges
|6 943
|45,04%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|36,99%
|Taux d'abstention
|63,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut Bourges pour toutes et tous
|4 570
|32,42%
|Philippe Mousny Un pacte pour bourges
|3 418
|24,24%
|Pascal Blanc Passionnement bourges
|3 418
|24,24%
|Irène Felix Avec irène félix, notre parti c'est bourges
|2 443
|17,33%
|Colette Cordat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|246
|1,74%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|33,35%
|Taux d'abstention
|66,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 589
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Blanc (38 élus) Bourges passion
|12 251
|53,64%
|Irène Felix (11 élus) Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|10 587
|46,35%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,04%
|Nombre de votants
|24 306
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Irène Felix Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|5 358
|24,35%
|Pascal Blanc Bourges passion
|5 320
|24,17%
|Véronique Fenoll Bourges a coeur
|4 763
|21,64%
|Jean-Michel Guerineau Bourges ensemble
|3 870
|17,58%
|Franck Thomas Richard Bourges avant tout - franck thomas richard
|1 344
|6,10%
|Frederic Terrier Bourges en transition
|959
|4,35%
|Colette Cordat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|388
|1,76%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|51,47%
|Taux d'abstention
|48,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,48%
|Nombre de votants
|23 278
