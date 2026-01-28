Résultat des municipales 2026 à Colmar : toute l'actualité du scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Straumann Eric Straumann (40 élus) Un nouveau maire pour colmar 8 061 63,88%
Frédéric Hilbert Frédéric Hilbert (9 élus) Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire 4 556 36,11%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 30,55%
Taux d'abstention 69,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 010

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Straumann Eric Straumann Un nouveau maire pour colmar 5 290 37,45%
Gilbert Meyer Gilbert Meyer Colmar passionnément avec gilbert meyer 4 585 32,46%
Frédéric Hilbert Frédéric Hilbert Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire 2 152 15,23%
Stéphanie Villemin Stéphanie Villemin Un nouvel horizon pour colmar 900 6,37%
Tristan Denéchaud Tristan Denéchaud Colmar pour tous 793 5,61%
Michaël Meguellati Michaël Meguellati Ouverture citoyenne 247 1,74%
Huseyin Karaduman Huseyin Karaduman Lutte ouvrière "faire entendre le camp des travailleurs" 155 1,09%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 33,92%
Taux d'abstention 66,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 454

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Meyer Gilbert Meyer (38 élus) Colmar j'aime, avec gilbert meyer 11 586 51,31%
Bertrand Burger Bertrand Burger (7 élus) Colmar veut bouger 6 362 28,17%
Frédéric Hilbert Frédéric Hilbert (2 élus) Vivre colmar, ville verte, ouverte et solidaire 2 108 9,33%
Victorine Valentin Victorine Valentin (2 élus) Un nouvel elan pour colmar 1 957 8,66%
Gilles Schaffar Gilles Schaffar Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 564 2,49%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 54,62%
Taux d'abstention 45,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 23 252
