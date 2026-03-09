Résultat municipale 2026 à Montreuil : les actus de l'élection et des candidats

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Montreuil ?

Qui est candidat à Montreuil pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Montreuil sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Christel Keiser
Christel Keiser Liste d'extrême-gauche
A MONTREUIL, PRENEZ LE PARTI DES TRAVAILLEURS
  • Christel Keiser
  • Teddy Carvigant
  • Safia Aïd
  • Patrice Faucheux
  • Garance Darmstädter
  • Maxence Cauzac
  • Hadja Doucoure
  • Alexandre Gonin
  • Aurélie Pelletier
  • Chandana Kaluwa Devage Kularatne
  • Karima Sabek
  • Kévin Bironneau
  • Léna Carrera-Mane
  • Hugo Martin
  • Michèle Gluckstein
  • Antoine Tour
  • Juliette Faucheux
  • Jean-Claude Vuarchere
  • Laura Lestrade
  • Salim Kahlouche
  • Louise Albarede
  • Jean Maysonnave
  • Marie-Claude Eraso
  • Lélio Gluckstein
  • Mariette Gaillard
  • Jean-Claude Barrès
  • Maria Gil
  • Jean-Pierre Dubois
  • Nadia Ducrot
  • Sidya Mané
  • Michèle Choulet
  • Marc Dantin Carrère
  • Sophie Kimmakon
  • Romain Sourisseau
  • Amina Lekhal
  • Pascal Seigneur
  • Marie-Thérèse Dayan
  • Alain Gluckstein
  • Fabienne Lefebvre
  • Abdelkader Talhi
  • Maria Albarède
  • Laurent Tersiguel
  • Anne Rodes
  • Bruno Derouet
  • Marianne Faroux
  • Pascal Clesse
  • Elisabeth Trémaud
  • Ahmad Mukhtar
  • Martine Bodin
  • Michel Delesque
  • Véronique Ko
  • Bruno Paymal
  • Edith Remondet
  • Guillaume Testor
  • Christine Zeghad
Nora Deliba
Nora Deliba Liste Divers
Une voix pour tous
  • Nora Deliba
  • Mamoudou Dembele
  • Syra Sissoko
  • Mehdi Ladraa
  • Hakima Koulla
  • Omar Benkerrou
  • Mélina Chenafi
  • Samy Gabr
  • Manelle Felahi
  • Koly Sissoko
  • Estelle Vildeuil
  • Jean-Philippe Josse
  • Naïma Deliba
  • Mourad Boucherit
  • Mariame Diawara
  • Mehdi Kaloussi
  • Niouma Kante
  • Arthur Thomas Lago
  • Fatouma Sissoko
  • Kévin Henoc Mukulu Niwawa
  • Assia Kachkach
  • Bakary Doucoure
  • Radhia Kachkach
  • Kassim Fofana
  • Sabrina Azzoug
  • Beker Hannoun
  • Zeïnabou Diomande
  • Moharam Hossain
  • Assetou Dibangalou
  • Saint-Gilles-Hervé Kounzila
  • Sandrine Houdeyer
  • Adam Hannoun
  • Aminatou Diabira
  • Samy Yanis Kari
  • Djouher Haddag
  • Oussama Ghanay
  • Fatoumata Diombéra
  • Sabri Deliba
  • Evelyne Andrée Leduc
  • Bakary Coulibaly
  • Imène Lekhal
  • Massyl Smail
  • Ranya Chenafi
  • Faouzi Lalouni
  • Denise Odette Albertine Vaidie
  • Youssef Alloul
  • Gilda Benkerrou
  • Fatah Boucherit
  • Hassina Ferrad
  • Rayan Haddag
  • N'Guessan Hortense Kouadio
  • Sylvain Sylla
  • Ouarda Ferrad
  • Benoit Joseph Roger Lamy
  • Lyna Hennech
Patrice Bessac
Patrice Bessac Liste d'union à gauche
VIVE MONTREUIL !
