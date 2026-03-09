Résultat municipale 2026 à Mérignac : ce que l'on sait sur l'élection, la liste des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mérignac [EN DIRECT]
A Mérignac, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Mérignac
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Mérignac ?
Qui est candidat à Mérignac pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Mérignac sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Philippe Menneguerre
Divers
Ensemble pour l'avenir
|
|
Claude Sallebert
Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Serge Nicou (élu)
|72
|68,57%
|Jean-Pierre Viaud (élu)
|72
|68,57%
|Michel Vigneron (élu)
|69
|65,71%
|Yannick Gardrat (élu)
|67
|63,80%
|Lucie Dodin (élue)
|66
|62,85%
|Line Dussauld (élue)
|65
|61,90%
|Sébastien Naissant (élu)
|65
|61,90%
|Cédric Texier (élu)
|64
|60,95%
|Bernard Gaillard (élu)
|64
|60,95%
|Maria Ten Brummelhuis (élue)
|60
|57,14%
|Philippe Menneguerre (élu)
|55
|52,38%
|Francis Antoine
|44
|41,90%
|Claude Sallebert
|42
|40,00%
|Nadia Bertaud
|41
|39,04%
|Vincent Dugarry
|40
|38,09%
|Sophie Bontemps
|40
|38,09%
|Philippe Poupin
|39
|37,14%
|Aurélie Praud
|38
|36,19%
|Philippe Chafer
|37
|35,23%
|Sophie Aragnouet
|34
|32,38%
|Emmanuel Grison
|34
|32,38%
|Alexis Sallebert
|32
|30,47%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|57,29%
|Taux d'abstention
|42,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|110
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Maurice (élu)
|96
|91,42%
|Helene Frappier (élue)
|95
|90,47%
|Francoise Vouillon (élue)
|91
|86,66%
|Emmanuel Dussauld (élu)
|89
|84,76%
|Sylvie David (élue)
|88
|83,80%
|Sebastien Naissant (élu)
|87
|82,85%
|Tony De Matos (élu)
|83
|79,04%
|Francis Antoine (élu)
|75
|71,42%
|Philippe Menneguerre (élu)
|72
|68,57%
|Nadia Bertaud (élue)
|65
|61,90%
|Claude Sallebert (élu)
|55
|52,38%
|Participation au scrutin
|Mérignac
|Taux de participation
|58,15%
|Taux d'abstention
|41,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|107
Villes voisines de Mérignac
- Mérignac (17210)
- Ecole primaire à Mérignac
- Maternités à Mérignac
- Crèches et garderies à Mérignac
- Salaires à Mérignac
- Impôts à Mérignac
- Dette et budget de Mérignac
- Climat et historique météo de Mérignac
- Accidents à Mérignac
- Délinquance à Mérignac
- Inondations à Mérignac
- Nombre de médecins à Mérignac
- Pollution à Mérignac
- Entreprises à Mérignac
- Prix immobilier à Mérignac