Les résultats des municipales 2026 à Nîmes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.

Sophie Joissains Liste divers droite

PASSIONNEMENT AIXOIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophie Joissains Programme de Sophie Joissains à Aix-en-Provence (PASSIONNEMENT AIXOIS) Présentation de Sophie Joissains Sophie Joissains se présente aux élections municipales à Aix-en-Provence après une longue carrière politique. Née et ayant grandi dans cette ville, elle a été adjointe à la culture et à la politique de la Ville pendant près de 10 ans. Son expérience en tant que Sénatrice lui a permis de mieux comprendre les besoins des habitants et de s'engager pleinement pour sa ville. Réalisations passées Depuis son engagement, plusieurs actions ont été mises en œuvre, notamment le maintien des impôts communaux à un niveau stable et l'accroissement de la sécurité pour tous. Sophie Joissains a également œuvré pour soutenir les publics fragiles et favoriser la transition énergétique. Son objectif a été de faire connaître Aix-en-Provence sur la scène nationale et internationale. Propositions pour l'avenir Les propositions de Sophie Joissains incluent des logements à prix maîtrisé et une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes. Elle souhaite également améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et renforcer la sécurité dans la ville. Ces initiatives visent à créer un cadre de vie agréable et inclusif pour tous les habitants. Méthode de travail Sophie Joissains prône une méthode de travail basée sur l'écoute des habitants et la collaboration. Elle s'engage à rassembler les forces vives de Aix-en-Provence pour penser les projets en accord avec les besoins des citoyens. Son approche participative vise à garantir que chaque voix soit entendue dans le processus décisionnel.

Sophie Joissains

Eric Chevalier

Dominique Augey

Laurent Dillinger

Karima Zerkani Raynal

Patrick Ardizzoni

Sylvaine Di Caro Antonucci

Marc Ceccaldi

Julie Davico-Pahin

Hervé Liberman

Elisabeth Huard

Michaël Zazoun

Kayané Bianco Roatta

Grégory Allione

Brigitte Devesa

Jean-Christophe Grossi

Solène Trividic

Gilles Donatini

Stéphanie Braise

Olivier Nasles

Brigitte Billot

Rémi Capeau

Frédérique Dumichel

Salah-Eddine Khouiel

Perrine Meggiato

Marc Feraud

Mireille Lazare

Jonathan Amiach

Laure Scandolera

Fathi Benjilali

Carole Briere-Rocchia

Pierre-Emmanuel Casanova

Valérie Michon

Sebastien Nourian

Stéphanie Lenoir

Francis Taulan

Marie-Pierre Sicard-Desnuelle

Sellam Hadaoui

Anne Meyer-Heine

Loris Martin

Antonia Sarasal

Jacques Boudon

Aliénor Coutiaux-Lacladere

Cyril Huet-Lambing

Nora Forte

Sébastien Molina

Laura Falgayrac

Luigi Aklil

Ornella Bouhana

Daniel Nahon

Françoise Roux

Jean Milon Boulhol

Annie Menakian-Jeuil

Christian Quesada

Sabria Mlili

Jean-Pierre Lanfrey-Moracchini

Arlette Maurin-Ollivier

Mounir Ben-Ammar Liste écologiste

vivante et populaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mounir Ben-Ammar Programme de Mounir Ben-Ammar à Aix-en-Provence (aix vivante et populaire) Écologie et Démocratie Le programme de Mounir Ben Ammar vise à établir une ville écologique, populaire et démocratique. L'objectif est de redonner le pouvoir aux habitants et aux associations, tout en garantissant un avenir meilleur pour les générations futures. Une attention particulière est portée à l'amélioration de la qualité de vie à travers des décisions municipales responsables. Logement et Cadre de Vie Le programme inclut des mesures pour construire des logements accessibles aux familles et aux étudiants, tout en luttant contre la spéculation immobilière. Il est également prévu de respecter la loi SRU et de garantir des conditions de vie dignes pour tous. La rénovation énergétique et la tolérance zéro envers l'habitat indigne sont des priorités essentielles. Sécurité et Prévention La sécurité des habitants est une priorité, avec la création d'une police municipale de proximité et des antennes dans les quartiers. Des mesures de médiation et de protection pour les femmes et les enfants victimes de violences sont également envisagées. L'accent est mis sur l'éducation et le soutien aux jeunes en décrochage scolaire. Santé et Solidarité Le programme prévoit la création de maisons de santé et d'une maison des femmes pour répondre aux besoins de santé des habitants. L'inclusion des personnes en situation de handicap est également une priorité, avec des mesures pour améliorer leur accès à l'emploi et au logement. Des épiceries sociales et solidaires seront mises en place pour soutenir les plus fragiles.

