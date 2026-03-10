Résultat municipale 2026 à La Roche-sur-Yon : les candidats et les infos de l'élection

Qui est candidat à la Roche-sur-Yon pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Roche-sur-Yon sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Romain Bossis
Romain Bossis Liste divers gauche
POUR La Roche
  • Romain Bossis
  • Ninon Gréau
  • Pascal Gautier
  • Véronique Limousin
  • Étienne Fort
  • Jeanne Mignon
  • Fabrice Ordonneau
  • Delphine Berthelot
  • Julien Gauvrit
  • Émilie Cailleaud
  • Eric Manteau
  • Martine Chantecaille
  • Nicolas Helary
  • Claire Mauriat
  • Guy-Pierre Sachot
  • Sylviane Bulteau
  • Hocine Rafaï
  • Mauricette Gautier
  • Romain Chevillon
  • Hortense Chevalier
  • Christian Briola
  • Elodie Barthelemy
  • Florian Chiffoleau
  • Marie-Lou Akeroyd
  • Arnaud Claracq
  • Soledad Melon
  • Vincent Mony
  • Hélène Delaire
  • François-Xavier Mahaut
  • Marina Hillier
  • Eric Bles
  • Clémence Bailly
  • Hugues Verdonck
  • Lydie Charrier
  • Frédéric Laforêt
  • Charlotte Garandeau
  • Pierrick Chaigne
  • Rima El Cheikh
  • Etienne Durand
  • Marielle Belliard
  • Eliot Humbert
  • Elisabeth Boutet
  • Loïc Jauneau
  • Sandra Landuré
  • Luc Bourdrel
  • Manuella Duranteau
  • Guy Batiot
Anita Charrieau
Anita Charrieau Liste divers gauche
FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ
  • Anita Charrieau
  • Sallem Saidi
  • Marie-Françoise Michenaud
  • Armando Farineau
  • Marion Gomes
  • Ahmed Kouchan
  • Mathilde Chaigne
  • Louis Artaud
  • Michèle Clairgeaux
  • Roberto Robin
  • Patricia Blanchard
  • Ejaz Hussain Shah
  • Catherine Bouvier
  • Tanguy Riou
  • Samia Chouiter
  • René-Paul Chane Yene
  • Raphaëlle Brabant
  • Marcel Bocquier
  • Béatrice Fiévet
  • Nathan Gomes
  • Barbara Trichet
  • Damien Remaud
  • Eva Loiseau
  • Daniel Blanchard
  • Sophie Szczachor
  • Hervé Valéry
  • Fabienne Pageau
  • Stéphane Lelarge
  • Sabine Ravon
  • Robert Nief
  • Sabrina Missoum
  • Bernard Dugas
  • Soraya Café
  • Norbert Hermouet
  • Corinne Barbin
  • Fouad Mokdad
  • Marie-Jeanne Hochet
  • Bruno Passot
  • Amina Mahamoudou
  • Richardson Mérilus
  • Lina Bajramaj
  • Jacki Mallet
  • Marie Annick Pageau
  • Tom Szczachor
  • Janine Lamy
  • Bernard Violain
  • Christiane Arnaud
Freddy Roy
Freddy Roy Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
  • Freddy Roy
  • Céline Feijan
  • Thierry Maillot
  • Eléa Rousseau
  • Quentin Segretin
  • Mathilde Chojnacki
  • Stéphane Durand
  • Sandra de Neve
  • Jacques Bordet
  • Corinne Baudet
  • Dominique Martin
  • Louna Coutier--Gautier
  • David Jaris
  • Elsa Carrère
  • Tony Micheneaud
  • Catherine Cocaud
  • Grégoire Legendre
  • Catherine de Muylder
  • Mani André
  • Marie Bardotier
  • Philippe Bordron
  • Isabelle Raguet
  • Luc Zhou
  • Evelyne Thibaud
  • Ludovic Busset
  • Céline Troger
  • Issam El Masbahi
  • Claire Germain
  • Jean-Claude André
  • Francine Fort
  • Rémi Dubois
  • Sylvie Labbaye
  • Pascal Chartier
  • Chantal Bordron
  • Gilles Roy
  • Gwenaëlle Mains
  • Olivier Brochard
  • Océane Hurez
  • Christophe Prieur
  • Thérèse Gaborit
  • Stéphane Barré
  • Véronique Viaud
  • Thierry Barré
  • Marie Ferrari
  • Yannick Gironde
  • Jeanne Wintzer
Gilles Robin
Gilles Robin Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Gilles Robin
  • Béatrice Ruault
  • Christian Delebarre
  • Sophie Barillot
  • Eric Boureau
  • Catherine Berthomé
  • Johan Garcé
  • Jacqueline Daviaud
  • Jean-Pierre Vrignaud
  • Marcelle Bourget
  • Jacques Bariteau
  • Monique Poiraud
  • Clément Texier
  • Geneviève Piteux
  • Frédéric Lemoine
  • Lydia Touba
  • Frédéric Bascou
  • Elina Gault
  • Freddy You
  • Marie-Lys Macra
  • Paul Bernard
  • Malika Zouhri
  • Bernard Vincent
  • Roseline Palette
  • Franck Pasquier
  • Marie-Thérèse Maillot
  • François Lagleize
  • Nathalie Guinet
  • Sébastien Nenna
  • Sandrine Chabot
  • Dominique Bernard-Charlotte
  • Nathalie Loiseau
  • Schneider Azoumat
  • Martine Gougeon
  • Christopher Cailleteau
  • Mireille Charrier
  • David Gautreau
  • Sylvie Boulard
  • Gérard Penhouet
  • Jane Lamandé
  • Stéphane Tabaud
  • Danielle Vezin
  • Thierry Roger
  • Nicole Bruneau
  • Pierre Maillot
Luc Bouard
Luc Bouard Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
  • Luc Bouard
  • Mylène Balat
  • Malik Abdallah
  • Nathalie Gosselin
  • François Caumeau
  • Sophie Montalétang
  • Maximilien Schnel
  • Anne Aubin-Sicard
  • Aurélien Roho
  • Danielle Martin
  • Jérémie Sionneau
  • Frédérique Pépin
  • Cyril Bréhéret
  • Patricia Murail Gentreau
  • Jean-Pierre Leloup
  • Sylvie Durand
  • Christophe Blanchard
  • Michèle Jossier
  • Patrick Durand
  • Myriam Ratier
  • Bernard Quenault
  • Patricia Lejeune
  • Edouard de Montgolfier
  • Béatrice Bellamy
  • Sébastien Allain
  • Laurence Gillaizeau
  • Laurent Dufour
  • Sophie Clavier
  • Ewen Barbu
  • Hélène Dudit
  • Erwan Debrouver
  • Lauriane Domain
  • Fabien Damary
  • Béatrice de Ponthon
  • Antony Leroy
  • Coralie Bernaudeau
  • Vincent Pépin
  • Agathe Coroller
  • Bouba Cisse
  • Noémie Bouillon
  • Patrick Coirier
  • Clarisse Audoin-Briand
  • Olivier Joly
  • Aurore Ravez
  • Fabrice Dubois
  • Françoise Bouet
  • Bruno Guillou

