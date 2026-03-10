Résultat municipale 2026 à Montauban : les candidats de l'élection, toute les actus

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Montauban ?

Qui est candidat à Montauban pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Montauban sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Arnaud Hilion
Arnaud Hilion Liste d'union à gauche
VIVRE MONTAUBAN
  • Arnaud Hilion
  • Cathie Bourdoncle
  • Franck Bousquet
  • Lucie Fournel
  • Damien Lemouzy
  • Cécile Roblin
  • Olivier Fournet
  • Titem Boudefoua
  • Michel Cappelletti
  • Laetitia Desguers
  • Adrien Devisme
  • Marie Alayrac
  • Roland Garrigues
  • Julia Arakelian
  • Julien Dulac-Nunzi
  • Camille Marceau
  • Marcel Capelle
  • Stéphanie Thial
  • Jean Partouche
  • Isabelle Assie
  • Jean-Christophe Soufflet
  • Emilie Régné
  • Luc Ronfort
  • Maddy Etieve
  • Valentin Liegeois
  • Marie-Laure Fraux
  • Jean Orliac
  • Lidwine Kara-Oglanian
  • Franck Venien
  • Rose-Marie Blanc
  • Philippe Lenoir
  • Céline Richard
  • Oumar Gueye
  • Martine Dubar
  • Luc Escur
  • Françoise Arnal
  • Alain Escudié
  • Alexandra Trouillas
  • Daniel Conté
  • Annie Prina-Mouchard
  • Jason Ondigui
  • Marie-Christine Moulis-Beltran
  • Michel Audino
  • Laetitia Nantois
  • Jean-Philippe Soto
  • Dominique Noel
  • Jean-Claude Ducros
  • Anne-Marie Aynié
  • Alain Bertrand
Jean-Philippe Labarre
Jean-Philippe Labarre Liste divers centre
NV MTB LE PT DES MTB.ES
  • Jean-Philippe Labarre
  • Brigitte Lamouri
  • Valentin Barrau
  • Camille Hodouin
  • Nuno Pires
  • Frédérique Mirallez
  • Manuel Marco
  • Sylvie Amouroux
  • Eric Radovitch
  • Christy Bidois
  • Alain Baute
  • Catherine Pienkowski
  • Serge Berrier
  • Caroline Simon
  • Stéphane Gonzalez
  • Magali Fernando
  • Sébastien Mignot
  • Stéphanie Simeon
  • Jean-Jacques Boyer
  • Léa Basset
  • Jamel Elabed
  • Araksya Vardanian
  • Jean-Charles Bordaries
  • Christine Azorin
  • Thierry Faget
  • Séverine Roigé
  • Eric Raynier
  • Donia Guallah
  • Lino Bergesio
  • Christine Olivet
  • Loïc Pagnin
  • Sylvie Lusseau
  • Youssef Magaz
  • Patricia Gaillardeau
  • Simon Garcia
  • Isabelle Bouchaya
  • Alain Lestruhaut
  • Hulya Kilinc
  • Maxime Massat
  • Elodie Terega
  • Arnaud Labat
  • Dominique Touyeres
  • Jean-François Disaud
  • Justine Marionneau
  • Cédric Carrie
  • Marie Saccona Delzars
  • Abdelkader Abdesslam
  • Mathilde Davicino
  • Guy Revellat
  • Thérèse Dessaux
  • Patrick Fonzes
Didier Lallemand
Didier Lallemand Liste d'union à l'extrême-droite
Mon Parti Montauban
  • Didier Lallemand
  • Sophie Grousseau
  • Claude Jean
  • Laurence Pages
  • Bernard Loustaunau
  • Marie-Claude Berly
  • Jean-Pierre Foissac
  • Pauline Forestie
  • Philippe Becade
  • Nadia Cheklit
  • Jean-François Garrigues
  • Nadine Bon
  • Daniel Bory
  • Nathalie Centomo
  • Florian Koffi
  • Albine Lapoutge
  • Claude Vigouroux
