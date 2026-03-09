Résultat municipale 2026 à Melun : les actus de l'élection et les listes de candidats

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Melun ?

Qui est candidat à Melun pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Melun sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Kadir Mebarek
Kadir Mebarek Liste divers centre
MELUN, TERRE D'AVENIRS
  • Kadir Mebarek
  • Ségolène Durand
  • Jean-Hugues Barbé
  • Eliana Valente
  • Noël Boursin
  • Aude Rouffet
  • Mourad Salah
  • Sophie Muyl-Charrier
  • Gérald Gallet
  • Leïla Adlimi
  • Mathieu Duchesne
  • Salima Yenbou
  • Henri Mellier
  • Géraldine Gentric
  • Louis Vogel
  • Sophia Halifa
  • Guillaume Dezert
  • Julienne Signing Djoufack
  • Emmanuel Adjouadi
  • Angélique Dehimi
  • Baytir Thiaw
  • Karine Journault
  • Jules Ngubu
  • Claire Guilleminot
  • Jérôme Lucchiari
  • Touria Kahli
  • Mohammed Kheloufi
  • Monica Radu
  • Louis Boumesbah
  • Sophie Rocher
  • Luc Garcia
  • Odile Raze
  • Jean Clarys
  • Warda Mannier
  • Ali Naoui
  • Nadia Belfadel
  • Vincent Appadourai
  • Murièle Jarlat
  • Wouter Balk
  • Chahinesse Zeghoudi
  • Pierre-Alain Le Gal
  • Caroline Mansuy
  • Johann Pages
Rémy Béhagle
Rémy Béhagle Liste de La France insoumise
Union populaire de Melun
  • Rémy Béhagle
  • Fatiya Mothay
  • Éric Tortillon
  • Cécile Prim
  • Cédric Billoué
  • Julie Marsault
  • Amine Mekki
  • Claudia Basikila
  • El-Hachemi Belkadhi
  • Carine Cardeau
  • Lionel Batantu
  • Bénédicte Cordova
  • Etienne Charbonnier
  • Afi Nsingi Ndombele
  • Anthony Busato
  • Sahra Vernet
  • Adrien Bouvet
  • Angélina Pamphile
  • Arnaud Saint-Martin
  • Basma Katim
  • Basile Noël
  • Hadidja Himidi
  • Tommy Paupe
  • Kaïssa Mothay
  • Julien Cochuyt
  • Caroline Meslier
  • Paul Maës
  • Luce Carteron
  • Germain Tramier
  • Karima Lecomte
  • Mostapha Katim
  • Josiane Valéri
  • Ayman Ouhmane
  • Lindsay Gervelas
  • Geoffrey Helsen
  • Muriel Perron
  • Tristan Wawszczyk
  • Flora Travaille
  • Nicolas Grémont
  • Hélène Decoin
  • Guillaume Allard
  • Véronique Carlier
  • Louis David
  • Marie-Ange Mélot
  • Damien Cardeau
Céline Gillier
Céline Gillier Liste d'union à gauche
MELUN DYNAMIQUE ET APAISÉE
  • Céline Gillier
  • Jason Devoghelaere
  • Servane Da Silva
  • Mansour Mbaye
  • Julie Anne Cikojevic
  • Sylvain Mulard
  • Christelle Fleury
  • Quentin Holvoet
  • Soraya Céline Ouertani
  • Rémy Fourche
  • Gaëlle Véronique Marie Dalle
  • Jérémy Gaultier
  • Sophie Jourdan
  • Gwenaël Richard
  • Dorothée Villemaux
  • Philippe de Maistre
  • Nadège Le Floc'h
  • Anthony Sedlacek
  • Evelyne Lenci
  • Nelson de Sousa
  • Sylvie Lemaire
  • Ezequiel Jorge Carriço
  • Océane Blampuy
  • Baptiste Beuzon
  • Amélie Sasso
  • Philippe Da Silva
  • Philippa Lula Masombo
  • Yann Hippler
  • Elisa Da Silva Le-Louedec
  • Mathieu Amrouche
  • Ludivine Landrin
  • Claude Drouin
  • Mélissa Le Dantec
  • Luc Venzin