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Bouard
Luc Bouard (35 élus) Luc bouard 2020 		7 877 52,28%
  • Luc Bouard
  • Anne Aubin-Sicard
  • Malik Abdallah
  • Sylvie Durand
  • Bernard Quenault
  • Nathalie Gosselin
  • Sébastien Allain
  • Frédérique Pépin
  • Maximilien Schnel
  • Françoise Raynaud
  • Pierre Lefebvre
  • Sophie Montalétang
  • Patrick Durand
  • Dominique Boisseau-Rapiteau
  • Jacques Besseau
  • Patricia Lejeune
  • Philippe Porté
  • Béatrice Bichon-Bellamy
  • Dominique Guillet
  • Michèle Jossier
  • François Caumeau
  • Laurence Gillaizeau
  • Ambroise Gasnet
  • Patricia Murail-Gentreau
  • Aurélien Roho
  • Myriam Ratier
  • Jean-Pierre Leloup
  • Françoise Bouet
  • Bruno Guillou
  • Danielle Martin
  • Christophe Blanchard
  • Geneviève Poirier-Coutansais
  • Romain Brochard
  • Aurore Barreau
  • Cyril Bréhéret
Stéphane Ibarra
Stéphane Ibarra (10 élus) Engageons-nous pour la roche sur yon 		7 189 47,71%
  • Stéphane Ibarra
  • Martine Chantecaille
  • Nicolas Helary
  • Florence Lemaire
  • Guy Batiot
  • Claire Mauriat
  • Romain Bossis
  • Myriam Després
  • David Sallé
  • Aurélie Vieilledent
Participation au scrutin La Roche-sur-Yon
Taux de participation 40,79%
Taux d'abstention 59,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 513

