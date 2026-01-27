Résultat des municipales 2026 à Dunkerque : suivez la campagne avec les dernières infos

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete Patrice Vergriete (46 élus) Liste de rassemblement républicain pour dunkerque en mouvement 14 257 64,04%
Yohann Duval Yohann Duval (4 élus) Défi dunkerquois - rassemblement national 3 405 15,29%
Claude Nicolet Claude Nicolet (3 élus) Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois 2 881 12,94%
Jean-Louis Gadea Jean-Louis Gadea La liste d'union 1 091 4,90%
Jacques Volant Jacques Volant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 627 2,81%
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 37,83%
Taux d'abstention 62,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 422

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete Patrice Vergriete (42 élus) Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement 23 020 55,52%
Michel Delebarre Michel Delebarre (7 élus) Tous ensemble, nous sommes dunkerque ! 10 889 26,26%
Philippe Eymery Philippe Eymery (4 élus) Defi dunkerquois 7 547 18,20%
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 42 872

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete Patrice Vergriete Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement 14 276 36,04%
Michel Delebarre Michel Delebarre Tous ensemble, nous sommes dunkerque ! 11 429 28,85%
Philippe Eymery Philippe Eymery Defi dunkerquois 8 948 22,59%
Antoine Diers Antoine Diers Ump - retrouvons la fierte d'etre dunkerquois ! 3 601 9,09%
Jacques Volant Jacques Volant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 1 352 3,41%
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 64,11%
Taux d'abstention 35,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 41 339
Autour des élections à Dunkerque
En savoir plus sur Dunkerque