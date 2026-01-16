Municipales 2026 à Marseille : candidats, résultats des sondages et dernières infos

Plusieurs cadors semblent clairement se détacher à Marseille en vue des élections municipales 2026. Les derniers sondages sont extrêmement serrés, laissant planer le doute sur la couleur politique du futur maire de la ville.

L'essentiel Les élections municipales 2026 à Marseille seront parmi les plus scrutées du pays en mars. Face au maire sortant Benoît Payan, qui mène une liste d'union de la gauche, d'autres gros poissons vont tenter de s'emparer de l'Hôtel de Ville.

Parmi les candidats, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, soutenue par la droite et le centre ainsi que Renaissance, mais aussi le candidat investi par le Rassemblement national, le député de la 12e des Bouches-du-Rhône Franck Allisio et celui de LFI, le député de la 7e circonscription Sébastien Delogu.

Les résultats des municipales à Marseille sont incertains. Mais dans tous les derniers sondages, le Rassemblement national apparaît en très bonne posture pour faire basculer la cité phocéenne à l'extrême droite.

En direct

16:15 - Le collectif Vaï s'allie à LFI pour les municipales de 2026. À Marseille, le collectif Vaï, dirigé par Sébastien Barles, a décidé de s'allier avec La France insoumise pour le premier tour des municipales de 2026. Cela marque un tournant, après avoir été en désaccord avec EELV et le Printemps marseillais. La structure politique à gauche cherche un rassemblement, sans encore désigner de tête de liste officialisée. Lire sur madeinmarseille.net 15:53 - Benoît Payan est bien candidat à la mairie de Marseille Benoît Payan a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Marseille. Se présentant sous l'étiquette du Printemps marseillais, il mettra l'accent sur des mesures pour "améliorer le quotidien des habitants" et "renforcer les services publics". En vue de la compétition, il cible principalement le Rassemblement national comme son adversaire. Lire sur madeinmarseille.net 15:50 - Martine Vassal souhaite faciliter les transports à Marseille À Marseille, Martine Vassal propose d'étendre la gratuité des transports aux moins de 26 ans, en contraste avec ses précédentes déclarations. Actuellement, les transports sont gratuits pour les moins de 11 ans et les plus de 65 ans. Cette initiative s'inscrit dans sa campagne pour les élections municipales de 2026, visant à soutenir la jeunesse. Lire sur actu.fr 15:48 - La mobilité au centre des élections 2026 À Marseille, la campagne pour les élections municipales de 2026 se concentre sur l'amélioration de la mobilité le long du littoral Sud. La maire des 6-8, Olivia Fortin, souligne les avancées réalisées depuis 2023, notamment sur la Pointe-Rouge, pour apaiser le trafic. Une concertation est prévue pour poursuivre les travaux nécessaires. Lire sur laprovence.com LIRE PLUS

Tous les candidats aux municipales à Marseille

Lutte ouvrière : Rémy Bazzali

LFI : Sébastien Delogu

Liste soutenue par le Printemps marseillais, le PS, les Ecologiste et le PC : Benoît Payan

Liste soutenue par le centre, Renaissance et la Droite : Martine Vassal

Liste divers droite : Erwan Davoux

RN : Franck Allisio

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Marseille ?

Le dernier Ipsos-BVA publié par La Marseillaise - dont le graphique ci-dessous est issu - permet d'y voir un peu plus clair à Marseille. Ici, Benoît Payan (DVG) et Franck Allisio (RN) sont au coude à coude en vue du premier tour du scrutin municipal, avec 30% des intentions de vote chacun. La candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, arrive derrière eux avec 23% des intentions de vote. Sébastien Delogu (14%) est décroché. Loin derrière une autre liste "divers droite" conduite par Erwan Davoux ne récolte que 2 % des intentions de vote.

C'est donc vers une élection à "trois blocs" sans réel favori que l'on se dirige dans la cité phocéenne. Il est important de noter une importante montée en puissance du Rassemblement national - particulièrement ancré dans les électorats populaires et les plus de 50 ans - et un socle solide à droite qui permet à Martine Vassal de se trouver en bonne posture à quelques encablures de l'élection. Un sondage Ifop/Fiducial pour La Provence et sud Radio paru le 8 décembre dernier, donnait lui Benoît Payan à 30%, légèrement devant la liste du Rassemblement national conduite par Franck Allisio (27%) et par la liste d’union de la droite et du centre de Martine Vassal (26%).

Mardi 13 janvier 2026, le Rassemblement national a demandé à la présidente de la Métropole et du Département, Martine Vassal, retirer sa liste. "J’appelle solennellement au désistement de Martine Vassal", déclare à Actu Marseille, le directeur de campagne du parti à la flamme, Olivier Rioult. Côté RN, on ne souhaite pas voir " l’extrême gauche" l’emporter, affirmant qu’elle "aux portes du pouvoir " et qu’une alliance entre LFI et Benoît Payan aura lieu au second tour, malgré les démentis du maire sortant. "Un désistement de Martine Vassal libérerait certains élus qui partagent nos positions", assure Olivier Rioult. "On ne se retirera jamais", rétorque Romain Simmarano, le porte-parole de la candidate. " Au contraire, cela décuple notre envie", ajoute-t-il pendant une conférence de presse. Au moins, les choses sont claires.

Un mode de scrutin différent à Marseille

Les élections municipales à Marseille auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026. Et le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.

Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela devrait se passer le même jour, avec deux urnes différentes. Le Conseil constitutionnel doit encore donner son aval, notamment concernant la prime majoritaire de 25 % au lieu de 50 %. Dans toutes les communes de France, la liste du vainqueur gagne 50 % des sièges au conseil municipal. Si le Conseil constitutionnel est d'accord, cela passera à 25 % pour ces trois grandes villes, ce qui serait une exception nationale.