Mounir Ben-Ammar

Francoise Coux

Abdessalem Hariti

Nolwenne Lecrosnier

Rémy Jean

Radhia Kahlaoui

Abdelnasr Zair

Orietta Bonarota

Hamed Moussaoui

Valentine Aubard

Marouen Dardouri

Rakia Saïdi

Hervé Lemonnier

Messaouda Echinard-Boukhelif-Yahia

Ibrahim Kaplan

Farah Guelila

Samir Hamel

Carima Ouazzine

Mohammed Djaffar

Muriel Macari

Tidjani Hadj-Mohammed

Fatima Bettouche

Tayeb Harizi

Aicha Meziane

Bessaâdi Khennous

Janine Belzunce

Mohamed Berrouba

Fatiha Moussaoui

Sebastien Corriol

Fatiha Rouissi

Mohamed Osmani

Jacqueline Féraud

Chihab-Eddine Sebaa

Amal Bendani

Jean-Marie Cullet

Salma Bendellaa

Mohammed Sahki

Pascale Cerenys

Amin Djaffar

Rafika Hanafi

Jack Goulm

Joëlle-Jeanine Perez-Akuesson

Abdallah Bensabeur

Meriem Yaïci

Jean-Claude Esquembre

Françoise Deloste

Roger Grandi

Marie-Françoise Mille

Gerald Paulovics

Sophie Mahe

David Altun

Karima Boussellaoui

Marzek Cheraitia

Jamila Belabbes

Ali Guelila

Khedidja Guelila

Riad Kahlaoui

Marc Pena Liste d'union à gauche

AIX AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marc Pena Programme de Marc Pena à Aix-en-Provence (AIX AVENIR) Changement de Ville Le projet pour Aix-en-Provence vise à transformer la ville en un lieu plus humain et écologique. Cela inclut des logements accessibles, des transports publics renforcés et une vie culturelle diversifiée. L'objectif est de bâtir une ville où la solidarité est une réalité partagée par tous les habitants. Priorités Sociales Les priorités incluent la garantie d'un toit pour chacun et le renforcement des capacités d'hébergement d'urgence. Un accent particulier sera mis sur la santé mentale et environnementale, ainsi que sur l'accompagnement de la jeunesse et des aînés. La création d'un Ehpadh municipal et l'ouverture de centres de santé publics sont également envisagées. Transition Écologique La transition écologique est au cœur du projet, avec des initiatives pour améliorer la qualité de l'air et promouvoir des mobilités douces. Le développement des transports en commun et la végétalisation de la ville sont des mesures clés. L'objectif est de réduire les pollutions et de préserver les terres agricoles. Démocratie Participative La gouvernance de la ville sera transparente et partagée avec les citoyens. Des référendums d'initiative citoyenne seront mis en place pour impliquer les Aixois dans les décisions. La concertation avec les associations et les comités d'intérêt de quartier sera renforcée pour favoriser un dialogue constructif.