  • Laura Nicolas
  • Bernard Bouton
  • Marie-Agnès Detailleur
  • Gérard Catala
  • Sophie Laran
  • Steeves Tekpri
  • Virginie Mondin
  • Rodolphe Gazagnes
  • Anne-Marie Grimal
  • Marc Contrasty
  • Virginie Chiavassa
  • Kévin Marin
  • Aurélie Buratti
  • Mathieu Onoptchenko
  • Sabine Mayre
  • Cédric Torrens
  • Julie Fenu
  • Kévin Lascombes
  • Marcelle Darles
  • Kévin Dufau
  • Valérie Cauro
  • Florent Damiani
  • Laurence Lemouzy
  • Robert Infanti
  • Isabelle Drouet
  • Jean-Charles Poncet
  • Caroline Vidal
  • Fabrice Mieulet
  • Marie-Amélie Vignal
  • Frédéric Lherm
  • Chantal Andrieu
  • Aurélien Chouzenoux
  • Annie Guillot
  • Thibaut de Ligondes
Jean-Lou Levi
Jean-Lou Levi Liste Divers
Montauban Autrement
  • Jean-Lou Levi
  • Aurore Kothe
  • Pascal Ellul
  • Isabelle Gaillard
  • Cédric Lascoux
  • Patricia Sintes
  • Christian Perez
  • Valérie Deleau
  • Philippe Padie
  • Sabrina Beringuier
  • Thierry Dupuy
  • Claudia Charniaux
  • Thierry Espinosa
  • Christine Gensous-Ressigeac
  • Solal Gea
  • Caroline Chabrié
  • Claude Dry
  • Elisabeth Pereira
  • Youssef Azrour
  • Séverine Gonnet
  • Eric Schievene
  • Véronique de Lassalle
  • Imed Chouaibi
  • Marina Spironello
  • Jean-Michel Olah
  • Nadège Miquel
  • Sébastien Alvaro
  • Fahima Chérif
  • Thomas Andreou
  • Nelly Defargues
  • Jean-Eric Marty
  • Sylvie Gobbo
  • Stevens Dalceggio
  • Marie-José de la Fuente
  • Eric Le Poder
  • Ngoc-Thuy Vuong
  • Franck Moses
  • Windy Trainaud
  • Pierre-François Longa
  • Sandra Sevegnes
  • Alexandre Robert
  • Marie-Bénédicte de Ricard
  • Farid Salsali
  • Célia de Jesus
  • Tao Rouquié
  • Charlotte Nauche
  • Alexandre Brincat
  • Myriam Michèle Bruno Kaczmarek
  • Dominique Mathieu
  • Monique Laurens
  • Denis Juguera
Samir Chikhi
Samir Chikhi Liste d'extrême-gauche
Montauban de gauche écologiste et citoyenne
  • Samir Chikhi
  • Catherine Philippe
  • Roméo Charriere
  • Marcelle Naany
  • Guillaume Mangenot
  • Paloma Pavan
  • Gaëtan Deltour
  • Céline Viguié
  • Rachid El Houari
  • Manuelita Vintar
  • Bruno Valette
  • Sylvie Pralong
  • Ghislain Descazeaux
  • Corinne Laval
  • Fabrice Caton
  • Aloïs Boyer
  • Christian Bonneville
  • Cécile Lafitte
  • Adrien Deymier
  • Cynthia Cordier
  • Grégory Shelley
  • Mélanie Coumont
  • Philippe Joyeux
  • Karine Marazel
  • Kévin Billieres
  • Cécile Malet
  • Christian Persin
  • Véronique Cernettig
  • Pierre Aubignac
  • Nicole Margolle
  • Julien Michaudon
  • Andrea Caro-Gomez
  • Rémi Lagasse
  • Martine Castel
  • Frédéric Pons
  • Emilie Menaspa
  • Jean-Michel Anselmi
  • Marion Leon
  • Mohammed El Majdoub
  • Claire Regny
  • Jean-Marie Selva
  • Jocelyne Segarra
  • Rémi Monfort
  • Joëlle Greder
  • Jacques Faure
  • Sara Vanagt
  • Bernard Garces
  • Edith Hiver
  • Mohamed Bouzidi
  • Karine Schalck
Richard Blanco
Richard Blanco Liste d'extrême-gauche
LT OUV -CAP DES TRAV
  • Richard Blanco
  • Théodora Testard
  • Hervé Guillou
  • Véronique Mazzotta
