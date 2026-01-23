Résultat des municipales 2026 à Guéret : les infos du scrutin
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret (23000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:30 - A Guéret l'élection municipale est sous tension
Dans le contexte des élections municipales de mars 2026 à Guéret, la maire Marie-Françoise Fournier a décidé de porter plainte suite à la diffusion d'images trompeuses la mettant en scène, générées par intelligence artificielle. Ces images, qui portent atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle d'autres candidats, ont été rapidement supprimées. Fournier se déclare déterminée à mener une campagne électorale respectueuse, loin de ces procédés dégradants. Lire sur francebleu.fr
17:26 - L'agglomération du Grand Guéret anticipe son budget pour 2026
L'Agglo du Grand Guéret prépare son budget pour 2026 sans le soutien de l'État, anticipant des difficultés financières. La collectivité présente des projets ambitieux, comme la construction d'un centre aquatique et la modernisation des infrastructures, tout en maintenant une dette maîtrisée. Le conseil communautaire a souligné l'importance des investissements pour les communes et le développement local. Lire sur lamontagne.fr
16:26 - Guéret se prépare pour les élections municipales de 2026
Les élections municipales de 2026 à Guéret se préparent avec déjà cinq candidats en lice, dont la maire sortante, Marie-Françoise Fournier. Thierry Delaître et Eric Corréia, tous deux anciens candidats, ainsi que Didier Hoeltgen, représentent diverses tendances politiques. D'autres listes, notamment à gauche avec LFI, sont encore en cours de formation avant la date limite de dépôt des candidatures. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise Fournier (23 élus) Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|1 182
|35,68%
|Eric Correia (5 élus) Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 099
|33,18%
|Sylvie Bourdier (4 élus) Gueret en commun
|774
|23,36%
|Thierry Delaitre (1 élu) Un nouveau souffle pour gueret
|257
|7,75%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|41,66%
|Taux d'abstention
|58,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 421
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Correia Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui
|1 087
|32,97%
|Marie-Françoise Fournier Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret
|913
|27,70%
|Sylvie Bourdier Gueret en commun
|851
|25,81%
|Thierry Delaitre Un nouveau souffle pour gueret
|445
|13,50%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|42,04%
|Taux d'abstention
|57,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 458
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier (26 élus) Une gauche unie et rassemblée pour guéret, pour le territoire et guéret terre de gauche
|2 760
|54,84%
|Jean-François Thomas (5 élus) Gueret avec nous
|1 584
|31,47%
|Martial Maume (2 élus) Gueret ville francaise !
|688
|13,67%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|61,77%
|Taux d'abstention
|38,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,04%
|Nombre de votants
|5 299
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Vergnier Une gauche unie et rassemblee pour gueret pour le territoire
|2 186
|42,94%
|Jean-François Thomas Gueret avec nous
|977
|19,19%
|David Gipoulou Pour bien vivre à guéret l'humain d'abord guéret terre de gauche
|778
|15,28%
|Martial Maume Gueret ville francaise !
|657
|12,90%
|Eric Daubechies Gueret au centre
|492
|9,66%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,57%
|Nombre de votants
|5 334
