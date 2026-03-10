Résultat municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : les candidats et les infos de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon [EN DIRECT]
A La Roche-sur-Yon, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Yon
04:03 - Les candidats répondent à La Roche-sur-Yon sur le sport
À La Roche-sur-Yon, les candidats aux élections municipales de 2026 répondent aux questions des citoyens sur des thèmes variés, notamment le sport. Une question pertinente sur la réhabilitation des salles de sport et l'augmentation des créneaux pour les clubs a été sélectionnée. Les réponses des candidats seront diffusées jusqu'au premier tour le 15 mars 2026. Lire sur ouest-france.fr
04:01 - Des habitants soutiennent leur médecin à La Roche-sur-Yon
À La Roche-sur-Yon, plus de 300 personnes ont manifesté le 9 mars 2026 pour soutenir Michel Procureur, un médecin accusé d'escroquerie liée à des faux certificats vaccinaux. Refusant une peine de prison avec sursis, il est renvoyé devant le tribunal où des manifestants se battent pour son droit d'exercer. Son procès est présenté comme une tribune pour défendre la désobéissance face à des mesures sanitaires. Lire sur ouest-france.fr
08/03/26 - 14:21 - Les candidats dévoilent en 40 secondes leurs projets pour l'enfance et l'éducation
À La Roche-sur-Yon, les cinq candidats aux élections municipales de 2026 ont été interrogés sur leurs ambitions pour la jeunesse lors d'une série de vidéos. Chacun a réagi à une question envoyée par un lecteur concernant l'enfance et l'éducation, avec des réponses brèves d'une durée maximale de 40 secondes. Les réponses seront diffusées jusqu'au 15 mars 2026, date du premier tour des élections. Lire sur ouest-france.fr
07/03/26 - 14:12 - Les candidats répondent aux questions des citoyens sur le logement à La Roche-sur-Yon
À La Roche-sur-Yon, les candidats aux élections municipales de 2026 répondent à une questions des lecteurs sur le logement. "Où allez-vous construire des logements sociaux, alors que le foncier est rare et cher, sans réduire les espaces verts ni densifier excessivement les quartiers populaires déjà denses ?" Les réponses vidéos de chaque candidat seront disponibles jusqu'au premier tour des élections du 15 mars 2026. Lire sur ouest-france.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon ?
Qui est candidat à la Roche-sur-Yon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Roche-sur-Yon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Romain Bossis
Liste divers gauche
POUR La Roche
|
|
Anita Charrieau
Liste divers gauche
FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ
|
|
Freddy Roy
Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
|
|
Gilles Robin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Luc Bouard
Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Luc bouard 2020
|7 877
|52,28%
|
|Stéphane Ibarra (10 élus) Engageons-nous pour la roche sur yon
|7 189
|47,71%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 513
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard Luc bouard 2020
|6 372
|44,07%
|Stéphane Ibarra Engageons-nous pour la roche sur yon
|3 013
|20,84%
|Martine Chantecaille La roche solidaire et écologique avec martine chantecaille
|2 471
|17,09%
|Nicolas Helary Les voies citoyennes
|1 920
|13,28%
|Raoul Mestre La roche autrement 2020 avec raoul mestre
|487
|3,36%
|Gilles Robin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,34%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 843
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Bouard (35 élus) Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|12 083
|53,89%
|
|Pierre Regnault (10 élus) Vive la roche sur yon !
|10 336
|46,10%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|63,36%
|Taux d'abstention
|36,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|23 436
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Regnault Vive la roche-sur-yon !
|7 605
|36,09%
|Luc Bouard Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous
|7 445
|35,33%
|Raoul Mestre La roche sur yon autrement avec raoul mestre
|2 037
|9,66%
|Brigitte Neveux La roche fait front en bleu marine
|1 799
|8,53%
|Anita Charrieau La roche est a vous
|1 626
|7,71%
|Gilles Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|556
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|59,27%
|Taux d'abstention
|40,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,90%
|Nombre de votants
|21 924
