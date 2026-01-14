Résultat des municipales à Digne les Bains : suivez la campagne du 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains (04000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats.
16:00 - Déjà des sujets à trancher pour les élections municipales 2026 à Digne-les-Bains
À Digne-les-Bains, les candidats aux élections municipales de 2026 abordent le projet controversé du casino de jeux, qui est en phase avancée et représente une opportunité de développement socio-économique pour la ville. L'établissement, soutenu par le groupe belge Golden Palace aspire à dynamiser l'attractivité locale. En parallèle, des sujets plus clivants, tels que l'avenir du crématorium, pourraient également influencer le scrutin. Lire sur laprovence.com
15:15 - Francis Kuhn candidat de Patricia Granet
À Digne-les-Bains, la maire Patricia Granet ne se représentera pas aux élections municipales de 2026, laissant la place à son premier adjoint, Francis Kuhn. Ce dernier souhaite poursuivre les initiatives de la majorité sortante tout en améliorant le dialogue avec les habitants. Granet souligne l'importance de ne pas faire 'le mandat de trop'. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
15:09 - Gilles Chalvet repart pour Digne-les-Bains en 2026
Gilles Chalvet a annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2026 à Digne-les-Bains. Connu pour son engagement local, il souhaite poursuivre ses efforts pour le développement de la ville. Son retour en politique vise à rassembler les forces vives du territoire pour un avenir prometteur. Lire sur ledauphine.com
15:09 - La campagne électorale pour les municipales de mars 2026 s'intensifie
À Digne-les-Bains, la campagne électorale pour les municipales de mars 2026 s'intensifie alors que le mouvement 'Printemps dignois', dirigé par Alexandre Georges, cherche à rassembler une liste de gauche face à la droite sortante. Les débats se multiplient entre candidats et groupes politiques, tandis que des soutiens divers émergent. La dynamique de cette campagne promet d'être complexe avec des alliés indécis et des aspirations divergentes. Lire sur hauteprovenceinfo.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello (23 élus) Ambitions pour digne-les-bains
|1 699
|32,49%
|Gilles Chalvet (5 élus) Terre dignoise - devoir d'agir
|1 696
|32,43%
|Richard Valla (2 élus) Ensemble pour digne-les-bains
|783
|14,97%
|France Gally (2 élus) Digne d'avenir
|624
|11,93%
|Marie-Anne Baudoui (1 élu) Les dignois d'abord
|427
|8,16%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|49,56%
|Taux d'abstention
|50,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 363
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello Ambitions pour digne-les-bains
|1 431
|27,27%
|Gilles Chalvet Terre dignoise - devoir d'agir
|1 149
|21,89%
|Richard Valla Ensemble pour digne-les-bains
|1 105
|21,05%
|France Gally Digne d'avenir
|836
|15,93%
|Marie-Anne Baudoui Les dignois d'abord
|726
|13,83%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|50,55%
|Taux d'abstention
|49,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 460
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet (25 élus) Osons digne les bains
|3 777
|46,98%
|Marie-Anne Baudoui-Maurel (5 élus) Les dignois d'abord
|2 685
|33,39%
|Christian Barbero (3 élus) Alternative digne les bains
|1 577
|19,61%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|71,39%
|Taux d'abstention
|28,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|8 328
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Anne Baudoui-Maurel Les dignois d'abord
|2 129
|27,68%
|Patricia Granet Osons digne les bains
|2 005
|26,07%
|Franck Di Benedetto Digne de demain
|1 565
|20,35%
|Christian Barbero Alternative digne les bains
|1 272
|16,54%
|Gérard Segond Digne les bains exclusivement
|718
|9,33%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|68,36%
|Taux d'abstention
|31,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|7 971
Villes voisines de Digne-les-Bains
- Digne-les-Bains (04000)
- Ecole primaire à Digne-les-Bains
- Maternités à Digne-les-Bains
- Crèches et garderies à Digne-les-Bains
- Classement des collèges à Digne-les-Bains
- Salaires à Digne-les-Bains
- Impôts à Digne-les-Bains
- Dette et budget de Digne-les-Bains
- Climat et historique météo de Digne-les-Bains
- Accidents à Digne-les-Bains
- Délinquance à Digne-les-Bains
- Inondations à Digne-les-Bains
- Nombre de médecins à Digne-les-Bains
- Pollution à Digne-les-Bains
- Entreprises à Digne-les-Bains
- Prix immobilier à Digne-les-Bains