  • Jean-Claude Ailhas
  • Véronique Madrak
  • Gilbert Robert
  • Michèle Vauzelle
  • Jean-Luc Zaragoza-Ballester
  • Martine Lamouroux
  • Claude Berthet
  • Dorothée Méresse
  • Jean-Philippe Dal Zotto
  • Saadia Echchatibi
  • Ouassim El Kaddouri
  • Marie-Hélène Blancou
  • Saïd El Wafiki
  • Catherine Lacroux
  • Patrick Bodoux
  • Ludivine Bethoux
  • Steeve Cudis
  • Isabelle Gracia
  • Stéphane Mariuzzo
  • Céline Kus
  • Stéphane Armengaud
  • Oksana Dumazert
  • Yoann Gerbin
  • Asli Abdi
  • Christophe Hammerer
  • Gladys Kwarteng
  • Stéphane Ferault
  • Janick Gros
  • Shean Cudis
  • Nathalie Werquin
  • Faïze Massoundi
  • Rachel Sandrone
  • Christophe Falret
  • Audrey Chelin
  • Alain Velia
  • Christiane Quies
  • Aziz Derbal
  • Estelle Revault
  • Fouad Chaib
  • Paulette Deragon
  • David Mairel
  • Natacha Pacouret
  • Fabien Chataignier
  • Katy Gardet
  • Vincent Haas
Thierry Deville
Thierry Deville Liste divers droite
PRETS POUR DEMAIN
  • Thierry Deville
  • Meriem Ghachi Charvin
  • Bernard Pecou
  • Sabine Si Belkacem-Condamines
  • Benjamin Blonstein
  • Agnès de Saint-Sernin
  • Khalid Laabid
  • Camille Lefebvre
  • Hervé Temporel
  • Véronique Lagarrigue
  • Pierre Artaud
  • Sonia Tarrible
  • Michael Sertain
  • Charlotte Rep
  • Nicolas Semmer
  • Laurence Verdalle
  • Mathieu Perget
  • Aline Delvino
  • Thierry Cadene
  • Clémentine Jau
  • Jean-Marie Gianola
  • Chantal Guirado-Constantin
  • François Negre
  • Angèle Louchart
  • Gilles Benvegnu
  • Carolyn Gaillac
  • Jérôme Cabanes
  • Patricia Gomes Da Silva
  • Jean-Marc Escrieut
  • Flavie Ferrer
  • Pierre-Yves Henry
  • Claudine Peirone
  • Victor Rebiere
  • Alice Sergent
  • Marc Abecassis
  • Mathilde Henry
  • Justin Moutet-Joyeux
  • Odile Missud
  • Franck Gallardo
  • Stéphanie Byrnes
  • Vincent Benattar
  • Lydia Prosper
  • Florent Brigant
  • Catherine Bouyou
  • Gabriel Tsakaev
  • Emmanuelle Artero
  • Sylvain Bonnemer
  • Elisabeth Eche
  • Philippe Paradiso
  • Valérie Masson
  • Adrien de Santi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Bareges
Brigitte Bareges (38 élus) Pour montauban 		8 475 54,45%
  • Brigitte Bareges
  • Axel De Labriolle
  • Marie-Claude Berly
  • Pierre-Antoine Levi
  • Laurence Pages
  • Thierry Deville
  • Clarisse Heulland
  • Philippe Becade
  • Véronique Lagarrigue
  • Bernard Pecou
  • Marie-Agnès Detailleur
  • Claude Jean
  • Pauline Forestie
  • Daniel Bory
  • Angèle Louchart
  • Khalid Laabid
  • Nadia Cheklit
  • Jean-François Garrigues
  • Annie Guillot
  • Bernard Bouton
  • Nadine Bon
  • Jean-Pierre Foissac
  • Claudine Peirone
  • Jean-Martial Dejean
  • Sophie Laran
  • Robert Infanti
  • Anne-Marie Grimal
  • Fabrice Mieulet
  • Danielle Amouroux
  • Gérard Catala
  • Marie-Dominique Bagur
  • Quentin Sucau
  • Aurélie Buratti
  • Philippe Fasan
  • Sabine Si Belkacem-Condamines
  • Solal Gea
  • Ambre Lopez-Gimenez
  • Arnaud Mourgues
Arnaud Hilion
