Résultat des municipales 2026 à La Seyne-sur-Mer : les infos à ne pas rater
Le résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer (83500) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
09:54 - Philippe Le Sausse rejoint la liste RN aux municipales à la Seyne-sur-Mer
Dorian Munoz, candidat RN aux municipales de La Seyne, accueille Philippe Le Sausse dans son équipe, soulignant l'importance de son expérience pour le développement de la ville. Le Sausse présente un projet ambitieux, la Cité de la mer, prévoyant diverses infrastructures, financé par des investisseurs privés. Munoz projette également une consultation citoyenne pour valider ce projet. Lire sur nicematin.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Bicais (36 élus) La seyne, j'y crois !
|7 164
|44,12%
|Marc Vuillemot (8 élus) La seyne 2020, l'énergie positive
|5 429
|33,43%
|Sandra Torrés (3 élus) L'union pour la seyne
|1 877
|11,56%
|Dorian Munoz (2 élus) Le rassemblement pour la seyne
|1 767
|10,88%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|37,65%
|Taux d'abstention
|62,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 658
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot La seyne 2020, l'énergie positive
|3 542
|23,01%
|Nathalie Bicais La seyne, j'y crois !
|3 358
|21,82%
|Dorian Munoz Le rassemblement pour la seyne
|2 402
|15,61%
|Luc Docteur Patentreger La seyne verte et ouverte
|2 130
|13,84%
|Sandra Torrés Agir pour les seynois
|1 722
|11,19%
|Serge Daninos La seyne gagne
|1 359
|8,83%
|Samir Ben-Mihoub Citoyens en seyne
|457
|2,97%
|Patrice Bessone Nous, la seyne : notre seul parti, c'est la seyne
|417
|2,71%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 858
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot (35 élus) Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|11 511
|40,14%
|Damien Guttierez (7 élus) La seyne change en bleu marine
|8 716
|30,40%
|Philippe Vitel (7 élus) Unis, faisons gagner la seyne
|8 444
|29,45%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|64,69%
|Taux d'abstention
|35,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|29 415
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Vuillemot Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble !
|7 598
|29,26%
|Damien Guttierez La seyne change en bleu marine
|6 822
|26,27%
|Philippe Vitel Ensemble faisons gagner la seyne
|4 409
|16,97%
|Jean-Pierre Colin Notre parti, c' est la seyne
|3 325
|12,80%
|Patrick Martinenq Plus belle la seyne, plus belles nos vies
|1 460
|5,62%
|Laurent Richard Front de gauche place au peuple de la seyne sur mer
|843
|3,24%
|Gilbert Perea Sauvons la seyne avec la vraie droite
|827
|3,18%
|Daniel-Raoul Canépa Cap vers un futur en seyne
|683
|2,63%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|58,66%
|Taux d'abstention
|41,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|26 670
- La Seyne-sur-Mer (83500)
- Ecole primaire à la Seyne-sur-Mer
- Maternités à la Seyne-sur-Mer
- Crèches et garderies à la Seyne-sur-Mer
- Classement des collèges à la Seyne-sur-Mer
- Salaires à la Seyne-sur-Mer
- Impôts à la Seyne-sur-Mer
- Dette et budget de la Seyne-sur-Mer
- Climat et historique météo de la Seyne-sur-Mer
- Accidents à la Seyne-sur-Mer
- Délinquance à la Seyne-sur-Mer
- Inondations à la Seyne-sur-Mer
- Nombre de médecins à la Seyne-sur-Mer
- Pollution à la Seyne-sur-Mer
- Entreprises à la Seyne-sur-Mer
- Prix immobilier à la Seyne-sur-Mer