  • Marie-Claire Picard
  • Florian Bonnamour
  • Sarah Duzan
  • Vincent Vitrac
  • Aurélie Lheureux
  • Yann Bailay
  • Elsa Martin
  • Félix Mulard
  • Audrey Primard
Philippe Martin
Philippe Martin Liste divers droite
RELEVONS MELUN
  • Philippe Martin
  • Catherine Asdrubal
  • Michaël Guion
  • Caroline Kimberley Legernard
  • Oliver Tholance
  • Aurore Potel
  • Christophe Royer
  • Delphine Gatier
  • Vincent Tremoureux
  • Sabine Pernod
  • Julien Ben Idder
  • Ludivine Mandon
  • Xavier d'Hour
  • Rasoarilalao Jean Rene
  • Giovanni Recchia
  • Anna Trinkler
  • Guillaume Theret
  • Hayat Barzi
  • Philippe Perez-Ferron
  • Valérie Cogneau
  • Christophe Happart
  • Delphine Soulier
  • Fadil Ben Idder
  • Maryse Brouillet
  • Eric Hajduch
  • Laurie Garcia
  • Fabrice Valeriani
  • Elisabetta d'Alessandro
  • Henri Komivi Djolegbehou
  • Marie Leclair
  • Rodolphe Dilscher
  • Denise Golivet
  • Maxime Havransart
  • Edith Baudry
  • Michel Decraene
  • Karine Chupin
  • Edmond Dupuis
  • Christelle Moucheux
  • Miguel Dos Santos Abrunhosa
  • Audrina Calore
  • Timothy Guyot
  • Estelle Barzi
  • Yohan Mary
Djamila Smaali-Paillé
Djamila Smaali-Paillé Liste divers gauche
MELUN ENSEMBLE C'EST POSSIBLE
  • Djamila Smaali-Paillé
  • Nizar Grairi
  • Bénédicte Monville
  • Sylvain Kerspern
  • Yasmina Benderradji
  • Mohammed Hakka
  • Malika Hadbi
  • Aurélien Bayon
  • Djamila Zidouri
  • Abdelkrim Zefizef
  • Fatiha Belhaouari
  • Benaïd Sini
  • Kenza Paillé
  • Franck Piel
  • Chaymaa Benali
  • Michel Dejean
  • Marie-Claire Mion
  • Omar Zeghoudi
  • Annick Le Baut
  • Yacine Ben Miloud
  • Marie-Françoise Pichon
  • Didier Pailler
  • Karima Benderradji
  • Jean-Pierre Bayon
  • Rozelin Yakut
  • Hakime Irguedi
  • Aminata Baradji
  • Brahim Dries
  • Saleha Kebli
  • Mokhtar Kedim
  • Rania Hallouz
  • Amar Bouriche
  • Inès Dilan Aydin
  • Mattia de Cecco
  • Kaïsha Ben Tsair
  • Dryss Cornier
  • Sarah Kourdi
  • Sofiane Zeghoudi
  • Miriame Jassimi
  • Adil Ziani
  • Noura Lakrout
  • Mohamed Hallouz
  • Anaïs Paillé
Catherine Van Cauteren
Catherine Van Cauteren Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Catherine Van Cauteren
  • Jean-Louis Guerrier
  • Aline Fevrier
  • Johann Bardelli
  • Raja Chamekh
  • Jimmy Jocsan
  • Nadia Rhaoui
  • Mahamadou Gassama
  • Sylvie Lacroix
  • Dieudonné Ngawa M'Piere
  • Radidja Bessam
  • Jean-Claude Primak
  • Mireille Attisso
  • Christophe Achard
  • Amal Benameur
  • Marcel Laurent
  • Wassila Elati
  • Jean-François Rhilane
  • Elise Venet
  • Boris Prosper
  • Fabienne Kessas
  • Alexandre Xavary
  • Asmahan Benameur
  • Rahel Mohammad
  • Erica Bavouidi Ntsona
  • Yann Melinard
  • Bintou Camara
  • François Montéro
  • Laëtitia Brayat
  • Jacques Batissous
  • Florence Pierre
  • Ibrahima Bari
  • Morgane Fostier
  • Paul Ravinet-Prieto
  • Christelle Fronton
  • Gloire Biyoudi
  • Noella Kondé
  • Karim Embouazza
  • Marie Emilien
  • Armel Philipbert
  • Joceline Lutumba
  • Mahélic Michely
  • Floriane Vayssières

