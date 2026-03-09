Résultat municipale 2026 à Evry Courcouronnes : candidats et dernières actus de l'élection

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes ?

Qui est candidat à Évry-Courcouronnes pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Évry-Courcouronnes sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Stéphane Beaudet
Stéphane Beaudet Liste divers centre
Rassembler-Protéger-Avancer
  • Stéphane Beaudet
  • Ismahane Nehar Faik
  • Medhy Zeghouf
  • Diarra Badiane
  • Jacques Vandeputte
  • Cendrine Chaumont
  • Abdelaziz Ammari
  • Hawa Sissoko
  • Pascal Chatagnon
  • Myriam Boubel
  • Abdoul Aziz M Baye
  • Pétroline Berot
  • Pierre Prot
  • Mina Fayed
  • Alban Bakary
  • Ouisal Boughalem
  • Lucas Meslin
  • Alda Horain
  • Yvan Couvidat
  • Elhem Bellahcen
  • Jordan Schwab
  • Natacha Girard
  • Jean-Christophe Frachet
  • Manon Chloé Bianay
  • Gérard Gianati
  • Morgane Bouchair Chambon
  • Hermann Mbongo
  • Karima Bekri
  • Pascal Cauchebrais
  • Lamia Soilihi
  • Yann Sider
  • Manon Fleurance
  • Jacques Borie
  • Isabelle Marien
  • Andy Toto
  • Hélène Loirat
  • Hyriam Fanou
  • Elise Lombard
  • Mehdi Aziz
  • Jennifer Macareig
  • Stéphane Faure
  • Célia Marina Fleming
  • Andrew Barrois
  • Zémilabiby Akbare
  • Faouzi El Amraoui
  • Cindy Rodrigues
  • Emmanuel Guern
  • Caroline Bardizbanyan
  • Rémy Courtaux
  • Fatima Jaïel
  • Manivassagane Balane
  • Eulodie Nsende
  • Grégoire Audineau
  • Denise Cuciz
  • Jean-François Cadoret
Freddy Nsonde
Freddy Nsonde Liste Divers
EVRY-COURCOURONNES POUR TOUS
  • Freddy Nsonde
  • Isabelle Lefort
  • Athanase Dotrop
  • Regine Assah
  • Alain Crepas
  • Chantal Gbaguidi
  • Nicolas Anouilh
  • Michele Mbia
  • Balamurugan Radja
  • Eryn Bemba
  • Eliss Sylvestre
  • Sandra Moudoute-Bell
  • Aboubakry Aw
  • Sabrina Langlois
  • Kirou Monclar
  • Patricia Itoumou-Bouya
  • Théophile Johnson
  • Anne Marie Lartigau
  • Franck Badi Zogba
  • Micheline Tsapdong
  • Yves Diakabana
  • Lucie Camara
  • Sandoche Balakrichenan
  • Mireille Doré
  • Salomon Mupepe
  • Helene Mupépè
  • Maxime Ibatta
  • Martine Anouilh
  • Marcel Loutarila
  • Danielle Massamba
  • Guy Tebili
  • Brigitte Mpondo
  • Adrien Bakutondele
  • Hawa Diop
  • Christian Mupepe
  • Hawa Sow
  • Thierno Sarr
  • Hélène Oulaï
  • Sidy Sylla
  • Djen Quin
  • Amadou Pame
  • Aminata Sy
  • Mamadou Mbaye
  • Esther Bemuse
  • Abass Ba
  • Khady Aw
  • Guy Mupepe C'Tshillo
  • Anissa Touam
  • Jimmy Sylvestre
  • Claudine Moudouté-Bell
  • Jean-Kyliane Sylvestre
  • Aminata Bakudondele
  • Lionel Lubela
  • Kahina Boutellis
  • Patrick Nsiala
Julien Monier
Julien Monier Liste Les Ecologistes
EVRY-COURCOURONNES PLUS JUSTE POUR TOUS
  • Julien Monier
  • Océa Thomas
  • Rafik Garnit
  • Akouvi Amegbo
