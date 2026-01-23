Résultat des municipales 2026 au Havre : dernières infos et derniers chiffres

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe Edouard Philippe (47 élus) Le havre! 25 159 58,83%
Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq (12 élus) Un havre citoyen avec jean-paul lecoq 17 604 41,16%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 42,02%
Taux d'abstention 57,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 44 048

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe Edouard Philippe Le havre! 17 798 43,59%
Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq Un havre citoyen avec jean-paul lecoq 14 646 35,87%
Alexis Deck Alexis Deck Le havre écologie - demain commence aujourd'hui 3 382 8,28%
Frédéric Groussard Frédéric Groussard Rassemblement national le havre 2 986 7,31%
Guillaume Milert Guillaume Milert Vivons le havre 930 2,27%
Beatrice Canel-Depitre Beatrice Canel-Depitre Le havre animaliste 800 1,95%
Magali Cauchois Magali Cauchois Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 281 0,68%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 39,58%
Taux d'abstention 60,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 41 415

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard Philippe Edouard Philippe (45 élus) Le havre ! 26 660 52,04%
Camille Galap Camille Galap (5 élus) La mairie pour tous 8 580 16,74%
Nathalie Nail Nathalie Nail (5 élus) Le havre a coeur, liste citoyenne de rassemblement soutenue par le parti communiste francais, le parti de gauche, ensemble. 8 384 16,36%
Damien Lenoir Damien Lenoir (4 élus) Le havre bleu marine 6 877 13,42%
Magali Cauchois Magali Cauchois Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 724 1,41%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 47,03%
Taux d'abstention 52,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 53 209
