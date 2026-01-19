Résultat des municipales 2026 à Caen : toutes les infos avant le premier tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau Joël Bruneau (43 élus) Continuons caen ensemble ! avec joël bruneau 10 541 50,79%
Rudy L'orphelin Rudy L'orphelin (8 élus) Caen ecologiste et citoyenne 5 306 25,56%
Gilles Deterville Gilles Deterville (2 élus) Caen au coeur 1 929 9,29%
Aurélien Guidi Aurélien Guidi (1 élu) Caen en commun 1 098 5,29%
Isabelle Gilbert Isabelle Gilbert (1 élu) Rassemblement pour caen 1 095 5,27%
Philippe Velten Philippe Velten À caen, décidons nous-mêmes ! 550 2,65%
Pierre Casevitz Pierre Casevitz Lutte ouvrière - faire entendre les travailleurs 233 1,12%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 38,29%
Taux d'abstention 61,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 250

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau Joël Bruneau (43 élus) Avec joël bruneau et sonia de la provôté, unis pour réussir caen vraiment ! 19 458 57,03%
Philippe Duron Philippe Duron (12 élus) Le caen de l'avenir 14 657 42,96%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 61,46%
Taux d'abstention 38,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,50%
Nombre de votants 35 721

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau Joël Bruneau Avec joël bruneau, réussir caen, vraiment ! 10 186 30,79%
Philippe Duron Philippe Duron Le caen de l'avenir 8 670 26,21%
Sonia De La Provôté Sonia De La Provôté Caen vous appartient 5 958 18,01%
Rudy L'orphelin Rudy L'orphelin Caen ecologiste et citoyenne 3 383 10,22%
Philippe Chapron Philippe Chapron Caen fait front 2 421 7,31%
Etienne Adam Etienne Adam L'alternative à gauche 1 922 5,81%
Pierre Casevitz Pierre Casevitz Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 537 1,62%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 34 037
