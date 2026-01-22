Résultat des municipales 2026 à Lille : candidats, résultats des sondages et dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry Martine Aubry (43 élus) Lille en commun, lille en confiance 15 389 40,00%
Stéphane Baly Stéphane Baly (12 élus) Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly 15 162 39,41%
Violette Spillebout Violette Spillebout (6 élus) Faire respirer lille 7 919 20,58%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 31,73%
Taux d'abstention 68,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 39 481

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry Martine Aubry Lille en commun, lille en confiance 11 832 29,80%
Stéphane Baly Stéphane Baly Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly 9 740 24,53%
Violette Spillebout Violette Spillebout Faire respirer lille 6 960 17,53%
Julien Poix Julien Poix Décidez pour lille 3 512 8,84%
Marc-Philippe Daubresse Marc-Philippe Daubresse Tous pour les lillois 3 274 8,24%
Eric Cattelin-Denu Eric Cattelin-Denu Union rassemblement national et independants 2 719 6,84%
Antoine Stathoulias Antoine Stathoulias Lille animaliste 775 1,95%
Alexandre Chantry Alexandre Chantry Resistance anticapitaliste 350 0,88%
Nicole Baudrin Nicole Baudrin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 312 0,78%
Béryl Benyoucef Béryl Benyoucef Lille : pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs 229 0,57%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 32,62%
Taux d'abstention 67,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 40 592

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry Martine Aubry (47 élus) Pour lille pour vous 29 125 52,05%
Jean-René Lecerf Jean-René Lecerf (9 élus) Un autre lille 16 626 29,71%
Eric Dillies Eric Dillies (5 élus) Lille bleu marine 10 198 18,22%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 48,64%
Taux d'abstention 51,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,92%
Nombre de votants 58 844

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Aubry Martine Aubry Pour lille, pour vous 19 422 34,85%
Jean-René Lecerf Jean-René Lecerf Un autre lille 12 667 22,73%
Eric Dillies Eric Dillies Lille bleu marine 9 557 17,15%
Lise Daleux Lise Daleux Lille en mieux avec europe ecologie les verts 6 176 11,08%
Hugo Vandamme Hugo Vandamme À lille: l'humain d'abord ! 3 437 6,16%
Alessandro Di Giuseppe Alessandro Di Giuseppe Pour un autre lille, en mieux, sans vous: résignez-vous! 1 978 3,55%
Jacques Mutez Jacques Mutez "radicalement lillois(es)" 1 047 1,87%
Nicole Baudrin Nicole Baudrin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 821 1,47%
Jan Pauwels Jan Pauwels Lille anticapitaliste 611 1,09%
Participation au scrutin Lille
Taux de participation 47,44%
Taux d'abstention 52,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 57 394