Marc Pena

Magali Bailleul

Clément Frel-Cazenave

Agnès Daures

David Tessier

Eva Talha

Cyril Di Meo

Cécile Cristofari

Hervé Guerrera

Maryse Anbar

Stéphane Salord

Anne-Christel Fogliani

Emmanuel Henry

Linda Ben Jemaa

Sullivan Benavent

Zélikha Keloufi-Tessier

Jean-Yves Maurel

Ella Aubert

Alain Parra

Anne Alexandre

Régis Delalande

Aline Mineur

Jean-Michel Durafour

Anne Raffaelli

Arthur Patou

Catherine Richarté

Mohammed El Hamzaoui

Mano Grambert

Guy Laudren

Manon Bozicas

Lucien Schiltz Delthil

Anne-Laure Galmel

Franz Vasseur

Fanny Pouliquen

Guy Liégeois

Claire Bruna

Vincent Rouvier

Gaële Ansidei

Thomas Cuvillier

Julia Lazzerini

Jean-Yves Dalverny

Nathalie Mineo

Antoine Babajko

Florence Gattacceca

César Vermorel Forest

Anne Marie Gonzales

Paul Escourrou

Marie-José Valeta

Thierry Dutard

Annie Friolet

Jean-Michel Cordes

Evelyne Heckenroth

Raymond Follin

Michelle Einaudi

André Guinde

Philippe Klein Liste Horizons

AIX POUR VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Klein Programme de Philippe Klein à Aix-en-Provence (AIX POUR VOUS) Engagement pour Aix-en-Provence Philippe Klein, avocat et ancien bâtonnier, se présente comme candidat pour devenir maire d'Aix-en-Provence. Il exprime son amour pour la ville et son désir de défendre son identité tout en l'ouvrant à l'avenir. Son engagement est de rompre avec le passé et de redonner une impulsion moderne à la ville tout en préservant ses traditions. Propositions de Mobilité et Logement Le programme de Philippe Klein inclut la création de voies réservées aux bus et de rues-vélos pour améliorer la circulation. Il propose également d'encadrer les locations saisonnières pour favoriser le logement étudiant. Ces initiatives visent à fluidifier l'accès aux différents pôles de la ville et à répondre aux besoins des habitants. Sécurité et Environnement Philippe Klein souhaite instaurer des dispositifs de sécurité pour lutter contre l'insécurité et sécuriser l'espace public. Il propose également des actions pour végétaliser la ville et améliorer la collecte des déchets. Ces mesures visent à créer un cadre de vie plus sûr et plus agréable pour les Aixois. Santé et Solidarité Le candidat prévoit la création de maisons de santé ouvertes 7j/7 et la nomination de référents pour l'accessibilité dans chaque quartier. Il souhaite également développer des espaces de rencontre intergénérationnels et soutenir les aidants familiaux. Ces propositions visent à renforcer la solidarité et le lien social au sein de la communauté.

