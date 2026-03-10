Résultat municipale 2026 à Chartres : candidats, dernières infos... L'élection en direct

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Chartres ?

Qui est candidat à Chartres pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Chartres sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Vincent Chevrollier
Vincent Chevrollier Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Vincent Chevrollier
  • Marie-José Aubert
  • Franck Guerrier
  • Mireille Benyahia
  • Luc Viry
  • Sonia Lacroix
  • Thierry Lucas
  • Caroline Wavelet
  • Eric Oger
  • Kamir Dragh
  • Franck Macan
  • Roseline Césaire-Gédéon
  • Jean-Claude Bivard
  • Sonia Peszynski
  • Boubacar Diabaté
  • Dominique Bachelet
  • Olivier Blouin
  • Angelina Soares
  • Rémy Delépine
  • Céline Sultana
  • Bounna Camara
  • Fanta Diawara Sakho
  • Anthony Juino
  • Safia Belhanafi
  • Christian Barre
  • Catherine Mille
  • Cheikh Mekaidiche
  • Isabelle Izel
  • Denis Vosgien
  • Sarah Belhanafi
  • Guy Broyard
  • Martine Della Bella
  • Emilien Lees Ranceze
  • Fanny Berthelot Etchenda
  • Adam Kaddouri
  • Virginie Schutz
  • Julien Della Bella
  • Annie Piras
  • Marin Villard
  • Sylvie Pasturel
Ladislas Vergne
Ladislas Vergne Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
  • Ladislas Vergne
  • Sophie Toudy-Clement
  • Alexandre Djavadian
  • Véronique Domagalski
  • Frédéric Conord
  • Nadia Leger
  • Patrick Petit
  • Stéphanie Gautrin
  • Kévin Poulin
  • Sandra Renda
  • Jean-Baptiste Seff
  • Ingrid Barthe
  • Frédéric Guincetre
  • Sandrine Potier
  • Süleyman Mumcu
  • Nathalie Mardelet
  • Jean-François Grimaud
  • Léa Buté
  • Hervé Coulaud
  • Bélinda Bernard
  • Cyril Bouthellier
  • Louise Véron
  • Cyril Robinson
  • Malika Vilain
  • Gildas Lahalle
  • Claudine Tour
  • Francis Buisson
  • Hélène Michau
  • Gérard Vinois
  • Astou Sakho
  • Emilien Corbe
  • Akram Drissi
  • François Demasi
  • Nathalie Vayer
  • Noël Andreucci
  • Marie-José Fabbro
  • Thierry Charles
  • Aurélie Marty
  • Maurice Leduc
  • Sophie Bray
  • Jean-Pierre Gladieux
Jean-Pierre Gorges
Jean-Pierre Gorges Liste divers droite
Chartres C'Vous !
  • Jean-Pierre Gorges
  • Elisabeth Fromont
  • Franck Masselus
  • Karine Dorange
  • Richard Lizurey
  • Isabelle Mesnard
  • Laurent Lhuillery
  • Sophie Goret
  • Guillaume Bonnet
  • Maria Jebli-Chedeville
  • Fabien Standaert
  • Isabelle Vincent
  • Christophe Caplain
  • Lucie M'Faddel
  • Hervé Paraut
  • Agnès Ventura
  • Benoît Laval
  • Martine Mokhtar
  • Philippe Charpentier
  • Sophie Ammeux-Tudryn
  • Philippe Praud
  • Barbara Gombert
  • Claude Bourseguin
  • Andréa Parent
  • Pape Barry
  • Emmanuelle Ferrand
  • Patrick Geroudet
  • Bibiane Mayinda Zobela - Serena
  • Hugues d'Alès
  • Dominique Dutartre
  • Antoine Crochon
  • Stella Devred
  • Joël Le Gall
  • Margaux Page
  • Sasa Mitrovic
  • Laure Hammouche
  • Thomas Boureau
  • Brigitte Guégan
  • Isaam Metrouh
  • Laurence Joly
Jean-François Bridet
Jean-François Bridet Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
  • Jean-François Bridet
  • Sylvie Torre
  • Fernand Carre
  • Barbaras Ngassa
  • Frédéric Serval
  • Aïssata Gadjio
  • Alexis Gouhier
  • Sabine Guitel
  • Allan Meule
  • Léa Tourret
  • Olivier Maupu
  • Céline Gauthier
  • Thomas Périer
  • Emma Lauro
  • François Roumet
  • Norah Henriques
  • Baptiste Pain
  • Sylvie Kessler
  • Eric Wolff
  • Fouzia Laarif
  • Vincent Adjibi
  • Johanne Brierre
  • Nasser Al Awad
  • Muriel Mottin
  • Nathan Beaudout
  • Véronique Chartrain
  • Jérôme Leray
  • Anne Loubeau
  • Gérard Leray
  • Marion Boulay
  • Christophe Doublier
  • Nabila Lakehal
  • Mhamed Behillil
  • Sophie Sinatti
  • Victor Latru
  • Isabelle Vilespy
  • Patrick Chenevrel
  • Michelle Izel
  • Yves Terrades
  • Jacqueline Marre
Mathieu Brétillard
Mathieu Brétillard Liste d'extrême droite
"A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !"
  • Mathieu Brétillard
  • Elisabeth Des Dorides
  • Pierre-Louis Delauney
  • Joëlle Legrand
  • Géraud Seynave
  • Rolande Boudet
  • Philippe Jacob
  • Jeana Altbuch
  • Yves Naudin
  • Paule Hubert
  • Thibaut Briere-Saunier
  • Alexandra Kojic
  • Pascal Prevost
  • Lucrèce Jubert
  • Pascal Michau
  • Marie Dumont
  • Lorenzo Triolo
  • Dany Brun
  • Robert Billod
  • Isabelle Debrinay
  • Adam El Gani
  • Aurélie Laporte
  • Christophe Rouzé
  • Nassima Naili
  • Michel Billon
  • Stéphanie Clause
  • Philippe Perrin
  • Christine Gillard
  • Guillaume Paumelle--Pichon
  • Andrée Pachon
  • Laurent Gavory
  • Marie Méneau
  • Didier Empaire
  • Simone Maillard
  • Marie Neton
  • Aline Berger
  • Abba Diémé
  • Jocelyne Pottier
  • Thibaut de Couville

