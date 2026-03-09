Résultat municipale 2026 à Evry Courcouronnes : candidats et dernières actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes [EN DIRECT]
A Evry, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Évry-Courcouronnes
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes ?
Qui est candidat à Évry-Courcouronnes pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Évry-Courcouronnes sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Beaudet
Liste divers centre
Rassembler-Protéger-Avancer
|
|
Freddy Nsonde
Liste Divers
EVRY-COURCOURONNES POUR TOUS
|
|
Julien Monier
Liste Les Ecologistes
EVRY-COURCOURONNES PLUS JUSTE POUR TOUS
|
|
Farida Amrani
Liste d'extrême-gauche
Changeons Evry-Courcouronnes avec Farida Amrani
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Beaudet (42 élus) #onestensemble
|4 621
|54,78%
|
|Samir Benamara (6 élus) Agissons citoyens pour evry-courcouronnes
|2 061
|24,43%
|
|Bénedicte Lesieur (3 élus) Evry-courcouronnes, pour le changement
|1 001
|11,86%
|
|Cécile Mukendi-Papa (2 élus) A evry-courcouronnes tous y gagnent
|752
|8,91%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|27,11%
|Taux d'abstention
|72,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 889
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat (34 élus) Ensemble pour reussir a evry
|5 163
|50,55%
|
|Joseph Nouvellon (7 élus) Evry au coeur
|3 131
|30,66%
|
|Farida Amrani (4 élus) Evry unis pour agir
|1 918
|18,78%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,56%
|Nombre de votants
|10 813
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat Ensemble pour reussir a evry
|4 505
|47,86%
|Joseph Nouvellon Evry au coeur
|2 219
|23,57%
|Farida Amrani Evry unis pour agir
|1 418
|15,06%
|Francis Dominguez Union pour evry
|647
|6,87%
|Francis Couvidat "pour evry, la gauche solidaire et combative contre l'austerite"
|623
|6,61%
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|38,71%
|Taux d'abstention
|61,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,08%
|Nombre de votants
|10 129
