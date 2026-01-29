Résultat des municipales 2026 à Fréjus : ce qu'on sait déjà

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline (36 élus) Fréjus réunie 		7 104 50,60%
  • David Rachline
  • Martine Petrus Benhamou
  • Gilles Longo
  • Carine Leroy
  • Charles Marchand
  • Nassima Barkallah
  • Gerard Charlier De Vrainville
  • Brigitte Lancine
  • Christophe Chiocca
  • Christelle Plantavin
  • Patrick Pérona
  • Sonia Lauvard
  • Thierry Sarrauton
  • Sandrine Crepet
  • Jean-Louis Barbier
  • Lydia Rigaill
  • Robert Simon-Chautemps
  • Ariane Karbowski
  • Cedrick Humbert
  • Christine Meunier
  • Patrick Renard
  • Karen Brendle
  • Mohamed Bourguiba
  • Telesia Fihipalai
  • Didier Dalmasso
  • Mireille Leroux
  • Michel Bourdin
  • Dominique Vandra
  • Fabien Roux
  • Nelly Bonnot
  • Pascal Pipitone
  • Imane El Akkadi
  • Frédéric Cazala
  • Sylvie Caietta
  • Yoann Aglio
  • Marie-Thérèse Gatto
Emmanuel Bonnemain
Emmanuel Bonnemain (4 élus) Notre parti, c'est fréjus 		2 596 18,49%
  • Emmanuel Bonnemain
  • Annie Soler
  • Robert Icard
  • Eliane Sabatier
Laurence Fradj
Laurence Fradj (3 élus) Vivons fréjus 		1 823 12,98%
  • Laurence Fradj
  • Jean-Luc Epuron
  • Angélique Fernandes
Julien Poussin
Julien Poussin (1 élu) Union des écologistes et de la gauche 		1 075 7,65%
  • Julien Poussin
Richard Sert
Richard Sert (1 élu) Fréjus passionnément 		1 074 7,65%
  • Richard Sert
Michel Nore
Michel Nore Fréjus au coeur 		365 2,60%
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 38,33%
Taux d'abstention 61,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 527

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline (33 élus) Frejus pour vous 		10 852 45,55%
  • David Rachline
  • Brigitte Lancine
  • Richard Sert
  • Christine Meunier
  • Williams Aureille
  • Brigitte Auloy
  • Pascal Pipitone
  • Julie Lechanteux
  • Robert Simon-Chautemps
  • Sonia Lauvard
  • Gilles Longo
  • Sylvie Ferreri
  • Christophe Chiocca
  • Jocelyne Montesi
  • Olivier Alauzet
  • Laetitia Michel
  • Charles Marchand
  • Guilaine Daunay
  • Eric Laguette
  • Maryse Selves
  • Patrick Renard
  • Mélissa Merlino
  • Fabrice Curti
  • Monique Milioti
  • Dominique Beaumont
  • Laetitia Saubiac
  • Pierre Joly
  • Cynthia Crozet
  • Pesamino Fihipalai
  • Denise Monet
  • François Latouche
  • Dominique Vandra
  • Eric Biancuzzi
Philippe Mougin
Philippe Mougin (7 élus) Ensemble confiants pour frejus 		7 250 30,43%
  • Philippe Mougin
  • Giselle Thollet-Paysant
  • Jean-Claude Tosello
  • Annie Soler
  • Michel Boissonnet
  • Michèle Bagnasco
  • Jean Dubos
Elie Brun
Elie Brun (5 élus) "frejus au coeur, frejus toujours" 		5 721 24,01%
  • Elie Brun
  • Françoise Cauwel
  • Francis Tosi
  • Sonia Thollet
  • Dominique Vian
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 71,46%
Taux d'abstention 28,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,74%
Nombre de votants 25 273

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline Frejus pour vous 		9 504 40,30%
Philippe Mougin
Philippe Mougin Ensemble confiants pour frejus 		4 446 18,85%
Elie Brun
Elie Brun "frejus au coeur, frejus toujours" 		4 152 17,60%
Elsa Di Meo
Elsa Di Meo Notre identite c'est frejus 		3 675 15,58%
Philippe Michel
Philippe Michel Frejus en mouvement 		1 804 7,65%
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 68,47%
Taux d'abstention 31,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 24 215
