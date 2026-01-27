Résultat des municipales 2026 à Limoges : dernières infos
- Dernières infos municipale à Limoges
- Résultat municipale 2020 Limoges
- Résultat municipale 2014 Limoges
- Bureaux de vote Limoges
- Limoges (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges (87000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
11:24 - Des candidats à Limoges ciblés sur les réseaux sociaux
À Limoges, des candidats potentiels à la mairie ont été parodiés sur les réseaux sociaux, apparaissant en habits religieux. Émile Roger Lombertie, montré en pape, et d'autres personnalités politiques ont suscité des réactions diverses, allant de l'humour à la critique de leur image. Ce détournement alimente le débat sur la perception de la politique locale. Lire sur lepopulaire.fr
10:23 - La droite à Limoges se divise avant les municipales
À Limoges, le meeting de Guillaume Guérin souligne les divisions de la droite avant les élections municipales de 2026. Prévu pour contrer la réélection du maire sortant, Emile-Roger Lombertie, cet événement montre un désaccord croissant au sein de la droite locale. Les candidatures se précisent alors que le contexte politique devient plus complexe. Lire sur francebleu.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie (44 élus) Limoges au coeur
|14 339
|58,96%
|Thierry Miguel (11 élus) Gauche citoyenne sociale ecologiste
|9 977
|41,03%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|34,08%
|Taux d'abstention
|65,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 449
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Roger Lombertie Limoges au coeur
|12 335
|46,20%
|Thierry Miguel Gauche citoyenne sociale ecologiste
|5 761
|21,58%
|Bernard Drobenko L'ecologie en commun altenative solidaire, créative et participative l'ecologie, c'est notre avenir !
|2 416
|9,05%
|Monique Boulestin Limoges, métropole d'avenir
|2 044
|7,65%
|Danielle Soury Vivons limoges
|1 490
|5,58%
|Marie De Ferluc Nouveau printemps pour limoges
|1 063
|3,98%
|Vincent Gerard Alliance pour limoges
|1 055
|3,95%
|Elisabeth Faucon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|531
|1,98%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|37,12%
|Taux d'abstention
|62,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 719
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Lombertie (40 élus) Aimons limoges, choisissons l'alternance
|21 100
|45,07%
|Alain Rodet (12 élus) L'essentiel c'est notre ville - limoges terre de gauche
|20 513
|43,81%
|Vincent Gerard (3 élus) Limoges bleu marine
|5 201
|11,10%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|64,21%
|Taux d'abstention
|35,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|49 519
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Rodet Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville
|13 325
|30,11%
|Emile Lombertie Limoges alternance
|10 528
|23,79%
|Vincent Gerard Limoges bleu marine
|7 504
|16,95%
|Gilbert Bernard Limoges terre de gauche
|6 262
|14,15%
|Pierre Coinaud Aimons limoges
|5 451
|12,31%
|Élisabeth Faucon Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 180
|2,66%
|Participation au scrutin
|Limoges
|Taux de participation
|60,48%
|Taux d'abstention
|39,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,12%
|Nombre de votants
|46 636
- Limoges (87000)
- Ecole primaire à Limoges
- Maternités à Limoges
- Crèches et garderies à Limoges
- Classement des collèges à Limoges
- Salaires à Limoges
- Impôts à Limoges
- Dette et budget de Limoges
- Climat et historique météo de Limoges
- Accidents à Limoges
- Délinquance à Limoges
- Inondations à Limoges
- Nombre de médecins à Limoges
- Pollution à Limoges
- Entreprises à Limoges
- Prix immobilier à Limoges