Résultat municipale 2026 à Chambéry : candidats, actus, programmes... Les infos de l'élection

Qui est candidat à Chambéry pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Chambéry sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Marie Bénévise
Marie Bénévise Liste divers gauche
CHAMBÉRY EST À VOUS
  • Marie Bénévise
  • Martin Noblecourt
  • Natacha Gaujoux
  • Martin Lesage
  • Danièle Somveille
  • Loïc Blouin
  • Sara Clémentine Bayock
  • Alexandre Maillet
  • Lise Andurand
  • Marc Pascal
  • Sophie Bourgade
  • Clément Coral Dit Granell
  • Elsa Sidawy
  • Baptiste Bourdeau
  • Lucile Galtie
  • Paul Clauss
  • Laetitia Roux
  • Charles Moszkowicz
  • Jacqueline Varret
  • Yohan Reversat
  • Béatrice Dumas
  • Maxime Pirot
  • Claire Plateaux
  • Alexandre Lomba
  • Pauline Darde
  • Maxime Defilippi
  • Johanne Maillet Lhomme
  • Philippe Vuillermet
  • Micheline Myard-Dalmais
  • Christophe Amblard
  • Flora Guignard
  • Maxime Rivoire
  • Maya Peureux
  • Pierre-Antoine Tichadou
  • Maguelone Girardot
  • Jean Ruez
  • Hannah Dufonteny
  • Benoît Leclair
  • Elise Bret
  • Olivier Servan
  • Elisabeth Grandjacquet
  • Elie Conti
  • Cécile Perrau
  • Brice Pruvost
  • Françoise Rahard
  • Jean-Pierre Beguin
  • Françoise Declippeleir
Gaël Desreumaux
Gaël Desreumaux Liste de La France insoumise
AVENIR POPULAIRE
  • Gaël Desreumaux
  • Soraya Benamar
  • Mohamed Daïf
  • Tiphaine Chomaz
  • Pierre Laufenberg
  • Safia Bendjama Ahmed-Yettou
  • Noureddine Mahiouz
  • Myriam Ben Hamou (dondenne)
  • Franck Angelino-Catella
  • Séverine Fravalo
  • Florian Hisselli
  • Fatima Boulhoujat
  • Grégory Lambert
  • Ines Regragui
  • Wahid Sakri
  • Fabiola Bardeur
  • Maxime Pereira
  • Esma Bendjama
  • Salim Ghani
  • Louna Angelino-Catella
  • Adnane Boulhoujat
  • Myriam Boudjama
  • Robin Cordella-Génin
  • Aïcha Mounir
  • Thomas Bonnesoeur
  • Élodie Guerrero
  • Sami Tartarat-Chapitre
  • Hasna Serghini
  • Farid Djehiche
  • Raphaell Vially
  • François Chabert
  • Claudine Denier
  • Salah Messaoud-Djebara
  • Raphaëlle Hoc
  • Bertrand Denechaud
  • Roberte Canlay
  • Tarek Mastour
  • Nicole Renevier
  • Michel Leblanc
  • Clarisse Rieth
  • Julien Isnard
  • Clara Leynaud-Mastour
  • Thibaut Vandekerckhove
  • Madeleine Trillard
  • Eric Gabriel Tartarat-Chapitre
  • Laman Tartarat-Chapitre
  • Jérémie Jannot
Brice Bernard
Brice Bernard Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
  • Brice Bernard
  • Brigitte Wéber
  • Christian Morgione
  • Carole Cuccolo
  • Vincent Dijon
  • Frédérique Schreiber
  • Cédric Dantony-Biez
  • Ludivine Bertolutti
  • Didier Pescher
  • Anne-Marie Voltz
  • Louis Becquey
  • Marlène Junet
  • Vincent Biays
  • Véronique Henry
  • Maxime Rudaz
