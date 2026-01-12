Municipales à Albi : les meilleures infos avant le 1er tour
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Albi (81000) sera dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Découvrez les résultats des municipales à Albi dès publication par le ministère de l'Intérieur.
16:44 - Frédéric Cabrolie se focalise sur la circulation et le commerce
Après avoir abordé la sécurité, le sport et le budget, le candidat RN aux municipales albigeoises Frédéric Cabrolier, a détaillé la création d’un nouveau pont interquartier, un marché supplémentaire au Jardin national et la fin du sens unique avenue Charles-de-Gaulle.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil (33 élus) Avec vous pour albi
|6 117
|49,94%
|Nathalie Ferrand-Lefranc (8 élus) Collectif vert albi
|4 885
|39,88%
|Frédéric Cabrolier (2 élus) Rassemblement pour les albigeois
|1 245
|10,16%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|38,30%
|Taux d'abstention
|61,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 541
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil Avec vous pour albi
|4 825
|39,10%
|Nathalie Ferrand-Lefranc Collectif pour albi-la liste citoyenne et de la gauche rassemblée
|2 717
|22,01%
|Muriel Roques Etienne Au coeur de l'albigeois - viv'albi !
|1 813
|14,69%
|Pascal Pragnère Albi vert.e 2020
|1 631
|13,21%
|Frédéric Cabrolier Rassemblement pour les albigeois
|1 353
|10,96%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|38,66%
|Taux d'abstention
|61,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 656
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil (32 élus) Pour vous pour albi
|9 041
|46,07%
|Jacques Valax (5 élus) Albi vivante
|4 888
|24,90%
|Roland Foissac (3 élus) Ensemble, changeons albi avec la gauche et les ecologistes
|3 027
|15,42%
|Frédéric Cabrolier (3 élus) Albi bleu marine
|2 667
|13,59%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|63,46%
|Taux d'abstention
|36,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|20 491
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil Pour vous pour albi
|5 567
|28,27%
|Jacques Valax Albi vivante
|4 051
|20,57%
|Olivier Brault Un nouvel élan pour albi
|3 887
|19,74%
|Frédéric Cabrolier Albi bleu marine
|2 568
|13,04%
|Roland Foissac Ensemble, changeons d'albi
|2 043
|10,37%
|Pascal Pragnère Albi vert demain
|1 572
|7,98%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|62,89%
|Taux d'abstention
|37,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|20 306
