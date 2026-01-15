Résultat des municipales 2026 à Charleville-Mézières : les infos clés du 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières (08000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats....
16:01 - Petitfils prépare les municipales à Charleville-Mézières
Romain Petitfils, candidat des droites identitaires à Charleville-Mézières pour les municipales de mars 2026, a dévoilé son programme. Il met l'accent sur la sécurité, prévoit d'embaucher 19 policiers municipaux, et souhaite réintroduire la statue de Charles de Gonzague. Petitfils ambitionne aussi de créer une fête du cochon pour valoriser le patrimoine local. Lire sur francebleu.fr
15:33 - Boris Ravignon fait des propositions
Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières souhaite rassembler une liste sans étiquette, incluant différentes sensibilités politiques, tout en promettant des projets axés sur la sécurité, la santé et les mobilités. Le candidat a également prévu de créer un espace de rencontre pour les habitants et son équipe durant la campagne. Lire sur lunion.fr
15:32 - Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, se représente
Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, a annoncé sa candidature pour un troisième mandat aux élections municipales de 2026. Fort de ses précédents mandats, il prévoit une équipe renouvelée et insiste sur l'importance de la proximité avec les citoyens. Ravignon se présentera sans étiquette, privilégiant une approche centrée sur la population plutôt que sur la politique partisane. Lire sur lasemainedesardennes.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (40 élus) Charleville-mezieres avance avec vous
|6 992
|77,61%
|Sylvain Dalla Rosa (2 élus) Une ville pour tous
|1 103
|12,24%
|Christophe Dumont (1 élu) Charleville-mezieres ecologiste et citoyenne
|691
|7,67%
|Mink Takawe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|222
|2,46%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|31,74%
|Taux d'abstention
|68,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 267
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (34 élus) Charleville-mezieres en action
|9 178
|54,93%
|Philippe Pailla (7 élus) Batir notre ville ensemble
|5 660
|33,88%
|Guillaume Luczka (2 élus) Charleville-mezieres fait front
|1 868
|11,18%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|17 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon Charleville-mezieres en action
|6 962
|46,71%
|Philippe Pailla Batir notre ville ensemble
|4 533
|30,41%
|Guillaume Luczka Charleville-mezieres fait front
|2 365
|15,87%
|Mink Takawe Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|455
|3,05%
|Stéphane Lenoble Charleville-mézières dynamique
|334
|2,24%
|Hamid Mohand-Kaci Liste citoyenne "le pouvoir d'agir avec tous les carolomaceriens"
|253
|1,69%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|52,11%
|Taux d'abstention
|47,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|15 371