Arnaud Hilion (11 élus) L'alternative pour montauban 		7 087 45,54%
  • Arnaud Hilion
  • Sandrine Lagarde
  • Rodolphe Portoles
  • Lucie Fournel
  • Stéphane Gonzalez
  • Jeannine Meignan
  • Jacques Zamuner
  • Laëtitia Desguers
  • Michel Cappelletti
  • Andrea Caro Gomez
  • Olivier Fournet
Participation au scrutin Montauban
Taux de participation 39,37%
Taux d'abstention 60,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 153

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Bareges
Brigitte Bareges Pour montauban 		7 600 46,28%
Arnaud Hilion
Arnaud Hilion L'alternative pour montauban 		4 808 29,28%
Pierre Mardegan
Pierre Mardegan Osons montauban 		1 785 10,87%
Thierry Viallon
Thierry Viallon Montauban avec vous, pour vous 		1 516 9,23%
Julie Bougel
Julie Bougel Montauban en commun 2020 		442 2,69%
Richard Blanco
Richard Blanco Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		268 1,63%
Participation au scrutin Montauban
Taux de participation 41,27%
Taux d'abstention 58,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 905

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Bareges
Brigitte Bareges (35 élus) Montauban en marche 		13 545 51,33%
  • Brigitte Bareges
  • Pierre-Antoine Levi
  • Sophie Laran
  • Thierry Deville
  • Laurence Pages
  • Alain Crivella
  • Marie-Claude Berly
  • Christian Perez
  • Aurore Kothe
  • Jean-François Garrigues
  • Anne Alassane
  • Maxime Beraudo
  • Monique Valat
  • Jean-Martial Dejean
  • Annie Guillot
  • Jean-Luc Budoia
  • Danielle Amouroux
  • Philippe Francois
  • Nadia Cheklit
  • Bernard Pecou
  • Véronique Lagarrigue
  • Philippe Fasan
  • Vally Centomo
  • Georges Darul
  • Angèle Louchart
  • Robert Infanti
  • Colette Harle
  • Jean Tekpri
  • Béatrice Kohler
  • Jean-Michel Muscatelli
  • Laura Nicolas
  • Quentin Sucau
  • Clarisse Heulland
  • Jean Garrocq
  • Aurélie Buratti
Roland Garrigues
Roland Garrigues (8 élus) Rassemblement pour l'avenir de montauban 		9 962 37,75%
  • Roland Garrigues
  • Valérie Rabault
  • José Gonzalez
  • Pauline Blanc
  • Rodolphe Portoles
  • Carole Garcia
  • Gaël Tabarly
  • Jeannine Meignan
Thierry Viallon
Thierry Viallon (2 élus) Montauban bleu marine 		2 876 10,90%
  • Thierry Viallon
  • Marie-Dominique Bagur
Participation au scrutin Montauban
Taux de participation 69,07%
Taux d'abstention 30,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Nombre de votants 27 394

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Bareges
Brigitte Bareges Montauban en marche 		11 671 45,18%
Roland Garrigues
Roland Garrigues L'avenir de montauban se décide maintenant 		7 180 27,79%
Thierry Viallon
Thierry Viallon Montauban bleu marine 		3 502 13,55%
Marie-Claude Bouyssi
Marie-Claude Bouyssi Rassemblement montauban citoyenne 		3 037 11,75%
Richard Blanco
Richard Blanco Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		442 1,71%
Participation au scrutin Montauban
Taux de participation 67,45%
Taux d'abstention 32,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 26 761

