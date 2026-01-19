Résultat des municipales 2026 à La Rochelle : suivez la campagne jusqu'au 1er tour

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Fountaine Jean-François Fountaine (35 élus) Tous rochelais ! 8 851 41,96%
Olivier Falorni Olivier Falorni (10 élus) La rochelle, le renouveau 2020 8 670 41,10%
Jean-Marc Soubeste Jean-Marc Soubeste (4 élus) Ensemble, osons l'écologie 3 569 16,92%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 41,44%
Taux d'abstention 58,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 519

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Falorni Olivier Falorni La rochelle, le renouveau 2020 6 454 33,26%
Jean-François Fountaine Jean-François Fountaine Tous rochelais ! 6 328 32,61%
Jean-Marc Soubeste Jean-Marc Soubeste Ensemble, osons l'écologie 3 241 16,70%
Bruno Léal Bruno Léal La rochelle on t'aime 1 511 7,78%
Martine Wittevert Martine Wittevert La rochelle en commun 1 002 5,16%
Jaouad El Marbouh Jaouad El Marbouh Oui à la rochelle unie 630 3,24%
Antoine Colin Antoine Colin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 236 1,21%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 38,07%
Taux d'abstention 61,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 762

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Fountaine Jean-François Fountaine (35 élus) Notre parti c'est la rochelle! 11 784 43,68%
Anne-Laure Jaumouillié Anne-Laure Jaumouillié (10 élus) Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié 10 819 40,10%
Dominique Morvant Dominique Morvant (4 élus) Ensemble pour la rochelle 4 375 16,21%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 55,76%
Taux d'abstention 44,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 27 844

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Laure Jaumouillié Anne-Laure Jaumouillié Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié 8 020 30,21%
Jean-François Fountaine Jean-François Fountaine Notre parti c'est la rochelle 7 642 28,79%
Dominique Morvant Dominique Morvant Ensemble pour la rochelle 5 021 18,91%
Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Rassemblement bleu marine pour la rochelle 2 261 8,51%
Jean-Marc Soubeste Jean-Marc Soubeste La rochelle 2014 verte et ouverte 1 605 6,04%
Jessica Dulauroy Jessica Dulauroy Front de gauche la rochelle rebelle humaine et solidaire 1 005 3,78%
Thierry Sagnier Thierry Sagnier Osons pour agir 718 2,70%
Antoine Colin Antoine Colin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 269 1,01%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 27 091
