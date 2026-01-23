Résultat des municipales 2026 à Guéret : les infos du scrutin

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Françoise Fournier Marie-Françoise Fournier (23 élus) Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret 1 182 35,68%
Eric Correia Eric Correia (5 élus) Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui 1 099 33,18%
Sylvie Bourdier Sylvie Bourdier (4 élus) Gueret en commun 774 23,36%
Thierry Delaitre Thierry Delaitre (1 élu) Un nouveau souffle pour gueret 257 7,75%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 41,66%
Taux d'abstention 58,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 421

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Correia Eric Correia Gueret 2020 - demain commence aujourd'hui 1 087 32,97%
Marie-Françoise Fournier Marie-Françoise Fournier Partageons notre avenir, avançons ensemble pour guéret 913 27,70%
Sylvie Bourdier Sylvie Bourdier Gueret en commun 851 25,81%
Thierry Delaitre Thierry Delaitre Un nouveau souffle pour gueret 445 13,50%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 42,04%
Taux d'abstention 57,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 458

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergnier Michel Vergnier (26 élus) Une gauche unie et rassemblée pour guéret, pour le territoire et guéret terre de gauche 2 760 54,84%
Jean-François Thomas Jean-François Thomas (5 élus) Gueret avec nous 1 584 31,47%
Martial Maume Martial Maume (2 élus) Gueret ville francaise ! 688 13,67%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 61,77%
Taux d'abstention 38,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,04%
Nombre de votants 5 299

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Vergnier Michel Vergnier Une gauche unie et rassemblee pour gueret pour le territoire 2 186 42,94%
Jean-François Thomas Jean-François Thomas Gueret avec nous 977 19,19%
David Gipoulou David Gipoulou Pour bien vivre à guéret l'humain d'abord guéret terre de gauche 778 15,28%
Martial Maume Martial Maume Gueret ville francaise ! 657 12,90%
Eric Daubechies Eric Daubechies Gueret au centre 492 9,66%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,57%
Nombre de votants 5 334
