Résultat des municipales 2026 à Cherbourg : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Arrivé Benoît Arrivé (41 élus) Passion commune 7 324 46,14%
David Margueritte David Margueritte (9 élus) L'avenir en tête 5 198 32,74%
Barzin Viel - Bonyadi Barzin Viel - Bonyadi (3 élus) La coopérative citoyenne 1 967 12,39%
Sonia Krimi Sonia Krimi (2 élus) Pour vous ! 1 384 8,71%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 29,01%
Taux d'abstention 70,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 208

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Arrivé Benoît Arrivé Passion commune 7 698 42,09%
David Margueritte David Margueritte L'avenir en tête 5 427 29,67%
Sonia Krimi Sonia Krimi Pour vous ! 2 607 14,25%
Barzin Viel - Bonyadi Barzin Viel - Bonyadi La coopérative citoyenne 2 555 13,97%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 33,69%
Taux d'abstention 66,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 807

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Houllegatte Jean-Michel Houllegatte (30 élus) Liste fusionnee ensemble pour demain et la gauche debout 6 400 51,80%
David Margueritte David Margueritte (9 élus) Retrouver cherbourg-octeville 5 954 48,19%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 12 831

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Houllegatte Jean-Michel Houllegatte Ensemble pour demain 4 578 39,19%
David Margueritte David Margueritte Retrouver cherbourg-octeville 3 978 34,06%
Jean Levallois Jean Levallois Ensemble, pour un nouvel elan 1 818 15,56%
Ralph Lejamtel Ralph Lejamtel La gauche debout 1 305 11,17%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 52,28%
Taux d'abstention 47,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 12 142
