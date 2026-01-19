Résultat des municipales 2026 à Dijon : suivez la campagne jusqu'aux résultats de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon (21000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
10:16 - Fadila Khattabi se retire des municipales à Dijon
À Dijon, Fadila Khattabi a annoncé son retrait des élections municipales de 2026, dénonçant une alliance inacceptable avec des candidats de Reconquête. Son projet comprenait des mesures pour la jeunesse et la sécurité, mais elle refuse de participer à ce qu'elle considère comme une dérive vers l'extrême droite. Malgré cette décision, elle reste engagée en politique, affirmant que ses valeurs demeurent inchangées. Lire sur actu.fr
08:11 - Nuray Akpinar-Istiqquam en bonne place sur la liste de Nathalie Koenders
À Dijon, les premières rumeurs sur les élections municipales de 2026 émanent de la majorité, suggérant que Nuray Akpinar-Istiqquam pourrait occuper la troisième place sur la liste menée par Nathalie Koenders. Élue depuis plusieurs années, elle a été saluée pour son implication sur les questions de logement et de cohésion sociale. Ce repositionnement témoignerait de la confiance accordée par Koenders à Akpinar-Istiqqam, alors que la préparation de la campagne avance. Lire sur dijon-actualites.fr
19/01/26 - 17:47 - Emmanuel Bichot a listé ses priorités pour Dijon
À Dijon, Emmanuel Bichot a lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026, prônant un retour à l'ordre dans divers domaines comme la sécurité et l'urbanisme. Ancien conseiller municipal d'opposition, il vise un rassemblement large pour conquérir la ville, défendant des propositions concrètes. Dans le cadre de sa campagne, il souligne la nécessité de renforcer la sécurité et d'améliorer la qualité de vie des Dijonnais. Lire sur bienpublic.com
19/01/26 - 17:47 - Emmanuel Bichot a présenté ses vœux aux Dijonnais
À Dijon, Emmanuel Bichot présente sa liste Agir pour Dijon lors d'une réunion publique. Cet événement marque le début de sa campagne à deux mois des élections municipales. Les Dijonnais sont invités à y assister pour connaître ses vœux et perspectives. Lire sur bienpublic.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (43 élus) Dijon c'est capitale
|11 746
|43,51%
|Emmanuel Bichot (10 élus) Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|9 406
|34,84%
|Stéphanie Modde (6 élus) Dijon ecologique et solidaire
|5 839
|21,63%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 663
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon c'est capitale
|11 101
|38,24%
|Emmanuel Bichot Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|5 778
|19,90%
|Stéphanie Modde Dijon ecologique et solidaire
|4 382
|15,09%
|Sylvain Comparot Dijon l'avenir ensemble
|2 556
|8,80%
|Damien Cantin Rassemblement dijonnais
|1 957
|6,74%
|Arnaud Guvenatam Dijon en commun
|1 494
|5,14%
|Bruno Louis Dijon 2020 : un printemps ecologiste
|1 092
|3,76%
|Claire Rocher Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,20%
|Jean-Baptiste Gavignet Nous ne battrons pas en retraite
|316
|1,08%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|35,93%
|Taux d'abstention
|64,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 730
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (46 élus) Dijon avec vous!
|24 646
|52,84%
|Alain Houpert (10 élus) Changeons d'ere avec alain houpert
|15 871
|34,02%
|Édouard Cavin (3 élus) Dijon bleu marine
|6 124
|13,13%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|48 668
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon avec vous!
|20 825
|44,27%
|Alain Houpert Changeons d'ere avec alain houpert
|13 294
|28,26%
|Édouard Cavin Dijon bleu marine
|5 975
|12,70%
|David Lanaud Du Gray Dijonnons ensemble avec david lanaud du gray
|4 023
|8,55%
|Isabelle De Almeida Dijon, l'humain d'abord
|2 194
|4,66%
|Claire Rocher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|722
|1,53%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|48 541
