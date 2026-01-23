Résultat des municipales 2026 à Grenoble : suivez la campagne jusqu'aux résultats

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle Eric Piolle (46 élus) Grenoble en commun 16 169 53,13%
Alain Carignon Alain Carignon (7 élus) La société civile avec alain carignon 7 133 23,44%
Emilie Chalas Emilie Chalas (3 élus) Un nouveau regard sur grenoble 3 803 12,49%
Olivier Noblecourt Olivier Noblecourt (3 élus) Grenoble nouvel air 3 325 10,92%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 35,83%
Taux d'abstention 64,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 024

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle Eric Piolle Grenoble en commun 16 766 46,67%
Alain Carignon Alain Carignon La société civile avec alain carignon 7 114 19,80%
Emilie Chalas Emilie Chalas Un nouveau regard sur grenoble 4 939 13,75%
Olivier Noblecourt Olivier Noblecourt Grenoble nouvel air 4 782 13,31%
Bruno De Lescure Bruno De Lescure La commune est à nous ! 1 162 3,23%
Mireille D'ornano Mireille D'ornano Mieux vivre à grenoble 725 2,01%
Catherine Brun Catherine Brun Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 429 1,19%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 42,25%
Taux d'abstention 57,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 556

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle Eric Piolle (42 élus) Grenoble une ville pour tous 19 677 40,02%
Jérôme Safar Jérôme Safar (8 élus) Aimer grenoble pour vous 13 496 27,45%
Matthieu Chamussy Matthieu Chamussy (7 élus) Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi 11 795 23,99%
Mireille D'ornano Mireille D'ornano (2 élus) Grenoble bleu marine 4 193 8,52%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 59,05%
Taux d'abstention 40,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 50 089

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle Eric Piolle Grenoble une ville pour tous 12 759 29,40%
Jérôme Safar Jérôme Safar Aimer grenoble pour vous 10 982 25,31%
Matthieu Chamussy Matthieu Chamussy Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi 9 052 20,86%
Mireille D'ornano Mireille D'ornano Grenoble bleu marine 5 449 12,55%
Philippe De Longevialle Philippe De Longevialle Imagine grenoble 1 956 4,50%
Denis Bonzy Denis Bonzy Nous citoyens 1 533 3,53%
Lahcen Benmaza Lahcen Benmaza Grenoble en valeur 788 1,81%
Catherine Brun Catherine Brun Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 516 1,18%
Maurice Colliat Maurice Colliat Unite pour la defense des droits ouvriers et des services publics 350 0,80%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 52,40%
Taux d'abstention 47,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Nombre de votants 44 447
