Résultat des municipales à Cannes : ce qui se prépare pour le 1er tour
- Dernières infos municipale à Cannes
- Résultat municipale 2020 Cannes
- Résultat municipale 2014 Cannes
- Bureaux de vote Cannes
- Cannes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Cannes (06150) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
15:20 - La sécurité, un autre enjeu essentiel à Cannes pour les municipales 2026
David Lisnard semble vouloir faire de la sécurité un des principaux enjeux des élections municipales de 2026. Il aborde la montée de la délinquance et du narcotrafic dans la ville, ainsi que le rôle crucial de la police municipale dans le maintien de l'ordre. Le maire sortant insiste sur la nécessité d'un soutien accru de l'État pour renforcer les capacités de sécurité locales. Lire sur cannes-actus.com
14:11 - Les croisières : un sujet pour les municipales 2026 à Cannes
À Cannes, le maire David Lisnard dénonce une récente décision préfectorale sur les croisières, qui impose des limites jugées trop permissives pour les grands paquebots. Alors qu'il propose des régulations dès 2026 pour protéger la baie, l'État privilégie une approche moins restrictive. Les tensions entre l'État et la mairie persistent autour de la gestion des flux de croisiéristes. Lire sur cannes-actus.com
13:12 - La gauche s'organise pour les municipales 2026 à Cannes
À Cannes, la gauche locale se regroupe pour les élections municipales de 2026, présentant une liste commune nommée "CANNES avec vous !" dirigée par Michel Hugues. Après des précédentes élections décevantes, cette alliance vise à peser dans le débat politique, abordant des enjeux comme le logement et la transition écologique. Alors que le maire sortant David Lisnard possède une forte popularité, la gauche tente d'attirer les citoyens avec des promesses de participation et de services renforcés. Lire sur cannes-actus.com
13:06 - David Lisnard soutient-il Éric Ciotti pour les municipales 2026 ?
À Nice, Éric Ciotti, candidat UDR aux élections municipales de 2026, a intégré Pierre Ippolito dans sa liste. Ce dernier est membre de Nouvelle Énergie, nouveau parti de David Lisnard, mais le maire de Cannes a affirmé qu'il soutenait Ippolito sans engager son parti dans la campagne de Ciotti. Les tensions existent entre les Républicains et les autres candidats, notamment Christian Estrosi. Lire sur nicematin.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (49 élus) Cannes avance avec david lisnard
|13 107
|88,08%
|Olivier Baconnet Cannes 2020, le lien ecologique et solidaire
|628
|4,22%
|Dominique Henrot Cannes a vous
|614
|4,12%
|Catherine Dorten Rassemblement citoyen pour cannes
|307
|2,06%
|Nicolas Schissele Cannes ensemble
|224
|1,50%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|31,18%
|Taux d'abstention
|68,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 294
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (40 élus) Une nouvelle energie pour cannes
|16 613
|58,97%
|Philippe Tabarot (6 élus) Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 348
|26,08%
|Catherine Dorten (3 élus) Cannes bleu marine
|4 209
|14,94%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|55,41%
|Taux d'abstention
|44,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|29 224
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard Une nouvelle energie pour cannes
|14 458
|48,80%
|Philippe Tabarot Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 918
|26,72%
|Catherine Dorten Cannes bleu marine
|4 377
|14,77%
|Anne Majri Vivre ensemble et autrement à cannes
|1 850
|6,24%
|Dominique Henrot L'humain d'abord a cannes
|1 022
|3,44%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|57,25%
|Taux d'abstention
|42,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|30 197
- Cannes (06150)
- Ecole primaire à Cannes
- Maternités à Cannes
- Crèches et garderies à Cannes
- Classement des collèges à Cannes
- Salaires à Cannes
- Impôts à Cannes
- Dette et budget de Cannes
- Climat et historique météo de Cannes
- Accidents à Cannes
- Délinquance à Cannes
- Inondations à Cannes
- Nombre de médecins à Cannes
- Pollution à Cannes
- Entreprises à Cannes
- Prix immobilier à Cannes