Philippe Klein

Laurence Demarchi

Cyrille Blint

Odile Miribel

Jean-Claude Glaichenhaus

Clemence Rochas

Guy Chetboun

Beatrice Bendele

Philippe de Saintdo

Isabelle Drujon d'Astros

Antoine Le Masson

Sylvie Roca

Nassim Lhasnaoui

Mailys Carbonell

Vincent Chauvin

Nurcan Turan

Jeremy Thiriet

Stephanie Pulcet

Flavien Lombardi

Fida Ben Ammar

Axel Breton

Eva Struillou

Herve Dufourneaud

Jacqueline Barbolosi

Philippe Ebren

Christine Pansier

Cedric Ferre

Marie-Paule Urtin

Olivier Girard

Aziza Bellioua

Bertrand Deneux

Ines Lacaille

Benoit Lopez

Essia Bouchareb

Aymen Hanine

Barbara Staletti

Gregoire Disdier

Fabienne Lacambre

Berenger Guillon

Francoise Cheval

Ethan Vitte

Isabelle Lauret

Ruben Virin

Charlotte Rouquette

Loic Compain

Claire Autran

Jean-Noel Auxiette

Laurence Dogat

Frederic Tambon

Yannick Bourrouilhou

Georges Tabardel

Caroline Sibaud

Pascal Carminati

Marie-Claude Ogna

Gerard Micallef

Jean-Louis Geiger Liste d'union à l'extrême-droite

AGIR POUR AIX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Louis Geiger Programme de Jean-Louis Geiger à Aix-en-Provence (AGIR POUR AIX) Agir pour Aix Le projet Agir pour Aix est porté par Jean-Louis Geiger, investi par le Rassemblement National et l’Union des Droites. Il vise à rassembler les citoyens autour de valeurs communes pour revitaliser la ville d’Aix-en-Provence. L’équipe se compose de personnes compétentes, prêtes à s’engager pour un avenir meilleur et à répondre aux attentes des aixois. Changement nécessaire La municipalité actuelle est perçue comme affaiblie et inefficace, avec des services publics en déclin et des projets stagnants. Jean-Louis Geiger et son équipe estiment qu'il est crucial de renouveler les idées et d'impulser de nouveaux projets pour redonner vie à la ville. Ils travaillent en étroite collaboration avec les aixois pour élaborer un projet ambitieux et adapté aux besoins de la communauté. Sécurité et urbanisme Le projet inclut une réorganisation de la Police Municipale avec l'ajout de 80 agents supplémentaires et une présence accrue sur le terrain. Il propose également un urbanisme concerté visant à améliorer l'accessibilité des logements et à dynamiser les transports en commun. Des initiatives telles que la réhabilitation climatique des bâtiments anciens et la création de nouveaux logements sont également envisagées. Avenir économique Une vision claire pour l'avenir économique d'Aix-en-Provence est essentielle, avec des projets tels que l'extension du Parc d’Activités d’Aix-les-Milles et le soutien au commerce de centre-ville. L'idée est de bâtir un Palais des Congrès et de développer des produits touristiques adaptés à la ville. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité économique et à assurer un développement durable pour la commune.

Jean-Louis Geiger

Nathalie Chevillard

Jean-Pierre Rayne

Muriel Hernandez

Paul Le Paih

Olivia Roussel

Didier Ballandras

Salomé Benyamin

Nathanael Zimbler

Morgane Roman

Serge Camillieri

Martine Amiel

Louis Harkous

Nadine Zoccola

Denys Du Crest

Josiane Perez

Michel Rey

Emilia Cartu

Thierry Dioulouffet

Céline Barnabé

Constantinos Pipérigos

Emmanuelle Baron

Jean Arlaud

Mireille Rossi

André Rousset

Martine Bernardini

Joris Faure

Sophie Valat

François Rigonnet

Valérie Ferrato

Marlone Senatore-Gourio

Jeanne Rousset

Yessine Guenaoui

Anaelle Le Quellec

Laurent André

Colomba Franche

Cedric Perrin

Pascale Jean

Aurelien Veran

Dominique Aharonian

Louis Vanel

Laure Carillier

Andre Gionovesio

Lorraine Vaur

Aristote Giraud

Roselyne Angelliaume

Eric Grouvel

Nathalie Coindet

Alain Ducasse

Colette Poujol

Jean-Frederic Millerin

Marie Marroc

Jean-Eudes Callet

Genevieve Perronny

Jean Fabre

Denise Larraud

Pierre Causse

Julie Boronad Liste de La France insoumise

AIX EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julie Boronad Programme de Julie Boronad à Aix-en-Provence (AIX EN COMMUN) Aix en Commun Le mouvement Aix en Commun se présente comme une alternative à la politique actuelle, en mettant l'accent sur la participation citoyenne. Il vise à mettre fin à la politique de la dynastie Joissains et à lutter contre l'extrême droite. Le projet se veut social, écologique et populaire, en plaçant les habitants au cœur des décisions. Engagements Écologiques Un des principaux engagements de la liste est la planification écologique de Aix-en-Provence. Cela inclut la lutte contre l'artificialisation des sols et la promotion de solutions durables pour la ville. L'objectif est de préparer la ville aux enjeux du dérèglement climatique tout en garantissant un cadre de vie sain pour tous. Accès au Logement Garantir le droit à des logements dignes est une priorité essentielle du programme. Cela passe par la construction de logements sociaux et l'encadrement des loyers pour éviter les abus. Une brigade municipale du logement sera mise en place pour veiller au respect de ces engagements. Inclusion Sociale Le programme met un accent particulier sur la lutte contre toutes les formes de discriminations. Cela inclut la création d'observatoires et de centres dédiés à la lutte contre le racisme et les violences sexistes et sexuelles. L'objectif est de promouvoir une ville où chacun peut vivre dignement, sans crainte de discrimination.