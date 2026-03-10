Résultat municipale 2026 à Chartres : candidats, dernières infos... L'élection en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres [EN DIRECT]
A Chartres, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Chartres
12:31 - Municipales :Les candidats de Dreux face aux enjeux environnementaux
À l'approche des élections municipales de 2026, le collectif Non à l’A154-A120 interpelle les candidats de Dreux et Chartres sur les impacts environnementaux et socio-économiques d'un projet autoroutier. Pour Dreux, les anti-autoroutes craignent une perte d'attractivité locale, tandis qu'à Chartres, l'impact environnemental des inondations est souligné. Le collectif demande des mesures spécifiques pour protéger les usagers et l'environnement. Lire sur lechorepublicain.fr
12:31 - Les candidats à Chartres préparent leurs budgets de campagne
À Chartres, les élections municipales de 2026 se préparent avec cinq candidats, chacun ayant défini son budget de campagne. Les plafonds de dépenses sont établis selon la population, atteignant 51.568 € pour le premier tour et 71.531 € pour ceux au second tour. Les candidats espèrent dépasser 5 % des voix pour obtenir un remboursement de leurs dépenses. Lire sur lechorepublicain.fr
01:56 - Mathieu Brétillard crée une liste pour Chartres
À Chartres, Mathieu Brétillard présente sa liste pour les élections municipales de 2026, se démarquant par une volonté de sortir de la compromission avec les partis traditionnels. Entre sécurité et urbanisme, il propose d'augmenter les effectifs de la police et de réviser le plan local d'urbanisme pour embellir la ville. Sa candidature souhaite rassembler les compétences de différents âges pour une vision collective de Chartres. Lire sur lechorepublicain.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Chartres ?
Qui est candidat à Chartres pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Chartres sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Vincent Chevrollier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Ladislas Vergne
Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
|
|
Jean-Pierre Gorges
Liste divers droite
Chartres C'Vous !
|
|
Jean-François Bridet
Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
|
|
Mathieu Brétillard
Liste d'extrême droite
"A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (30 élus) Chartres c'vous
|4 321
|50,32%
|
|Chantal Vinet (4 élus) Chartres ecologie solidaires responsables créatifs
|1 907
|22,20%
|
|Gaël Garreau (3 élus) Avec vous, osons chartres autrement !
|1 367
|15,91%
|
|Jacqueline Marre (2 élus) Chartres a gauche
|793
|9,23%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|199
|2,31%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|35,41%
|Taux d'abstention
|64,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 974
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (31 élus) Chartres votre ville 2014
|7 264
|53,49%
|
|Catherine Maunoury (6 élus) Réunir chartres
|4 274
|31,47%
|
|Thibaut Briere-Saunier (1 élu) Rassemblement bleu marine pour chartres
|1 088
|8,01%
|
|Denis Barbe (1 élu) Chartres l'humain d'abord
|702
|5,16%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs
|252
|1,85%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|14 006