  • Françoise Boucher
  • Patrice Jourdan
  • Marie-Elisabeth Flach
  • Franck Malaptias
  • Marion Peyaud
  • Nicolas Liberda
  • Marguerite Rey
  • Yann Galerne
  • Tatiana Trouchkina
  • Jérôme Filippi
  • Isabelle Badia
  • Michaël Duvey
  • Stéphanie Droguet
  • William Breuillard
  • Jie Fu
  • Léon Thery
  • Tatiana Shvyreva
  • Tony Cressent
  • Stéphanie Brun
  • Serge Rey
  • Martine Humel
  • Jean-Marc Geenen
  • Elisabeth Asenci
  • Rémy Mestrallet
  • Carole Bigarré
  • Yves Cinquin
  • Patricia Gielen
  • Raphaël Claudel
  • Karine Buinier
  • André Bauer
Marie Ducruet
Marie Ducruet Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Marie Ducruet
  • Edgar Barraclough Fernandez
  • Stéphanie Chabaud
  • Gilles Loret
  • Florène Famataura
  • Étienne Perrillat-Bottonet
  • Magalie Duval
  • Christophe Vuaille
  • Saïda Belouzdad
  • Laurent Lutrin
  • Yasmina Zibouche
  • Ibrahim Vural
  • Roxane Goineau
  • Rachid Kharboui
  • Marie-Françoise Sonego
  • Henri Rélifox
  • Monia Bartouli
  • Hocine Belouzdad
  • Verginiya Borisova
  • Hacène Baabaa
  • Sylvie Chapotot
  • Ahamada Idi
  • Jessica Bergerot
  • Abdelaziz Bireche
  • Michèle Mcguinness
  • Daoud Blassouar
  • Ibtissem Benzaït
  • Jean Patrice Rakotoniaina
  • Marie-Christine Ducruet
  • Thierry Nesme
  • Méissa Mahious
  • Abdelhak Leshaf
  • Cresciense Lécaudé
  • Rhaled Meniker
  • Marie-Thérèse Sanchez
  • Hocine Guettir
  • Gilberte Bussiere
  • Pierre Rastello
  • Christine Voisin
  • Elie Benkessas
  • Christine Nicollet
  • Samuel Langlois
  • Chantal Vural
  • Jean Pascal Leboeuf
  • Colette Compas
Christelle Favetta
Christelle Favetta Liste divers centre
CHAMBÉRY POUR DE VRAI !
  • Christelle Favetta
  • Jean-Christophe Masseron
  • Annelise Fondary
  • Christian Saint-Andre
  • Claudine Bonilla
  • Irwin Roussel
  • Sarra Ben Fredj
  • Thierry Culoma
  • Raphaële Mouric
  • Abdullah Günes
  • Marianne Bourou
  • Damien Fachler
  • Guénaïs Bechikhi
  • Guy-Noël Rela
  • Gaëlle Gentil
  • Emmanuel Guyet
  • Caroline Pillet
  • Melek Djebbar
  • Edwige Plassiard
  • Pierrick Langue
  • Gwenaëlle Le Duff
  • Nathan Barthélémy
  • Victoire Dubois
  • Michel Burgat
  • Annie Favario
  • Gérard Desnoyers
  • Laurence Clerc-Renaud
  • Abdourahamane Diallo
  • Karine Berger
  • Stéphane Bestenti
  • Corinne Moltchanoff
  • Abdakha Chahba
  • Rabia Meghouche
  • Mourad Rameche
  • Barbara Morawiec
  • Raffaele Romanelli
  • Stéphanie Leclercq
  • Thomas Policastro
  • Maïwen Gaydi
  • Jean-Pierre Moiroud
  • Irène Claret
  • Valério Zorzan
  • Françoise Jaumain
  • Eric Vallaeys
  • Berivan Hosgören
  • Gérard Mosnier
  • Laurence Marron
Sarah Hamoudi-Wilkowsky
Sarah Hamoudi-Wilkowsky Liste d'extrême-gauche
Chambé vraiment à gauche !
