Résultat des municipales 2026 à Caen : toutes les infos avant le premier tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Caen (14000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18/01/26 - 13:56 - Thomas Chevalier candidat aux municipales 2026
Thomas Chevalier, exclu du Parti radical, se lance dans la campagne des municipales 2026 à Caen avec le soutien du parti écologiste Ecologie au Centre. Il propose diverses initiatives, dont la création d'un parc animalier sur la Presqu'île de Caen, visant à unir écologie et bien-être social. Sa candidature, marquée par des tensions, témoigne d'un engagement fort envers la ville. Lire sur tendanceouest.com
17/01/26 - 08:56 - Des candidats aux municipales se rencontrent à Caen
À Caen, les candidats aux élections municipales de 2026, Xavier Le Coutour et Aurélien Guidi, ont installé leurs locaux de campagne côte à côte rue Caponière. L'élection s'annonce dynamique avec six listes à gauche, suggérant un possible rapprochement. Dans un contexte sportif, une Marseillaise a été partagée avant un match de foot local. Lire sur ouest-france.fr
17/01/26 - 00:01 - Le Rassemblement National a investi Brice Desrettes aux élections municipales de 2026
Le Rassemblement National a investi Brice Desrettes comme candidat pour les élections municipales de 2026 à Caen. Ancien directeur industriel, il vise la mairie actuellement occupée par Aristide Olivier tout en mettant l'accent sur la sécurité, la qualité de vie et la participation citoyenne. Sa campagne se concentrera sur la rencontre avec les Caennais et l'organisation de référendums. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17/01/26 - 00:00 - Thomas Chevalier suspendu de son parti
Dans le cadre des élections municipales 2026 à Caen, Thomas Chevalier, candidat initialement désigné par le Parti Radical du Calvados, a été suspendu par son parti qui soutient désormais Virginie Cronier. Cette dernière représentera le Parti Radical sur la liste du maire sortant, Aristide Olivier. L'alliance est justifiée par l'histoire modérée de la ville. Lire sur tendanceouest.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Continuons caen ensemble ! avec joël bruneau
|10 541
|50,79%
|Rudy L'orphelin (8 élus) Caen ecologiste et citoyenne
|5 306
|25,56%
|Gilles Deterville (2 élus) Caen au coeur
|1 929
|9,29%
|Aurélien Guidi (1 élu) Caen en commun
|1 098
|5,29%
|Isabelle Gilbert (1 élu) Rassemblement pour caen
|1 095
|5,27%
|Philippe Velten À caen, décidons nous-mêmes !
|550
|2,65%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière - faire entendre les travailleurs
|233
|1,12%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|38,29%
|Taux d'abstention
|61,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 250
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Avec joël bruneau et sonia de la provôté, unis pour réussir caen vraiment !
|19 458
|57,03%
|Philippe Duron (12 élus) Le caen de l'avenir
|14 657
|42,96%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|61,46%
|Taux d'abstention
|38,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,50%
|Nombre de votants
|35 721
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau Avec joël bruneau, réussir caen, vraiment !
|10 186
|30,79%
|Philippe Duron Le caen de l'avenir
|8 670
|26,21%
|Sonia De La Provôté Caen vous appartient
|5 958
|18,01%
|Rudy L'orphelin Caen ecologiste et citoyenne
|3 383
|10,22%
|Philippe Chapron Caen fait front
|2 421
|7,31%
|Etienne Adam L'alternative à gauche
|1 922
|5,81%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|537
|1,62%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|58,57%
|Taux d'abstention
|41,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|34 037
