Résultat des municipales à Foix : toutes les infos avant le premier tour.

Résultat des municipales à Foix

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Meler Norbert Meler (24 élus) Foix cap 2026 1 919 61,96%
Jérôme Azema Jérôme Azema (3 élus) Foix 2020 712 22,98%
Agnès Leclerc Agnès Leclerc (2 élus) Foix en commun.e 466 15,04%
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 46,64%
Taux d'abstention 53,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 193

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Meler Norbert Meler (24 élus) Foix, agir et vivre ensemble 2 237 58,83%
Jean Cholin Jean Cholin (3 élus) Foix renouveau 890 23,40%
Jean-Pierre Icre Jean-Pierre Icre (2 élus) Foix vraiment a gauche 675 17,75%
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,05%
Nombre de votants 4 047
