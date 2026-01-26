Résultat des municipales 2026 à Clermont-Ferrand : les dernières infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand (63000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:10 - Un joueur du Clermont Foot se lance dans les municipales à Sayat
À Sayat, près de Clermont-Ferrand, Johan Gastien, milieu de terrain du Clermont Foot, se lance dans les élections municipales. Candidat sur la liste 'Demain se dessine ensemble', il souhaite se consacrer au développement de sa commune, mettant son expérience collective au service de ses futures missions. Sa démarche, sans ambition politique, s'inscrit dans son attachement à Sayat où il réside avec sa famille. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:08 - La compagnie Ryanair se retire de l'aéroport de Clermont-Ferrand
Ryanair cessera ses opérations à l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne à partir du 27 mars 2026, en dépit de taux de remplissage satisfaisants. Cette décision fait suite à l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, impactant particulièrement la liaison vers Porto. L'aéroport continue de chercher des alternatives pour maintenir ses liaisons. Lire sur lamontagne.fr
16:18 - Clermont-Ferrand se prépare à avoir un conseil municipal entièrement remodelé
Les élections municipales de mars 2026 à Clermont-Ferrand s'annoncent marquées par des départs significatifs au sein du conseil municipal. Plusieurs élus, dont la première adjointe Christine Dulac-Rougerie et Dominique Adenot, quitteront leurs postes après de longues carrières. Olivier Bianchi, mairé sortant, pourrait devenir le dernier élu du 20e siècle réélu. Lire sur lamontagne.fr
16:06 - Thomas Weibel renonce à se présenter à Clermont-Ferrand
À Clermont-Ferrand, Thomas Weibel, un adjoint écologiste, décide de ne pas se représenter après un mandat éprouvant. Il évoque les défis de concilier engagements politiques, vie professionnelle et familiale. Sa décision soulève des questions sur le statut des élus face à une société en crise et aux tensions politiques croissantes. Lire sur lamontagne.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Naturellement clermont
|10 254
|48,41%
|Jean-Pierre Brenas (10 élus) Reunis pour vous
|7 730
|36,50%
|Marianne Maximi (4 élus) Clermont-ferrand en commun
|3 194
|15,08%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|30,23%
|Taux d'abstention
|69,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 785
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Naturellement clermont
|8 616
|38,09%
|Jean-Pierre Brenas Révéler clermont
|4 691
|20,74%
|Eric Faidy Ensemble, transformons clermont-ferrand
|3 516
|15,54%
|Marianne Maximi Clermont-ferrand en commun
|2 786
|12,31%
|Philippe Fasquel Faisons cause commune
|1 427
|6,30%
|Anne Biscos L'essentiel pour clermont
|1 219
|5,38%
|Marie Savre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|362
|1,60%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|32,63%
|Taux d'abstention
|67,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 443
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Reinventons clermont-ferrand
|18 382
|47,82%
|Jean-Pierre Brenas (11 élus) Le renouveau pour gagner
|15 878
|41,31%
|Antoine Rechagneux (3 élus) Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 173
|10,85%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|55,33%
|Taux d'abstention
|44,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,05%
|Nombre de votants
|40 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Reinventons clermont-ferrand
|11 756
|30,99%
|Jean-Pierre Brenas Le renouveau pour gagner
|9 456
|24,93%
|Antoine Rechagneux Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 821
|12,71%
|Alain Laffont Place au peuple a clermont-ferrand
|4 360
|11,49%
|Michel Fanget L'union
|3 036
|8,00%
|Mireille Lacombe Divers gauche, citoyenne, laïque et republicaine
|2 030
|5,35%
|Frédéric Ranchon Mouvement 100% citoyens
|1 803
|4,75%
|Marie Savre Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|662
|1,74%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|39 542
