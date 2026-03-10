Résultat municipale 2026 à Laval : l'élection en direct, actu des candidats et résultats

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Laval ?

Qui est candidat à Laval pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Laval sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Thomas Brisseau
Thomas Brisseau Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR LAVAL
  • Thomas Brisseau
  • Marie-Noëlle Benois
  • Pierre Bellet
  • Brigitte Regereau
  • Rito Vallenari
  • Paulette Denis
  • François Menigault
  • Jeannine Laine
  • Christian Gautier
  • Christine Brière
  • Pascal Beasse
  • Josianne Rouget
  • Nathan Renou
  • Françoise Bessierre
  • Frédéric Perrier
  • Nathalie Besnard
  • Paul Maeso
  • Emeline Breault
  • Luka Prigent
  • Bernadette Hudelot
  • Maxence Domalain
  • Malicia Vaudequin
  • Gérard Olivier
  • Alexandra Housseau
  • Victor Garnier
  • Agniès Morice
  • Simon Prédal
  • Noëlie Chitaro
  • Damien Voland
  • Eugénie Legendre
  • Rachid Zemihi
  • Angéline de Magalhaes
  • Jean-Charles Mignard
  • Marie Hermenier
  • Edouard Daniel
  • Augustine Alliaume
  • Auguste Courcelle
  • Joséphine Mottier
  • Pierre Houdin
  • Marie Halouze
  • Emmanuel Cocaud
  • Jeannine Monceau
  • Gérard Rebillard
  • Colette Trubert
Samia Soultani-Vigneron
Samia Soultani-Vigneron Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LAVAL
  • Samia Soultani-Vigneron
  • Philippe Royer
  • Agathe Laigle
  • Fabien Guittois
  • Chantal Grandiere
  • Gilles Meziere
  • Stéphanie Hibon-Arthuis
  • Henri Renié
  • Karima Petit
  • David Lorichon
  • Claudine Dugué
  • Yoann Theard
  • Laurence Cadet
  • Vincent d'Agostino
  • Hanan Bouberka
  • Guillaume Serot Almeras Latour
  • Marie-Cécile Clavreul
  • Paul de Braquilanges
  • Marine Galloux
  • Aghilas Mezine
  • Gwendoline Galou
  • Patrice Aubry
  • Sophie Trevillot
  • David Canniot
  • Kathy Renard
  • Bruno Lirzin
  • Elise Rivault
  • Hussein Yassine
  • Florence Quentin
  • Edouard Michel
  • Martine Chalot
  • M'Bemba Badjou Dramé
  • Valérie Viteaux
  • Nicolas Flanet
  • Amandine Duval
  • Valentin Daunay
  • Anne-Sophie Lemonnier
  • Timothée Audouin
  • Marie-Hélène Paty
  • Yacoub Mahamat Abdoulaye
  • Nelly Le Fur
  • Calixte Mabit
  • Sophie Alemany
Florian Bercault
Florian Bercault Liste d'union à gauche
Laval à venir
  • Florian Bercault
  • Marie-Laure Le Mee Clavreul
  • Antoine Caplan
  • Claire Le Cornec
  • Laurent Paviot
  • Annabelle Monthe-Lopez
  • Patrice Morin
  • Manel Bentefrit
  • Guewen Douesneau
  • Agnes Camarena
  • Jérôme Lesteven
  • Céline Loiseau
  • Roland Maxime Bouvet
  • Marie Er-Rafiqi
  • Georges Hoyaux
  • Katy Carole Bernadas
  • Habib Bousbih
  • Nadège Davoust
  • Michel Neveu
  • Ingrid Walkowiak
  • Éric Paris
  • Geneviève Pham Sigmann
  • Jérôme Fortin-Stoltz
  • Louise Rebeyrolle-Rozel
  • Rihaoui Chanfi
  • Noémie Coquereau
  • Moustapha Diaby
  • Lucie Chauvelier
  • Pierre-Henri Péan
  • Béatrice Toquet
  • Geoffrey Begon
  • Clara Giraud
  • Amaury Jean-Marie Mabit
  • Ingrid Halle
  • Franck Fardella
  • Nerma Crnic
  • Antoine Gouye
