Résultat des municipales 2026 à Charleville-Mézières : les infos clés du 1er tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon Boris Ravignon (40 élus) Charleville-mezieres avance avec vous 6 992 77,61%
Sylvain Dalla Rosa Sylvain Dalla Rosa (2 élus) Une ville pour tous 1 103 12,24%
Christophe Dumont Christophe Dumont (1 élu) Charleville-mezieres ecologiste et citoyenne 691 7,67%
Mink Takawe Mink Takawe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 222 2,46%
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 31,74%
Taux d'abstention 68,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 267

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon Boris Ravignon (34 élus) Charleville-mezieres en action 9 178 54,93%
Philippe Pailla Philippe Pailla (7 élus) Batir notre ville ensemble 5 660 33,88%
Guillaume Luczka Guillaume Luczka (2 élus) Charleville-mezieres fait front 1 868 11,18%
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 58,16%
Taux d'abstention 41,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 17 157

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon Boris Ravignon Charleville-mezieres en action 6 962 46,71%
Philippe Pailla Philippe Pailla Batir notre ville ensemble 4 533 30,41%
Guillaume Luczka Guillaume Luczka Charleville-mezieres fait front 2 365 15,87%
Mink Takawe Mink Takawe Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 455 3,05%
Stéphane Lenoble Stéphane Lenoble Charleville-mézières dynamique 334 2,24%
Hamid Mohand-Kaci Hamid Mohand-Kaci Liste citoyenne "le pouvoir d'agir avec tous les carolomaceriens" 253 1,69%
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 52,11%
Taux d'abstention 47,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 15 371