  • Sarah Hamoudi-Wilkowsky
  • Laurent Ripart
  • Marlène Tasset
  • Guy Fajeau
  • Asma Hadouga
  • Philip Deline
  • Nabila Touli-Naalamene
  • Jean-Marc Constantin
  • Eloïse Isik
  • Max Cuaz
  • Naouelle Sarah Kaismoune
  • Régis Moulard
  • Claudine Wilkowsky
  • Christian Poisson
  • Evgeniya Maron
  • Serge Avril
  • Halima Hathat
  • Mohamed Hamoudi
  • Daoulati Ahamada
  • François Létoffé
  • Mounya Jelti-Mokhtari
  • Slimen Dehil
  • Hanumsha Etemi-Boughaba
  • Ali Naalamene
  • Florence Pluche
  • Jean-Noël Charles
  • Maryline Puissant
  • Paul Messager
  • Hélène Salomon
  • Philippe Barbereau
  • Angélique Marcilly
  • François Maréchal
  • Dorella Resenterra
  • Kamal Benmohammed
  • Hélène Borsa
  • Xavier Brugirard
  • Mona Chkir
  • Mohammed Boutlane
  • Marie-Françoise Duisit-Thievenaz
  • Rachid Aflalaye
  • Patricia Moutard
  • Sébastien Bourgeois
  • Anne Ternon
  • Patrick Ninot
  • Sylvette Brun-Petit
  • Christophe Villiers
  • Jacqueline Chappel
Vincent Patey
Vincent Patey Liste divers droite
LE PACTE
  • Vincent Patey
  • Cécile Meriguet
  • Jean-Claude Gin
  • Magalie Martin
  • Aloïs Chassot
  • Emilie Pessel
  • Hocine Talbi
  • Oriane Brusson
  • Denis Marin
  • Lucie Borgeot
  • Philippe Cordier
  • Nathalie Colin-Cocchi
  • Ismael Belarouci
  • Clodrey Battistella
  • Benoit Perrotton
  • Charlotte Mey
  • Michel Dantin
  • Hélène Jacquot
  • Raoul Bacquelin
  • Dominique Bonfanti
  • Abdalah Faye
  • Christine Toussaint
  • Bernard Léger
  • Florence Darracq
  • Philippe Noël
  • Anne Bernom
  • Christophe Boidé
  • Cathy Légiot
  • Sami Yakoubi
  • Dominique Villeneuve
  • Joris Peres
  • Julianne Baïutti
  • Maxime Villeminey
  • Sandrine Garcin
  • Pierre Perez
  • Anne-Marie Bincaz
  • Mario Scuteri
  • Amandine Grosjean
  • Anthony Favre
  • Martine Lambert
  • Kamel Hamlat
  • Cécile Moueza
  • Michel Bonfils
  • Justine Janion
  • Serge Leprovost
  • Françoise Bovier-Lapierre
  • Bruno Bret
Thierry Repentin
Thierry Repentin Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
  • Thierry Repentin
  • Isabelle Dunod
  • Jimmy Bâabâa
  • Florence Zagagnoni
  • Gaëtan Pauchet
  • Cristina Virone
  • Thomas Jaussoin
  • Isabelle Junet
  • Jean-Pierre Casazza
  • Florence Bourgeois
  • Bernard Grollier
  • Sandrine Desroches-Afchain
  • Florian Penaroyas
  • Laura Khirani
  • Pierre Brun
  • Sara Rotelli
  • Alain Caraco
  • Carlotta Saconney-Abbo
  • Jean-Benoit Cerino
  • Mélanie Meunier
  • Emilien Vanlemmens
  • Pascale Gagnieux
  • Salim Bouziane
  • Isabelle Mandrou
  • Benjamin Louis
  • Sandrine Zatta
  • Robert Leroy
  • Florine Wrobel
  • Michel Camoz
  • Sara Furxhi
  • Oussama Bouaïta
  • Sandra Kadri
  • Vincent Szlingier
  • Lucy Gentil-Perret
  • Jean-Manuel Giely
  • Corinne Heritier-Pingeon Loctin
  • Pierre Béranger-Fenouillet
  • Marielle Beauquis
  • Antoine Chouvellon
  • Marie-Christine Mathieu-Michard
  • Ari Salot
  • Laurence Joly
  • Sahistan Tuz
  • Françoise Marchand
  • Mathis Sallinen
  • Marine Garcia
  • Pascal Barbe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Repentin
Thierry Repentin (35 élus) Demain chambéry 		6 559 52,75%
  • Thierry Repentin
  • Aurélie Le Meur
  • Martin Noblecourt
  • Christelle Favetta Sieyes
  • Farid Rezzak
  • Sophie Bourgade
  • Jean-Pierre Casazza
  • Raphaële Mouric
  • Michel Camoz
  • Claire Plateaux
  • Alain Caraco
  • Claudine Bonilla
  • Jimmy Bâabâa
  • Marie Bénévise
  • Daniel Bouchet
  • Isabelle Dunod
