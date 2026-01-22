Résultat des municipales 2026 à Montpellier : plusieurs candidats à gauche et un favori... Les résultats des sondages

Le résultat de l'élection municipale à Montpellier départagera plusieurs candidats en lice. Si la gauche semble partir avec un avantage tout peut encore changer.

L'essentiel Le résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier sera dévoilé les 15 et 22 mars, à l'issue des deux journées de scrutin dans la capitale de l'Hérault.

A Montpellier, c'est à gauche que la bataille des élections municipales 2026 devrait se jouer, la ville étant dirigée par le PS depuis près de 50 ans. Mais au moins quatre candidats sont engagés sur des listes distinctes.

Les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Montpellier placent d'ailleurs trois listes sur le podium. Les études s'accordent également sur le nom d'un favori parmi les candidats, même si des alliances ont le temps de se former et de rebattre les cartes du scrutin.

En direct

20/01/26 - 16:23 - Pas de candidat macroniste en lice à Montpellier ? Plusieurs candidats à la mairie de Paris se sont déclarés ces derniers jours, mais il n'y a pas encore de candidats macronistes en lice. Beaucoup d'électeurs croyaient à la candidature de Patricia Miralles pour représenter le camp présidentiel, mais l'ex-ministre des Anciens combattants sous le gouvernement de Gabriel Attal a préféré se ranger derrière la candidature de Mohed Altrad, officialisée le 15 janvier. Si la macronistre et le milliardaire ont été adversaire lors des élections municipales de 2020, ils ont échangé en tant que membre de l'opposition au conseil municipal explique l'ancienne ministre au Métropolitain qui croit aux chances de l'homme d'affaires : "Le monde change, la politique change très vite et les jeunes ont envie de quelque chose de différent. C’est ça qui me plait chez Mohed Altrad. Il ne se prend pas pour un homme politique mais pour quelqu’un qui peut accomplir quelque chose". La Montpelliéraine explique apporter une aide et un regard politique à la campagne du milliardaire qu'elle place au sein de "l'arc républicain" et juge capable de parler aux élus du centre jusqu'à ceux de la droite de LR.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 à Montpellier ?

Liste Lutte ouvrière : Morgane Lachiver

Liste Révolution permanente : Max Muller

Liste LFI : Nathalie Oziol

Liste EELV : Jean-Louis Roumeguas

Liste d'union PS, PCF, Place publique, Génération écologique : Michaël Delafosse

Liste divers droite soutenue par LR, UDI et MoDem : Isabelle Perrein

Liste RN : France Jamet

Liste dissidente RN : Thierry Tsagalos

Liste sans étiquette : Mohed Altrad

Que disent les résultats des sondages des municipales 2026 à Montpellier ?

Un favori se dégage clairement des résultats des sondages sur les élections municipales à Montpellier : Michaël Delafosse. Le maire sortant, pas officiellement candidat, est crédité de 36% des intentions de vote dans un sondage réalisé par l'Ifop pour le Métropolitain et publié fin novembre. Une tendance confirmée dans une étude d'Harris Interactive commandée par la liste de l'écologiste Jean-Louis Roumegas et diffusée le 19 décembre qui pousse même le score de l'édile à 38%.

La candidate insoumise, Nathalie Oziol, arrive en deuxième position avec 16% des intentions de vote, soit un retard considérable de 20 points sur le favori. L'ancien maire Philippe Saurel complète le trio de tête avec 11 à 13% des intentions de vote selon les deux sondages. Une triangulaire de la gauche semble se dessiner pour le 2e tour d'après l'étude Ifop, mais celle d'Harris Interactive rend possible l'hypothèse d'une quadrangulaire avec le candidat dissident du RN Thierry Tsagalos donné à 11%.

Résultat du sondage Ifop pour le Métropolitain de novembre 2025

Toutes les autres listes sont données entre 9 et 1% des intentions de votes. L'écologiste Jean-Louis Roumegos est affiché à 7% dans les sondages Harris Interactive et à 4% dans celui de l'Ifop. Des voix qui peuvent faire la différence dans un 2e tour disputé par plusieurs listes de gauche. Si la candidate insoumise accuse du retard dans les simulations du premier tour, elle peut remonter à condition de bénéficier de reports de voix importants. La tâche risque tout de même d'être difficile face à Michaël Delafosse qui "est en tête dans quasiment toutes les catégories et qui fait ses meilleurs scores dans les catégories générationnelles âgées c'est à dire celles qui votent plus que la moyenne" explique Frédéric Dabi. Le maire sortant est, lui aussi, capable de profiter d'un report des voix des petites listes de gauche, mais aussi dans une certaine mesure d'un soutien des électeurs du centre, voire de la droite, selon le directeur général de l'Ifop.