Résultat municipale à la Selle-en-Luitré : l'actu en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré sera dévoilé 15 et 22 mars 2026. Découvrez les résultats des municipales à la Selle-en-Luitré dès publication par le ministère de l'Intérieur.
L'actu des élections municipales 2026 à la Selle-en-Luitré
07:12 - Le résultat des municipales va-t-il jouer sur l'avenir des zones piétonnes ?
La piétonnisation des centres-villes est une tendance forte qui divise commerçants et résidents. Le résultat des municipales 2026 agira comme un référendum sur le partage de l'espace public. Faut-il supprimer des places de parking pour élargir les terrasses et les zones de promenade ? Les candidats "pro-piétons" mettent en avant la qualité de l'air et l'attractivité touristique, tandis que les "pro-voitures" insistent sur l'accessibilité pour les clients venant de l'extérieur. Le score final donnera le feu vert (ou rouge) aux grands projets de transformation urbaine. En 2026, votre bulletin de vote décidera si votre rue restera passante pour les moteurs ou si elle deviendra un espace de respiration réservé aux modes actifs.
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à la Selle-en-Luitré ?
Qui est candidat à la Selle-en-Luitré pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à la Selle-en-Luitré sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Denis Chopin
Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|David Gilbert
|214
|92,64%
|Florence Géloin
|211
|91,34%
|Delphine Martin
|207
|89,61%
|Nathalie Brillard
|207
|89,61%
|Guillaume Laloe
|207
|89,61%
|Maelig Le Du
|205
|88,74%
|Loïc Carré
|201
|87,01%
|Franck Bryon
|199
|86,14%
|Isabelle Jehan
|197
|85,28%
|Denis Taligot
|195
|84,41%
|Pierrick Baron
|194
|83,98%
|Christèle Hardy
|194
|83,98%
|Jean-Paul Perrier
|193
|83,54%
|Catherine Domagné
|190
|82,25%
|Denis Chopin
|169
|73,16%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Taux de participation
|57,07%
|Taux d'abstention
|42,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|234
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Travers
|294
|98,00%
|Jean-Paul Perrier
|291
|97,00%
|Florence Geloin
|288
|96,00%
|Delphine Martin
|287
|95,66%
|David Gilbert
|286
|95,33%
|Franck Bryon
|285
|95,00%
|Jean Pierre Deshayes
|285
|95,00%
|Guillaume Laloe
|284
|94,66%
|Denis Taligot
|283
|94,33%
|Yvan Roger
|281
|93,66%
|Loic Carre
|279
|93,00%
|Christèle Peu
|271
|90,33%
|Pierrick Baron
|269
|89,66%
|Anita Barbedette
|265
|88,33%
|Isabelle Jehan
|264
|88,00%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Taux de participation
|77,14%
|Taux d'abstention
|22,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Nombre de votants
|307
