DIRECT. Résultat des municipales à Marseille : toutes les estimations du 2e tour

19:57 - Le fief de Gaudin, le 4e secteur, clé de ce scrutin ?

Fief du maire sortant Jean-Claude Gaudin, le 4e secteur de Marseille représente 15 sièges au conseil municipal mais fait l'objet d'une quadrangulaire pour ce 2e tour des élections municipales à Marseille. Tête de file de la liste LR, Martine Vassal s'y présente en personne et est arrivée légèrement en tête au premier tour, sans parvenir à se faire élire directement. Olivia Fortin pour la gauche avait fini à trois points d'elle avec 24% des suffrages et a depuis fusionné sa liste avec Debout Marseille, créditée de 11% des voix. Ce scrutin est rendu encore plus incertain par le maintien de la liste LREM menée par Yvon Berland (12% au premier tour) et du RN avec Bernard Marandat, crédité de 13% au premier tour. Autant dire que ce 4e secteur sera particulièrement à suivre ce dimanche soir à l'annonce des résultats.