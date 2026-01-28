Résultat des municipales 2026 à Cherbourg : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin (50100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
13:43 - La mairie de Cherbourg s'agace de la situation à Équeurdreville-Hainneville
Les élections municipales de 2026 se préparent à Équeurdreville-Hainneville, une commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. La fermeture prolongée de la rue de la Paix due à un incendie et des désaccords entre experts inquiète la mairie qui redouble d’efforts pour résoudre la situation rapidement. Les retards nuisent aux commerçants et habitants locaux. Lire sur actu.fr
12:42 - Christian Françoise vise la mairie à Maupertus-sur-Mer
À Maupertus-sur-Mer, Christian Françoise se positionne comme candidat au poste de maire pour les élections municipales de 2026. Son engagement vise à apporter des changements significatifs dans la gestion de la ville. La campagne s'annonce déjà dynamique avec des enjeux locaux cruciaux en jeu. Lire sur cherbourg.maville.com
11:36 - Une quatrième liste se présente à Cherbourg sous l'étiquette LFI
À Cherbourg-en-Cotentin, à un mois et demi des élections municipales, La France insoumise lance une quatrième liste, nommée "Cherbourg populaire ! Notre ville en commun", dirigée par Quentin Briegel. L'objectif est de proposer une alternative de gauche en s'appuyant sur un programme axé sur la gratuité de la cantine et le recours au référendum citoyen. Cette initiative s'inscrit dans un dialogue avec les autres forces de gauche, bien que certaines aient décliné une collaboration. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé (41 élus) Passion commune
|7 324
|46,14%
|David Margueritte (9 élus) L'avenir en tête
|5 198
|32,74%
|Barzin Viel - Bonyadi (3 élus) La coopérative citoyenne
|1 967
|12,39%
|Sonia Krimi (2 élus) Pour vous !
|1 384
|8,71%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|29,01%
|Taux d'abstention
|70,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 208
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé Passion commune
|7 698
|42,09%
|David Margueritte L'avenir en tête
|5 427
|29,67%
|Sonia Krimi Pour vous !
|2 607
|14,25%
|Barzin Viel - Bonyadi La coopérative citoyenne
|2 555
|13,97%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 807
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte (30 élus) Liste fusionnee ensemble pour demain et la gauche debout
|6 400
|51,80%
|David Margueritte (9 élus) Retrouver cherbourg-octeville
|5 954
|48,19%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|55,25%
|Taux d'abstention
|44,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|12 831
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte Ensemble pour demain
|4 578
|39,19%
|David Margueritte Retrouver cherbourg-octeville
|3 978
|34,06%
|Jean Levallois Ensemble, pour un nouvel elan
|1 818
|15,56%
|Ralph Lejamtel La gauche debout
|1 305
|11,17%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|52,28%
|Taux d'abstention
|47,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|12 142
