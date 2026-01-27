Résultat des municipales 2026 à Mulhouse : les infos à connaître

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Lutz Michèle Lutz (39 élus) Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner 4 547 38,60%
Loïc Minery Loïc Minery (7 élus) Mulhouse cause commune 3 207 27,22%
Lara Million Lara Million (6 élus) Mulhouse en vrai - lara million 2 705 22,96%
Christelle Ritz Christelle Ritz (3 élus) Rassemblement pour mulhouse 1 319 11,19%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 24,57%
Taux d'abstention 75,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 077

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Lutz Michèle Lutz Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner 4 189 33,66%
Loïc Minery Loïc Minery Mulhouse cause commune 2 733 21,96%
Lara Million Lara Million Mulhouse en vrai 2 506 20,13%
Christelle Ritz Christelle Ritz Rassemblement pour mulhouse 1 503 12,07%
Fatima Jenn Fatima Jenn Osons mulhouse 988 7,93%
Romain Spinali Romain Spinali J'aime mulhouse 293 2,35%
Julien Wostyn Julien Wostyn Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 232 1,86%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 26,04%
Taux d'abstention 73,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 790

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Rottner Jean Rottner (41 élus) En avant mulhouse avec jean rottner 12 171 45,77%
Pierre Freyburger Pierre Freyburger (10 élus) Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem 9 751 36,67%
Martine Binder Martine Binder (4 élus) Mulhouse ensemble 4 667 17,55%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 49,79%
Taux d'abstention 50,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 27 699

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Rottner Jean Rottner En avant mulhouse avec jean rottner 10 406 42,16%
Pierre Freyburger Pierre Freyburger Liste de rassemblement soutenue par le parti socialiste, europe écologie les verts, le prg, et les élus centristes du modem 7 747 31,39%
Martine Binder Martine Binder Mulhouse ensemble 5 392 21,85%
Aline Parmentier Aline Parmentier Mulhouse à gauche, l'humain d'abord 754 3,05%
Julien Wostyn Julien Wostyn Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 378 1,53%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 46,77%
Taux d'abstention 53,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,16%
Nombre de votants 26 019
