Résultat municipale 2026 à Montreuil : les actus de l'élection et des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montreuil [EN DIRECT]
A Montreuil, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Montreuil
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Montreuil ?
Qui est candidat à Montreuil pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Montreuil sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Christel Keiser
Liste d'extrême-gauche
A MONTREUIL, PRENEZ LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Nora Deliba
Liste Divers
Une voix pour tous
|
|
Patrice Bessac
Liste d'union à gauche
VIVE MONTREUIL !
|
|
Choukri Yonis
Liste divers gauche
Osez la voie citoyenne
|
|
Sayna Shahryari
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTREUIL
|
|
Emeline Nohan
Liste des Républicains
LE DÉFI MONTREUILLOIS
|
|
Serge Mercier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (46 élus) Montreuil est une chance
|9 912
|51,34%
|
|Mireille Alphonse (5 élus) Montreuil, l'écologie aux responsabilités
|3 108
|16,10%
|
|Murielle Mazé (2 élus) Montreuil libre
|1 541
|7,98%
|
|Choukri Yonis (2 élus) Montreuil 2020, la ville en commun (movico)
|1 351
|6,99%
|
|Mohammed Badi Montreuil c'est vous
|867
|4,49%
|Faïza Guidoum Bouziani Montreuil citoyen-ne
|868
|4,49%
|Julien Sojac Montreuil rebelle au service des luttes populaires
|659
|3,41%
|Manuel De Lavallée Le temps des montreuillois
|305
|1,57%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|249
|1,28%
|Nabil Ben Ghanem Montreuil union centriste
|245
|1,26%
|Christel Keiser Montreuil 100% services publics
|199
|1,03%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|33,67%
|Taux d'abstention
|66,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 898
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Bessac (38 élus) Unir montreuil
|10 990
|37,06%
|
|Jean-Pierre Brard (10 élus) Ma ville, j'y crois
|10 496
|35,39%
|
|Manon Laporte (5 élus) Pacte citoyen pour montreuil 2014
|5 381
|18,14%
|
|Mouna Viprey (2 élus) Elire montreuil
|2 787
|9,39%
|
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|53,11%
|Taux d'abstention
|46,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|30 568
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Brard Ma ville, j'y crois
|7 275
|25,54%
|Patrice Bessac Montreuil avenir
|5 355
|18,80%
|Manon Laporte Pacte citoyen pour montreuil 2014
|4 752
|16,68%
|Ibrahima Dufriche-Soilihi Ensemble pour montreuil
|4 343
|15,25%
|Mouna Viprey Elire montreuil
|3 120
|10,95%
|Razzy Hammadi Montreuil en mouvement, le choix d'avenir
|2 791
|9,80%
|Aline Cottereau Montreuil anticapitaliste et solidaire
|552
|1,93%
|Aurélie Jochaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,00%
|Participation au scrutin
|Montreuil
|Taux de participation
|51,22%
|Taux d'abstention
|48,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|29 514