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Vogel
Louis Vogel (33 élus) Melun pour vous 		2 081 50,59%
  • Louis Vogel
  • Aude Rouffet
  • Guillaume Dezert
  • Semra Kilic
  • Michel Robert
  • Marie-Hélène Grange
  • Kadir Mebarek
  • Brigitte Tixier
  • Charles Humblot
  • Marie-Liesse Dupuy
  • Noël Boursin
  • Aude Luquet
  • Henri Mellier
  • Pascale Gomes
  • Christophe Domba
  • Catherine Stentelaire
  • Mourad Salah
  • Odile Razé
  • Mathieu Duchesne
  • Monique Cellerier
  • Olivier Pelletier
  • Eliana Valente
  • Emmanuel Adjouadi
  • Chrystelle Collet
  • Giovanni Recchia
  • Andrianasolo Rakotomanana
  • Baytir Thiaw
  • Amélia Ferreira De Carvalho
  • Khalid Obeidi
  • Hélène Pajot
  • Gilles Ravaudet
  • Sylvie Bordeaux
  • Mohammed Hadbi
Bénédicte Monville
Bénédicte Monville (6 élus) Bien vivre a melun - espoir melun 		1 245 30,26%
  • Bénédicte Monville
  • Arnaud Saint-Martin
  • Djamila Smaali-Paille
  • Eric Tortillon
  • Céline Gillier
  • Jason Devoghelaere
Ségolène Durand
Ségolène Durand (4 élus) Réinventons melun - notre ville 		787 19,13%
  • Ségolène Durand
  • Michaël Guion
  • Catherine Asdrubal
  • Philippe Martin
Participation au scrutin Melun
Taux de participation 22,92%
Taux d'abstention 77,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 222

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Vogel
Louis Vogel Melun pour vous 		2 141 45,66%
Bénédicte Monville
Bénédicte Monville Bien vivre à melun 		1 088 23,20%
Ségolène Durand
Ségolène Durand Réinventons melun - notre ville 		858 18,29%
Djamila Smaali-Paille
Djamila Smaali-Paille Espoir melun 		462 9,85%
Jean-Louis Guerrier
Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		140 2,98%
Participation au scrutin Melun
Taux de participation 26,52%
Taux d'abstention 73,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 871

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Millet
Gérard Millet (30 élus) Melun cap 2020 		4 599 52,06%
  • Gérard Millet
  • Patricia Astruc-Gavalda
  • Louis Vogel
  • Renée Wojeik
  • Kadir Mebarek
  • Marie-Hélène Grange
  • Henri Mellier
  • Brigitte Tixier
  • Noël Boursin
  • Ségolène Durand
  • Romaric Moyon
  • Valérie Vernin-Fournier
  • Mourad Salah
  • Marie-Rose Ravier
  • Jean-Pierre Rodriguez
  • Corinne Aubanel
  • Anthony Lemond
  • Josette Chabane
  • Xavier Luciani
  • Andrianasolo Rakotomanana
  • Didier Guisy
  • Jocelyne Langmann
  • Gérard Pillet
  • Amélia Ferreira De Carvalho
  • Jean-Claude Coulleau
  • Catherine Stentelaire
  • Mohammed Hadbi
  • Chrystelle Marosz
  • Mohamed Mokeddem
  • Alexandra Duverne
François Kalfon
François Kalfon (9 élus) Un nouveau souffle a melun - bien vivre a melun 		4 234 47,93%
  • François Kalfon
  • Bénédicte Monville-De Cecco
  • Thomas Guyard
  • Farida Atigui
  • Baytir Thiaw
  • Marine Gaignard
  • Claude Bourquard
  • Djamila Paille-Smaali
  • Thierry Brisson
Participation au scrutin Melun
Taux de participation 50,74%
Taux d'abstention 49,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,84%
Nombre de votants 9 381

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Millet
Gérard Millet Melun cap 2020 		3 220 36,10%
François Kalfon
François Kalfon Un nouveau souffle pour melun 		2 865 32,12%
Denis Jullemier
Denis Jullemier Melun capitale 		1 946 21,81%
Bénédicte Monville-De Cecco
Bénédicte Monville-De Cecco Bien vivre a melun 		647 7,25%
Jean-Louis Guerrier
Jean-Louis Guerrier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		241 2,70%
Participation au scrutin Melun
Taux de participation 50,24%
Taux d'abstention 49,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 9 288

Villes voisines de Melun

En savoir plus sur Melun