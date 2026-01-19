Résultat des municipales 2026 à Dijon : suivez la campagne jusqu'aux résultats de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen François Rebsamen (43 élus) Dijon c'est capitale 11 746 43,51%
Emmanuel Bichot Emmanuel Bichot (10 élus) Agir pour dijon avec emmanuel bichot 9 406 34,84%
Stéphanie Modde Stéphanie Modde (6 élus) Dijon ecologique et solidaire 5 839 21,63%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 33,40%
Taux d'abstention 66,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 663

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen François Rebsamen Dijon c'est capitale 11 101 38,24%
Emmanuel Bichot Emmanuel Bichot Agir pour dijon avec emmanuel bichot 5 778 19,90%
Stéphanie Modde Stéphanie Modde Dijon ecologique et solidaire 4 382 15,09%
Sylvain Comparot Sylvain Comparot Dijon l'avenir ensemble 2 556 8,80%
Damien Cantin Damien Cantin Rassemblement dijonnais 1 957 6,74%
Arnaud Guvenatam Arnaud Guvenatam Dijon en commun 1 494 5,14%
Bruno Louis Bruno Louis Dijon 2020 : un printemps ecologiste 1 092 3,76%
Claire Rocher Claire Rocher Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 349 1,20%
Jean-Baptiste Gavignet Jean-Baptiste Gavignet Nous ne battrons pas en retraite 316 1,08%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 35,93%
Taux d'abstention 64,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 730

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen François Rebsamen (46 élus) Dijon avec vous! 24 646 52,84%
Alain Houpert Alain Houpert (10 élus) Changeons d'ere avec alain houpert 15 871 34,02%
Édouard Cavin Édouard Cavin (3 élus) Dijon bleu marine 6 124 13,13%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 58,99%
Taux d'abstention 41,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 48 668

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen François Rebsamen Dijon avec vous! 20 825 44,27%
Alain Houpert Alain Houpert Changeons d'ere avec alain houpert 13 294 28,26%
Édouard Cavin Édouard Cavin Dijon bleu marine 5 975 12,70%
David Lanaud Du Gray David Lanaud Du Gray Dijonnons ensemble avec david lanaud du gray 4 023 8,55%
Isabelle De Almeida Isabelle De Almeida Dijon, l'humain d'abord 2 194 4,66%
Claire Rocher Claire Rocher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 722 1,53%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 48 541
