Résultat des municipales 2026 à Colmar : toute l'actualité du scrutin

Le résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar (68000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
13:17 - Des tensions naissent entre le MEDEF et le RN avant les municipales à Colmar
À Colmar, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions entre le Rassemblement national (RN) et le MEDEF Alsace. L'organisation patronale a prévu deux soirées de questions-réponses, dont une consacrée entièrement au candidat sortant Eric Straumann, ce qui est perçu comme un traitement inégal. Le directeur de campagne de Nathalie Aubert, Mathieu Kott, dénonce cette inégalité dans un courrier au MEDEF. Lire sur lalsace.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann (40 élus) Un nouveau maire pour colmar
|8 061
|63,88%
|Frédéric Hilbert (9 élus) Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|4 556
|36,11%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|30,55%
|Taux d'abstention
|69,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 010
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann Un nouveau maire pour colmar
|5 290
|37,45%
|Gilbert Meyer Colmar passionnément avec gilbert meyer
|4 585
|32,46%
|Frédéric Hilbert Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|2 152
|15,23%
|Stéphanie Villemin Un nouvel horizon pour colmar
|900
|6,37%
|Tristan Denéchaud Colmar pour tous
|793
|5,61%
|Michaël Meguellati Ouverture citoyenne
|247
|1,74%
|Huseyin Karaduman Lutte ouvrière "faire entendre le camp des travailleurs"
|155
|1,09%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|33,92%
|Taux d'abstention
|66,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 454
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Meyer (38 élus) Colmar j'aime, avec gilbert meyer
|11 586
|51,31%
|Bertrand Burger (7 élus) Colmar veut bouger
|6 362
|28,17%
|Frédéric Hilbert (2 élus) Vivre colmar, ville verte, ouverte et solidaire
|2 108
|9,33%
|Victorine Valentin (2 élus) Un nouvel elan pour colmar
|1 957
|8,66%
|Gilles Schaffar Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|564
|2,49%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|54,62%
|Taux d'abstention
|45,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|23 252