  • Brahim Traore
  • Tatiana Poulain
  • Leny Willin
  • Cécile Mukendi-Papa
  • Soufiane Aferkla
  • Geneviève Roche
  • Josué Jean
  • Maka Niakaté
  • Gérard Lebossé
  • Oriana Bourras
  • Floryd Mbakata
  • Anne Calonne
  • Kévin Moisan
  • Aurore Amouroux
  • Étienne Galand
  • Marie Wakilongo
  • Sylvestre Nos Kris Yoeur
  • Sylvie Boudraa
  • Laurent Licari
  • Fouzia Driyej
  • Benjamin Peutevynck
  • Céline Boutin
  • Franco Kabuela Kaya
  • Dallila Ferhi
  • Farouk Benderradji
  • Cynthia Devoye
  • Farabi Chabchoub
  • Chantal Body
  • Mathiou Grassionot
  • Leïla Souidi Chesseron
  • Michel Monier
  • Lina Fernando
  • Frédéric Moreau
  • Audrey Lehont
  • Olivier Dhuy
  • Florence Deshayes
  • Mohamed Diarra
  • Claude Bescond
  • Yannick Falkland
  • Hayat Rakhtoune
  • David Henry
  • Evelyne Meyer
  • Éric Auger
  • Amélie David
  • Patrice Robert
  • Patricia Andréi
  • Olivier Jesson
  • Marie-Christine Perrignon
  • Eric Liehrmann
  • Anaïs Tuillière
Farida Amrani
Farida Amrani Liste d'extrême-gauche
Changeons Evry-Courcouronnes avec Farida Amrani
  • Farida Amrani
  • Michel Jeanlin
  • Laëtitia Afonso
  • Hicham Haddou
  • Sonia Drim
  • Evans Kouyate
  • Françoise Vincent
  • Robin Cochet
  • Mariem War
  • Jean-François Auvray
  • Zahia Ferdioui
  • Ruddy Kamba
  • Joëlle Caïlachon
  • Daniel Lucas
  • Berfin Durmaz
  • Mouayad Abdou
  • Rose Bernard
  • Pierre-Alexandre Rastelli
  • Rose-Mina Michel
  • Medet Yildiz
  • Hamzia Chakroun
  • Azzedine Seridji
  • Carole Rouseau
  • Jean Selvanathan
  • Salma Mariama
  • Fabien Caldier
  • Nadra Hasnaoui
  • Jean-Louis Magniez
  • Laurence Dugamin
  • Boubacar Diakite
  • Laurène Hanna
  • Mohamed Souhel Benghalem
  • Chadia Rekik
  • Patrick Bilingi
  • Layana M'Baye
  • Othmane Haddouchi
  • Loriane Polygone
  • Farès Ben Attaya
  • Lorène David
  • Fedson Andris
  • Camelia Amini
  • Mathis de Gea
  • Salima Soussi
  • Daniel Montré
  • Vonifanja Ramaholimihaso
  • Zakaria Kermine
  • Pascale Joseph
  • Théo Güdel
  • Brigitte Begarin
  • Morade Ammar
  • Samira Touati
  • Francis Dérive
  • Yosra Boukedroun
  • Yvan Obam Mveme
  • Bénédicte Lesieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Beaudet
Stéphane Beaudet (42 élus) #onestensemble 		4 621 54,78%
  • Stéphane Beaudet
  • Danielle Valero
  • Medhy Zeghouf
  • Dioulaba Injai
  • Pierre Prot
  • Maud Benghozi
  • Abdelouahab Machri
  • Mélinda Feval
  • Jordan Schwab
  • Claude-Emmanuelle Maisonnave-Couterou
  • Francis Chouat
  • Cendrine Chaumont
  • Lucas Meslin
  • Nébia Diakité
  • Yvan Couvidat
  • Myriam Boubel
  • Freddy Nsonde
  • Najwa El Haité
  • Pierre Provenzano
  • Diarra Badiane
  • Jean Caron
  • Carmèle Bonnet
  • Alban Bakary
  • Mara Del Mei-Guibert
  • Pascal Chatagnon
  • Danièle Ovono
  • Christian Pigaglio
  • Corinne Bourgeois
  • Olivier Potokar
  • Laurène Hanna
