Résultat des municipales 2026 au Havre : dernières infos et derniers chiffres
- Dernières infos municipale au Havre
- Résultat municipale 2020 Le Havre
- Résultat municipale 2014 Le Havre
- Bureaux de vote Le Havre
- Le Havre (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 au Havre (76600) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
22/01/26 - 21:23 - Franck Keller fait campagne pour les municipales
Franck Keller, à la tête de la liste UDR-RN, se présente aux élections municipales de 2026 au Havre. Il critique le bilan d'Édouard Philippe, soulignant des problématiques de sécurité et d'insalubrité dans la ville. Avec une équipe diverse, Keller espère convaincre les Havrais du besoin de changement. Lire sur actu.fr
22/01/26 - 20:22 - Lutte Ouvrière présente ses candidats au Havre
À l'approche des élections municipales de 2026 au Havre, Magali Cauchois et Jean-Paul Macé, candidats de Lutte Ouvrière, s'engagent à faire entendre la voix des travailleurs. Ils souhaitent exprimer le mécontentement vis-à-vis des conditions de vie et de travail. Magali Cauchois rappelle que ces élections sont l'occasion de préparer des mouvements futurs pour changer la société. Lire sur actu.fr
22/01/26 - 19:17 - Une alliance à gauche pour les municipales au Havre
Jean-Paul Lecoq, député communiste, est le candidat de la gauche au Havre pour les municipales de mars 2026. Il se lance dans la campagne avec l'ambition de battre Edouard Philippe, le maire sortant, en promettant une politique plus axée sur les besoins des citoyens. La gauche est cette fois presque unie, offrant une meilleure chance de succès par rapport à 2020. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (47 élus) Le havre!
|25 159
|58,83%
|Jean-Paul Lecoq (12 élus) Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|17 604
|41,16%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|42,02%
|Taux d'abstention
|57,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|44 048
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe Le havre!
|17 798
|43,59%
|Jean-Paul Lecoq Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|14 646
|35,87%
|Alexis Deck Le havre écologie - demain commence aujourd'hui
|3 382
|8,28%
|Frédéric Groussard Rassemblement national le havre
|2 986
|7,31%
|Guillaume Milert Vivons le havre
|930
|2,27%
|Beatrice Canel-Depitre Le havre animaliste
|800
|1,95%
|Magali Cauchois Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|281
|0,68%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|39,58%
|Taux d'abstention
|60,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|41 415
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (45 élus) Le havre !
|26 660
|52,04%
|Camille Galap (5 élus) La mairie pour tous
|8 580
|16,74%
|Nathalie Nail (5 élus) Le havre a coeur, liste citoyenne de rassemblement soutenue par le parti communiste francais, le parti de gauche, ensemble.
|8 384
|16,36%
|Damien Lenoir (4 élus) Le havre bleu marine
|6 877
|13,42%
|Magali Cauchois Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|724
|1,41%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|47,03%
|Taux d'abstention
|52,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|53 209
- Le Havre (76600)
- Ecole primaire au Havre
- Maternités au Havre
- Crèches et garderies au Havre
- Classement des collèges au Havre
- Salaires au Havre
- Impôts au Havre
- Dette et budget du Havre
- Climat et historique météo du Havre
- Accidents au Havre
- Délinquance au Havre
- Inondations au Havre
- Nombre de médecins au Havre
- Pollution au Havre
- Entreprises au Havre
- Prix immobilier au Havre