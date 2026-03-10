Résultat municipale 2026 à Montauban : les candidats de l'élection, toute les actus
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauban [EN DIRECT]
A Montauban, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Montauban
13:56 - Montauban : 7 listes et un électorat indécis
Les élections municipales de 2026 pour Montauban s’annoncent complexes, avec sept listes concurrentes et une grande incertitude quant aux résultats. Le sondage Ifop-Fiducial révèle une dispersion électorale et un émiettement des voix de droite, laissant la porte ouverte à la gauche. Avec 36% des électeurs indécis, le scrutin pourrait changer radicalement d’issue. Lire sur ladepeche.fr
03:26 - Montauban prépare des élections municipales
À Montauban, le sondage de mars 2026 révèle un climat électoral tendu pour Didier Lallemand, le candidat de Brigitte Barèges, avec seulement 27% des intentions de vote. Arnaud Hilion du PS est à 23%, tandis que Jean-Philippe Labarre, un candidat citoyen, surprend avec 15%. Les enjeux de cette élection municipale sont marqués par des alliances inédites et des tensions politiques. Lire sur ladepeche.fr
03:26 - Montauban se prépare pour les élections municipales 2026
Samir Chikhi, tête de liste de 'Montauban de gauche, écologiste et citoyenne', se prépare pour les élections municipales de 2026 à Montauban. Il affiche une liste complète de candidats, révélée par La Dépêche. Ces élections seront cruciales pour l'avenir politique de la ville préfecture du Tarn-et-Garonne. Lire sur ladepeche.fr
09/03/26 - 16:41 - Lacapelle-Livron se déchire sur le méthaniseur
À Lacapelle-Livron, un projet de méthaniseur de 9 millions d'euros suscite une vive division parmi les 200 habitants. Le manque de communication et de concertation a conduit à la formation d'une liste d'opposition pour les élections municipales de 2026, remettant en question la décision du maire en temps de crise. Les préoccupations résident sur l'impact du site envisagé sur les habitations environnantes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Montauban ?
Qui est candidat à Montauban pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Montauban sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Hilion
Liste d'union à gauche
VIVRE MONTAUBAN
|
|
Jean-Philippe Labarre
Liste divers centre
NV MTB LE PT DES MTB.ES
|
|
Didier Lallemand
Liste d'union à l'extrême-droite
Mon Parti Montauban
|
|
Jean-Lou Levi
Liste Divers
Montauban Autrement
|
|
Samir Chikhi
Liste d'extrême-gauche
Montauban de gauche écologiste et citoyenne
|
|
Richard Blanco
Liste d'extrême-gauche
LT OUV -CAP DES TRAV
|
|
Thierry Deville
Liste divers droite
PRETS POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (38 élus) Pour montauban
|8 475
|54,45%
|
|Arnaud Hilion (11 élus) L'alternative pour montauban
|7 087
|45,54%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|39,37%
|Taux d'abstention
|60,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 153
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Pour montauban
|7 600
|46,28%
|Arnaud Hilion L'alternative pour montauban
|4 808
|29,28%
|Pierre Mardegan Osons montauban
|1 785
|10,87%
|Thierry Viallon Montauban avec vous, pour vous
|1 516
|9,23%
|Julie Bougel Montauban en commun 2020
|442
|2,69%
|Richard Blanco Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|268
|1,63%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|41,27%
|Taux d'abstention
|58,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 905
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges (35 élus) Montauban en marche
|13 545
|51,33%
|
|Roland Garrigues (8 élus) Rassemblement pour l'avenir de montauban
|9 962
|37,75%
|
|Thierry Viallon (2 élus) Montauban bleu marine
|2 876
|10,90%
|
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|69,07%
|Taux d'abstention
|30,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|27 394
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Bareges Montauban en marche
|11 671
|45,18%
|Roland Garrigues L'avenir de montauban se décide maintenant
|7 180
|27,79%
|Thierry Viallon Montauban bleu marine
|3 502
|13,55%
|Marie-Claude Bouyssi Rassemblement montauban citoyenne
|3 037
|11,75%
|Richard Blanco Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|442
|1,71%
|Participation au scrutin
|Montauban
|Taux de participation
|67,45%
|Taux d'abstention
|32,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|26 761