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Bouard
Luc Bouard Luc bouard 2020 		6 372 44,07%
Stéphane Ibarra
Stéphane Ibarra Engageons-nous pour la roche sur yon 		3 013 20,84%
Martine Chantecaille
Martine Chantecaille La roche solidaire et écologique avec martine chantecaille 		2 471 17,09%
Nicolas Helary
Nicolas Helary Les voies citoyennes 		1 920 13,28%
Raoul Mestre
Raoul Mestre La roche autrement 2020 avec raoul mestre 		487 3,36%
Gilles Robin
Gilles Robin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		194 1,34%
Participation au scrutin La Roche-sur-Yon
Taux de participation 39,10%
Taux d'abstention 60,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 843

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Bouard
Luc Bouard (35 élus) Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous 		12 083 53,89%
  • Luc Bouard
  • Anne Aubin-Sicard
  • Michel Ferré
  • Nathalie Brunaud-Seguin
  • Philippe Porté
  • Anne-Sophie Fagot
  • Malik Abdallah
  • Françoise Raynaud
  • Bernard Quenault
  • Sylvie Durand
  • Jacques Besseau
  • Geneviève Poirier-Coutansais
  • Patrick Durand
  • Nathalie Gosselin
  • Sébastien Allain
  • Anne-Cécile Staub
  • Franck Pothier
  • Patricia Lejeune
  • Dominique Guillet
  • Laurence De Ena
  • Jean Michel Barreau
  • Marie-Leszcynska Mornet
  • Cyril Bréhéret
  • Geneviève Hocquard
  • François Caumeau
  • Laurence Gillaizeau
  • Jack Mbeti Noah
  • Béatrice Bichon Bellamy
  • Bruno Guillou
  • Maud Doat
  • Marc Racapé
  • Françoise Bouet
  • Pierre Lefebvre
  • Frédérique Barteau
  • Cyrille Gendreau
Pierre Regnault
Pierre Regnault (10 élus) Vive la roche sur yon ! 		10 336 46,10%
  • Pierre Regnault
  • Caroline Founini
  • Joël Soulard
  • Anita Charrieau
  • Guy Batiot
  • Sylvie Chartier
  • Stéphane Ibarra
  • Françoise Besson
  • Thierry De La Croix
  • Martine Chantecaille
Participation au scrutin La Roche-sur-Yon
Taux de participation 63,36%
Taux d'abstention 36,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 23 436

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Regnault
Pierre Regnault Vive la roche-sur-yon ! 		7 605 36,09%
Luc Bouard
Luc Bouard Liste d'union et de rassemblement la roche pour tous 		7 445 35,33%
Raoul Mestre
Raoul Mestre La roche sur yon autrement avec raoul mestre 		2 037 9,66%
Brigitte Neveux
Brigitte Neveux La roche fait front en bleu marine 		1 799 8,53%
Anita Charrieau
Anita Charrieau La roche est a vous 		1 626 7,71%
Gilles Robin
Gilles Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		556 2,63%
Participation au scrutin La Roche-sur-Yon
Taux de participation 59,27%
Taux d'abstention 40,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,90%
Nombre de votants 21 924

