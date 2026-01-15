Résultat des municipales à Cannes : ce qui se prépare pour le 1er tour

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard David Lisnard (49 élus) Cannes avance avec david lisnard 13 107 88,08%
Olivier Baconnet Olivier Baconnet Cannes 2020, le lien ecologique et solidaire 628 4,22%
Dominique Henrot Dominique Henrot Cannes a vous 614 4,12%
Catherine Dorten Catherine Dorten Rassemblement citoyen pour cannes 307 2,06%
Nicolas Schissele Nicolas Schissele Cannes ensemble 224 1,50%
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 31,18%
Taux d'abstention 68,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 294

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard David Lisnard (40 élus) Une nouvelle energie pour cannes 16 613 58,97%
Philippe Tabarot Philippe Tabarot (6 élus) Philippe tabarot "cannes c'est vous" 7 348 26,08%
Catherine Dorten Catherine Dorten (3 élus) Cannes bleu marine 4 209 14,94%
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 55,41%
Taux d'abstention 44,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 29 224

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard David Lisnard Une nouvelle energie pour cannes 14 458 48,80%
Philippe Tabarot Philippe Tabarot Philippe tabarot "cannes c'est vous" 7 918 26,72%
Catherine Dorten Catherine Dorten Cannes bleu marine 4 377 14,77%
Anne Majri Anne Majri Vivre ensemble et autrement à cannes 1 850 6,24%
Dominique Henrot Dominique Henrot L'humain d'abord a cannes 1 022 3,44%
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 57,25%
Taux d'abstention 42,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 30 197
Autour des élections à Cannes
En savoir plus sur Cannes