Résultat des municipales 2026 à Limoges : dernières infos

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Roger Lombertie Emile Roger Lombertie (44 élus) Limoges au coeur 14 339 58,96%
Thierry Miguel Thierry Miguel (11 élus) Gauche citoyenne sociale ecologiste 9 977 41,03%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 34,08%
Taux d'abstention 65,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 449

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Roger Lombertie Emile Roger Lombertie Limoges au coeur 12 335 46,20%
Thierry Miguel Thierry Miguel Gauche citoyenne sociale ecologiste 5 761 21,58%
Bernard Drobenko Bernard Drobenko L'ecologie en commun altenative solidaire, créative et participative l'ecologie, c'est notre avenir ! 2 416 9,05%
Monique Boulestin Monique Boulestin Limoges, métropole d'avenir 2 044 7,65%
Danielle Soury Danielle Soury Vivons limoges 1 490 5,58%
Marie De Ferluc Marie De Ferluc Nouveau printemps pour limoges 1 063 3,98%
Vincent Gerard Vincent Gerard Alliance pour limoges 1 055 3,95%
Elisabeth Faucon Elisabeth Faucon Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 531 1,98%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 37,12%
Taux d'abstention 62,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 719

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Lombertie Emile Lombertie (40 élus) Aimons limoges, choisissons l'alternance 21 100 45,07%
Alain Rodet Alain Rodet (12 élus) L'essentiel c'est notre ville - limoges terre de gauche 20 513 43,81%
Vincent Gerard Vincent Gerard (3 élus) Limoges bleu marine 5 201 11,10%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,46%
Nombre de votants 49 519

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Rodet Alain Rodet Limoges 2014, l'essentiel c'est notre ville 13 325 30,11%
Emile Lombertie Emile Lombertie Limoges alternance 10 528 23,79%
Vincent Gerard Vincent Gerard Limoges bleu marine 7 504 16,95%
Gilbert Bernard Gilbert Bernard Limoges terre de gauche 6 262 14,15%
Pierre Coinaud Pierre Coinaud Aimons limoges 5 451 12,31%
Élisabeth Faucon Élisabeth Faucon Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 1 180 2,66%
Participation au scrutin Limoges
Taux de participation 60,48%
Taux d'abstention 39,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,12%
Nombre de votants 46 636
Autour des élections à Limoges
En savoir plus sur Limoges