Résultat des municipales 2026 à Mulhouse : les infos à connaître
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse (68100) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:18 - Lara Million annonce sa candidature à Mulhouse
Lara Million a annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2026 à Mulhouse. Elle propose un style de campagne axé sur la proximité avec les habitants, en mettant en place des actions concrètes comme une mairie mobile et des élus dédiés à chaque quartier. Son projet vise à recréer du lien social et à assurer un suivi des engagements pris. Lire sur lalsace.fr
13:27 - Un collectif citoyen interpelle les candidats
À Mulhouse, le collectif citoyen KaleidoM, lancé au printemps 2025, a élaboré 50 propositions pour améliorer la ville en matière d'Europe, de biodiversité et de cohésion sociale. Ces propositions ont été présentées aux candidats déclarés aux élections municipales, qui ont majoritairement validé leurs idées. KaleidoM espère que le candidat qui adoptera le plus d'initiatives recevra leur soutien. Lire sur lalsace.fr
12:15 - La campagne de Michèle Lutz fragilisée par le contexte politique local
Les élections municipales de 2026 à Mulhouse s'annoncent délicates pour la maire sortante Michèle Lutz, qui brigue un second mandat. La situation politique a changé depuis son élection en 2020, avec une démission de Jean Rottner et une majorité réorganisée, affaiblissant son leadership. Les tensions internes pourraient influencer son avenir politique. Lire sur lalsace.fr
11:13 - Cécile Sornin présente ses vœux à Mulhouse
Cécile Sornin a présenté ses vœux et ses dix premières propositions pour les élections municipales à Mulhouse dans un cadre participatif au Climbing Mulhouse Center. Parmi ses idées figurent une cantine à 2 € dans les écoles, le renforcement de la police de nuit, et une heure de stationnement gratuite en centre-ville. Ce rassemblement a marqué l'ascension de Sornin dans la campagne municipale, visant l'engagement citoyen. Lire sur lalsace.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz (39 élus) Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 547
|38,60%
|Loïc Minery (7 élus) Mulhouse cause commune
|3 207
|27,22%
|Lara Million (6 élus) Mulhouse en vrai - lara million
|2 705
|22,96%
|Christelle Ritz (3 élus) Rassemblement pour mulhouse
|1 319
|11,19%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|24,57%
|Taux d'abstention
|75,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Lutz Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner
|4 189
|33,66%
|Loïc Minery Mulhouse cause commune
|2 733
|21,96%
|Lara Million Mulhouse en vrai
|2 506
|20,13%
|Christelle Ritz Rassemblement pour mulhouse
|1 503
|12,07%
|Fatima Jenn Osons mulhouse
|988
|7,93%
|Romain Spinali J'aime mulhouse
|293
|2,35%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|232
|1,86%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|26,04%
|Taux d'abstention
|73,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 790
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner (41 élus) En avant mulhouse avec jean rottner
|12 171
|45,77%
|Pierre Freyburger (10 élus) Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|9 751
|36,67%
|Martine Binder (4 élus) Mulhouse ensemble
|4 667
|17,55%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|49,79%
|Taux d'abstention
|50,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|27 699
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Rottner En avant mulhouse avec jean rottner
|10 406
|42,16%
|Pierre Freyburger Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem
|7 747
|31,39%
|Martine Binder Mulhouse ensemble
|5 392
|21,85%
|Aline Parmentier Mulhouse à gauche, l'humain d'abord
|754
|3,05%
|Julien Wostyn Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|378
|1,53%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|46,77%
|Taux d'abstention
|53,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,16%
|Nombre de votants
|26 019