  • Lucie Deslandes
  • Jean-Maurice Guinet
  • Nathalie Rannou
  • Georges Poirier
  • Isabelle Eymon
  • Guillaume Garot
Kamel Ogbi
Kamel Ogbi Liste de La France insoumise
LAVAL EN COMMUN
  • Kamel Ogbi
  • Adeline Maubert
  • Florian Carrelet
  • Marie Chaumont
  • Luke-Nicolas Mayotte
  • Donia Torchani
  • Gabriel Mougin
  • Moussi Anfouzati Amada-Mcolo
  • Samir Cherif
  • Nadia Boualam
  • Ronald Danielou
  • Lynda Cevamy
  • Bienvenu Andre Tubanza
  • Kaoutar Dehar
  • Basekhou Fofana
  • Karine Morel Hardy
  • Karamouro Sambu
  • Sabrina Marzouk
  • Marwan Guellim
  • Mélissa Oumaouche
  • Paul Aureau
  • Dikra Haoui
  • Gérard Brard
  • Sirine Elaïd
  • Grégory Hamony
  • Patricia Andouard
  • Souleymane Keita
  • Aicha Bouchiktine
  • Hamza Negmari
  • Naima Brioua
  • Mehdi Seri
  • Hamama Souakri
  • Harroun Hajjoubi
  • Reine Terrier
  • Eliass Rochdi
  • Jacqueline Maubert
  • Ismaïl Hamadaïne
  • Soumaya Marzouk
  • Khalis Bedani
  • Imane Harchany
  • Abdelkbir Bsir
  • Denise Boukandou-Bibalou
  • Eric Nattes
Martine Amelin
Martine Amelin Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Martine Amelin
  • Jean-Luc Place
  • Chantal Le Meur
  • Emmanuel Rebours
  • Hélène Macé
  • Jean Sauvage
  • Brigitte Blanchard
  • Sébastien Jarry
  • Gladys Monnerot
  • Francis Blanchard
  • Géraldine Rebours
  • Martin Fournier
  • George-Andrée Kichenama-Gourouvaya
  • Camille Brunel
  • Lydie Deschamps
  • Franck Lithard
  • Marie Chabrand
  • Jean Ulric Naguin
  • Marion Soulignac
  • Henri Anis
  • Johanna Lingibe
  • Damien Bouillon
  • Oichida Ali
  • Philippe Selmi
  • Fairouz Bediaf
  • Jimmy Carron
  • Florence Raymond
  • Jean-Michel Le Dû
  • Cindy Mailler
  • Hugues Clement
  • Martine Grondard
  • Roland Care
  • Sylvie Orain
  • Jean-Pierre Ousset
  • Christiane Moreau
  • Marcel Granier
  • Marie-Annick Lesage
  • Michel Chartrain
  • Ghislaine Blanchet
  • Sofiane Abdeslami
  • Jenny Durand
  • Michel Labeaume
  • Christine Ficot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian Bercault
Florian Bercault (33 élus) Demain laval ensemble, écologique et solidaire 		6 308 53,43%
  • Florian Bercault
  • Isabelle Eymon
  • Bruno Bertier
  • Marie Boisgontier
  • Patrice Morin
  • Lucie Chauvelier
  • Antoine Caplan
  • Camille Petron
  • Éric Paris
  • Béatrice Ferron
  • Geoffrey Begon
  • Caroline Garnier
  • Bruno Fléchard
  • Nadège Davoust
  • Georges Poirier
  • Céline Loiseau
  • Guillaume Agostino
  • Marjorie François
  • Georges Hoyaux
  • Catherine Roy
  • Paul Le Gal-Huaumé
  • Marie-Laure Clavreul
  • Kamel Ogbi
  • Christine Droguet
  • Sébastien Buron
  • Noémie Coquereau
  • Laurent Paviot
  • Ludivine Leduc
  • Michel Neveu
  • Solange Bruneau
  • Rihaoui Chanfi
  • Geneviève Pham Sigmann
  • Jonathan Guilemin
Didier Pillon
Didier Pillon (10 élus) Laval passionnement 		5 496 46,56%
  • Didier Pillon
  • Samia Soultani
  • Xavier Dubourg
  • Gwendoline Galou
  • Vincent D'agostino
  • Isabelle Marchand
  • Philippe Habault
  • Marie-Cécile Clavreul
  • Pierrick Guesné
  • Georgette Lochu
Participation au scrutin Laval
Taux de participation 40,20%
Taux d'abstention 59,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 213

