Résultat municipale à la Selle-en-Luitré : l'actu en direct

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré ?

Qui est candidat à la Selle-en-Luitré pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Selle-en-Luitré sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Denis Chopin
Denis Chopin Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
  • Denis Chopin
  • Sophie Cherbonnel
  • Pierrick Baron
  • Audrey Gallon
  • Franck Bryon
  • Florence Géloin
  • Loïc Carre
  • Isabelle Godefroy Masse
  • David Gilbert
  • Béatrice Maupile
  • Erwan Jehan
  • Célia Rolland
  • Guillaume Laloe
  • Sarah Salmon
  • Frédéric Riviere
  • Maelig Le Du
  • Arthur Esnault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
David Gilbert
David Gilbert (élu) 		214 92,64%
Florence Géloin
Florence Géloin (élue) 		211 91,34%
Delphine Martin
Delphine Martin (élue) 		207 89,61%
Nathalie Brillard
Nathalie Brillard (élue) 		207 89,61%
Guillaume Laloe
Guillaume Laloe (élu) 		207 89,61%
Maelig Le Du
Maelig Le Du (élue) 		205 88,74%
Loïc Carré
Loïc Carré (élu) 		201 87,01%
Franck Bryon
Franck Bryon (élu) 		199 86,14%
Isabelle Jehan
Isabelle Jehan (élue) 		197 85,28%
Denis Taligot
Denis Taligot (élu) 		195 84,41%
Pierrick Baron
Pierrick Baron (élu) 		194 83,98%
Christèle Hardy
Christèle Hardy (élue) 		194 83,98%
Jean-Paul Perrier
Jean-Paul Perrier (élu) 		193 83,54%
Catherine Domagné
Catherine Domagné (élue) 		190 82,25%
Denis Chopin
Denis Chopin (élu) 		169 73,16%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré
Taux de participation 57,07%
Taux d'abstention 42,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 234

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Jean-Michel Travers
Jean-Michel Travers (élu) 		294 98,00%
Jean-Paul Perrier
Jean-Paul Perrier (élu) 		291 97,00%
Florence Geloin
Florence Geloin (élue) 		288 96,00%
Delphine Martin
Delphine Martin (élue) 		287 95,66%
David Gilbert
David Gilbert (élu) 		286 95,33%
Franck Bryon
Franck Bryon (élu) 		285 95,00%
Jean Pierre Deshayes
Jean Pierre Deshayes (élu) 		285 95,00%
Guillaume Laloe
Guillaume Laloe (élu) 		284 94,66%
Denis Taligot
Denis Taligot (élu) 		283 94,33%
Yvan Roger
Yvan Roger (élu) 		281 93,66%
Loic Carre
Loic Carre (élu) 		279 93,00%
Christèle Peu
Christèle Peu (élue) 		271 90,33%
Pierrick Baron
Pierrick Baron (élu) 		269 89,66%
Anita Barbedette
Anita Barbedette (élue) 		265 88,33%
Isabelle Jehan
Isabelle Jehan (élue) 		264 88,00%
Participation au scrutin La Selle-en-Luitré
Taux de participation 77,14%
Taux d'abstention 22,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 307

