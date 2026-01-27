Résultat des municipales 2026 à Dunkerque : suivez la campagne avec les dernières infos
- Dernières infos municipale à Dunkerque
- Résultat municipale 2020 Dunkerque
- Résultat municipale 2014 Dunkerque
- Bureaux de vote Dunkerque
- Dunkerque (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Dunkerque (59140) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
16:20 - Les Communistes soutiennent Patrice Vergriete à Dunkerque
À moins de trois mois des élections municipales de 2026, le Parti communiste français à Dunkerque a décidé de rester dans la majorité municipale avec le maire sortant, Patrice Vergriete, après l'échec des discussions d'union avec d'autres forces de gauche. Ils mettent en avant leur bilan positif sur des enjeux sociaux et écologiques, tout en affirmant leur volonté de conserver une voix distincte. Les Communistes entendent ainsi poursuivre le travail engagé depuis 2020 et défendre leurs valeurs tout en participant à la gouvernance locale. Lire sur deltafm.fr
15:38 - Une liste citoyenne voit le jour à Dunkerque
À Dunkerque, les élections municipales de mars 2026 s'annoncent avec la création d'une liste citoyenne par les mouvements Ecologistes Flandre Maritimes et Alternative Citoyenne. Ces partis critiquent la majorité sortante pour son manque d'action sur des enjeux fondamentaux comme le logement et la santé. Ils dénoncent également la méthode politique actuelle, jugée floue. Lire sur deltafm.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (46 élus) Liste de rassemblement républicain pour dunkerque en mouvement
|14 257
|64,04%
|Yohann Duval (4 élus) Défi dunkerquois - rassemblement national
|3 405
|15,29%
|Claude Nicolet (3 élus) Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois
|2 881
|12,94%
|Jean-Louis Gadea La liste d'union
|1 091
|4,90%
|Jacques Volant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|627
|2,81%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|37,83%
|Taux d'abstention
|62,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 422
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (42 élus) Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|23 020
|55,52%
|Michel Delebarre (7 élus) Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|10 889
|26,26%
|Philippe Eymery (4 élus) Defi dunkerquois
|7 547
|18,20%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|66,49%
|Taux d'abstention
|33,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|42 872
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|14 276
|36,04%
|Michel Delebarre Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|11 429
|28,85%
|Philippe Eymery Defi dunkerquois
|8 948
|22,59%
|Antoine Diers Ump - retrouvons la fierte d'etre dunkerquois !
|3 601
|9,09%
|Jacques Volant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 352
|3,41%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|64,11%
|Taux d'abstention
|35,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|41 339
- Dunkerque (59140)
- Ecole primaire à Dunkerque
- Maternités à Dunkerque
- Crèches et garderies à Dunkerque
- Classement des collèges à Dunkerque
- Salaires à Dunkerque
- Impôts à Dunkerque
- Dette et budget de Dunkerque
- Climat et historique météo de Dunkerque
- Accidents à Dunkerque
- Délinquance à Dunkerque
- Inondations à Dunkerque
- Nombre de médecins à Dunkerque
- Pollution à Dunkerque
- Entreprises à Dunkerque
- Prix immobilier à Dunkerque