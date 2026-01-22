Résultat des municipales 2026 à Montpellier : plusieurs candidats à gauche et un favori... Les résultats des sondages

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël Delafosse Michaël Delafosse (48 élus) Montpellier unie 24 046 47,22%
Philippe Saurel Philippe Saurel (11 élus) Montpellier la citoyenne 17 644 34,65%
Mohed Altrad Mohed Altrad (6 élus) Coeur ecologie democratie 9 226 18,12%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 34,44%
Taux d'abstention 65,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 52 935

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Saurel Philippe Saurel Montpellier la citoyenne 9 908 19,11%
Michaël Delafosse Michaël Delafosse La gauche qui nous rassemble 8 636 16,66%
Mohed Altrad Mohed Altrad Le coeur et l'action 6 899 13,30%
Rémi Gaillard Rémi Gaillard N'importe qui 4 971 9,58%
Alenka Doulain Alenka Doulain Nous sommes montpellier 4 797 9,25%
Coralie Mantion Coralie Mantion Choisir l'écologie pour montpellier avec europe écologie les verts 3 849 7,42%
Clothilde Ollier Clothilde Ollier Rassemblement des écologistes et de la gauche 3 762 7,25%
Patrick Vignal Patrick Vignal Montpellier en capitale 3 163 6,10%
Olaf Rokvam Olaf Rokvam Rassemblement pour montpellier 2 478 4,78%
Alex Larue Alex Larue Pour montpellier, il est temps de changer 1 987 3,83%
Jean-Louis Roumegas Jean-Louis Roumegas Ecologie pour tous 837 1,61%
Kamy Nazarian Kamy Nazarian Montpellier exemplaire 270 0,52%
Maurice Chaynes Maurice Chaynes Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 215 0,41%
Sylvie Trousselier Sylvie Trousselier Liste ouvrière d'unité "montpellier 100% services publics", soutenue par le p.o.i.d 64 0,12%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 34,61%
Taux d'abstention 65,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 53 099

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Saurel Philippe Saurel (45 élus) "montpellier c'est vous" 29 928 37,54%
Jean-Pierre Moure Jean-Pierre Moure (9 élus) Montpellier ! avec jean-pierre moure 21 841 27,39%
Jacques Domergue Jacques Domergue (8 élus) Ici c'est montpellier 20 631 25,87%
France Jamet France Jamet (3 élus) Montpellier fait front 7 319 9,18%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 82 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Moure Jean-Pierre Moure Montpellier ! avec jean-pierre moure 18 550 25,27%
Philippe Saurel Philippe Saurel "montpellier c'est vous" 16 836 22,93%
Jacques Domergue Jacques Domergue Ici c'est montpellier 16 675 22,71%
France Jamet France Jamet Montpellier fait front 10 135 13,80%
Muriel Ressiguier Muriel Ressiguier "la gauche, la vraie pour montpellier" 5 552 7,56%
Joseph Francis Joseph Francis Udi-ecologie citoyenne 3 321 4,52%
Thomas Balenghien Thomas Balenghien Montpellier sociale, ecologiste et solidaire 1 503 2,04%
Maurice Chaynes Maurice Chaynes Lutte ouvrière faire entendre le camp des travaiilleurs 651 0,88%
Annie Salsé Annie Salsé Défense de la sécu de 45 ! non au pacte de responsabilité! non à la métropole ! liste soutenue par le parti ouvrier indépendant (pdi) 179 0,24%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 52,14%
Taux d'abstention 47,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 75 904
