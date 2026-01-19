Résultat des municipales 2026 à La Rochelle : suivez la campagne jusqu'au 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle (17000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:13 - Le PS choisit Maryline Simoné pour La Rochelle
À La Rochelle, le Parti Socialiste a désigné Maryline Simoné comme cheffe de file pour les élections municipales de mars 2026. Elle ambitionne de rassembler la gauche et les écologistes autour d'un projet portant sur les services publics et la transition écologique. Simoné se dit motivée pour engager les rochelais dans cette campagne cruciale. Lire sur larochelleinfo.media
16:12 - Les partis de gauche se rassemblent à La Rochelle
Maryline Simoné représente l'union des partis de gauche pour les élections municipales de 2026 à La Rochelle. Elle prône un projet commun axé sur l'écologie et la justice sociale, visant à recréer un dialogue avec les citoyens et à répondre aux enjeux locaux comme le logement et la gratuité des transports. La campagne, prévue pour début janvier, mettra l'accent sur la responsabilité politique et la transparence. Lire sur larochelleinfo.media
16:11 - Christophe Bertaud soutient la majorité municipale à La Rochelle
À La Rochelle, Christophe Bertaud, deuxième adjoint au maire, a décidé de rester sur la liste de la majorité municipale pour les élections municipales de 2026. Initialement annoncé par Place Publique comme rejoignant Olivier Falorni, il a clarifié qu'il poursuivrait son engagement avec l'équipe actuelle menée par Thibaut Guiraud. Lire sur inf-info.fr
16:11 - Ralliement controversé de Bertaud à la majorité
À La Rochelle, le parti Place Publique critique le ralliement surprise de son chef de file, Christophe Bertaud, à la majorité municipale pour les élections municipales de 2026, alors qu'il devait soutenir Olivier Falorni. Ce revirement a suscité des tensions internes et une procédure a été lancée. Les militants de Place Publique dénoncent le manque de cohérence dans ce choix politique inattendu. Lire sur inf-info.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Tous rochelais !
|8 851
|41,96%
|Olivier Falorni (10 élus) La rochelle, le renouveau 2020
|8 670
|41,10%
|Jean-Marc Soubeste (4 élus) Ensemble, osons l'écologie
|3 569
|16,92%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|41,44%
|Taux d'abstention
|58,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 519
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Falorni La rochelle, le renouveau 2020
|6 454
|33,26%
|Jean-François Fountaine Tous rochelais !
|6 328
|32,61%
|Jean-Marc Soubeste Ensemble, osons l'écologie
|3 241
|16,70%
|Bruno Léal La rochelle on t'aime
|1 511
|7,78%
|Martine Wittevert La rochelle en commun
|1 002
|5,16%
|Jaouad El Marbouh Oui à la rochelle unie
|630
|3,24%
|Antoine Colin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|236
|1,21%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|38,07%
|Taux d'abstention
|61,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 762
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Fountaine (35 élus) Notre parti c'est la rochelle!
|11 784
|43,68%
|Anne-Laure Jaumouillié (10 élus) Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|10 819
|40,10%
|Dominique Morvant (4 élus) Ensemble pour la rochelle
|4 375
|16,21%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|55,76%
|Taux d'abstention
|44,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|27 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Laure Jaumouillié Rassemblement à gauche avec anne-laure jaumouillié
|8 020
|30,21%
|Jean-François Fountaine Notre parti c'est la rochelle
|7 642
|28,79%
|Dominique Morvant Ensemble pour la rochelle
|5 021
|18,91%
|Jean-Marc De Lacoste Lareymondie Rassemblement bleu marine pour la rochelle
|2 261
|8,51%
|Jean-Marc Soubeste La rochelle 2014 verte et ouverte
|1 605
|6,04%
|Jessica Dulauroy Front de gauche la rochelle rebelle humaine et solidaire
|1 005
|3,78%
|Thierry Sagnier Osons pour agir
|718
|2,70%
|Antoine Colin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,01%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|27 091