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Pillon
Didier Pillon Laval passionnement 		4 559 40,81%
Florian Bercault
Florian Bercault Demain laval ensemble 		3 776 33,80%
Isabelle Eymon
Isabelle Eymon Laval, ecologique et solidaire 		1 964 17,58%
Jean-Michel Cadenas
Jean-Michel Cadenas Laval en avant 		692 6,19%
Martine Amelin
Martine Amelin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		178 1,59%
Participation au scrutin Laval
Taux de participation 38,62%
Taux d'abstention 61,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 707

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Zocchetto
François Zocchetto (35 élus) Ensemble reveillons laval 		10 498 51,56%
  • François Zocchetto
  • Samia Soultani-Vigneron
  • Xavier Dubourg
  • Marie-Cécile Clavreul
  • Alexandre Lanoe
  • Chantal Grandiere
  • Jean-Jacques Perrin
  • Danièle Jacoviac
  • Jacques Phelippot
  • Béatrice Mottier
  • Mickaël Buzare
  • Gwendoline Galou
  • Alain Guinoiseau
  • Sophie Lefort
  • Patrice Aubry
  • Florence Quentin
  • Didier Pillon
  • Sophie Dirson
  • Philippe Habault
  • Martine Chalot
  • Bruno De Lavenere-Lussan
  • Marie-Hélène Paty
  • Bruno Maurin
  • Isabelle Leroux
  • Jean-Pierre Fouquet
  • Stéphanie Hibon Arthuis
  • Phlippe Vallin
  • Anane Bouberka
  • Jean-Paul Goussin
  • Anita Robineau
  • Pascal Huon
  • Dorothée Martin
  • Jamal Hasnaoui
  • Josiane Derouet
  • Damiano Macaluso
Jean-Christophe Boyer
Jean-Christophe Boyer (9 élus) Laval au coeur 		8 360 41,06%
  • Jean-Christophe Boyer
  • Gisèle Chauveau
  • Guillaume Garot
  • Marielle Rolinat
  • Yan Kiessling
  • Isabelle Beaudouin
  • Claude Gourvil
  • Véronique Baudry
  • Aurélien Guillot
Jean-Christophe Gruau
Jean-Christophe Gruau (1 élu) Laval mieux vivre 		1 499 7,36%
  • Jean-Christophe Gruau
Participation au scrutin Laval
Taux de participation 65,66%
Taux d'abstention 34,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,88%
Nombre de votants 21 179

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Zocchetto
François Zocchetto Ensemble reveillons laval 		9 065 46,40%
Jean-Christophe Boyer
Jean-Christophe Boyer Laval au coeur 		6 743 34,51%
Jean-Christophe Gruau
Jean-Christophe Gruau Laval mieux vivre 		1 977 10,11%
Jean-Marc Bedue
Jean-Marc Bedue Carton rouge - place aux citoyennes et citoyens 		1 420 7,26%
Martine Amelin
Martine Amelin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		331 1,69%
Participation au scrutin Laval
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 20 292

Villes voisines de Laval

En savoir plus sur Laval