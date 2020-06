Municipales à Grenoble : les premiers résultats donnent Eric Piolle largement en tête

D'après de nouveaux résultats (partiels à 54,65% de saisie) communiqués par le ministère de l'Intérieur pour Grenoble, Eric Piolle (LDVG) est à 52,48% face à Alain Carignon (LDVD), à 23,87%, Emilie Chalas (LDVC) 12,57% et Olivier Noblecourt (LSOC), 11,08%.

Selon des chiffres vus sur LCI à l'instant, la participation au second tour des élections municipales à Grenoble à 16 heures était de 24% contre 33% au 1er tour dans la ville dirigée par Eric Piolle.

Bonjour et bienvenue dans ce live consacré aux résultats des municipales à Grenoble. Les écologistes espèrent bien rester aux commandes de la commune, 6 ans après s'être imposés et avoir les rênes de la municipalité. Pour EELV, cette élection municipale revêt une vraie importance stratégique, puisque les Verts comptent montrer que la gestion de Grenoble a convaincu les habitants.

Pour rappel, lors des précédentes élections municipales à Grenoble la participation à la fin du scrutin était de 52,40% au premier tour et 59,05% au second tour.

Lors des dernières municipales à Grenoble, Eric Piolle était arrivé en tête du premier tour avec 29,4% des voix devant Jérôme Safar à 25,31%, Matthieu Chamussy à 20,86%, Mireille D'ornano à 12,55%, Philippe De Longevialle à 4,5%, Denis Bonzy à 3,53% et Lahcen Benmaza à 1,81%. Au second tour, Eric Piolle avait remporté l'élection avec 40,02% des suffrages devant Jérôme Safar à 27,45%, Matthieu Chamussy à 23,99% et Mireille D'ornano à 8,52%.