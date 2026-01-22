Résultat des municipales 2026 à Lille : candidats, résultats des sondages et dernières infos
Les résultats de l'élection municipale à Lille seront-ils favorables au PS, qui dirige la mairie depuis des décennies ? Plusieurs listes de gauche s'affrontent au premier tour et le camp présidentiel s'ajoute à la bataille.
- Les résultats des élections municipales 2026 à Lille, ville aux mains des socialistes depuis 1955, pourraient être serrés, comme ceux de l'élection de 2020 qui s'était soldée par la victoire du PS à seulement 227 voix d'écart.
- Les municipales 2026, prévues les 15 et 22 mars, devraient d'ailleurs tout changer cette fois : Martine Aubry n'est pas de la partie, remplacée par Arnaud Deslandes, celui qu'elle a nommé pour lui succéder à la mairie à son départ en mars 2025. L'homme de 43 bénéficie déjà du soutien du PS et du PC, mais la gauche part en ordre dispersé, avec quatre listes distinctes pour le 1er tour.
- Les candidats aux municipales à Lille comptent un gros challenger, un plutôt une : Violette Spillebout, qui est loin d'être une inconnue elle aussi, sera la candidate de Renaissance et pourrait rendre le scrutin serré. Les résultats des sondages placent aussi Stéphane Baly (Ecologistes) et Louis Delemer (LR) dans la course.
14:29 - Qui est Arnaud Deslandes, le maire sortant et candidat socialiste à la mairie de Lille ?
A la tête du Beffroi depuis une dizaine de mois, il arpente les couloirs de la mairie de Lille depuis 2005. D'abord stagiaire, il a été collaborateur entre 2006 et 2013 avant de passer directeur de cabinet jusqu'en 2020 puis adjoint au maire jusqu'à son remplacement de Martine Aubry. L'homme de 43 est donc comptable du bilan de Martine Aubry et peut espérer voir les fidèles de la socialiste se ranger derrière lui. Il a déjà reçu le soutien du PCF qui le considère "comme le meilleur espoir pour maintenir la ville de Lille à gauche afin de conserver les conquis sociaux et en gagner de nouveaux".
21/01/26 - 14:33 - Une bataille serrée entre le PS et les écologistes ?
A Lille, la gauche part avec un avantage de taille, mais elle se prépare aussi à une bataille très serrée. Deux candidats sont sur le ring : le maire socialiste sortant héritier de Martine Aubry, Arnaud Deslandes, et le candidat écologiste Stéphane Baly. Les deux hommes peuvent compter sur des alliances : le PS fait campagne avec le PCF, le Parti radical de gauche, le parti de Raphaël Glucksmann Place Publique et la formation politique de François Ruffin, entre autres ; le candidat écologiste est soutenu par le parti Génération.s, l'Après formé par les anciens insoumis purgés et Génération écologique. Une concurrence qui va inévitablement diviser les votes des électeurs lillois de gauche. C'est déjà ce qui s'était passé en 2020 entre Martine Aubry et Stéphane Baly. A l'époque, la socialiste était sortie victorieuse de deuxième tour mais avec seulement 200 voix d'avance sur son rival. Le match risque à nouveau d'être serré et si le PS espère assister à la même issue qu'il y a six ans, les écologistes espèrent au contraire obtenir les voix qui ont manqué au dernier scrutin.
19/01/26 - 16:06 - Le candidat socialiste et maire sortant en tête, mais méconnu des Lillois
Si le maire sortant et candidat socialiste aux élections municipales 2026 à Lille, Arnaud Deslandes, est donné en tête des résultats des sondages, il rencontre quelques difficultés à imprégner auprès des électeurs. Le proche collaborateur de Martine Aubry, qui a été à la tête de l'Hôtel de Ville pendant près de 24 ans, a accompagné sa prédécesseure et revendique le bilan de cette dernière, il défend également la poursuite de cette politique. Il promet "un changement de style, mais pas un changement de cap". Un changement de style grâce auquel il espère se faire un nom auprès des Lillois.
Mais le manque de notoriété d'Arnaud Deslandes est un angle d'attaque tout trouvé pour ses rivaux. Le candidat écologiste Stéphane Baly résume son adversaire au rang de successeur de Martine Aubry rapporte Franceinfo : "On a un candidat qui a accompagné Martine Aubry sur les quatre mandats. Finalement, c'est son cinquième mandat". Ils misent aussi sur la promesse de continuité d'une politique qu'il juge insuffisante comme la candidate insoumise Lahouaria Addouche : "Les socialistes ont rendu la ville invivable, surtout aux habitants des quartiers populaires. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tourner la page des notables socialistes qui sont complètement déconnectés des habitants". Reste à savoir si le candidat socialiste saura imposer sa marque ou si le bilan de 24 années de socialisme poussera les Lillois à reconduire le PS à la mairie.
