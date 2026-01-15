Résultat des municipales à Foix : toutes les infos avant le premier tour.
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Foix (09000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats....
16:10 - Marine Bordes a lancé sa campagne pour les municipales de 2026 à Foix
À Foix, la maire sortante Marine Bordes a lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 en présentant sa liste 'Foix Cap 2032'. Elle souligne les 24 millions d’euros d’investissements réalisés au cours de son mandat et insiste sur la nécessité de maîtriser les dépenses face à la stagnation des dotations de l'État. Sa liste se compose de citoyens divers et engagés dans la vie locale. Lire sur ladepeche.fr
16:09 - Michel Tartié vise la présidence de l'Agglo
Michel Tartié, candidat à un troisième mandat à St-Paul de Jarrat, vise également la présidence de l’Agglo Foix-Varilhes s'il est réélu. Il souhaite poursuivre des projets essentiels pour la commune et répondre aux attentes des élus de communes rurales. La campagne des municipales de 2026 s'annonce compétitive, notamment avec la candidature de Marine Bordes pour la présidence. Lire sur gazette-ariegeoise.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix cap 2026
|1 919
|61,96%
|Jérôme Azema (3 élus) Foix 2020
|712
|22,98%
|Agnès Leclerc (2 élus) Foix en commun.e
|466
|15,04%
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|46,64%
|Taux d'abstention
|53,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 193
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix, agir et vivre ensemble
|2 237
|58,83%
|Jean Cholin (3 élus) Foix renouveau
|890
|23,40%
|Jean-Pierre Icre (2 élus) Foix vraiment a gauche
|675
|17,75%
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,05%
|Nombre de votants
|4 047
