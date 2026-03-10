Résultat municipale 2026 au Puy-en-Velay : les candidats, les infos de l'élection

Qui est candidat au Puy-en-Velay pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales au Puy-en-Velay sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Michel Chapuis
Michel Chapuis Liste divers droite
BON CAP, ÉNERGIES NOUVELLES
  • Michel Chapuis
  • Caroline Barre
  • Jean-François Exbrayat
  • Claire Michel-Maziere
  • Roland Lonjon
  • Mathilde Mouchon-Sicard
  • Jacky Rome
  • Brigitte Fromaget
  • Baptiste Wauquiez
  • Emmanuelle Vialaneix
  • Enzo Charitat
  • Valérie Bellut
  • Xavier Riffard
  • Mathilde Bourgin
  • Joris Rivory
  • Sandrine Goudard-Col
  • Philippe Ribeyre
  • Marlène Lasherme
  • Quentin Petit
  • Séverine Boncompain
  • François Chataing
  • Colette Chassagne
  • Stéphane Lac
  • Corinne Bernard
  • Samir Boussikli
  • Chloé Bourdelain
  • Cédric Dinis
  • Ingrid Rome
  • Marc Rouchouse
  • Maryline Brun
  • Sébastien Portal
  • Annie Boissonneau
  • Georges Belledent
Naziha Bouachmir
Naziha Bouachmir Liste de La France insoumise
LE PUY-EN-VELAY POPULAIRE
  • Naziha Bouachmir
  • Pascal Samouth
  • Françoise Rodier
  • Mohamed Ouabou
  • Bernadette Tavernier
  • Yves Fichot
  • Marie-Claude Carcanague
  • Benoit Bacle
  • Valérie Gorisse
  • Jérémy Dieulot
  • Agnès Chichereau
  • Philippe Charret
  • Hayat Bouglada
  • Bernard Nicolas
  • Samira Gouissi
  • Messaoud Bouheroum
  • Nicole Riou
  • David Gaillard
  • Corine Pradier
  • Pierre Thonnat
  • Hajar Aounil
  • Brahim Bouachmir
  • Josette Delpic
  • David Amachantoux
  • Nadia Essebbah
  • Alain Giraud
  • Christine Guérin
  • Philippe Defay
  • Françoise Thivillier
  • Robert Fontaine
  • Amel Bouachmir
  • Matar Kandji
  • Camellia Aïtoujaboune
  • Guy Valléry
  • Yasmina Gouissi
Laurent Johanny
Laurent Johanny Liste d'union à gauche
LE PUY EN COMMUN
  • Laurent Johanny
  • Chloé Alibert
  • Fabien Surrel
  • Saloua El Aazzouzi
  • Abdelhak Aghzaf
  • Sonia Rouvier
  • Didier Allibert
  • Catherine Ribeyre
  • Rémi Jammes
  • Michelle Chaumet
  • Jean-Pierre Milone
  • Patricia Gimbert
  • Pascal Esseau
  • Amélie Royer
  • Valéry Raveyre
  • Aurélie Bonhoure
  • Franck Cortese
  • Anne Helman
  • Jean-Louis Neflot-Bissuel
  • Nina Marsein
  • Robert Lalisse
  • Nathalie Perrussel
  • Daniel Marotine
  • Alexandra Solaques-Pages
  • Sylvain Machefert
  • Sylvette Cuoq
  • Aurélien Van de Voorde
  • Juliette Drahi
  • Lionel Cardinaux
  • Carole Borel
  • Corentin Beauzac
  • Élisabeth Roux
  • Karl-Henri Barberousse-Polynice

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Chapuis
Michel Chapuis (26 élus) Unis pour le puy 		2 693 55,25%
  • Michel Chapuis
  • Caroline Barre
  • Laurent Wauquiez
  • Catherine Chalaye
  • Jean-François Exbrayat
  • Emmanuelle Vialaneix
  • François Chataing
  • Brigitte Benat
  • Philippe Ribeyre
  • Corinne Gonçalves
  • Roland Lonjon
  • Brigitte Fromaget-Heritier
  • Guy Chouvet
  • Maryline Brun
  • Jérôme Eynard
  • Ginette Vincent
  • Stéphane Clabaux
  • Mathilde Bourgin
  • Rachid Anbar
  • Michelle Michel
  • Quentin Petit
  • Marlène Lasherme
  • Pascal Bertrand
  • Marie Marquardsen
  • Baptiste Massin
  • Colette Chassagne
Laurent Johanny
Laurent Johanny (4 élus) Le puy en commun, en vert et pour tous 		1 355 27,80%
  • Laurent Johanny
  • Celline Gacon
  • Didier Allibert
  • Michelle Chaumet
Catherine Granier-Chevassus
Catherine Granier-Chevassus (3 élus) Une nouvelle respiration pour le puy 		826 16,94%
  • Catherine Granier-Chevassus
  • Willy Guieau
  • Aurélie Chambon
Participation au scrutin Le Puy-en-Velay
Taux de participation 41,23%
Taux d'abstention 58,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 026

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Wauquiez
Laurent Wauquiez (29 élus) Ensemble gardons le bon cap 		5 121 69,77%
  • Laurent Wauquiez
  • Huguette Portal
  • Pierre Robert
  • Catherine Chalaye
  • Yves Deveze
  • Charlotte Ollagnon
  • Pascal Bertrand
  • Caroline Barre
  • Willy Guieau
  • Corinne Goncalves
  • Eric Raveyre
  • Brigitte Benat
  • Michel Chapuis
  • Elisabeth Raffier
  • Jacques Labrosse
  • Michèle Michel
  • Jean-Dominique Toussaint
  • Brigitte Reynaud Courtois
  • Guy Chouvet
  • Ginette Vincent
  • Hamid Bouzine
  • Nicolle Artaud
  • Fabrice Breyton
  • Laurence Bouilhol
  • Thierry Lanaret
  • Anne-Lise Mialhe-Madrigali
  • Quentin Petit
  • Marlene Jarrousse-Lasherme
  • Damien Machado
Laurent Johanny
Laurent Johanny (4 élus) Le puy en avant 		1 856 25,28%
  • Laurent Johanny
  • Françoise Gauthier Willems
  • Didier Allibert
  • Catherine Granier-Chevassus
Michelle Chaumet
Michelle Chaumet L'humain d'abord 		362 4,93%
Participation au scrutin Le Puy-en-Velay
Taux de participation 61,30%
Taux d'abstention 38,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,96%
Nombre de votants 7 642