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Gorges
Jean-Pierre Gorges (30 élus) Chartres c'vous 		4 321 50,32%
  • Jean-Pierre Gorges
  • Elisabeth Fromont
  • Franck Masselus
  • Karine Dorange
  • Ladislas Vergne
  • Isabelle Mesnard
  • Richard Lizurey
  • Agnès Ventura
  • Jean-François Plaze
  • Isabelle Vincent
  • Daniel Gueret
  • Sophie Goret
  • Guillaume Bonnet
  • Emmanuelle Ferrand
  • Laurent Lhuillery
  • Maria Chedeville-Jebli
  • José Rolo
  • Martine Mokhtar
  • Jean-Maurice Duval
  • Dominique Dutartre
  • Yves Cuzin
  • Céline Devender
  • Jean-Michel Bazin
  • Geneviève Cressan
  • Patrick Audat
  • Laurence Joly
  • Patrick Geroudet
  • Lucie M'faddel
  • Alain Contrepois
  • Sophie Beurel
Chantal Vinet
Chantal Vinet (4 élus) Chartres ecologie solidaires responsables créatifs 		1 907 22,20%
  • Chantal Vinet
  • Quentin Guillemain
  • Brigitte Cottereau
  • Jean-François Bridet
Gaël Garreau
Gaël Garreau (3 élus) Avec vous, osons chartres autrement ! 		1 367 15,91%
  • Gaël Garreau
  • Virginie Chauvel
  • Fabien Standaert
Jacqueline Marre
Jacqueline Marre (2 élus) Chartres a gauche 		793 9,23%
  • Jacqueline Marre
  • Boris Provost
Vincent Chevrollier
Vincent Chevrollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		199 2,31%
Participation au scrutin Chartres
Taux de participation 35,41%
Taux d'abstention 64,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 974

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Gorges
Jean-Pierre Gorges (31 élus) Chartres votre ville 2014 		7 264 53,49%
  • Jean-Pierre Gorges
  • Elisabeth Fromont
  • Franck Masselus
  • Karine Dorange
  • Loïc Brehu
  • Elisabeth Barrault
  • Daniel Gueret
  • Isabelle Mesnard
  • Michel Teilleux
  • Dominique Dutartre
  • Alain Pierrat
  • Françoise Ferronniere
  • Alain Malet
  • Isabelle Vincent
  • Guillaume Bonnet
  • Maria Chedeville
  • Jean-Maurice Duval
  • Jacqueline Elambert
  • Patrick Geroudet
  • Geneviève Cressan
  • José Amandio Rolo
  • Agnès Ventura
  • Christian Gorge
  • Nadège Gaujard
  • Alain Contrepois
  • Janine Milon
  • Laurent Lhuillery
  • Bénédicte Morel
  • Murat Yasar
  • Céline Devender
  • Pierre Mayinda Zobela
Catherine Maunoury
Catherine Maunoury (6 élus) Réunir chartres 		4 274 31,47%
  • Catherine Maunoury
  • David Lebon
  • Sandr Renda
  • Eric Chevée
  • Nicole Sirandré
  • Noël Billard
Thibaut Briere-Saunier
Thibaut Briere-Saunier (1 élu) Rassemblement bleu marine pour chartres 		1 088 8,01%
  • Thibaut Briere-Saunier
Denis Barbe
Denis Barbe (1 élu) Chartres l'humain d'abord 		702 5,16%
  • Denis Barbe
Vincent Chevrollier
Vincent Chevrollier Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs 		252 1,85%
Participation au scrutin Chartres
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 14 006

