Les résultats des municipales 2026 à Nîmes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Aix-en-Provence sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Aix-en-Provence
17:27 - Le taux de participation des Bouches-du-Rhône à 17h s'élève à 46,80%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,80% dans les Bouches-du-Rhône.
17:14 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilés dans les Bouches-du-Rhône
Le ministère de l'Intérieur commence à communiquer les chiffres du taux de participation à 17h. Pour le département des Bouches-du-Rhône, la participation à ce premier tour des élections municipales de 2026 s'élève à 46,80%.
17:06 - Le taux de participation des Bouches-du-Rhône à 17h s'élève à 46,80%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Dans les Bouches-du-Rhône, ce taux s'élève à 46,80% pour ce premier tour des élections municipales de 2026.
16:18 - Un taux de participation en baisse aux municipales à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, le taux de participation aux élections municipales de 2026 s'établit à 22,51% à midi, marqué par une baisse par rapport aux précédentes élections. En 2020, ce taux avait atteint 35,6% en fin de journée, contre 59,03% en 2014. La tendance générale montre un tassement de l'engagement électoral, surtout dans les grandes villes. Lire sur laprovence.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence
|Tête de listeListe
|
Sophie Joissains
Liste divers droite
PASSIONNEMENT AIXOIS
|
|
Mounir Ben-Ammar
Liste écologiste
vivante et populaire
|
|
Marc Pena
Liste d'union à gauche
AIX AVENIR
|
|
Philippe Klein
Liste Horizons
AIX POUR VOUS
|
|
Jean-Louis Geiger
Liste d'union à l'extrême-droite
AGIR POUR AIX
|
|
Julie Boronad
Liste de La France insoumise
AIX EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini (40 élus) La passion d'aix
|12 963
|43,53%
|
|Anne-Laurence Petel (9 élus) Aix au coeur
|9 565
|32,12%
|
|Marc Pena (6 élus) Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|7 250
|24,34%
|
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|33,85%
|Taux d'abstention
|66,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 469
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains-Masini La passion d'aix
|9 507
|30,28%
|Anne-Laurence Petel Aix au coeur
|6 422
|20,45%
|Marc Pena Aix en partage liste citoyenne soutenue par génération.s, gauche républicaine et socialiste, parti socialiste, nouvelle donne, ecologiste avec aep, mouvement national de lutte pour l'environnement, gilets jaunes d'aix, parti communiste français, ensemble
|4 986
|15,88%
|Dominique Sassoon Mieux vivre aix / europe ecologie les verts
|2 912
|9,27%
|Jean-Marc Perrin Repondre aux aixois
|2 853
|9,08%
|Nathalie Chevillard Bien vivre à aix !
|1 741
|5,54%
|Stéphane Salord Vert aix
|1 474
|4,69%
|Valérie Michon Aix animaliste
|592
|1,88%
|Mohamed Laqhila Imagine aix
|553
|1,76%
|Jean Batista Pour aix
|354
|1,12%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|35,60%
|Taux d'abstention
|64,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|32 014
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini (42 élus) La force pour aix
|26 942
|52,61%
|
|Edouard Baldo (10 élus) La dynamique en action
|18 687
|36,49%
|
|Catherine Rouvier (3 élus) Aix bleu marine
|5 577
|10,89%
|
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|53 142
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse Joissains Masini La force pour aix
|19 650
|37,79%
|Edouard Baldo La dynamique en action
|10 218
|19,65%
|Bruno Genzana "aix pour atout-union de la droite et du centre"
|5 885
|11,31%
|Catherine Rouvier Aix bleu marine
|5 416
|10,41%
|François-Xavier De Peretti Union pour aix
|4 214
|8,10%
|François Hamy Ensemble demain avec françois hamy europe ecologie les verts
|2 536
|4,87%
|Anne Mesliand Aix a gauche
|2 483
|4,77%
|Jean-Louis Keïta Un nouvel elan citoyen pour aix
|1 467
|2,82%
|Najia Jennane Aix 100 % populaire
|127
|0,24%
|Participation au scrutin
|Aix-en-Provence
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|53 161
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