Résultat municipale 2026 à Melun : les actus de l'élection et les listes de candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Melun [EN DIRECT]
A Melun, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Melun
26/02/26 - 16:16 - Aude Luquet renonce à se porter candidate aux municipales à Melun
Aude Luquet, conseillère municipale d'opposition à Melun, a annoncé qu'elle ne se présentera pas aux élections municipales de 2026. Elle justifie sa décision par le besoin de se recentrer sur sa vie personnelle et des désaccords avec les orientations politiques actuelles. Luquet exprime son inquiétude face à la radicalisation du débat public et souhaite maintenir un lien avec les habitants. Lire sur actu.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Melun ?
Qui est candidat à Melun pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Melun sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Kadir Mebarek
Liste divers centre
MELUN, TERRE D'AVENIRS
|
|
Rémy Béhagle
Liste de La France insoumise
Union populaire de Melun
|
|
Céline Gillier
Liste d'union à gauche
MELUN DYNAMIQUE ET APAISÉE
|
|
Philippe Martin
Liste divers droite
RELEVONS MELUN
|
|
Djamila Smaali-Paillé
Liste divers gauche
MELUN ENSEMBLE C'EST POSSIBLE
|
|
Catherine Van Cauteren
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel (33 élus) Melun pour vous
|2 081
|50,59%
|
|Bénédicte Monville (6 élus) Bien vivre a melun - espoir melun
|1 245
|30,26%
|
|Ségolène Durand (4 élus) Réinventons melun - notre ville
|787
|19,13%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|22,92%
|Taux d'abstention
|77,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 222
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Vogel Melun pour vous
|2 141
|45,66%
|Bénédicte Monville Bien vivre à melun
|1 088
|23,20%
|Ségolène Durand Réinventons melun - notre ville
|858
|18,29%
|Djamila Smaali-Paille Espoir melun
|462
|9,85%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|2,98%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|26,52%
|Taux d'abstention
|73,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 871
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet (30 élus) Melun cap 2020
|4 599
|52,06%
|
|François Kalfon (9 élus) Un nouveau souffle a melun - bien vivre a melun
|4 234
|47,93%
|
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,74%
|Taux d'abstention
|49,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|9 381
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Millet Melun cap 2020
|3 220
|36,10%
|François Kalfon Un nouveau souffle pour melun
|2 865
|32,12%
|Denis Jullemier Melun capitale
|1 946
|21,81%
|Bénédicte Monville-De Cecco Bien vivre a melun
|647
|7,25%
|Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|241
|2,70%
|Participation au scrutin
|Melun
|Taux de participation
|50,24%
|Taux d'abstention
|49,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|9 288