  • Patrice Bessac
  • Haby Ka
  • Ndiack Lakh
  • Loline Bertin
  • Gaylord Le Chéquer
  • Tessa Chaumillon
  • Olivier Madaule
  • Alexie Lorca
  • François Mailloux
  • Halima Khiar Menhoudj
  • Amin Mbarki
  • Kadjidia Doucouré
  • Quentin Corzani
  • Catherine Dehay
  • Elyes Nefzaoui
  • Dominique Attia
  • Amir Rouibi
  • Claire Rabès
  • Luc Di Gallo
  • Liliana Hristache
  • Mathieu Gomis
  • Lara Deger
  • Matthieu Discour
  • Nathalie Lana
  • Olivier Charles
  • Samia Beni Khlef
  • Matthieu Clauzade
  • Alice Bosler
  • Taylan Coskun
  • Djeneba Keita
  • Christophe Fourel
  • Zohra Safi
  • Richard Galéra
  • Anissa Boumaza
  • Frédéric Molossi
  • Danielle Créacheadec
  • Djamal Leghmizi
  • Élise Roinel
  • Aurélien Bernicchia
  • Manon Brard
  • Mathieu Quittre
  • Méline Le Gourriérec
  • Olivier Stern
  • Vinciane Elbahrawy
  • Arnaud Lozzi
  • Dalila Maouedj
  • Yann Leroy
  • Irène Cazanave
  • Moussa Kouyate
  • Capucine Larzillière
  • Vincent Müller
  • Cécile Leclair
  • Mohamed Abdoulbaki
  • Jacqueline Garcia
  • Waçim Tazoumbite
  • Anne Ternisien
  • Lucas Michel
Choukri Yonis
Choukri Yonis Liste divers gauche
Osez la voie citoyenne
  • Choukri Yonis
  • Stéphane Bernard
  • Faïza Guidoum Bouziani
  • Karim Berkane
  • Houaria Hamadi
  • Thierry Loche
  • Ioana Barry
  • Christophe Duhamel
  • Sylvia Gaymard
  • Thomas Robillard
  • Nouara Mekiri
  • Patrick Pierron
  • Karima Ayyadi
  • Djibril Sylla
  • Marie-France Mansouri
  • Michel Vanvolsem
  • Denise Ndzakou
  • Thierry Porro
  • Isabelle Faugeras
  • Ouweys Aissi
  • Elise Gancel
  • Jean-François Le Godec
  • Amina Landolsi
  • Jean-Pierre Bonnet
  • Sophie Leys
  • Adama Sidibe
  • Karima Hamane
  • David Perrin
  • Françoise Lamonica
  • Franck Berquer
  • Marie-Isabelle Bouttier
  • Abdoukarimou Fofana
  • Line Gruyer
  • Kouame Osiris
  • Cécile Rynkiewicz
  • Patrick Pucheu
  • Katia Saba
  • Jabir Hadji
  • Lydia Laouari
  • Guillaume Choupas
  • Anne Fehr
  • Jean-Baptiste Meunier
  • Jeanne Montagnon
  • Samuel Kumessa
  • Anna Chapotel--Duhamel
  • Abdoulrazak Yonis
  • Marie-Louise Monteiro
  • Mihai Chirescu
  • Françoise Ressicaud
  • Gérard Ressicaud
  • Isabelle Vauconsant
  • Dimitri Kalioris
  • Annie Roberte Landini
  • Alain Balzé
  • Danielle Rolande Blom
  • Philippe Blanchard
  • Farah Berkane
Sayna Shahryari
Sayna Shahryari Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTREUIL
  • Sayna Shahryari
  • Cheikh Mamadou Sy
  • Sabrina Ali Benali
  • Sylvain Noel
  • Mouna Benamar
  • Tom Bernard
  • Catherine Boixel
  • Félix Fauville
  • Isabeau Shahzada
  • Nestor Rémy
  • Veronique Vieillame-Chalour
  • Farouk Amri
  • Salma Dahir
  • Melvin Richon
  • Lise Poitrineau
  • Feddy Theobald
  • Christine Fantuzzi
  • Sikhali Boudallaye
  • Veronique Ilie Guis
  • Gilles Rigolage
  • Marie Thérèse Deleplace
  • Eric Tilleu
  • Coralie Casassas
  • Yann Sartor
  • Maya Lavault
  • Camel Moussous
  • Sakoba Gary
  • Laurent Bovin
  • Amina Houaraoudji
  • Emre Palta
  • Charlie Ravet
  • Laurent Gerardi
  • Natacha Juniot
  • Ibrahima Sissoko
  • Khadidja Khal
  • Laurent Abrahams
  • Rose-Anne Boffa-Lhermet
  • David Beaunier
  • Emmanuelle Grangier
  • Louis-Philippe Balamba
  • Lalia Dioumassi
  • Alexandre Pradal
  • Françoise Pinson
  • Pascal Collemine
  • Charlotte Guilhou
  • Julien Sojac
  • Catherine Youinou
  • Claude James
  • Sandrine Gentil-Jouannet
  • Antoine Mathias
  • Jolanta Skomska-Godefroy
  • José Espinosa
  • Amel Benamar
  • Laurent Klajnbaum
