Résultat des municipales 2026 à La Seyne-sur-Mer : les infos à ne pas rater

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Bicais Nathalie Bicais (36 élus) La seyne, j'y crois ! 7 164 44,12%
Marc Vuillemot Marc Vuillemot (8 élus) La seyne 2020, l'énergie positive 5 429 33,43%
Sandra Torrés Sandra Torrés (3 élus) L'union pour la seyne 1 877 11,56%
Dorian Munoz Dorian Munoz (2 élus) Le rassemblement pour la seyne 1 767 10,88%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 37,65%
Taux d'abstention 62,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 658

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot Marc Vuillemot La seyne 2020, l'énergie positive 3 542 23,01%
Nathalie Bicais Nathalie Bicais La seyne, j'y crois ! 3 358 21,82%
Dorian Munoz Dorian Munoz Le rassemblement pour la seyne 2 402 15,61%
Luc Docteur Patentreger Luc Docteur Patentreger La seyne verte et ouverte 2 130 13,84%
Sandra Torrés Sandra Torrés Agir pour les seynois 1 722 11,19%
Serge Daninos Serge Daninos La seyne gagne 1 359 8,83%
Samir Ben-Mihoub Samir Ben-Mihoub Citoyens en seyne 457 2,97%
Patrice Bessone Patrice Bessone Nous, la seyne : notre seul parti, c'est la seyne 417 2,71%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 35,89%
Taux d'abstention 64,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 858

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot Marc Vuillemot (35 élus) Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble ! 11 511 40,14%
Damien Guttierez Damien Guttierez (7 élus) La seyne change en bleu marine 8 716 30,40%
Philippe Vitel Philippe Vitel (7 élus) Unis, faisons gagner la seyne 8 444 29,45%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 64,69%
Taux d'abstention 35,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 29 415

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Vuillemot Marc Vuillemot Pour la seyne, aujourd'hui, demain, ensemble ! 7 598 29,26%
Damien Guttierez Damien Guttierez La seyne change en bleu marine 6 822 26,27%
Philippe Vitel Philippe Vitel Ensemble faisons gagner la seyne 4 409 16,97%
Jean-Pierre Colin Jean-Pierre Colin Notre parti, c' est la seyne 3 325 12,80%
Patrick Martinenq Patrick Martinenq Plus belle la seyne, plus belles nos vies 1 460 5,62%
Laurent Richard Laurent Richard Front de gauche place au peuple de la seyne sur mer 843 3,24%
Gilbert Perea Gilbert Perea Sauvons la seyne avec la vraie droite 827 3,18%
Daniel-Raoul Canépa Daniel-Raoul Canépa Cap vers un futur en seyne 683 2,63%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 58,66%
Taux d'abstention 41,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 26 670
Autour des élections à la Seyne-sur-Mer
En savoir plus sur La Seyne-sur-Mer