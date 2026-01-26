Résultat des municipales 2026 à Clermont-Ferrand : les dernières infos

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi Olivier Bianchi (41 élus) Naturellement clermont 10 254 48,41%
Jean-Pierre Brenas Jean-Pierre Brenas (10 élus) Reunis pour vous 7 730 36,50%
Marianne Maximi Marianne Maximi (4 élus) Clermont-ferrand en commun 3 194 15,08%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 30,23%
Taux d'abstention 69,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 785

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi Olivier Bianchi Naturellement clermont 8 616 38,09%
Jean-Pierre Brenas Jean-Pierre Brenas Révéler clermont 4 691 20,74%
Eric Faidy Eric Faidy Ensemble, transformons clermont-ferrand 3 516 15,54%
Marianne Maximi Marianne Maximi Clermont-ferrand en commun 2 786 12,31%
Philippe Fasquel Philippe Fasquel Faisons cause commune 1 427 6,30%
Anne Biscos Anne Biscos L'essentiel pour clermont 1 219 5,38%
Marie Savre Marie Savre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 362 1,60%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 32,63%
Taux d'abstention 67,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 443

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi Olivier Bianchi (41 élus) Reinventons clermont-ferrand 18 382 47,82%
Jean-Pierre Brenas Jean-Pierre Brenas (11 élus) Le renouveau pour gagner 15 878 41,31%
Antoine Rechagneux Antoine Rechagneux (3 élus) Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand 4 173 10,85%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 55,33%
Taux d'abstention 44,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,05%
Nombre de votants 40 476

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi Olivier Bianchi Reinventons clermont-ferrand 11 756 30,99%
Jean-Pierre Brenas Jean-Pierre Brenas Le renouveau pour gagner 9 456 24,93%
Antoine Rechagneux Antoine Rechagneux Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand 4 821 12,71%
Alain Laffont Alain Laffont Place au peuple a clermont-ferrand 4 360 11,49%
Michel Fanget Michel Fanget L'union 3 036 8,00%
Mireille Lacombe Mireille Lacombe Divers gauche, citoyenne, laïque et republicaine 2 030 5,35%
Frédéric Ranchon Frédéric Ranchon Mouvement 100% citoyens 1 803 4,75%
Marie Savre Marie Savre Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 662 1,74%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 39 542
Autour des élections à Clermont-Ferrand
En savoir plus sur Clermont-Ferrand