  • Zoé Abrahams
  • Philippe Dulieu
  • Juliette Prados
Emeline Nohan
Emeline Nohan Liste des Républicains
LE DÉFI MONTREUILLOIS
  • Emeline Nohan
  • Julien Guillot
  • Murielle Martin-Cham
  • Nicolas Menaouine
  • Salamatou Traore
  • Laurent Kazmierczak
  • Sonia Moulier
  • Mohamed Nacro
  • Luce Ahodi
  • Joël Pereira Carvalho
  • Catherine Longatte
  • Martin Penders
  • Madina Boucabeille
  • Richard Doridant
  • Ange Boka
  • Richard Assohoun
  • Liliana Peireira
  • Nicolas de Prost
  • Salimata Kone
  • Bertrand Faivret
  • Dora Dietlin
  • Patrick Rivera
  • Elisabeth Aka
  • Marc-Antoine Osouf
  • Maimouna Bakari
  • Enrique Baeza
  • Massiata Bamba
  • Hervé Rique
  • Désirée Koue
  • Ahmed Zoumarou
  • Marie-Paule Lahouari
  • Camille Kulula Ndongisila
  • Sabine Ble
  • José Rodriguez
  • Florence Rouillier
  • Michel Hornec
  • Karen Pama Djobo
  • Calixte N'Dri
  • Michele Daumy
  • Joseph Belorgey
  • Yasmine Kasmi
  • Jean-Paul Eyango
  • Marie-France Zahore
  • Emmanuel Nehan
  • Béatrice Hounga
  • Idrissa Diagouraga
  • Djilé Bagre
  • Fanuel Nehan
  • Désirée Obre Djedje
  • Djiby Fofana
  • Veronique Seri
  • Andy Wutawaku
  • Mariam Kamara
  • Lassina Bakayoko
  • Carline Adji
  • Yan Lohoury
  • Seindé Marega
Serge Mercier
Serge Mercier Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Serge Mercier
  • Sylvie Million
  • Amaury Guillas
  • Ouahiba Kedjil Epouse Brickx
  • Jean-Marie Lenoir
  • Géraldine Gaudier
  • Gabriel Demangeat
  • Adèle Demange
  • Yannis Messemène
  • Maya Kamara
  • Lahcène Dehak
  • Aissata Keita
  • Jose Carreira
  • Marie Lebon
  • Florian Meyer
  • Marine Luszpinski
  • Guillaume Yvenou
  • Dandi Doucouré
  • Alain Brickx
  • Charlotte Thenier
  • Vladimir Balabaskaran
  • Lisa Demangeat
  • Youssef Bezzaouya
  • Ruzica Nenadovic
  • Jean-Pierre Perolini
  • Lucie Sertillange
  • Juan Camilo Hernandez Sanchez
  • Guylaine Binet
  • Elric Menant
  • Sana Zouiten
  • Pascal Guetté
  • Marie-Christine Tyr
  • Luc Châtelain
  • Zoe Lazar
  • Mathieu Pradel
  • Christiane Labaigt
  • Mathias Luszpinski
  • Vanessa Ghersinick
  • Nicolas Fauverte
  • Chantal Darsch
  • Victor Perolini
  • Julie Horreaux
  • Marc Bergere
  • Emmanuelle Paquet
  • Francesco Albergamo
  • Adeline Clement
  • Manuel Debost
  • Carole Marache
  • Léo Henique
  • Patricia Cornillon
  • Olivier Fraysse
  • Biliantché Gjorgoska
  • Thierry Perrichon
  • Malika Tighlit
  • David Guigui

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Bessac
Patrice Bessac (46 élus) Montreuil est une chance 		9 912 51,34%
  • Patrice Bessac
  • Alexie Lorca
  • Olivier Stern
  • Nathalie Lana
  • Florent Guéguen
  • Halima Menhoudj
  • Gaylord Le Chequer
  • Djénéba Keita
  • Luc Di Gallo
  • Nassira Definel
  • Jean-Charles Negre
  • Michelle Bonneau
  • Olivier Madaule
  • Dominique Attia
  • Julien Consalvi
  • Haby Ka
  • Philippe Lamarche
  • Loline Bertin
  • Belaïde Bedreddine
  • Dominique Glémas
  • Tobias Molossi
  • Catherine Dehay
  • Stéphan Beltran
  • Méline Le Gourriérec
  • Thomas Mettey
  • Karine Poulard
  • Florian Vigneron
  • Danielle Creacheadec
  • Olivier Charles
  • Mama Doucouré
  • Richard Galera
  • Catherine Serres
  • Frédéric Molossi
  • Sidonie Peyramaure
  • Amin Mbarki
  • Anne Ternisien
  • Thomas Chesneaux
  • Marie-Hélène Carlier
  • Baptiste Perreau
  • Céline Hedhuin
  • Mohamed Abdoulbaki
  • Murielle Bensaïd
  • Romain Delaunay
  • Paule Guerin
  • Mathieu Tomé
  • Nathalie Leleu
Mireille Alphonse