  • Clément Regnier
  • Agnès Omer
  • Ronan Fleury
  • Virginie Villemin
  • Pascal Cauchebrais
  • Tania Ti-A-Hing
  • Philippe Dardillac
  • Fatoumata Koita
  • Stéphane Journé
  • Natacha Girard
  • Henri Catalifaut
  • Marie-Thérèse Plaud
Samir Benamara
Samir Benamara (6 élus) Agissons citoyens pour evry-courcouronnes 		2 061 24,43%
  • Samir Benamara
  • Sabine Pellerin
  • Rémy Courtaux
  • Pétroline Berot
  • Rafik Garnit
  • Joëlle Caïlachon
Bénedicte Lesieur
Bénedicte Lesieur (3 élus) Evry-courcouronnes, pour le changement 		1 001 11,86%
  • Bénedicte Lesieur
  • Jean-Baptiste Grah
  • Farida Amrani
Cécile Mukendi-Papa
Cécile Mukendi-Papa (2 élus) A evry-courcouronnes tous y gagnent 		752 8,91%
  • Cécile Mukendi-Papa
  • Abdoul-Aziz M Baye
Participation au scrutin Évry-Courcouronnes
Taux de participation 27,11%
Taux d'abstention 72,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 889

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Chouat
Francis Chouat (34 élus) Ensemble pour reussir a evry 		5 163 50,55%
  • Francis Chouat
  • Fatoumata Koïta
  • Manuel Valls
  • Danielle Valero
  • Pacôme Adjourouvi
  • Florence Bellamy
  • Farouk Alouani
  • Elodie Francois
  • Jacques Longuet
  • Claude Maisonnave-Couterou
  • Christian Pigaglio
  • Najwa El Haïte
  • Jean-Claude Guyardeau
  • Edith Maurin
  • Hervé Perard
  • Eliane Coustillas-Hercy
  • Ronan Fleury
  • Carmèle Bonnet
  • Pascal Chatagnon
  • Elise Yagmur
  • Benoit Ayestaray
  • Christiane Saget
  • Guillaume Nsimba Manongo
  • Tania Ti-A-Hing
  • Michel Bonnafous
  • Diarra Badiane
  • Diego Diaz
  • Agnès Omer
  • Guy Francis Tsiehela
  • Tharmila Satkunarajah
  • Olivier Potokar
  • Nezha Touili
  • Jacques Serna-Charpentier
  • Françoise Godde
Joseph Nouvellon
Joseph Nouvellon (7 élus) Evry au coeur 		3 131 30,66%
  • Joseph Nouvellon
  • Widad Allouchy
  • Stéphane Le Personnic
  • Christiane Gosset
  • Alban Bakary
  • Berdjouhi Karadelian
  • Pierre Prot
Farida Amrani
Farida Amrani (4 élus) Evry unis pour agir 		1 918 18,78%
  • Farida Amrani
  • Etienne Pericat
  • Laure Rigal
  • Jacques Simon
Participation au scrutin Évry-Courcouronnes
Taux de participation 41,32%
Taux d'abstention 58,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,56%
Nombre de votants 10 813

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Chouat
Francis Chouat Ensemble pour reussir a evry 		4 505 47,86%
Joseph Nouvellon
Joseph Nouvellon Evry au coeur 		2 219 23,57%
Farida Amrani
Farida Amrani Evry unis pour agir 		1 418 15,06%
Francis Dominguez
Francis Dominguez Union pour evry 		647 6,87%
Francis Couvidat
Francis Couvidat "pour evry, la gauche solidaire et combative contre l'austerite" 		623 6,61%
Participation au scrutin Évry-Courcouronnes
Taux de participation 38,71%
Taux d'abstention 61,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,08%
Nombre de votants 10 129

