Résultat municipale 2026 au Puy-en-Velay : les candidats, les infos de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay [EN DIRECT]
Au Puy-en-Velay, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 au Puy-en-Velay
02:56 - Michel Chapuis veut dynamiser le Puy-en-Velay pour 2026
Les élections municipales de 2026 au Puy-en-Velay voient Michel Chapuis, candidat de la liste Bon cap énergies nouvelles, proposer un plan Marshall pour revitaliser le commerce local. Ses idées incluent le rachat de locaux vacants et la création d'un nouveau parking pour dynamiser le centre-ville. Elles visent à rendre la ville plus attractive face à des enjeux tels que le stationnement et la fibre optique. Lire sur leprogres.fr
09/03/26 - 16:17 - Les candidats proposent des solutions de mobilité au Puy-en-Velay
Au Puy-en-Velay, les candidats aux élections municipales de 2026 présentent leurs visions sur le stationnement et la mobilité. Naziha Bouachmir souhaite un accès gratuit aux transports en commun pour les jeunes et les plus défavorisés, tandis que Laurent Johanny projette de créer de nouveaux parkings aériens et de repenser l'accès au centre-ville. Ces propositions visent à améliorer la vie quotidienne des habitants et à désengorger le stationnement. Lire sur leveil.fr
09/03/26 - 16:13 - Les candidats veulent l'avenir des Nuits de Saint-Jacques
Les candidats à la mairie du Puy-en-Velay discutent de l'avenir du festival des Nuits de Saint-Jacques. Ils proposent divers concepts pour le festival, allant du soutien à la musique locale à la création d'une salle destinée aux musiques actuelles. Les élections municipales de 2026 pourraient influencer la direction future de cet événement culturel. Lire sur leveil.fr
09/03/26 - 16:13 - Municipales : la mairie du Puy-en-Velay face au patrimoine religieux
Les candidats à la mairie du Puy-en-Velay débattent de la gestion du patrimoine religieux en vue des élections municipales de 2026. Naziha Bouachmir met en avant la loi de 1905 sur la laïcité, tandis que Laurent Johanny évoque la nécessité de choisir des édifices à préserver. Michel Chapuis insiste sur l'importance de respecter la valeur spirituelle et culturelle de ces lieux. Lire sur leveil.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 au Puy-en-Velay ?
Qui est candidat au Puy-en-Velay pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales au Puy-en-Velay sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Michel Chapuis
Liste divers droite
BON CAP, ÉNERGIES NOUVELLES
|
|
Naziha Bouachmir
Liste de La France insoumise
LE PUY-EN-VELAY POPULAIRE
|
|
Laurent Johanny
Liste d'union à gauche
LE PUY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Chapuis (26 élus) Unis pour le puy
|2 693
|55,25%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en commun, en vert et pour tous
|1 355
|27,80%
|
|Catherine Granier-Chevassus (3 élus) Une nouvelle respiration pour le puy
|826
|16,94%
|
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|41,23%
|Taux d'abstention
|58,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 026
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Wauquiez (29 élus) Ensemble gardons le bon cap
|5 121
|69,77%
|
|Laurent Johanny (4 élus) Le puy en avant
|1 856
|25,28%
|
|Michelle Chaumet L'humain d'abord
|362
|4,93%
|Participation au scrutin
|Le Puy-en-Velay
|Taux de participation
|61,30%
|Taux d'abstention
|38,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|7 642
Villes voisines du Puy-en-Velay
- Le Puy-en-Velay (43000)
- Ecole primaire au Puy-en-Velay
- Maternités au Puy-en-Velay
- Crèches et garderies au Puy-en-Velay
- Classement des collèges au Puy-en-Velay
- Salaires au Puy-en-Velay
- Impôts au Puy-en-Velay
- Dette et budget du Puy-en-Velay
- Climat et historique météo du Puy-en-Velay
- Accidents au Puy-en-Velay
- Délinquance au Puy-en-Velay
- Inondations au Puy-en-Velay
- Nombre de médecins au Puy-en-Velay
- Pollution au Puy-en-Velay
- Entreprises au Puy-en-Velay
- Prix immobilier au Puy-en-Velay