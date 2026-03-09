Résultat municipale 2026 à Chambéry : candidats, actus, programmes... Les infos de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry [EN DIRECT]
A Chambéry, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Chambéry
16:32 - Brice Bernard a lancé sa liste pour Chambéry
Le candidat Brice Bernard a présenté la liste "Rassemblement pour Chambéry !" en vue des élections municipales de 2026. Cela marque une étape importante dans la préparation des élections à Chambéry, où des enjeux locaux majeurs seront abordés. La dynamique politique de la ville se renforce avec cette nouvelle formation. Lire sur ledauphine.com
07/03/26 - 14:26 - Le mouvement Bassens en lien dévoile ses colistiers
À Bassens, le mouvement "Bassens en lien" a annoncé les noms de ses colistiers pour les élections municipales de 2026. Cette équipe se présente comme un groupe dynamique, prêt à s'engager pour le développement de la ville. Le contexte politique actuel en France met en avant l'importance des élections locales et de l'implication citoyenne. Lire sur ledauphine.com
06/03/26 - 13:51 - Un grand débat à Chambéry pour les municipales 2026
Un débat se tiendra à Chambéry ce 6 mars, où sept des huit listes candidates aux municipales pourront répondre aux questions des habitants. L'association 'Dans la Place 73' organise cet événement pour encourager les citoyens à participer avant le vote du 15 mars. L'absence d'abstentionnistes est un sujet de discussion important. Lire sur francebleu.fr
05/03/26 - 18:46 - Christelle Favetta présente sa liste
Christelle Favetta, candidate aux municipales de 2026 à Chambéry, a présenté sa liste intitulée "Chambéry pour de vrai !". Elle, conseillère départementale et élue municipale sortante, se positionne en tant que figure centrale dans cette élection. Sa liste comprend 47 noms, incluant des membres de l'équipe actuelle. Lire sur ledauphine.com
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Chambéry ?
Qui est candidat à Chambéry pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Chambéry sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Marie Bénévise
Liste divers gauche
CHAMBÉRY EST À VOUS
|
|
Gaël Desreumaux
Liste de La France insoumise
AVENIR POPULAIRE
|
|
Brice Bernard
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
|
|
Marie Ducruet
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christelle Favetta
Liste divers centre
CHAMBÉRY POUR DE VRAI !
|
|
Sarah Hamoudi-Wilkowsky
Liste d'extrême-gauche
Chambé vraiment à gauche !
|
|
Vincent Patey
Liste divers droite
LE PACTE
|
|
Thierry Repentin
Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Repentin (35 élus) Demain chambéry
|6 559
|52,75%
|
|Michel Dantin (10 élus) Aimer chambery c'est agir avec vous
|5 875
|47,24%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|39,27%
|Taux d'abstention
|60,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 739
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery c'est agir avec vous
|4 619
|37,38%
|Thierry Repentin Chambery en commun
|2 797
|22,63%
|Aurélie Le Meur Chambé citoyenne, pour une ville écologique et solidaire
|2 775
|22,46%
|Sarah Hamoudi-Wilkowsky Chambery sociale & ecologiste ! solidarites - justice sociale - democratie
|1 032
|8,35%
|Christian Saint-André Chambery ensemble
|748
|6,05%
|Laurent Ripart Chambé poing levé
|245
|1,98%
|Marie Ducruet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|139
|1,12%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|38,95%
|Taux d'abstention
|61,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 610
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin (35 élus) Aimer chambery, c'est agir pour vous
|10 297
|54,74%
|
|Bernadette Laclais (10 élus) Chambéry au coeur
|8 513
|45,25%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|59,19%
|Taux d'abstention
|40,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,78%
|Nombre de votants
|19 549
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery, c'est agir pour vous
|8 573
|49,66%
|Bernadette Laclais Chambery au coeur
|6 213
|35,99%
|Guy Fajeau Chambéry cap à gauche
|1 238
|7,17%
|Laurent Ripart Tout changer, rien lacher ! place au peuple a chambe !
|1 238
|7,17%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|54,34%
|Taux d'abstention
|45,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|17 948
