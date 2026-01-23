Résultat des municipales 2026 à Grenoble : suivez la campagne jusqu'aux résultats
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble (38000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
15:23 - Un sondage sur Grenoble pour les municipales arrive
À Grenoble, un sondage commandé par Le Dauphiné libéré et réalisé par Ipsos sera publié début février, concernant les élections municipales de 2026. Le site “Grenoble le changement” et l'opposition soulignent des spéculations autour de ce sondage, mais aucune information officielle n'est encore disponible. Les affirmations sur un second tour présumé entre les candidats restent infondées. Lire sur ledauphine.com
15:00 - Pierre-Édouard Cardinal soutenu par la Fédération progressiste
À Grenoble, la Fédération progressiste a annoncé son soutien à Pierre-Édouard Cardinal pour les élections municipales de 2026. Ce partenariat, initié par François Rebsamen, souhaite promouvoir un projet alliant progrès social et transition écologique. L'objectif est de proposer une alternative centrée sur le pragmatisme et l'intérêt général. Lire sur ledauphine.com
14:02 - Le local de campagne du candidat LFI vandalisé
Les élections municipales de 2026 à Grenoble sont déjà marquées par des tensions, comme le montre le vandalisme au local de campagne de La France Insoumise. Allan Brunon, le candidat LFI, a déposé plainte après des dégradations sur son QG de campagne. Alors que des enquêtes sont en cours, des réactions d'autres candidats soulignent l'importance d'une campagne respectueuse. Lire sur actu.fr
13:21 - Laurence Ruffin présente son projet pour Grenoble
Les élections municipales de 2026 à Grenoble se précisent avec la candidature de Laurence Ruffin, soutenue par le PCF. Un projet de 50 pages a été élaboré, mettant l'accent sur la coopération, la protection et l'innovation sociale, tout en préconisant le recrutement de nouveaux policiers. De nombreux désaccords sont notés au sein de la gauche sur cette initiative. Lire sur placegrenet.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (46 élus) Grenoble en commun
|16 169
|53,13%
|Alain Carignon (7 élus) La société civile avec alain carignon
|7 133
|23,44%
|Emilie Chalas (3 élus) Un nouveau regard sur grenoble
|3 803
|12,49%
|Olivier Noblecourt (3 élus) Grenoble nouvel air
|3 325
|10,92%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|35,83%
|Taux d'abstention
|64,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble en commun
|16 766
|46,67%
|Alain Carignon La société civile avec alain carignon
|7 114
|19,80%
|Emilie Chalas Un nouveau regard sur grenoble
|4 939
|13,75%
|Olivier Noblecourt Grenoble nouvel air
|4 782
|13,31%
|Bruno De Lescure La commune est à nous !
|1 162
|3,23%
|Mireille D'ornano Mieux vivre à grenoble
|725
|2,01%
|Catherine Brun Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|429
|1,19%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|42,25%
|Taux d'abstention
|57,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 556
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (42 élus) Grenoble une ville pour tous
|19 677
|40,02%
|Jérôme Safar (8 élus) Aimer grenoble pour vous
|13 496
|27,45%
|Matthieu Chamussy (7 élus) Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|11 795
|23,99%
|Mireille D'ornano (2 élus) Grenoble bleu marine
|4 193
|8,52%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|59,05%
|Taux d'abstention
|40,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|50 089
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble une ville pour tous
|12 759
|29,40%
|Jérôme Safar Aimer grenoble pour vous
|10 982
|25,31%
|Matthieu Chamussy Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|9 052
|20,86%
|Mireille D'ornano Grenoble bleu marine
|5 449
|12,55%
|Philippe De Longevialle Imagine grenoble
|1 956
|4,50%
|Denis Bonzy Nous citoyens
|1 533
|3,53%
|Lahcen Benmaza Grenoble en valeur
|788
|1,81%
|Catherine Brun Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|516
|1,18%
|Maurice Colliat Unite pour la defense des droits ouvriers et des services publics
|350
|0,80%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|52,40%
|Taux d'abstention
|47,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Nombre de votants
|44 447
