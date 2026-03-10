Résultat municipale 2026 à Laval : l'élection en direct, actu des candidats et résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Laval [EN DIRECT]
A Laval, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Laval
09/03/26 - 18:18 - Les candidats examinent la rénovation à Laval
À Laval, les candidats aux élections municipales de 2026 se concentrent sur la rénovation des logements sociaux. Ils présentent diverses propositions pour améliorer les conditions de vie et garantir un accès abordable au logement pour tous. Ces enjeux sont cruciaux dans le contexte actuel de préoccupations sociales et économiques. Lire sur laval.maville.com
09/03/26 - 18:17 - Les candidats à Laval soutiennent le vélo
Les élections municipales de 2026 à Laval sont marquées par les projets des cinq candidats concernant le développement du vélo dans la ville. Chaque candidat propose des initiatives pour favoriser les déplacements cyclables et améliorer l'infrastructure. Ce débat public souligne l'importance de la mobilité durable pour les habitants de Laval. Lire sur laval.maville.com
09/03/26 - 18:11 - Les candidats aux municipales se dévoilent à Laval
Les élections municipales 2026 à Laval se dérouleront les 15 et 22 mars. La liste des candidats a été publiée, comprenant des représentants de plusieurs partis, tels que l'Union de la gauche, la Divers droite et La France insoumise. Les électeurs pourront suivre l'évolution de la campagne et les résultats en temps réel. Lire sur ouest-france.fr
07/03/26 - 11:58 - Un grand débat citoyen sans la candidate de Lutte ouvrière
La Jeune chambre économique de Laval a organisé un grand débat citoyen pour les municipales de 2026, rassemblant tous les candidats sauf la candidate de Lutte ouvrière. Environ 450 participants ont assisté à cet échange dynamique sur des thèmes variés tels que la sécurité et l'attractivité de la ville. Lire sur ouest-france.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Laval ?
Qui est candidat à Laval pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Laval sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Thomas Brisseau
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR LAVAL
|
|
Samia Soultani-Vigneron
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LAVAL
|
|
Florian Bercault
Liste d'union à gauche
Laval à venir
|
|
Kamel Ogbi
Liste de La France insoumise
LAVAL EN COMMUN
|
|
Martine Amelin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian Bercault (33 élus) Demain laval ensemble, écologique et solidaire
|6 308
|53,43%
|
|Didier Pillon (10 élus) Laval passionnement
|5 496
|46,56%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 213
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Pillon Laval passionnement
|4 559
|40,81%
|Florian Bercault Demain laval ensemble
|3 776
|33,80%
|Isabelle Eymon Laval, ecologique et solidaire
|1 964
|17,58%
|Jean-Michel Cadenas Laval en avant
|692
|6,19%
|Martine Amelin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|178
|1,59%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|38,62%
|Taux d'abstention
|61,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 707
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto (35 élus) Ensemble reveillons laval
|10 498
|51,56%
|
|Jean-Christophe Boyer (9 élus) Laval au coeur
|8 360
|41,06%
|
|Jean-Christophe Gruau (1 élu) Laval mieux vivre
|1 499
|7,36%
|
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|65,66%
|Taux d'abstention
|34,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,88%
|Nombre de votants
|21 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Zocchetto Ensemble reveillons laval
|9 065
|46,40%
|Jean-Christophe Boyer Laval au coeur
|6 743
|34,51%
|Jean-Christophe Gruau Laval mieux vivre
|1 977
|10,11%
|Jean-Marc Bedue Carton rouge - place aux citoyennes et citoyens
|1 420
|7,26%
|Martine Amelin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|331
|1,69%
|Participation au scrutin
|Laval
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|20 292
