Résultat des municipales 2026 à Lille : candidats, résultats des sondages et dernières infos

En direct

14:29 - Qui est Arnaud Deslandes, le maire sortant et candidat socialiste à la mairie de Lille ? A la tête du Beffroi depuis une dizaine de mois, il arpente les couloirs de la mairie de Lille depuis 2005. D'abord stagiaire, il a été collaborateur entre 2006 et 2013 avant de passer directeur de cabinet jusqu'en 2020 puis adjoint au maire jusqu'à son remplacement de Martine Aubry. L'homme de 43 est donc comptable du bilan de Martine Aubry et peut espérer voir les fidèles de la socialiste se ranger derrière lui. Il a déjà reçu le soutien du PCF qui le considère "comme le meilleur espoir pour maintenir la ville de Lille à gauche afin de conserver les conquis sociaux et en gagner de nouveaux".

21/01/26 - 14:33 - Une bataille serrée entre le PS et les écologistes ? A Lille, la gauche part avec un avantage de taille, mais elle se prépare aussi à une bataille très serrée. Deux candidats sont sur le ring : le maire socialiste sortant héritier de Martine Aubry, Arnaud Deslandes, et le candidat écologiste Stéphane Baly. Les deux hommes peuvent compter sur des alliances : le PS fait campagne avec le PCF, le Parti radical de gauche, le parti de Raphaël Glucksmann Place Publique et la formation politique de François Ruffin, entre autres ; le candidat écologiste est soutenu par le parti Génération.s, l'Après formé par les anciens insoumis purgés et Génération écologique. Une concurrence qui va inévitablement diviser les votes des électeurs lillois de gauche. C'est déjà ce qui s'était passé en 2020 entre Martine Aubry et Stéphane Baly. A l'époque, la socialiste était sortie victorieuse de deuxième tour mais avec seulement 200 voix d'avance sur son rival. Le match risque à nouveau d'être serré et si le PS espère assister à la même issue qu'il y a six ans, les écologistes espèrent au contraire obtenir les voix qui ont manqué au dernier scrutin.

19/01/26 - 16:06 - Le candidat socialiste et maire sortant en tête, mais méconnu des Lillois Si le maire sortant et candidat socialiste aux élections municipales 2026 à Lille, Arnaud Deslandes, est donné en tête des résultats des sondages, il rencontre quelques difficultés à imprégner auprès des électeurs. Le proche collaborateur de Martine Aubry, qui a été à la tête de l'Hôtel de Ville pendant près de 24 ans, a accompagné sa prédécesseure et revendique le bilan de cette dernière, il défend également la poursuite de cette politique. Il promet "un changement de style, mais pas un changement de cap". Un changement de style grâce auquel il espère se faire un nom auprès des Lillois. Mais le manque de notoriété d'Arnaud Deslandes est un angle d'attaque tout trouvé pour ses rivaux. Le candidat écologiste Stéphane Baly résume son adversaire au rang de successeur de Martine Aubry rapporte Franceinfo : "On a un candidat qui a accompagné Martine Aubry sur les quatre mandats. Finalement, c'est son cinquième mandat". Ils misent aussi sur la promesse de continuité d'une politique qu'il juge insuffisante comme la candidate insoumise Lahouaria Addouche : "Les socialistes ont rendu la ville invivable, surtout aux habitants des quartiers populaires. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tourner la page des notables socialistes qui sont complètement déconnectés des habitants". Reste à savoir si le candidat socialiste saura imposer sa marque ou si le bilan de 24 années de socialisme poussera les Lillois à reconduire le PS à la mairie.