16/01/26 - 14:15 - Candidate de Renaissance, Violette Spillebout épingle le bilan socialiste
Malgré un ancrage à gauche extrêmement marqué à Lille, la députée du Nord et conseillère municipale de Lille, Violette Spillebout ne perd pas espoir, bien au contraire. Elle mènera la liste soutenue par Renaissance, le parti présidentiel. "Ça fait 25 ans que Martine Aubry puis Arnaud Deslandes sont aux manettes et aujourd'hui, on est dans la troisième ville la plus dangereuse de France", regrette-t-elle. Alors, il faudra "nécessairement par des moyens importants" en termes de sécurité, confie-t-elle à franceinfo.
Tous les candidats aux municipales à Lille en 2026
- Liste Lutte ouvrière : Pierre Madelain
- Liste LFI : Lahouaria Addouche
- Liste Ecologistes et Générations : Stéphane Baly
- Liste PS et PCF : Arnaud Deslandes
- Liste "Au-delà des partis" : Baptiste Roussel
- Liste Renaissance : Violette Spillebout
- Liste LR : Louis Delemer
- Liste "Lille Prospère" : David Metschies
- Liste RN : Matthieu Valet
Que disent les résultats des sondages pour les municipales 2026 de Lille ?
Les sondages se font encore rares sur les résultats des municipales 2026 à Lille, une seule étude - dont est issu le tableau ci-dessous - a été menée jusqu'à présent par l'Ifop à la demande du PS en septembre. L'étude donne l'avantage au maire sortant, Arnaud Deslandes, crédité de 27% des intentions de vote. Le socialiste apparaît avec une large avance puisque la deuxième place est disputée par Stéphane Baly donné à 19% et Violette Spillebout à 18%. Le match entre le PS et le parti écologiste semble moins serré, mais les tendances peuvent encore changer et l'écart pourrait se réduire en cas de qualification des deux candidats au second tour.
La candidate de LFI n'est à quelques points derrière l'écologiste et la macroniste avec 16% des intentions de vote et peut encore rivaliser pour une qualification au 2e tour. Les résultats du sondage sont en revanche moins encourageants pour les candidats de la droite et d'extrême droite qui ne sont pas en terrain conquis. Le RN est toutefois crédité d'un score à deux chiffres, 11%, et fait mieux que le candidat LR donné à 9%. Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (43 élus) Lille en commun, lille en confiance
|15 389
|40,00%
|Stéphane Baly (12 élus) Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|15 162
|39,41%
|Violette Spillebout (6 élus) Faire respirer lille
|7 919
|20,58%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|31,73%
|Taux d'abstention
|68,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|39 481
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Lille en commun, lille en confiance
|11 832
|29,80%
|Stéphane Baly Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|9 740
|24,53%
|Violette Spillebout Faire respirer lille
|6 960
|17,53%
|Julien Poix Décidez pour lille
|3 512
|8,84%
|Marc-Philippe Daubresse Tous pour les lillois
|3 274
|8,24%
|Eric Cattelin-Denu Union rassemblement national et independants
|2 719
|6,84%
|Antoine Stathoulias Lille animaliste
|775
|1,95%
|Alexandre Chantry Resistance anticapitaliste
|350
|0,88%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|312
|0,78%
|Béryl Benyoucef Lille : pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs
|229
|0,57%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|32,62%
|Taux d'abstention
|67,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|40 592
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (47 élus) Pour lille pour vous
|29 125
|52,05%
|Jean-René Lecerf (9 élus) Un autre lille
|16 626
|29,71%
|Eric Dillies (5 élus) Lille bleu marine
|10 198
|18,22%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|48,64%
|Taux d'abstention
|51,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|58 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Pour lille, pour vous
|19 422
|34,85%
|Jean-René Lecerf Un autre lille
|12 667
|22,73%
|Eric Dillies Lille bleu marine
|9 557
|17,15%
|Lise Daleux Lille en mieux avec europe ecologie les verts
|6 176
|11,08%
|Hugo Vandamme À lille: l'humain d'abord !
|3 437
|6,16%
|Alessandro Di Giuseppe Pour un autre lille, en mieux, sans vous: résignez-vous!
|1 978
|3,55%
|Jacques Mutez "radicalement lillois(es)"
|1 047
|1,87%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|821
|1,47%
|Jan Pauwels Lille anticapitaliste
|611
|1,09%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|57 394