  • Gaëtan Pauchet
  • Florence Bourgeois
  • Pierre Brun
  • Cyndie Picot
  • Jean-Benoit Cerino
  • Sabrina Fatma Haerinck
  • Jean-François Beccu
  • Lydie Mateo
  • Salim Bouziane
  • Marielle Thievenaz
  • Philippe Vuillermet
  • Micheline Myard-Dalmais
  • Mathieu Le Gagneux
  • Sara Rotelli
  • Benjamin Louis
  • Françoise Rahard
  • Dominique Loctin
  • Marianne Bourou
  • Jean Ruez
Michel Dantin
Michel Dantin (10 élus) Aimer chambery c'est agir avec vous 		5 875 47,24%
  • Michel Dantin
  • Alexandra Turnar
  • Guy Pierre Martin
  • Sandrine Garcin
  • Xavier Dullin
  • Sylvie Koska
  • Aloïs Chassot
  • Laïla Karoui
  • Walter Sartori
  • Nathalie Colin-Cocchi
Participation au scrutin Chambéry
Taux de participation 39,27%
Taux d'abstention 60,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 739

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Dantin
Michel Dantin Aimer chambery c'est agir avec vous 		4 619 37,38%
Thierry Repentin
Thierry Repentin Chambery en commun 		2 797 22,63%
Aurélie Le Meur
Aurélie Le Meur Chambé citoyenne, pour une ville écologique et solidaire 		2 775 22,46%
Sarah Hamoudi-Wilkowsky
Sarah Hamoudi-Wilkowsky Chambery sociale & ecologiste ! solidarites - justice sociale - democratie 		1 032 8,35%
Christian Saint-André
Christian Saint-André Chambery ensemble 		748 6,05%
Laurent Ripart
Laurent Ripart Chambé poing levé 		245 1,98%
Marie Ducruet
Marie Ducruet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		139 1,12%
Participation au scrutin Chambéry
Taux de participation 38,95%
Taux d'abstention 61,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 610

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Dantin
Michel Dantin (35 élus) Aimer chambery, c'est agir pour vous 		10 297 54,74%
  • Michel Dantin
  • Josiane Beaud
  • Alois Chassot
  • Sylvie Koska
  • Xavier Dullin
  • Muriel Jeandet
  • Philippe Bard
  • Alexandra Turnar
  • Pierre Perez
  • Delphine Julien
  • Julien Corron
  • Françoise Bovier-Lapierre
  • Mustapha Hamadi
  • Nathalie Colin-Cocchi
  • Benoit Perrotton
  • Christine Dioux
  • Patrick Roulet
  • Dominique Saint-Pierre
  • Walter Sartori
  • Marie José Dussauge
  • Driss Bourida
  • Dominique Mornand
  • Jean-Claude Davoine
  • Anne Marie Bincaz
  • Christian Papegay
  • Cathy Legiot
  • Salvatore Nicolosi
  • Patricia Artigues
  • Roger Caffaratti
  • Isabelle Rousseau
  • Bernard Leger
  • Marie-Christine Martin
  • Philippe Bretagnolle
  • Laura Vachez
  • Damien Varon
Bernadette Laclais
Bernadette Laclais (10 élus) Chambéry au coeur 		8 513 45,25%
  • Bernadette Laclais
  • Jean-Pierre Ruffier
  • Françoise Marchand
  • Henri Dupassieux
  • Edith Livernois
  • Jean-Benoît Cerino
  • Claudette Levrot-Virot
  • Guy Fajeau
  • Hadjira Caba
  • Hugues Manouvrier
Participation au scrutin Chambéry
Taux de participation 59,19%
Taux d'abstention 40,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,78%
Nombre de votants 19 549

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Dantin
Michel Dantin Aimer chambery, c'est agir pour vous 		8 573 49,66%
Bernadette Laclais
Bernadette Laclais Chambery au coeur 		6 213 35,99%
Guy Fajeau
Guy Fajeau Chambéry cap à gauche 		1 238 7,17%
Laurent Ripart
Laurent Ripart Tout changer, rien lacher ! place au peuple a chambe ! 		1 238 7,17%
Participation au scrutin Chambéry
Taux de participation 54,34%
Taux d'abstention 45,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,82%
Nombre de votants 17 948

