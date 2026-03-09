Résultat municipale 2026 à Mérignac : ce que l'on sait sur l'élection, la liste des candidats

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Mérignac ?

Qui est candidat à Mérignac pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Mérignac sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Philippe Menneguerre
Philippe Menneguerre Divers
Ensemble pour l'avenir
  • Philippe Menneguerre
  • Séréna Servellera
  • Yannick Gardrat
  • Marion Coustillas
  • Sébastien Naissant
  • Magali Fernandes Chaban
  • Cédric Texier
  • Anne-Sophie Sallat Delume
  • Jean-Pierre Viaud
  • Emilie Petit
  • Yannick Marty
Claude Sallebert
Claude Sallebert Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE
  • Claude Sallebert
  • Anne-Cécile Le Vey
  • Hervé de Matos
  • Aline Redheuil
  • Geoffroy Lurmin
  • Emilie Jullion
  • Wilfried Thomazeau
  • Charlotte Bessy
  • Philippe Poupin
  • Virginie Triou
  • Jean-Claude Mouche
  • Nadia Jullion
  • Michel Vigneron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Serge Nicou
Serge Nicou (élu) 		72 68,57%
Jean-Pierre Viaud
Jean-Pierre Viaud (élu) 		72 68,57%
Michel Vigneron
Michel Vigneron (élu) 		69 65,71%
Yannick Gardrat
Yannick Gardrat (élu) 		67 63,80%
Lucie Dodin
Lucie Dodin (élue) 		66 62,85%
Line Dussauld
Line Dussauld (élue) 		65 61,90%
Sébastien Naissant
Sébastien Naissant (élu) 		65 61,90%
Cédric Texier
Cédric Texier (élu) 		64 60,95%
Bernard Gaillard
Bernard Gaillard (élu) 		64 60,95%
Maria Ten Brummelhuis
Maria Ten Brummelhuis (élue) 		60 57,14%
Philippe Menneguerre
Philippe Menneguerre (élu) 		55 52,38%
Francis Antoine
Francis Antoine 		44 41,90%
Claude Sallebert
Claude Sallebert 		42 40,00%
Nadia Bertaud
Nadia Bertaud 		41 39,04%
Vincent Dugarry
Vincent Dugarry 		40 38,09%
Sophie Bontemps
Sophie Bontemps 		40 38,09%
Philippe Poupin
Philippe Poupin 		39 37,14%
Aurélie Praud
Aurélie Praud 		38 36,19%
Philippe Chafer
Philippe Chafer 		37 35,23%
Sophie Aragnouet
Sophie Aragnouet 		34 32,38%
Emmanuel Grison
Emmanuel Grison 		34 32,38%
Alexis Sallebert
Alexis Sallebert 		32 30,47%
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 110

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Jean-Marc Maurice
Jean-Marc Maurice (élu) 		96 91,42%
Helene Frappier
Helene Frappier (élue) 		95 90,47%
Francoise Vouillon
Francoise Vouillon (élue) 		91 86,66%
Emmanuel Dussauld
Emmanuel Dussauld (élu) 		89 84,76%
Sylvie David
Sylvie David (élue) 		88 83,80%
Sebastien Naissant
Sebastien Naissant (élu) 		87 82,85%
Tony De Matos
Tony De Matos (élu) 		83 79,04%
Francis Antoine
Francis Antoine (élu) 		75 71,42%
Philippe Menneguerre
Philippe Menneguerre (élu) 		72 68,57%
Nadia Bertaud
Nadia Bertaud (élue) 		65 61,90%
Claude Sallebert
Claude Sallebert (élu) 		55 52,38%
Participation au scrutin Mérignac
Taux de participation 58,15%
Taux d'abstention 41,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 107

