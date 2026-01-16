Municipales 2026 à Marseille : candidats, résultats des sondages et dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Camard Sophie Camard (9 élus) Le printemps marseillais - debout marseille la gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 11 377 58,01%
Sabine Bernasconi Sabine Bernasconi (2 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 6 114 31,17%
Clémence Parodi Clémence Parodi Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 2 120 10,81%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 45,27%
Taux d'abstention 54,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 082
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Payan Benoît Payan (6 élus) La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 4 452 46,28%
Solange Biaggi Solange Biaggi (1 élu) Une volonté pour marseille avec martine vassal 2 015 20,95%
Lisette Narducci Lisette Narducci (1 élu) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 1 910 19,85%
Jeanne Marti Jeanne Marti Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 1 241 12,90%
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 30,07%
Taux d'abstention 69,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 865
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Rubirola Michèle Rubirola (9 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 12 540 56,99%
Bruno Gilles Bruno Gilles (2 élus) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 6 356 28,88%
Jean-François Luc Jean-François Luc Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 3 107 14,12%
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 41,62%
Taux d'abstention 58,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 499
Résultat municipales à Marseille 3e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivia Fortin Olivia Fortin (11 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 14 477 41,78%
Martine Vassal Martine Vassal (3 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 13 569 39,16%
Bernard Marandat Bernard Marandat (1 élu) Avec stéphane ravier retrouvons marseille! 3 943 11,38%
Yvon Berland Yvon Berland Berland 2020 2 658 7,67%
Participation au scrutin Marseille 4e Arrondissement
Taux de participation 43,92%
Taux d'abstention 56,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 35 223
Résultat municipales à Marseille 4e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Royer-Perreaut Lionel Royer-Perreaut (11 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 11 825 43,52%
Aïcha Sif Aïcha Sif (3 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 9 561 35,18%
Eléonore Bez Eléonore Bez (1 élu) Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 5 785 21,29%
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Ravier Julien Ravier (10 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 9 818 35,37%
Yannick Ohanessian Yannick Ohanessian (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 9 466 34,10%
Franck Allisio Franck Allisio (1 élu) Avec stephane ravier, retrouvons marseille! 5 878 21,17%
Robert Assante Robert Assante Ensemble pour marseille avec bruno gilles 2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 6e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 6e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Galtier David Galtier (12 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 10 080 50,97%
Stéphane Ravier Stéphane Ravier (4 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 9 693 49,02%
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 7e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali Samia Ghali (8 élus) Tous unis avec samia ghali 5 025 38,16%
Jean-Marc Coppola Jean-Marc Coppola (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 4 639 35,23%
Sophie Grech Sophie Grech (2 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 3 501 26,59%
Participation au scrutin Marseille 8e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 8e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ROYER-PERREAUT Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal 11 825 43,52%
Aïcha SIF Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens 9 561 35,18%
Eléonore BEZ Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille! 5 785 21,29%
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 27 812
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien RAVIER Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 9 818 35,37%
Yannick OHANESSIAN Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 9 466 34,10%
Franck ALLISIO Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE! 5 878 21,17%
Robert ASSANTE Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES 2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 28 309
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David GALTIER David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 10 080 50,97%
Stéphane RAVIER Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 9 693 49,02%
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 22 128
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia GHALI Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI 5 025 38,16%
Jean-Marc COPPOLA Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS 4 639 35,23%
Sophie GRECH Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 3 501 26,59%
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 13 556
Résultat des élections municipales 2014

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 11 279 44,89%
Patrick Mennucci Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 10 175 40,49%
Dominique Demeester Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 7 215 47,69%
Eugène Caselli Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 4 937 32,63%
Jeanne Marti Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 2 974 19,66%
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 7 215 47,69%
Eugène Caselli Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 4 937 32,63%
Jeanne Marti Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 2 974 19,66%
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gilles Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 14 773 47,75%
Marie-Arlette Carlotti Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti 10 328 33,38%
Jean-Pierre Baumann Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine 5 834 18,85%
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 32 088
Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 11 279 44,89%
Patrick Mennucci Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 10 175 40,49%
Dominique Demeester Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Teissier Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin 22 851 51,44%
Laurent Comas Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine 11 704 26,35%
Karim Zeribi Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 9 860 22,19%
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 46 064
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Blum Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 20 559 46,68%
Elisabeth Philippe Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine 13 189 29,95%
Christophe Masse Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 10 287 23,36%
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 45 569
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Ravier Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine 15 971 35,33%
Garo Hovsepian Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 14 696 32,51%
Richard Miron Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 14 529 32,14%
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 46 608
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais 10 716 45,54%
Bernard Marandat Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine 7 206 30,62%
Arlette Fructus Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 5 607 23,83%
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 24 458
