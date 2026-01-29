Résultat des municipales 2026 à Fréjus : ce qu'on sait déjà
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Fréjus (83370) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
12:22 - Malgré les poursuites judiciaires dont il fait l'objet, David Rachline entre en campagne
Le maire RN de Fréjus, David Rachline, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026, malgré des poursuites judiciaires en cours pour favoritisme et corruption. Cette annonce intervient après un jugement rendu le 27 janvier 2026, et il sera à nouveau jugé en septembre. Rachline, accusé de conflits d'intérêts, assure agir dans l'intérêt de sa ville. Lire sur actu.fr
11:22 - David Rachline se prépare pour les municipales de 2026
Les élections municipales de 2026 à Fréjus s'annoncent déterminantes avec le maire sortant David Rachline, en course pour un troisième mandat sans l'investiture du Rassemblement national. Il fait face à des candidatures notables, dont Martial Cerrutti, sans étiquette, soutenu par Les Républicains, et Emmanuel Bonnemain, élu d'opposition. Le 15 et 22 mars seront cruciaux pour l'avenir politique de la ville. Lire sur mesinfos.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (36 élus) Fréjus réunie
|7 104
|50,60%
|
|Emmanuel Bonnemain (4 élus) Notre parti, c'est fréjus
|2 596
|18,49%
|
|Laurence Fradj (3 élus) Vivons fréjus
|1 823
|12,98%
|
|Julien Poussin (1 élu) Union des écologistes et de la gauche
|1 075
|7,65%
|
|Richard Sert (1 élu) Fréjus passionnément
|1 074
|7,65%
|
|Michel Nore Fréjus au coeur
|365
|2,60%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|38,33%
|Taux d'abstention
|61,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 527
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (33 élus) Frejus pour vous
|10 852
|45,55%
|
|Philippe Mougin (7 élus) Ensemble confiants pour frejus
|7 250
|30,43%
|
|Elie Brun (5 élus) "frejus au coeur, frejus toujours"
|5 721
|24,01%
|
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|71,46%
|Taux d'abstention
|28,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,74%
|Nombre de votants
|25 273
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline Frejus pour vous
|9 504
|40,30%
|Philippe Mougin Ensemble confiants pour frejus
|4 446
|18,85%
|Elie Brun "frejus au coeur, frejus toujours"
|4 152
|17,60%
|Elsa Di Meo Notre identite c'est frejus
|3 675
|15,58%
|Philippe Michel Frejus en mouvement
|1 804
|7,65%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|68,47%
|Taux d'abstention
|31,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|24 215