Mireille Alphonse (5 élus) Montreuil, l'écologie aux responsabilités 		3 108 16,10%
  • Mireille Alphonse
  • Djamal Leghmizi
  • Liliana Hristache
  • Wandrille Jumeaux
  • Anne-Marie Heugas
Murielle Mazé
Murielle Mazé (2 élus) Montreuil libre 		1 541 7,98%
  • Murielle Mazé
  • Julien Guillot
Choukri Yonis
Choukri Yonis (2 élus) Montreuil 2020, la ville en commun (movico) 		1 351 6,99%
  • Choukri Yonis
  • Pierre Serne
Mohammed Badi
Mohammed Badi Montreuil c'est vous 		867 4,49%
Faïza Guidoum Bouziani
Faïza Guidoum Bouziani Montreuil citoyen-ne 		868 4,49%
Julien Sojac
Julien Sojac Montreuil rebelle au service des luttes populaires 		659 3,41%
Manuel De Lavallée
Manuel De Lavallée Le temps des montreuillois 		305 1,57%
Aurélie Jochaud
Aurélie Jochaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		249 1,28%
Nabil Ben Ghanem
Nabil Ben Ghanem Montreuil union centriste 		245 1,26%
Christel Keiser
Christel Keiser Montreuil 100% services publics 		199 1,03%
Participation au scrutin Montreuil
Taux de participation 33,67%
Taux d'abstention 66,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 898

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Bessac
Patrice Bessac (38 élus) Unir montreuil 		10 990 37,06%
  • Patrice Bessac
  • Véronique Bourdais
  • Ibrahima Dufriche-Soilihi
  • Hélène Rouquier
  • Jean-Charles Negre
  • Choukri Yonis
  • Claude Reznik
  • Tania Assouline
  • Olivier Stern
  • Riva Gherchanoc
  • Gaylord Le Chequer
  • Catherine Pilon
  • Belaïde Bedreddine
  • Dominique Attia
  • Gilles Robel
  • Muriel Casalaspro
  • Frédéric Molossi
  • Djeneba Keita
  • Bruno Marielle
  • Mireille Alphonse
  • Laurent Abrahams
  • Halimia Menhoudj
  • Stéphan Beltran
  • Danièle Creacheadec
  • Rachid Zrioui
  • Michelle Bonneau
  • Franck Boissier
  • Anne-Marie Heugas
  • Philippe Lamarche
  • Agathe Lescure
  • Bassirou Barry
  • Dorothée Villemaux
  • Nabil Rabhi
  • Rose-Anne Lhermet
  • Tarek Rezig
  • Claire Compain
  • Florian Vigneron
  • Capucine Larzilliere
Jean-Pierre Brard
Jean-Pierre Brard (10 élus) Ma ville, j'y crois 		10 496 35,39%
  • Jean-Pierre Brard
  • Sophie Bernhardt
  • Eheick Mamadou
  • Olga Ruiz
  • Nordine Rahmani
  • Christel Keiser
  • Axel Norbelly
  • Leila Guerfi
  • Yacine Houichi
  • Christine Fantuzzi
Manon Laporte
Manon Laporte (5 élus) Pacte citoyen pour montreuil 2014 		5 381 18,14%
  • Manon Laporte
  • Nabil Ben Ghanem
  • Murielle Mazé
  • Dominique Boscq
  • Salamatou Traore
Mouna Viprey
Mouna Viprey (2 élus) Elire montreuil 		2 787 9,39%
  • Mouna Viprey
  • Alexandre Tuaillon
Participation au scrutin Montreuil
Taux de participation 53,11%
Taux d'abstention 46,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 30 568

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Brard
Jean-Pierre Brard Ma ville, j'y crois 		7 275 25,54%
Patrice Bessac
Patrice Bessac Montreuil avenir 		5 355 18,80%
Manon Laporte
Manon Laporte Pacte citoyen pour montreuil 2014 		4 752 16,68%
Ibrahima Dufriche-Soilihi
Ibrahima Dufriche-Soilihi Ensemble pour montreuil 		4 343 15,25%
Mouna Viprey
Mouna Viprey Elire montreuil 		3 120 10,95%
Razzy Hammadi
Razzy Hammadi Montreuil en mouvement, le choix d'avenir 		2 791 9,80%
Aline Cottereau
Aline Cottereau Montreuil anticapitaliste et solidaire 		552 1,93%
Aurélie Jochaud
Aurélie Jochaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		287 1,00%
Participation au scrutin Montreuil
Taux de participation 51,22%
Taux d'abstention 48,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 29 514

