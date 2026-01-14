Résultat des municipales à Digne les Bains : suivez la campagne du 1er tour

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet-Brunello Patricia Granet-Brunello (23 élus) Ambitions pour digne-les-bains 1 699 32,49%
Gilles Chalvet Gilles Chalvet (5 élus) Terre dignoise - devoir d'agir 1 696 32,43%
Richard Valla Richard Valla (2 élus) Ensemble pour digne-les-bains 783 14,97%
France Gally France Gally (2 élus) Digne d'avenir 624 11,93%
Marie-Anne Baudoui Marie-Anne Baudoui (1 élu) Les dignois d'abord 427 8,16%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 49,56%
Taux d'abstention 50,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 363

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet-Brunello Patricia Granet-Brunello Ambitions pour digne-les-bains 1 431 27,27%
Gilles Chalvet Gilles Chalvet Terre dignoise - devoir d'agir 1 149 21,89%
Richard Valla Richard Valla Ensemble pour digne-les-bains 1 105 21,05%
France Gally France Gally Digne d'avenir 836 15,93%
Marie-Anne Baudoui Marie-Anne Baudoui Les dignois d'abord 726 13,83%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 50,55%
Taux d'abstention 49,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 460

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet Patricia Granet (25 élus) Osons digne les bains 3 777 46,98%
Marie-Anne Baudoui-Maurel Marie-Anne Baudoui-Maurel (5 élus) Les dignois d'abord 2 685 33,39%
Christian Barbero Christian Barbero (3 élus) Alternative digne les bains 1 577 19,61%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 71,39%
Taux d'abstention 28,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 8 328

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Anne Baudoui-Maurel Marie-Anne Baudoui-Maurel Les dignois d'abord 2 129 27,68%
Patricia Granet Patricia Granet Osons digne les bains 2 005 26,07%
Franck Di Benedetto Franck Di Benedetto Digne de demain 1 565 20,35%
Christian Barbero Christian Barbero Alternative digne les bains 1 272 16,54%
Gérard Segond Gérard Segond Digne les bains exclusivement 718 9,33%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 68,36%
Taux d'abstention 31,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 7 971

Villes voisines de Digne-les-Bains

Autour des élections à Digne-les-Bains
En savoir plus sur Digne-les-Bains